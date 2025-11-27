Virgilio Sport
Ludogorets-Celta de Vigo: 3-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Huvepharma Arena di Razgrad
27 Novembre 2025 ore 18:45
Ludogorets
3
Celta de Vigo
2
Partita finita
Arbitro: Balazs Berke
  1. 11' 1-0 Petar Stanic (R)
  2. 49' 2-0 Petar Stanic
  3. 62' 3-0 Petar Stanic (R)
  4. 70' 3-1 Pablo Durán
  5. 90+6' 3-2 Jones El Abdellaoui
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Ludogorets 3, Celta Vigo 2.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Ludogorets 3, Celta Vigo 2.20:41

  3. 90'+9'

    Tiro respinto. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Óscar Mingueza.20:41

  4. 90'+7'

    Hendrik Bonmann (Ludogorets) e' ammonito.20:39

  5. 90'+7'

    Tentativo fallito. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:39

  6. 90'+6'

    Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 2. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con cross.20:38

  7. 90'+5'

    Gara riprende.20:36

  9. 90'+5'

    Iago Aspas (Celta Vigo) e' ammonito.20:36

  10. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Hendrik Bonmann (Ludogorets) per infortunio.20:36

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:32

  12. 90'

    Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  13. 90'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:32

  15. 89'

    Tentativo fallito. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con cross in seguito a un calcio da fermo.20:31

  16. 89'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  17. 89'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).20:30

  18. 88'

    Gara riprende.20:30

  19. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Hendrik Bonmann (Ludogorets) per infortunio.20:28

  21. 85'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Filip Kaloc (Ludogorets).20:27

  22. 85'

    Sostituzione, Ludogorets. Yves Bile sostituisce Caio Vidal.20:26

  23. 84'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  24. 84'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:26

  25. 82'

    Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilaix Moriba.20:24

  27. 81'

    Fuorigioco. Dinis Almeida(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Petar Stanic e' colto in fuorigioco.20:22

  28. 80'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:22

  29. 80'

    Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  30. 79'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).20:20

  31. 77'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:18

  33. 76'

    Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Pedro Naressi.20:18

  34. 76'

    Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Anton Nedyalkov.20:18

  35. 75'

    Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.20:17

  36. 75'

    Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iago Aspas.20:17

  37. 73'

    Tentativo fallito. Pablo Durán (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jones El Abdellaoui con cross.20:15

  39. 72'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).20:14

  40. 72'

    Tiro respinto. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:14

  41. 72'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).20:14

  42. 71'

    Fallo di Bryan Zaragoza (Celta Vigo).20:13

  43. 71'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  45. 70'

    Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 1. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con passaggio filtrante.20:11

  46. 69'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Durán.20:11

  47. 68'

    Sostituzione, Celta Vigo. Carl Starfelt sostituisce Yoel Lago.20:09

  48. 67'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).20:09

  49. 67'

    Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  51. 66'

    Fuorigioco. Hendrik Bonmann(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Ivan Yordanov e' colto in fuorigioco.20:07

  52. 65'

    Gara riprende.20:07

  53. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Petar Stanic (Ludogorets) per infortunio.20:06

  54. 64'

    Yoel Lago (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:05

  55. 64'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  57. 64'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).20:05

  58. 62'

    Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:04

  59. 61'

    Decisione VAR: rigore Ludogorets.20:02

  60. 60'

    Rigore per Ludogorets. Caio Vidal e'stato atterrato in area di rigore.20:01

  61. 60'

    Rigore concesso da Manu Fernández (Celta Vigo) per un fallo in area.20:01

  63. 59'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Aguibou Camara.20:01

  64. 58'

    Miguel Román (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:00

  65. 58'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:00

  66. 58'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  67. 57'

    Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.19:59

  69. 57'

    Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Ángel Arcos.19:59

  70. 56'

    Tentativo fallito. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ilaix Moriba.19:58

  71. 53'

    Aguibou Camara (Ludogorets) e' ammonito per fallo.19:55

  72. 53'

    Fallo di Aguibou Camara (Ludogorets).19:55

  73. 53'

    Pablo Durán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  75. 53'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  76. 53'

    Fallo di Manu Fernández (Celta Vigo).19:54

  77. 49'

    Gol! Ludogorets 2, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Olivier Verdon da calcio d'angolo.19:50

  78. 48'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).19:49

  79. 48'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Caio Vidal.19:49

  81. 46'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).19:47

  82. 46'

    Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  83. Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Celta Vigo 0.19:47

  84. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.19:47

  85. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Miguel Román sostituisce Damián Rodríguez.19:47

  87. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Celta Vigo 0.19:31

  88. 45'+1'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jones El Abdellaoui con cross.19:30

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  90. 45'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Ivan Yordanov (Ludogorets).19:29

  91. 44'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  93. 44'

    Fallo di Aguibou Camara (Ludogorets).19:28

  94. 43'

    Tentativo fallito. Ángel Arcos (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ferran Jutglà.19:27

  95. 40'

    Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:24

  96. 38'

    Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  97. 38'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:22

  99. 37'

    Tentativo fallito. Ángel Arcos (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:21

  100. 36'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:20

  101. 36'

    Gara riprende.19:20

  102. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Caio Vidal (Ludogorets) per infortunio.19:19

  103. 34'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aguibou Camara in seguito a un contropiede.19:18

  105. 31'

    Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ferran Jutglà con cross.19:15

  106. 31'

    Gara riprende.19:15

  107. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ludogorets).19:15

  108. 31'

    Tiro respinto. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Borja Iglesias.19:15

  109. 26'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:10

  111. 26'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  112. 23'

    Aguibou Camara (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  113. 23'

    Fallo di Damián Rodríguez (Celta Vigo).19:07

  114. 20'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:04

  115. 17'

    Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Ivan Yordanov e' colto in fuorigioco.19:01

  117. 16'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  118. 16'

    Fallo di Manu Fernández (Celta Vigo).19:00

  119. 15'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).18:59

  120. 15'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  121. 13'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).18:57

  123. 13'

    Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ángel Arcos.18:57

  124. 11'

    Gol! Ludogorets 1, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55

  125. 10'

    Rigore concesso da Manu Fernández (Celta Vigo) per un fallo in area.18:54

  126. 10'

    Rigore per Ludogorets. Caio Vidal e'stato atterrato in area di rigore.18:54

  127. 6'

    Fallo di Damián Rodríguez (Celta Vigo).18:50

  129. 6'

    Aguibou Camara (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  130. 3'

    Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).18:47

  131. 3'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47

  132. 2'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).18:46

  133. 2'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  135. Fallo di Ángel Arcos (Celta Vigo).18:45

  136. Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45

  137. Inizia il Primo tempo.18:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Huvepharma Arena
    Città: Razgrad
    Capienza: 10422 spettatori17:41

Formazioni Ludogorets - Celta de Vigo

Ludogorets
Celta de Vigo
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (17) SON (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (20) AGUIBOU CAMARA (C)
  • (82) IVAN YORDANOV (C)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (14) PETAR STANIC (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (42) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (77) ERICK MARCUS (A)
  • (29) YVES BILE (A)
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (80) METODIY STEFANOV (C)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (14) DAMIÁN RODRÍGUEZ (C)
  • (28) ÁNGEL ARCOS (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (C)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (15) BRYAN ZARAGOZA (A)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (5) SERGIO CARREIRA (D)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (2) CARL STARFELT (D)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Ludogorets - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Celta de Vigo sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Ludogorets si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; Celta de Vigo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4.

Ludogorets e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa sarà la prima volta che il Ludogorets affronta il Celta de Vigo, dopo aver perso tutte le 10 precedenti partite nelle principali coppe europee contro avversari spagnoli con un punteggio complessivo di 25-4.
  • Questa sarà la prima sfida europea in assoluto per il Celta de Vigo contro una squadra bulgara, mentre il Ludogorets ha perso tutte le 10 partite disputate contro formazioni spagnole nelle principali coppe europee: tra le squadre che hanno perso il 100% delle sfide contro avversari di una singola nazione, nessun'altra è arrivata a 10.
  • Il Ludogorets ha vinto solo tre delle sue ultime 36 partite di UEFA Europa League (9N, 24P), perdendo le ultime tre dopo la vittoria contro il Malmö FF alla prima giornata di questa stagione, e non subisce quattro sconfitte di fila dal novembre 2021.
  • Il Celta de Vigo ha vinto sette delle sue ultime undici partite di UEFA Europa League (2N, 2P), comprese le ultime tre consecutive; il suo unico precedente filotto di quattro vittorie di fila nelle principali competizioni europee risale alla stagione 2016-17, sempre in UEFA Europa League.
  • Iago Aspas è stato coinvolto in 10 gol nelle sue ultime 14 presenze in UEFA Europa League con il Celta de Vigo (7 gol, 3 assist), segnando o fornendo un assist in ognuna delle ultime tre partite (2 gol, 1 assist); all'età di 38 anni e 97 giorni, è il secondo giocatore più anziano a riuscirci in tre gare consecutive della competizione, dietro solo a Edin Dzeko (38 anni e 340 giorni nel gennaio-febbraio 2025 con il Fenerbahçe).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LudogoretsCelta de Vigo
Partite giocate44
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati59
Gol totali subiti94
Media gol subiti per partita2.21.0
Percentuale possesso palla46.252.5
Numero totale di passaggi16692143
Numero totale di passaggi riusciti13811886
Tiri nello specchio della porta1619
Percentuale di tiri in porta33.346.3
Numero totale di cross5747
Numero medio di cross riusciti117
Duelli per partita vinti186159
Duelli per partita persi161162
Corner subiti1720
Corner guadagnati1616
Numero di punizioni a favore4537
Numero di punizioni concesse4054
Tackle totali5965
Percentuale di successo nei tackle61.064.6
Fuorigiochi totali79
Numero totale di cartellini gialli86
Numero totale di cartellini rossi00

