Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6.
Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6.
Secondo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6.22:50
Secondo cartellino giallo per Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per fallo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:48
Tiago Gonçalves (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:48
Fallo di Tyler Morton (Lione).22:47
Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiago Gonçalves.22:46
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Heitor (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:44
Alejandro Rodríguez (Lione) e' ammonito per fallo.22:44
Fallo di Alejandro Rodríguez (Lione).22:44
Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Tiago Gonçalves (Lione).22:41
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Alejandro Rodríguez (Lione).22:39
Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:39
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Adam Karabec (Lione).22:38
Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:38
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:37
Téo Barisic (Lione) e' ammonito per fallo.22:36
Fallo di Téo Barisic (Lione).22:36
Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Martín Satriano.22:34
Fallo di Téo Barisic (Lione).22:33
Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.22:32
Fallo di Adam Karabec (Lione).22:31
Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Lione. Téo Barisic sostituisce Abner Vinícius.22:27
Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Ainsley Maitland-Niles.22:27
Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.22:26
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).22:26
Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:22
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Ion Nicolaescu.22:22
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 6. Adam Karabec (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khalis Merah con cross.22:20
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).22:19
Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ido Shahar.22:17
Sostituzione, Lione. Khalis Merah sostituisce Corentin Tolisso.22:16
Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Pavel Sulc.22:15
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ion Nicolaescu sostituisce Osher Davida.22:14
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Noam Ben Harush sostituisce Roy Revivo.22:14
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:14
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 5. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc.22:11
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martín Satriano con suggerimento di testa.22:11
Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:10
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:10
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 4. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pavel Sulc con cross.22:08
Fallo di Martín Satriano (Lione).22:06
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3.22:03
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Itamar Noy sostituisce Ben Lederman.22:03
Primo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3.21:48
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:47
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles con cross.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area.21:43
Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:42
Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:40
Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:39
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).21:36
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 3. Moussa Niakhaté (Lione) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.21:33
Rigore per Lione. Pavel Sulc e'stato atterrato in area di rigore.21:32
Rigore concesso da Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) per un fallo in area.21:32
Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da centro area.21:31
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:30
Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:30
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sagiv Jehezkel sostituisce Hélio Varela per infortunio.21:29
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:28
Fuorigioco. Tyler Morton(Lione) prova il lancio lungo, ma Corentin Tolisso e' colto in fuorigioco.21:27
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:26
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:26
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 2. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abner Vinícius.21:24
Tentativo fallito. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Pavel Sulc con cross.21:20
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gioco pericoloso di Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).21:19
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:18
Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).21:17
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles con cross.21:14
Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:12
Fuorigioco. Tyler Morton(Lione) prova il lancio lungo, ma Nicolás Tagliafico e' colto in fuorigioco.21:08
Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area.21:08
Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:08
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).21:07
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:06
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Lione 1. Abner Vinícius (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:03
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathys de Carvalho con cross.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: TSC Arena
Città: Backa Topola
Capienza: 8000 spettatori20:02
Maccabi Tel Aviv - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Lione sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lione si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Maccabi Tel Aviv e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
Maccabi Tel Aviv-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Maccabi Tel Aviv
|Lione
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|8
|2
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|43.1
|63.6
|Numero totale di passaggi
|1491
|2475
|Numero totale di passaggi riusciti
|1254
|2193
|Tiri nello specchio della porta
|13
|19
|Percentuale di tiri in porta
|41.9
|43.2
|Numero totale di cross
|40
|64
|Numero medio di cross riusciti
|8
|15
|Duelli per partita vinti
|175
|201
|Duelli per partita persi
|187
|191
|Corner subiti
|21
|9
|Corner guadagnati
|13
|17
|Numero di punizioni a favore
|50
|51
|Numero di punizioni concesse
|54
|48
|Tackle totali
|71
|57
|Percentuale di successo nei tackle
|66.2
|52.6
|Fuorigiochi totali
|6
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
