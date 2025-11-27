Virgilio Sport
Lille-Dinamo Zagabria: 4-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
27 Novembre 2025 ore 18:45
Lille
4
Dinamo Zagabria
0
Partita finita
Arbitro: John Beaton
  1. 21' 1-0 Félix Correia
  2. 36' 2-0 Ngal'ayel Mukau
  3. 69' 3-0 Hamza Igamane
  4. 86' 4-0 Benjamin André
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lilla 4, Dinamo Zagabria 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lilla 4, Dinamo Zagabria 0.20:35

  3. 90'+1'

    Tiro respinto. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area.20:32

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31

  5. 90'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).20:31

  6. 90'

    Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31

  7. 89'

    Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tiago Santos.20:30

  9. 88'

    Fallo di Ethan Mbappé (Lilla).20:29

  10. 88'

    Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  11. 87'

    Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:28

  12. 87'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  13. 87'

    Fallo di Cardoso Varela (Dinamo Zagabria).20:28

  15. 86'

    Gol! Lilla 4, Dinamo Zagabria 0. Benjamin André (Lilla) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:27

  16. 86'

    Tiro parato. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Osame Sahraoui.20:27

  17. 85'

    Osame Sahraoui (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  18. 85'

    Fallo di Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria).20:26

  19. 84'

    Tentativo fallito. Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:25

  21. 84'

    Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Hákon Haraldsson.20:25

  22. 82'

    Tiro parato. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Osame Sahraoui.20:23

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noa Mikic (Dinamo Zagabria).20:22

  24. 80'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Ivan Filipovic (Dinamo Zagabria).20:21

  25. 80'

    Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ethan Mbappé con passaggio filtrante.20:21

  27. 79'

    Fallo di Thomas Meunier (Lilla).20:20

  28. 79'

    Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  29. 78'

    Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Romain Perraud.20:19

  30. 77'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Miha Zajc.20:18

  31. 74'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:15

  33. 71'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Mateo Lisica.20:12

  34. 71'

    Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Félix Correia.20:12

  35. 70'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:11

  36. 70'

    Sostituzione, Lilla. Ethan Mbappé sostituisce Nabil Bentaleb.20:11

  37. 69'

    Gol! Lilla 3, Dinamo Zagabria 0. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.20:10

  39. 67'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08

  40. 67'

    Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:08

  41. 67'

    Tiro parato. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hamza Igamane con passaggio filtrante.20:08

  42. 67'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  43. 67'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:08

  45. 64'

    Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thomas Meunier.20:05

  46. 62'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Mounsef Bakrar.20:03

  47. 62'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.20:03

  48. 62'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.20:02

  49. 61'

    Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.20:02

  51. 61'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).20:02

  52. 61'

    Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  53. 60'

    Fallo di Félix Correia (Lilla).20:01

  54. 60'

    Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  55. 60'

    Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nabil Bentaleb.20:01

  57. 51'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:52

  58. 49'

    Fallo di Thomas Meunier (Lilla).19:50

  59. 49'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  60. 48'

    Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Félix Correia.19:49

  61. 48'

    Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ngal'ayel Mukau.19:48

  63. 47'

    Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Mounsef Bakrar.19:47

  64. Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Dinamo Zagabria 0.19:46

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lilla 2, Dinamo Zagabria 0.19:31

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  67. 45'

    Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aïssa Mandi.19:29

  69. 43'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noa Mikic (Dinamo Zagabria).19:27

  70. 36'

    Gol! Lilla 2, Dinamo Zagabria 0. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hamza Igamane in seguito a un contropiede.19:20

  71. 31'

    Hamza Igamane (Lilla) e' ammonito per fallo.19:16

  72. 31'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:15

  73. 31'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  75. 28'

    Fallo di Thomas Meunier (Lilla).19:12

  76. 28'

    Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12

  77. 27'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).19:11

  78. 27'

    Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  79. 24'

    Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romain Perraud con cross.19:09

  81. 21'

    Gol! Lilla 1, Dinamo Zagabria 0. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Félix Correia19:06

  82. 18'

    Fallo di Félix Correia (Lilla).19:02

  83. 18'

    Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  84. 16'

    Fuorigioco. Ivan Filipovic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mounsef Bakrar e' colto in fuorigioco.19:00

  85. 13'

    Tentativo fallito. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Hamza Igamane.18:58

  87. 12'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).18:56

  88. 11'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).18:55

  89. 11'

    Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55

  90. 8'

    Thomas Meunier (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  91. 8'

    Fallo di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).18:52

  93. 5'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  94. 5'

    Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).18:50

  95. 5'

    Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.18:49

  96. 3'

    Fallo di Romain Perraud (Lilla).18:47

  97. 3'

    Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  99. Inizia il Primo tempo.18:45

  100. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  102. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori17:45

Formazioni Lille - Dinamo Zagabria

Lille
Dinamo Zagabria
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (29) HAMZA IGAMANE (A)
PANCHINA LILLE
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (28) UGO RAGHOUBER (C)
  • (8) ETHAN MBAPPÉ (C)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (40) THOMAS SAJOUS (P)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (35) NOA MIKIC (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (21) MATEO LISICA (C)
  • (77) DEJAN LJUBICIC (C)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (11) ARBËR HOXHA (C)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (28) KÉVIN THÉOPHILE-CATHERINE (D)
  • (86) LEON JAKIROVIC (D)
  • (7) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (9) DION BELJO (A)
  • (6) GONZALO VILLAR (C)
  • (23) CARDOSO VARELA (A)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (33) IVAN NEVISTIC (P)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
PREPARTITA

Lille - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Dinamo Zagabria sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Lille si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Lille non ha mai affrontato la Dinamo Zagabria in alcuna competizione europea in precedenza, rimanendo imbattuta in quattro incontri contro squadre croate – un pareggio e una vittoria contro lo Slaven Belupo Koprivnica nella Coppa Intertoto 2004 e ancora un pareggio e una vittoria contro il Riejka nelle qualificazioni alla Conference League 2023-24.
  • La Dinamo Zagabria non vince da 13 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre francesi (3N, 10P), ossia dal 3-1 contro l'Auxerre del settembre 1994.
  • Il Lille ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1V), tante gare perse quante nelle precedenti 17 (9V, 6N, 2P). La squadra francese non perde due partite casalinghe consecutive nella stessa edizione di un torneo dall'UEFA Champions League 2012-13, quando arrivò a tre di fila.
  • Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Celta de Vigo nell'ultima partita della fase a gironi di UEFA Europa League, la Dinamo Zagabria potrebbe perdere due gare consecutive nella fase a gironi per la prima volta dalla stagione 2014-15, tra la seconda e la quinta giornata.
  • Hamza Igamane del Lille detiene il record condiviso per numero di tiri nello specchio (7) e gol segnati (3) in questa edizione di UEFA Europa League. In generale, Igamane ha realizzato cinque reti in sette presenze in casa nella competizione (due in cinque gare con il Rangers, tre in due match con il Lille).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleDinamo Zagabria
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati67
Gol totali subiti66
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla57.656.6
Numero totale di passaggi21052205
Numero totale di passaggi riusciti17551924
Tiri nello specchio della porta2318
Percentuale di tiri in porta50.052.9
Numero totale di cross7993
Numero medio di cross riusciti1517
Duelli per partita vinti219183
Duelli per partita persi179147
Corner subiti1716
Corner guadagnati3023
Numero di punizioni a favore6034
Numero di punizioni concesse4233
Tackle totali6867
Percentuale di successo nei tackle70.667.2
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli105
Numero totale di cartellini rossi00

