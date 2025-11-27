Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Ludogorets - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Celta de Vigo sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Ludogorets si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Ludogorets ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; Celta de Vigo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4.

Ludogorets e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima volta che il Ludogorets affronta il Celta de Vigo, dopo aver perso tutte le 10 precedenti partite nelle principali coppe europee contro avversari spagnoli con un punteggio complessivo di 25-4.

Questa sarà la prima sfida europea in assoluto per il Celta de Vigo contro una squadra bulgara, mentre il Ludogorets ha perso tutte le 10 partite disputate contro formazioni spagnole nelle principali coppe europee: tra le squadre che hanno perso il 100% delle sfide contro avversari di una singola nazione, nessun'altra è arrivata a 10.

Il Ludogorets ha vinto solo tre delle sue ultime 36 partite di UEFA Europa League (9N, 24P), perdendo le ultime tre dopo la vittoria contro il Malmö FF alla prima giornata di questa stagione, e non subisce quattro sconfitte di fila dal novembre 2021.

Il Celta de Vigo ha vinto sette delle sue ultime undici partite di UEFA Europa League (2N, 2P), comprese le ultime tre consecutive; il suo unico precedente filotto di quattro vittorie di fila nelle principali competizioni europee risale alla stagione 2016-17, sempre in UEFA Europa League.

Iago Aspas è stato coinvolto in 10 gol nelle sue ultime 14 presenze in UEFA Europa League con il Celta de Vigo (7 gol, 3 assist), segnando o fornendo un assist in ognuna delle ultime tre partite (2 gol, 1 assist); all'età di 38 anni e 97 giorni, è il secondo giocatore più anziano a riuscirci in tre gare consecutive della competizione, dietro solo a Edin Dzeko (38 anni e 340 giorni nel gennaio-febbraio 2025 con il Fenerbahçe).

