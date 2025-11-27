Incontro terminato, Panathinaikos 2, Sturm Graz 1.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 2, Sturm Graz 1.22:55
Fuorigioco. Pedro Chirivella(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Milos Pantovic e' colto in fuorigioco.22:53
Tentativo fallito. Axel Kayombo (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tomi Horvat con cross.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).22:51
Niklas Geyrhofer (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50
Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).22:50
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).22:49
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Giannis Kotsiras (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).22:48
Tiro parato. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Axel Kayombo.22:48
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:47
Tiro respinto. Leon Grgic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Axel Kayombo.22:47
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Mladenovic sostituisce Tasos Bakasetas per infortunio.22:46
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:44
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).22:44
Sostituzione, Panathinaikos. Giannis Kotsiras sostituisce Davide Calabria.22:41
Sostituzione, Sturm Graz. Leon Grgic sostituisce Seedy Jatta.22:39
Gol! Panathinaikos 2, Sturm Graz 1. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.
Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Otar Kiteishvili.22:34
Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:34
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Seedy Jatta.22:33
Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:30
Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:30
Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Karol Swiderski.22:26
Sostituzione, Panathinaikos. Pedro Chirivella sostituisce Tetê.22:26
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:24
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).22:23
Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:23
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:22
Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomi Horvat.22:22
Sostituzione, Sturm Graz. Tomi Horvat sostituisce Filip Rózga.22:22
Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Maurice Malone.22:21
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).22:20
Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).22:16
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:11
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).22:10
Tiro parato. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross.22:10
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:09
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:06
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, Sturm Graz 1.22:06
Sostituzione, Sturm Graz. Arjan Malic sostituisce Jeyland Mitchell.22:06
Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, Sturm Graz 1.21:49
Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).21:48
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:47
Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:47
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Seedy Jatta (Sturm Graz) per infortunio.21:43
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas.21:42
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per infortunio.21:41
Karol Swiderski (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:40
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:40
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).21:38
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:37
Jeyland Mitchell (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:37
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).21:37
Gol! Panathinaikos 1, Sturm Graz 1. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jon Gorenc Stankovic.21:35
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Tochi Chukwuani (Sturm Graz).21:33
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:31
Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:31
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).21:29
Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:29
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:25
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:25
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Jeyland Mitchell (Sturm Graz) per infortunio.21:24
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:23
Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:22
Gol! Panathinaikos 1, Sturm Graz 0. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anass Zaroury.
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmed Touba.21:17
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).21:16
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Filip Rózga (Sturm Graz).21:13
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).21:11
Sverrir Ingason (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:09
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:09
Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).21:08
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).21:07
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:06
Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:03
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:03
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Athens Olympic Stadium
Città: Atene
Capienza: 71030 spettatori20:02
Panathinaikos - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Sturm Graz sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|6
|Falli fischiati
|152
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|3
|Ammonizioni
|18
|Espulsioni
|5
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|5.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie A
|Cagliari-Fiorentina 1-1
|21-09-2025
|Serie A
|Lazio-Roma 0-1
|27-09-2025
|Serie A
|Juventus-Atalanta 1-1
|19-10-2025
|Serie A
|Genoa-Parma 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Inter-Fiorentina 3-0
|23-11-2025
|Serie A
|Inter-Milan 0-1
Attualmente Panathinaikos si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.
Panathinaikos e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Panathinaikos ha vinto 2 volte, Sturm Graz non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Panathinaikos-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Sturm Graz
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|7
|3
|Gol totali subiti
|6
|5
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|49.8
|41.0
|Numero totale di passaggi
|1882
|1375
|Numero totale di passaggi riusciti
|1591
|1014
|Tiri nello specchio della porta
|24
|15
|Percentuale di tiri in porta
|41.4
|51.7
|Numero totale di cross
|81
|36
|Numero medio di cross riusciti
|22
|8
|Duelli per partita vinti
|198
|209
|Duelli per partita persi
|161
|246
|Corner subiti
|19
|24
|Corner guadagnati
|22
|8
|Numero di punizioni a favore
|54
|56
|Numero di punizioni concesse
|40
|69
|Tackle totali
|64
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|68.8
|57.5
|Fuorigiochi totali
|8
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
