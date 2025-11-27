Virgilio Sport
Nottingham Forest-Malmoe: 3-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio The City Ground di Nottingham
27 Novembre 2025 ore 21:00
Nottingham Forest
3
Malmoe
0
Partita finita
Arbitro: Harm Osmers
  1. 27' 1-0 Ryan Yates
  2. 44' 2-0 Arnaud Kalimuendo
  3. 58' 3-0 Nikola Milenkovic
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Nottingham Forest 3, Malmö FF 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 3, Malmö FF 0.22:51

  3. 90'+2'

    Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Ndoye.22:48

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  5. 90'+1'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  6. 90'+1'

    Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:47

  7. 89'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  9. 89'

    Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).22:46

  10. 88'

    Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:45

  11. 88'

    Jimmy Sinclair (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:44

  12. 87'

    Fallo di Jimmy Sinclair (Nottingham Forest).22:44

  13. 87'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  15. 87'

    Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Adrian Skogmar.22:44

  16. 87'

    Sostituzione, Malmö FF. Oliver Berg sostituisce Sead Haksabanovic.22:44

  17. 86'

    Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Neco Williams da calcio d'angolo.22:43

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jens Stryger Larsen (Malmö FF).22:42

  19. 84'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Jimmy Sinclair sostituisce James McAtee.22:40

  21. 81'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:37

  22. 81'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:37

  23. 81'

    Colin Rösler (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  24. 79'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:36

  25. 79'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  27. 77'

    Zach Abbott (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:33

  28. 77'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:33

  29. 77'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  30. 75'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  31. 75'

    Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).22:31

  33. 74'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Murillo per infortunio.22:31

  34. 73'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:30

  35. 73'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:30

  36. 73'

    Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  37. 70'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:26

  39. 70'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  40. 69'

    Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:26

  41. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Nicolás Domínguez.22:23

  42. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Arnaud Kalimuendo.22:23

  43. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Ibrahim Sangaré.22:22

  45. 65'

    Sostituzione, Malmö FF. Kenan Busuladzic sostituisce Lasse Berg Johnsen.22:22

  46. 65'

    Sostituzione, Malmö FF. Anders Christiansen sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:22

  47. 63'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Murillo.22:20

  48. 62'

    Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  49. 62'

    Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).22:19

  51. 62'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di James McAtee.22:18

  52. 58'

    Gol! Nottingham Forest 3, Malmö FF 0. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Milenkovic22:15

  53. 58'

    Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area. Assist di Murillo con suggerimento di testa.22:15

  54. 58'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:15

  55. 55'

    Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).22:12

  57. 55'

    Pontus Jansson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  58. 55'

    Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Sangaré.22:12

  59. 54'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:11

  60. 54'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  61. 52'

    Sostituzione, Malmö FF. Emmanuel Ekong sostituisce Hugo Bolin per infortunio.22:08

  63. 51'

    Gara riprende.22:08

  64. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Hugo Bolin (Malmö FF) per infortunio.22:06

  65. 46'

    Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  66. 46'

    Fallo di Andrej Djuric (Malmö FF).22:03

  67. 46'

    Fallo di mano di James McAtee (Nottingham Forest).22:03

  69. Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 2, Malmö FF 0.22:02

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Nottingham Forest 2, Malmö FF 0.21:48

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  72. 44'

    Gol! Nottingham Forest 2, Malmö FF 0. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:44

  73. 44'

    Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di James McAtee con cross.21:44

  75. 43'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (Malmö FF).21:43

  76. 43'

    Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Morato.21:43

  77. 41'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:42

  78. 41'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  79. 41'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).21:41

  81. 39'

    Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Yates.21:39

  82. 39'

    Tiro parato. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.21:39

  83. 38'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).21:38

  84. 38'

    Tiro parato. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.21:38

  85. 34'

    Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area.21:34

  87. 33'

    Pontus Jansson (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:33

  88. 33'

    Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  89. 33'

    Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).21:33

  90. 32'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:32

  91. 32'

    Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  93. 29'

    Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  94. 29'

    Fallo di Colin Rösler (Malmö FF).21:29

  95. 27'

    Gol! Nottingham Forest 1, Malmö FF 0. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28

  96. 26'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  97. 26'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:26

  99. 25'

    Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré.21:25

  100. 23'

    Morato (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  101. 23'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:23

  102. 22'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).21:22

  103. 20'

    Tentativo fallito. Zach Abbott (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré.21:20

  105. 18'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:18

  106. 18'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  107. 9'

    Tiro parato. Zach Abbott (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Yates.21:09

  108. 8'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:08

  109. 8'

    Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  111. 7'

    Tiro parato. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Stryger Larsen.21:07

  112. 6'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:06

  113. 4'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).21:04

  114. 4'

    Tiro respinto. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Zach Abbott con cross.21:04

  115. 4'

    James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  117. 4'

    Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).21:04

  118. 2'

    Tentativo fallito. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Murillo.21:03

  119. Inizia il Primo tempo.21:01

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: The City Ground
    Città: Nottingham
    Capienza: 30602 spettatori20:15

Formazioni Nottingham Forest - Malmoe

Nottingham Forest
Malmoe
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (13) JOHN VICTOR (P)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (5) MURILLO (D)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (4) MORATO (D)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (C)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (15) ARNAUD KALIMUENDO (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (30) WILLY BOLY (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (14) DAN NDOYE (A)
  • (37) NICOLÒ SAVONA (D)
  • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
  • (58) JACK THOMPSON (D)
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (19) IGOR JESUS (A)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Sean Dyche
TITOLARI MALMOE
  • (33) MELKER ELLBORG (P)
  • (18) PONTUS JANSSON (D)
  • (19) COLIN RÖSLER (D)
  • (5) ANDREJ DJURIC (D)
  • (37) ADRIAN SKOGMAR (C)
  • (17) JENS STRYGER LARSEN (C)
  • (25) GABRIEL BUSANELLO (C)
  • (23) LASSE BERG JOHNSEN (C)
  • (29) SEAD HAKSABANOVIC (A)
  • (32) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (38) HUGO BOLIN (A)
PANCHINA MALMOE
  • (11) EMMANUEL EKONG (C)
  • (30) ROBIN OLSEN (P)
  • (20) ERIK BOTHEIM (A)
  • (40) KENAN BUSULADZIC (C)
  • (16) OLIVER BERG (C)
  • (2) JOHAN KARLSSON (D)
  • (15) SALIFOU SOUMAH (A)
  • (21) STEFANO VECCHIA (C)
  • (6) OSCAR LEWICKI (C)
  • (48) THEODOR LUNDBERGH (C)
  • (13) MARTIN OLSSON (D)
  • (10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)
ALLENATORE MALMOE
  • Anes Mravac
PREPARTITA

Nottingham Forest - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Arbitro di Nottingham Forest - Malmoe sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Malmoe si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Nottingham Forest e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, Malmoe ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Nottingham Forest-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Quella in arrivo sarà la quarta sfida tra Nottingham Forest e Malmö nelle principali competizioni europee, l’avversaria affrontata più spesso dal club inglese in questi tornei. I precedenti sorridono al Forest: vittoria per 1-0 nella finale di Coppa dei Campioni del 1979 e qualificazione ottenuta grazie alla regola dei gol in trasferta nel doppio confronto di Coppa UEFA nel settembre 1995 (sconfitta 2-1 in trasferta e successo 1-0 in casa).
  • Il Malmö ha perso otto delle nove partite contro avversarie inglesi nelle principali competizioni europee, con l'unico successo arrivato per 2-1 proprio contro il Nottingham Forest in Coppa UEFA nel settembre 1995.
  • Il Nottingham Forest è la squadra che ha concesso meno tiri (30) in questa edizione di UEFA Europa League, mentre il Malmö ha tentato appena 36 conclusioni, il secondo dato più basso del torneo.
  • Il Malmö ha perso 16 delle ultime 20 partite disputate in UEFA Europa League (1V, 3N) e, tra le squadre con almeno 40 incontri dal 2009/10 in avanti, vanta la percentuale di sconfitte più alta nel torneo: 25 su 40, pari al 62.5%.
  • Il Nottingham Forest non ha subito gol in entrambe le partite di UEFA Europa League con Sean Dyche; dall’inizio della stagione 2009/10, l’unico allenatore inglese ad aver mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle sue prime tre gare nella competizione è stato Alan Pardew con il Newcastle nel 2012/13.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Nottingham ForestMalmoe
Partite giocate44
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati62
Gol totali subiti57
Media gol subiti per partita1.21.8
Percentuale possesso palla53.545.9
Numero totale di passaggi18711722
Numero totale di passaggi riusciti16001407
Tiri nello specchio della porta2011
Percentuale di tiri in porta54.136.7
Numero totale di cross8252
Numero medio di cross riusciti2010
Duelli per partita vinti216161
Duelli per partita persi202187
Corner subiti1918
Corner guadagnati2015
Numero di punizioni a favore6149
Numero di punizioni concesse5643
Tackle totali7544
Percentuale di successo nei tackle76.052.3
Fuorigiochi totali65
Numero totale di cartellini gialli88
Numero totale di cartellini rossi02

