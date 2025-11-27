Incontro terminato, Nottingham Forest 3, Malmö FF 0.
Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 3, Malmö FF 0.22:51
Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Ndoye.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:47
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).22:46
Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:45
Jimmy Sinclair (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:44
Fallo di Jimmy Sinclair (Nottingham Forest).22:44
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Adrian Skogmar.22:44
Sostituzione, Malmö FF. Oliver Berg sostituisce Sead Haksabanovic.22:44
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Neco Williams da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jens Stryger Larsen (Malmö FF).22:42
Sostituzione, Nottingham Forest. Jimmy Sinclair sostituisce James McAtee.22:40
Ryan Yates (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:37
Colin Rösler (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:36
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Zach Abbott (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:33
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).22:31
Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Murillo per infortunio.22:31
Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:30
Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:26
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:26
Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Nicolás Domínguez.22:23
Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Arnaud Kalimuendo.22:23
Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Ibrahim Sangaré.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Kenan Busuladzic sostituisce Lasse Berg Johnsen.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Anders Christiansen sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:22
Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Murillo.22:20
Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).22:19
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di James McAtee.22:18
Gol! Nottingham Forest 3, Malmö FF 0. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.
Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area. Assist di Murillo con suggerimento di testa.22:15
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:15
Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).22:12
Pontus Jansson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Sangaré.22:12
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:11
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Sostituzione, Malmö FF. Emmanuel Ekong sostituisce Hugo Bolin per infortunio.22:08
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Hugo Bolin (Malmö FF) per infortunio.22:06
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Andrej Djuric (Malmö FF).22:03
Fallo di mano di James McAtee (Nottingham Forest).22:03
Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 2, Malmö FF 0.22:02
Primo tempo terminato, Nottingham Forest 2, Malmö FF 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gol! Nottingham Forest 2, Malmö FF 0. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:44
Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di James McAtee con cross.21:44
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (Malmö FF).21:43
Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Morato.21:43
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:42
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).21:41
Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Yates.21:39
Tiro parato. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.21:39
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).21:38
Tiro parato. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.21:38
Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area.21:34
Pontus Jansson (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:33
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).21:33
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:32
Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Colin Rösler (Malmö FF).21:29
Gol! Nottingham Forest 1, Malmö FF 0. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:26
Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré.21:25
Morato (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:23
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).21:22
Tentativo fallito. Zach Abbott (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré.21:20
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:18
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro parato. Zach Abbott (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Yates.21:09
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:08
Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro parato. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Stryger Larsen.21:07
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:06
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).21:04
Tiro respinto. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Zach Abbott con cross.21:04
James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).21:04
Tentativo fallito. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Murillo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: The City Ground
Città: Nottingham
Capienza: 30602 spettatori20:15
Nottingham Forest - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Arbitro di Nottingham Forest - Malmoe sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Malmoe si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.
Nottingham Forest e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, Malmoe ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Nottingham Forest-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nottingham Forest
|Malmoe
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|6
|2
|Gol totali subiti
|5
|7
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.8
|Percentuale possesso palla
|53.5
|45.9
|Numero totale di passaggi
|1871
|1722
|Numero totale di passaggi riusciti
|1600
|1407
|Tiri nello specchio della porta
|20
|11
|Percentuale di tiri in porta
|54.1
|36.7
|Numero totale di cross
|82
|52
|Numero medio di cross riusciti
|20
|10
|Duelli per partita vinti
|216
|161
|Duelli per partita persi
|202
|187
|Corner subiti
|19
|18
|Corner guadagnati
|20
|15
|Numero di punizioni a favore
|61
|49
|Numero di punizioni concesse
|56
|43
|Tackle totali
|75
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|76.0
|52.3
|Fuorigiochi totali
|6
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
