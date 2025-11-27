Incontro terminato, Ludogorets 3, Celta Vigo 2.
Incontro terminato, Ludogorets 3, Celta Vigo 2.
Secondo tempo terminato, Ludogorets 3, Celta Vigo 2.20:41
Tiro respinto. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Óscar Mingueza.20:41
Hendrik Bonmann (Ludogorets) e' ammonito.20:39
Tentativo fallito. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:39
Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 2. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con cross.20:38
Gara riprende.20:36
Iago Aspas (Celta Vigo) e' ammonito.20:36
Gara momentaneamente sospesa, Hendrik Bonmann (Ludogorets) per infortunio.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:32
Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:32
Tentativo fallito. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con cross in seguito a un calcio da fermo.20:31
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).20:30
Gara riprende.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Hendrik Bonmann (Ludogorets) per infortunio.20:28
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Filip Kaloc (Ludogorets).20:27
Sostituzione, Ludogorets. Yves Bile sostituisce Caio Vidal.20:26
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:26
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilaix Moriba.20:24
Fuorigioco. Dinis Almeida(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Petar Stanic e' colto in fuorigioco.20:22
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:22
Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).20:20
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:18
Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Pedro Naressi.20:18
Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Anton Nedyalkov.20:18
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.20:17
Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iago Aspas.20:17
Tentativo fallito. Pablo Durán (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jones El Abdellaoui con cross.20:15
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).20:14
Tiro respinto. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:14
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).20:14
Fallo di Bryan Zaragoza (Celta Vigo).20:13
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 1. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bryan Zaragoza con passaggio filtrante.20:11
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Durán.20:11
Sostituzione, Celta Vigo. Carl Starfelt sostituisce Yoel Lago.20:09
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).20:09
Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fuorigioco. Hendrik Bonmann(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Ivan Yordanov e' colto in fuorigioco.20:07
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Petar Stanic (Ludogorets) per infortunio.20:06
Yoel Lago (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:05
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).20:05
Gol! Ludogorets 3, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:04
Decisione VAR: rigore Ludogorets.20:02
Rigore per Ludogorets. Caio Vidal e'stato atterrato in area di rigore.20:01
Rigore concesso da Manu Fernández (Celta Vigo) per un fallo in area.20:01
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Aguibou Camara.20:01
Miguel Román (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:00
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:00
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.19:59
Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Ángel Arcos.19:59
Tentativo fallito. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ilaix Moriba.19:58
Aguibou Camara (Ludogorets) e' ammonito per fallo.19:55
Fallo di Aguibou Camara (Ludogorets).19:55
Pablo Durán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Manu Fernández (Celta Vigo).19:54
Gol! Ludogorets 2, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Olivier Verdon da calcio d'angolo.19:50
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).19:49
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Caio Vidal.19:49
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).19:47
Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Celta Vigo 0.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Miguel Román sostituisce Damián Rodríguez.19:47
Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Celta Vigo 0.19:31
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jones El Abdellaoui con cross.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Ivan Yordanov (Ludogorets).19:29
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Aguibou Camara (Ludogorets).19:28
Tentativo fallito. Ángel Arcos (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ferran Jutglà.19:27
Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:24
Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:22
Tentativo fallito. Ángel Arcos (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:21
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:20
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Caio Vidal (Ludogorets) per infortunio.19:19
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aguibou Camara in seguito a un contropiede.19:18
Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ferran Jutglà con cross.19:15
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, (Ludogorets).19:15
Tiro respinto. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Borja Iglesias.19:15
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:10
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Aguibou Camara (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Damián Rodríguez (Celta Vigo).19:07
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:04
Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Ivan Yordanov e' colto in fuorigioco.19:01
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Manu Fernández (Celta Vigo).19:00
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).18:59
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).18:57
Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ángel Arcos.18:57
Gol! Ludogorets 1, Celta Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55
Rigore concesso da Manu Fernández (Celta Vigo) per un fallo in area.18:54
Rigore per Ludogorets. Caio Vidal e'stato atterrato in area di rigore.18:54
Fallo di Damián Rodríguez (Celta Vigo).18:50
Aguibou Camara (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).18:47
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).18:46
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Ángel Arcos (Celta Vigo).18:45
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Huvepharma Arena
Città: Razgrad
Capienza: 10422 spettatori17:41
Ludogorets - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Celta de Vigo sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Attualmente Ludogorets si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; Celta de Vigo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4.
Ludogorets e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
Ludogorets-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ludogorets
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|9
|Gol totali subiti
|9
|4
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.0
|Percentuale possesso palla
|46.2
|52.5
|Numero totale di passaggi
|1669
|2143
|Numero totale di passaggi riusciti
|1381
|1886
|Tiri nello specchio della porta
|16
|19
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|46.3
|Numero totale di cross
|57
|47
|Numero medio di cross riusciti
|11
|7
|Duelli per partita vinti
|186
|159
|Duelli per partita persi
|161
|162
|Corner subiti
|17
|20
|Corner guadagnati
|16
|16
|Numero di punizioni a favore
|45
|37
|Numero di punizioni concesse
|40
|54
|Tackle totali
|59
|65
|Percentuale di successo nei tackle
|61.0
|64.6
|Fuorigiochi totali
|7
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
