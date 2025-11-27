Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Nottingham Forest - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.

Arbitro di Nottingham Forest - Malmoe sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Malmoe si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Nottingham Forest e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, Malmoe ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Nottingham Forest-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Quella in arrivo sarà la quarta sfida tra Nottingham Forest e Malmö nelle principali competizioni europee, l’avversaria affrontata più spesso dal club inglese in questi tornei. I precedenti sorridono al Forest: vittoria per 1-0 nella finale di Coppa dei Campioni del 1979 e qualificazione ottenuta grazie alla regola dei gol in trasferta nel doppio confronto di Coppa UEFA nel settembre 1995 (sconfitta 2-1 in trasferta e successo 1-0 in casa).

Il Malmö ha perso otto delle nove partite contro avversarie inglesi nelle principali competizioni europee, con l'unico successo arrivato per 2-1 proprio contro il Nottingham Forest in Coppa UEFA nel settembre 1995.

Il Nottingham Forest è la squadra che ha concesso meno tiri (30) in questa edizione di UEFA Europa League, mentre il Malmö ha tentato appena 36 conclusioni, il secondo dato più basso del torneo.

Il Malmö ha perso 16 delle ultime 20 partite disputate in UEFA Europa League (1V, 3N) e, tra le squadre con almeno 40 incontri dal 2009/10 in avanti, vanta la percentuale di sconfitte più alta nel torneo: 25 su 40, pari al 62.5%.

Il Nottingham Forest non ha subito gol in entrambe le partite di UEFA Europa League con Sean Dyche; dall’inizio della stagione 2009/10, l’unico allenatore inglese ad aver mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle sue prime tre gare nella competizione è stato Alan Pardew con il Newcastle nel 2012/13.

