Incontro terminato, Lilla 4, Dinamo Zagabria 0.
Secondo tempo terminato, Lilla 4, Dinamo Zagabria 0.20:35
Tiro respinto. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Fallo di Benjamin André (Lilla).20:31
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tiago Santos.20:30
Fallo di Ethan Mbappé (Lilla).20:29
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:28
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fallo di Cardoso Varela (Dinamo Zagabria).20:28
Gol! Lilla 4, Dinamo Zagabria 0. Benjamin André (Lilla) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:27
Tiro parato. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Osame Sahraoui.20:27
Osame Sahraoui (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria).20:26
Tentativo fallito. Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:25
Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Hákon Haraldsson.20:25
Tiro parato. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Osame Sahraoui.20:23
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noa Mikic (Dinamo Zagabria).20:22
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Ivan Filipovic (Dinamo Zagabria).20:21
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ethan Mbappé con passaggio filtrante.20:21
Fallo di Thomas Meunier (Lilla).20:20
Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Romain Perraud.20:19
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Miha Zajc.20:18
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:15
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Mateo Lisica.20:12
Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Félix Correia.20:12
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:11
Sostituzione, Lilla. Ethan Mbappé sostituisce Nabil Bentaleb.20:11
Gol! Lilla 3, Dinamo Zagabria 0. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.20:10
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:08
Tiro parato. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hamza Igamane con passaggio filtrante.20:08
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:08
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thomas Meunier.20:05
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Mounsef Bakrar.20:03
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.20:03
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.20:02
Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.20:02
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).20:02
Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Félix Correia (Lilla).20:01
Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nabil Bentaleb.20:01
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:52
Fallo di Thomas Meunier (Lilla).19:50
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Félix Correia.19:49
Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ngal'ayel Mukau.19:48
Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Mounsef Bakrar.19:47
Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Dinamo Zagabria 0.19:46
Primo tempo terminato, Lilla 2, Dinamo Zagabria 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aïssa Mandi.19:29
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noa Mikic (Dinamo Zagabria).19:27
Gol! Lilla 2, Dinamo Zagabria 0. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hamza Igamane in seguito a un contropiede.19:20
Hamza Igamane (Lilla) e' ammonito per fallo.19:16
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:15
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Thomas Meunier (Lilla).19:12
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12
Fallo di Benjamin André (Lilla).19:11
Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romain Perraud con cross.19:09
Gol! Lilla 1, Dinamo Zagabria 0. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.
Fallo di Félix Correia (Lilla).19:02
Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fuorigioco. Ivan Filipovic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mounsef Bakrar e' colto in fuorigioco.19:00
Tentativo fallito. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Hamza Igamane.18:58
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).18:56
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).18:55
Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Thomas Meunier (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).18:52
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).18:50
Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.18:49
Fallo di Romain Perraud (Lilla).18:47
Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori17:45
Lille - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Dinamo Zagabria sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente Lille si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
Lille e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Dinamo Zagabria
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|6
|7
|Gol totali subiti
|6
|6
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|57.6
|56.6
|Numero totale di passaggi
|2105
|2205
|Numero totale di passaggi riusciti
|1755
|1924
|Tiri nello specchio della porta
|23
|18
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|52.9
|Numero totale di cross
|79
|93
|Numero medio di cross riusciti
|15
|17
|Duelli per partita vinti
|219
|183
|Duelli per partita persi
|179
|147
|Corner subiti
|17
|16
|Corner guadagnati
|30
|23
|Numero di punizioni a favore
|60
|34
|Numero di punizioni concesse
|42
|33
|Tackle totali
|68
|67
|Percentuale di successo nei tackle
|70.6
|67.2
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
