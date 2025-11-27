Virgilio Sport
Maccabi Tel Aviv-Lione: 0-6 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio TSC Arena di Backa Topola
27 Novembre 2025 ore 21:00
Maccabi Tel Aviv
0
Lione
6
Partita finita
Arbitro: Kristo Tohver
  1. 4' 0-1 Abner Vinícius
  2. 25' 0-2 Corentin Tolisso
  3. 35' 0-3 Moussa Niakhaté (R)
  4. 51' 0-4 Corentin Tolisso
  5. 53' 0-5 Corentin Tolisso
  6. 62' 0-6 Adam Karabec
0'
45'
90'
90'
91'

Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6.22:50

  3. 90'+1'

    Secondo cartellino giallo per Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per fallo.22:49

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:48

  5. 90'

    Tiago Gonçalves (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'

    Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:48

  7. 89'

    Fallo di Tyler Morton (Lione).22:47

  9. 89'

    Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  10. 88'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiago Gonçalves.22:46

  11. 87'

    Gara riprende.22:44

  12. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Heitor (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:44

  13. 86'

    Alejandro Rodríguez (Lione) e' ammonito per fallo.22:44

  15. 86'

    Fallo di Alejandro Rodríguez (Lione).22:44

  16. 86'

    Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  17. 84'

    Fallo di Tiago Gonçalves (Lione).22:41

  18. 84'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  19. 82'

    Fallo di Alejandro Rodríguez (Lione).22:39

  21. 82'

    Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  22. 81'

    Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:39

  23. 81'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  24. 81'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).22:38

  25. 81'

    Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  27. 80'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:38

  28. 80'

    Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  29. 80'

    Gara riprende.22:37

  30. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:37

  31. 79'

    Téo Barisic (Lione) e' ammonito per fallo.22:36

  33. 78'

    Fallo di Téo Barisic (Lione).22:36

  34. 78'

    Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  35. 77'

    Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Martín Satriano.22:34

  36. 75'

    Fallo di Téo Barisic (Lione).22:33

  37. 75'

    Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  39. 74'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.22:32

  40. 74'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).22:31

  41. 74'

    Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  42. 69'

    Sostituzione, Lione. Téo Barisic sostituisce Abner Vinícius.22:27

  43. 69'

    Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Ainsley Maitland-Niles.22:27

  45. 69'

    Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.22:26

  46. 69'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 69'

    Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).22:26

  48. 65'

    Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  49. 65'

    Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:22

  51. 64'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Ion Nicolaescu.22:22

  52. 62'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6. Adam Karabec (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khalis Merah con cross.22:20

  53. 61'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).22:19

  54. 60'

    Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ido Shahar.22:17

  55. 58'

    Sostituzione, Lione. Khalis Merah sostituisce Corentin Tolisso.22:16

  57. 58'

    Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Pavel Sulc.22:15

  58. 57'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ion Nicolaescu sostituisce Osher Davida.22:14

  59. 57'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Noam Ben Harush sostituisce Roy Revivo.22:14

  60. 57'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  61. 57'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:14

  63. 53'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 5. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc.22:11

  64. 53'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martín Satriano con suggerimento di testa.22:11

  65. 53'

    Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:10

  66. 52'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

  67. 52'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:10

  69. 51'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 4. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pavel Sulc con cross.22:08

  70. 48'

    Fallo di Martín Satriano (Lione).22:06

  71. 48'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  72. Inizia il Secondo tempo Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3.22:03

  73. 45'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Itamar Noy sostituisce Ben Lederman.22:03

  75. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3.21:48

  76. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:47

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles con cross.21:45

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  79. 43'

    Tiro respinto. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area.21:43

  81. 42'

    Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:42

  82. 40'

    Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:40

  83. 40'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:39

  84. 40'

    Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  85. 37'

    Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  87. 37'

    Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).21:36

  88. 35'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3. Moussa Niakhaté (Lione) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34

  89. 34'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.21:33

  90. 33'

    Rigore per Lione. Pavel Sulc e'stato atterrato in area di rigore.21:32

  91. 33'

    Rigore concesso da Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) per un fallo in area.21:32

  93. 31'

    Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da centro area.21:31

  94. 31'

    Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:30

  95. 31'

    Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  96. 31'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:30

  97. 30'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sagiv Jehezkel sostituisce Hélio Varela per infortunio.21:29

  99. 30'

    Gara riprende.21:29

  100. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:28

  101. 28'

    Fuorigioco. Tyler Morton(Lione) prova il lancio lungo, ma Corentin Tolisso e' colto in fuorigioco.21:27

  102. 27'

    Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:26

  103. 27'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  105. 27'

    Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:26

  106. 25'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 2. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abner Vinícius.21:24

  107. 21'

    Tentativo fallito. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Pavel Sulc con cross.21:20

  108. 20'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  109. 20'

    Gioco pericoloso di Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).21:19

  111. 19'

    Gara riprende.21:19

  112. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:18

  113. 18'

    Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:17

  114. 17'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).21:17

  115. 15'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles con cross.21:14

  117. 13'

    Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:12

  118. 8'

    Fuorigioco. Tyler Morton(Lione) prova il lancio lungo, ma Nicolás Tagliafico e' colto in fuorigioco.21:08

  119. 8'

    Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area.21:08

  120. 8'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:08

  121. 7'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  123. 7'

    Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).21:07

  124. 7'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  125. 7'

    Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:06

  126. 4'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 1. Abner Vinícius (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:03

  127. 4'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathys de Carvalho con cross.21:03

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: TSC Arena
    Città: Backa Topola
    Capienza: 8000 spettatori20:02

Formazioni Maccabi Tel Aviv - Lione

Maccabi Tel Aviv
Lione
TITOLARI MACCABI TEL AVIV
  • (90) ROI MISHPATI (P)
  • (4) HEITOR (D)
  • (13) RAZ SHLOMO (D)
  • (6) TYRESE ASANTE (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (42) DOR PERETZ (C)
  • (36) IDO SHAHAR (C)
  • (23) BEN LEDERMAN (C)
  • (29) HÉLIO VARELA (C)
  • (77) OSHER DAVIDA (C)
  • (34) SAYED ABU FARHI (A)
PANCHINA MACCABI TEL AVIV
  • (17) KRISTIJAN BELIC (C)
  • (1) YOAV GERAFI (P)
  • (28) ISSOUF SISSOKHO (C)
  • (11) SAGIV JEHEZKEL (D)
  • (30) ITAMAR NOY (C)
  • (22) OFEK MELIKA (P)
  • (41) ITAY BEN HAMO (D)
  • (19) ELAD MADMON (A)
  • (98) ION NICOLAESCU (A)
  • (60) ELAI BEN SIMON (A)
  • (21) NOAM BEN HARUSH (D)
  • (10) KERVIN ANDRADE (A)
ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
  • Zarko Lazetic
TITOLARI LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (C)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (A)
  • (10) PAVEL SULC (A)
  • (20) MARTÍN SATRIANO (A)
PANCHINA LIONE
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
  • (41) TÉO BARISIC (D)
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (50) LASSINE DIARRA (P)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (84) ADIL HAMDANI (A)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Lione sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lione si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Maccabi Tel Aviv e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Maccabi Tel Aviv-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa sarà la prima sfida europea tra Maccabi Tel Aviv e Lione: l'ultima volta che la squadra israeliana ha affrontato un'avversaria francese in una delle principali competizioni europee è stata nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013/14, vincendo in casa (1-0) e in trasferta (2-1) contro il Bordeaux.
  • La precedente e ultima volta che il Lione ha incontrato una squadra israeliana in una delle principali competizioni europee è stata nella fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13, quando sconfisse l'Hapoel Ironi Kiryat Shmona sia in casa (2-0) che in trasferta (4-3).
  • Il Maccabi Tel Aviv ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee (2V, 1N), comprese nove delle 12 disputate in UEFA Europa League in questo periodo; nelle ultime due stagioni, solo il Nizza (nove) ha fatto registrare altrettante sconfitte nella competizione.
  • Il Lione è reduce dal ko per 2-0 contro il Real Betis nell’ultima gara di UEFA Europa League, ma il tecnico Paulo Fonseca non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dai quarti di finale 2015/16, quando alla guida dello Sporting Braga perse entrambe le sfide contro lo Shakhtar Donetsk; questa sarà la sua 42ª partita da allora.
  • Moussa Niakhaté del Lione è il giocatore con più movimenti palla al piede in questa edizione di UEFA Europa League (107) e il secondo per distanza percorsa in conduzione (1116 m). Inoltre, è anche secondo per passaggi riusciti (338), dietro soltanto a Scott McKenna della Dinamo Zagabria (356).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Maccabi Tel AvivLione
Partite giocate44
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati15
Gol totali subiti82
Media gol subiti per partita2.00.5
Percentuale possesso palla43.163.6
Numero totale di passaggi14912475
Numero totale di passaggi riusciti12542193
Tiri nello specchio della porta1319
Percentuale di tiri in porta41.943.2
Numero totale di cross4064
Numero medio di cross riusciti815
Duelli per partita vinti175201
Duelli per partita persi187191
Corner subiti219
Corner guadagnati1317
Numero di punizioni a favore5051
Numero di punizioni concesse5448
Tackle totali7157
Percentuale di successo nei tackle66.252.6
Fuorigiochi totali68
Numero totale di cartellini gialli69
Numero totale di cartellini rossi00

Maccabi Tel Aviv - Lione Live

