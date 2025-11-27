Virgilio Sport
Go Ahead Eagles-Stoccarda: 0-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio De Adelaarshorst di Deventer
27 Novembre 2025 ore 21:00
Go Ahead Eagles
0
Stoccarda
4
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Hakim
  1. 20' 0-1 Jamie Leweling
  2. 35' 0-2 Jamie Leweling
  3. 59' 0-3 Bilal El Khannouss
  4. 90+3' 0-4 Badredine Bouanani
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4.22:49

  3. 90'+3'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:48

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Melle Meulensteen.22:47

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:45

  6. 90'

    Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito.22:45

  7. 89'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chris Führich.22:44

  9. 88'

    Sostituzione, Stuttgart. Lazar Jovanovic sostituisce Jamie Leweling.22:43

  10. 88'

    Fallo di Nikolas Nartey (Stuttgart).22:43

  11. 88'

    Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  12. 85'

    Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joris Kramer con cross.22:40

  13. 85'

    Badredine Bouanani (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:40

  15. 85'

    Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).22:40

  16. 85'

    Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  17. 83'

    Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:38

  18. 83'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  19. 83'

    Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:38

  21. 81'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Mathis Suray.22:35

  22. 80'

    Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Angelo Stiller.22:35

  23. 80'

    Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Deniz Undav.22:35

  24. 78'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:33

  25. 75'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30

  27. 75'

    Deniz Undav (Stuttgart) e' ammonito.22:29

  28. 74'

    Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:29

  29. 74'

    Angelo Stiller (Stuttgart) e' ammonito.22:29

  30. 73'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  31. 73'

    Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).22:28

  33. 71'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen sostituisce Calvin Twigt.22:26

  34. 69'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  35. 69'

    Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).22:24

  36. 69'

    Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.22:23

  37. 68'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Bilal El Khannouss.22:23

  39. 68'

    Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Ramon Hendriks.22:23

  40. 67'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:22

  41. 67'

    Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:22

  42. 66'

    Tiro parato. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oskar Sivertsen.22:21

  43. 66'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.22:21

  45. 64'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:19

  46. 63'

    Fuorigioco. Deniz Undav(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.22:17

  47. 60'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Julius Dirksen per infortunio.22:15

  48. 59'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 3. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.22:14

  49. 59'

    Gara riprende.22:13

  51. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Julius Dirksen (Go Ahead Eagles) per infortunio.22:12

  52. 55'

    Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.22:10

  53. 54'

    Fuorigioco. Joris Kramer(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Oskar Sivertsen e' colto in fuorigioco.22:09

  54. 52'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  55. 52'

    Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).22:06

  57. 51'

    Tentativo fallito. Dean James (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oskar Sivertsen con cross.22:06

  58. 50'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Atakan Karazor con suggerimento di testa.22:05

  59. 50'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:04

  60. 49'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:04

  61. 49'

    Joris Kramer (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  63. 46'

    Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  64. 46'

    Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).22:01

  65. Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2.22:00

  66. 45'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Evert Linthorst sostituisce Yassir Salah Rahmouni.22:00

  67. 45'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oskar Sivertsen sostituisce Kenzo Goudmijn.22:00

  69. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2.21:45

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  71. 45'

    Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:44

  72. 45'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).21:44

  73. 45'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.21:44

  75. 44'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  76. 44'

    Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).21:43

  77. 41'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:40

  78. 41'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  79. 40'

    Tentativo fallito. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Smit.21:39

  81. 37'

    Dean James (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.21:36

  82. 37'

    Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  83. 37'

    Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).21:36

  84. 35'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller in seguito a un contropiede.21:34

  85. 30'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).21:30

  87. 30'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  88. 27'

    Fuorigioco. Joris Kramer(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Milan Smit e' colto in fuorigioco.21:26

  89. 24'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  90. 24'

    Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).21:24

  91. 24'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Atakan Karazor.21:23

  93. 20'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 1. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:20

  94. 20'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.21:19

  95. 19'

    Fuorigioco. Jamie Leweling(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.21:18

  96. 16'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Undav.21:15

  97. 15'

    Fuorigioco. Mathis Suray(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Dean James e' colto in fuorigioco.21:14

  99. 14'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).21:14

  100. 14'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  101. 12'

    Tiro respinto. Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area.21:11

  102. 11'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stuttgart).21:10

  103. 10'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller.21:09

  105. 7'

    Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:06

  106. 2'

    Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Bilal El Khannouss con cross da calcio d'angolo.21:01

  107. Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).21:01

  108. Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Jamie Leweling con cross.21:01

  109. Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00

  111. Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).21:00

  112. Inizia il Primo tempo.21:00

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  115. Dove si gioca la partita:

    Stadio: De Adelaarshorst
    Città: Deventer
    Capienza: 9751 spettatori19:57

Formazioni Go Ahead Eagles - Stoccarda

Go Ahead Eagles
Stoccarda
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (C)
  • (9) MILAN SMIT (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (30) SVEN JANSEN (P)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
  • (16) VICTOR EDVARDSEN (A)
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (14) OSCAR PETTERSSON (A)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (11) OSKAR SIVERTSEN (A)
  • (7) JAKOB BREUM (C)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (C)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (45) LAZAR JOVANOVIC (A)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (A)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
PREPARTITA

Go Ahead Eagles - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - Stoccarda sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Stoccarda si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Stoccarda ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Go Ahead Eagles e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • I Go Ahead Eagles non hanno mai incontrato lo Stoccarda in una partita ufficiale, né hanno mai affrontato una squadra tedesca in una competizione europea.
  • Questa sarà la prima partita in trasferta dello Stoccarda contro una squadra olandese in una competizione europea maggiore dalla sconfitta per 1-0 contro l'Heerenveen nel novembre 2004, in un incontro della fase a gironi di Coppa UEFA.
  • Solo lo Steaua Bucarest (32) ha subito più tiri nello specchio degli Go Ahead Eagles (30) in questa edizione di UEFA Europa League, con il portiere Jari De Busser che ha effettuato il maggior numero di parate del torneo (25).
  • Lo Stoccarda non è riuscito a segnare in entrambe le trasferte di UEFA Europa League disputate finora in questa stagione; il club tedesco ha tentato 41 tiri in queste due gare e solo Ludogorets (50) e Porto (44) ne hanno tentati di più fuori casa in questa edizione.
  • Solo cinque giocatori hanno completato più passaggi di Angelo Stiller dello Stoccarda (270) in questa stagione di UEFA Europa League e 99 dei suoi passaggi riusciti sono avvenuti nell'ultimo terzo di campo – almeno 25 più di qualsiasi altro calciatore.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Go Ahead EaglesStoccarda
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati44
Gol totali subiti54
Media gol subiti per partita1.21.0
Percentuale possesso palla49.160.4
Numero totale di passaggi17542006
Numero totale di passaggi riusciti14881720
Tiri nello specchio della porta1621
Percentuale di tiri in porta48.542.0
Numero totale di cross7396
Numero medio di cross riusciti2024
Duelli per partita vinti160214
Duelli per partita persi152208
Corner subiti2812
Corner guadagnati1527
Numero di punizioni a favore3661
Numero di punizioni concesse4163
Tackle totali5554
Percentuale di successo nei tackle60.068.5
Fuorigiochi totali83
Numero totale di cartellini gialli710
Numero totale di cartellini rossi00

