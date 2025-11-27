Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

Panathinaikos - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Sturm Graz sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 152 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 18 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1

Attualmente Panathinaikos si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Panathinaikos e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Panathinaikos ha vinto 2 volte, Sturm Graz non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Panathinaikos-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Panathinaikos e Sturm Graz si sono affrontati in due precedenti stagioni nelle principali competizioni europee: la squadra austriaca ha vinto entrambi gli incontri della seconda fase a gironi di Champions League 2000/01, mentre quella greca si è imposta in entrambe le partite della fase a gironi di Europa League 2009/10.

Lo Sturm Graz affronta una squadra greca in trasferta nelle principali competizioni europee per la prima volta dal settembre 2011, quando si impose per 2-1 in casa dell'AEK Atene in UEFA Europa League.

Il Panathinaikos ha perso otto delle ultime 10 partite casalinghe in UEFA Europa League (1V, 1N), con queste sconfitte arrivate sotto cinque diversi allenatori: Giannis Anastasiou (2), Andrea Stramaccioni (2), Marinos Ouzounidis (1), Ivan Jovanovic (2) e Christos Kontis (1). Questa sarà la prima gara interna nella competizione sotto la guida di Rafael Benítez.

Considerando anche le qualificazioni, lo Sturm Graz ha perso le ultime sette trasferte nelle competizioni europee, la sua serie più lunga di sconfitte fuori casa in Europa; tra i club austriaci, solo il Wiener Sport-Club (10 tra il 1964 e il 1979) e il Wacker Innsbruck (otto tra il 1978 e l’1986) hanno fatto peggio.

Nonostante non abbia ancora segnato in questa edizione di UEFA Europa League, nessun giocatore ha tentato più tiri (16) e ha creato più occasioni per i compagni (12) di Tetê del Panathinaikos nel torneo.

