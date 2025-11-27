Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4.
Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4.22:49
Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 4. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:48
Tiro parato. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Melle Meulensteen.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:45
Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito.22:45
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chris Führich.22:44
Sostituzione, Stuttgart. Lazar Jovanovic sostituisce Jamie Leweling.22:43
Fallo di Nikolas Nartey (Stuttgart).22:43
Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joris Kramer con cross.22:40
Badredine Bouanani (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).22:40
Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:38
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:38
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Mathis Suray.22:35
Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Angelo Stiller.22:35
Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Deniz Undav.22:35
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:33
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30
Deniz Undav (Stuttgart) e' ammonito.22:29
Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:29
Angelo Stiller (Stuttgart) e' ammonito.22:29
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).22:28
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen sostituisce Calvin Twigt.22:26
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).22:24
Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.22:23
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Bilal El Khannouss.22:23
Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Ramon Hendriks.22:23
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:22
Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:22
Tiro parato. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oskar Sivertsen.22:21
Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.22:21
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:19
Fuorigioco. Deniz Undav(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.22:17
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Julius Dirksen per infortunio.22:15
Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 3. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.22:14
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Julius Dirksen (Go Ahead Eagles) per infortunio.22:12
Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.22:10
Fuorigioco. Joris Kramer(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Oskar Sivertsen e' colto in fuorigioco.22:09
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).22:06
Tentativo fallito. Dean James (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oskar Sivertsen con cross.22:06
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Atakan Karazor con suggerimento di testa.22:05
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:04
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:04
Joris Kramer (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).22:01
Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2.22:00
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Evert Linthorst sostituisce Yassir Salah Rahmouni.22:00
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oskar Sivertsen sostituisce Kenzo Goudmijn.22:00
Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).21:44
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.21:44
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).21:43
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:40
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Smit.21:39
Dean James (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.21:36
Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).21:36
Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 2. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller in seguito a un contropiede.21:34
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).21:30
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fuorigioco. Joris Kramer(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Milan Smit e' colto in fuorigioco.21:26
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).21:24
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Atakan Karazor.21:23
Gol! Go Ahead Eagles 0, Stuttgart 1. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:20
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.21:19
Fuorigioco. Jamie Leweling(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.21:18
Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Undav.21:15
Fuorigioco. Mathis Suray(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Dean James e' colto in fuorigioco.21:14
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).21:14
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tiro respinto. Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area.21:11
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stuttgart).21:10
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller.21:09
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:06
Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Bilal El Khannouss con cross da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).21:01
Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Jamie Leweling con cross.21:01
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: De Adelaarshorst
Città: Deventer
Capienza: 9751 spettatori19:57
Go Ahead Eagles - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - Stoccarda sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente Go Ahead Eagles si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Stoccarda si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Stoccarda ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
Go Ahead Eagles e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.
Go Ahead Eagles-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Go Ahead Eagles
|Stoccarda
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|4
|Gol totali subiti
|5
|4
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.1
|60.4
|Numero totale di passaggi
|1754
|2006
|Numero totale di passaggi riusciti
|1488
|1720
|Tiri nello specchio della porta
|16
|21
|Percentuale di tiri in porta
|48.5
|42.0
|Numero totale di cross
|73
|96
|Numero medio di cross riusciti
|20
|24
|Duelli per partita vinti
|160
|214
|Duelli per partita persi
|152
|208
|Corner subiti
|28
|12
|Corner guadagnati
|15
|27
|Numero di punizioni a favore
|36
|61
|Numero di punizioni concesse
|41
|63
|Tackle totali
|55
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|68.5
|Fuorigiochi totali
|8
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
