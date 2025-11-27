Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Lione sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lione si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Maccabi Tel Aviv e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Maccabi Tel Aviv-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima sfida europea tra Maccabi Tel Aviv e Lione: l'ultima volta che la squadra israeliana ha affrontato un'avversaria francese in una delle principali competizioni europee è stata nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013/14, vincendo in casa (1-0) e in trasferta (2-1) contro il Bordeaux.

La precedente e ultima volta che il Lione ha incontrato una squadra israeliana in una delle principali competizioni europee è stata nella fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13, quando sconfisse l'Hapoel Ironi Kiryat Shmona sia in casa (2-0) che in trasferta (4-3).

Il Maccabi Tel Aviv ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee (2V, 1N), comprese nove delle 12 disputate in UEFA Europa League in questo periodo; nelle ultime due stagioni, solo il Nizza (nove) ha fatto registrare altrettante sconfitte nella competizione.

Il Lione è reduce dal ko per 2-0 contro il Real Betis nell’ultima gara di UEFA Europa League, ma il tecnico Paulo Fonseca non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dai quarti di finale 2015/16, quando alla guida dello Sporting Braga perse entrambe le sfide contro lo Shakhtar Donetsk; questa sarà la sua 42ª partita da allora.

Moussa Niakhaté del Lione è il giocatore con più movimenti palla al piede in questa edizione di UEFA Europa League (107) e il secondo per distanza percorsa in conduzione (1116 m). Inoltre, è anche secondo per passaggi riusciti (338), dietro soltanto a Scott McKenna della Dinamo Zagabria (356).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: