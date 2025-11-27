Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Lille - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Dinamo Zagabria sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Lille si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Lille non ha mai affrontato la Dinamo Zagabria in alcuna competizione europea in precedenza, rimanendo imbattuta in quattro incontri contro squadre croate – un pareggio e una vittoria contro lo Slaven Belupo Koprivnica nella Coppa Intertoto 2004 e ancora un pareggio e una vittoria contro il Riejka nelle qualificazioni alla Conference League 2023-24.

La Dinamo Zagabria non vince da 13 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre francesi (3N, 10P), ossia dal 3-1 contro l'Auxerre del settembre 1994.

Il Lille ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1V), tante gare perse quante nelle precedenti 17 (9V, 6N, 2P). La squadra francese non perde due partite casalinghe consecutive nella stessa edizione di un torneo dall'UEFA Champions League 2012-13, quando arrivò a tre di fila.

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Celta de Vigo nell'ultima partita della fase a gironi di UEFA Europa League, la Dinamo Zagabria potrebbe perdere due gare consecutive nella fase a gironi per la prima volta dalla stagione 2014-15, tra la seconda e la quinta giornata.

Hamza Igamane del Lille detiene il record condiviso per numero di tiri nello specchio (7) e gol segnati (3) in questa edizione di UEFA Europa League. In generale, Igamane ha realizzato cinque reti in sette presenze in casa nella competizione (due in cinque gare con il Rangers, tre in due match con il Lille).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: