Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

Go Ahead Eagles - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.

Arbitro di Go Ahead Eagles - Stoccarda sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Stoccarda si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Stoccarda ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Go Ahead Eagles e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

I Go Ahead Eagles non hanno mai incontrato lo Stoccarda in una partita ufficiale, né hanno mai affrontato una squadra tedesca in una competizione europea.

Questa sarà la prima partita in trasferta dello Stoccarda contro una squadra olandese in una competizione europea maggiore dalla sconfitta per 1-0 contro l'Heerenveen nel novembre 2004, in un incontro della fase a gironi di Coppa UEFA.

Solo lo Steaua Bucarest (32) ha subito più tiri nello specchio degli Go Ahead Eagles (30) in questa edizione di UEFA Europa League, con il portiere Jari De Busser che ha effettuato il maggior numero di parate del torneo (25).

Lo Stoccarda non è riuscito a segnare in entrambe le trasferte di UEFA Europa League disputate finora in questa stagione; il club tedesco ha tentato 41 tiri in queste due gare e solo Ludogorets (50) e Porto (44) ne hanno tentati di più fuori casa in questa edizione.

Solo cinque giocatori hanno completato più passaggi di Angelo Stiller dello Stoccarda (270) in questa stagione di UEFA Europa League e 99 dei suoi passaggi riusciti sono avvenuti nell'ultimo terzo di campo – almeno 25 più di qualsiasi altro calciatore.

