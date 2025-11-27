Virgilio Sport
Panathinaikos-Sturm Graz: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Athens Olympic Stadium di Atene
27 Novembre 2025 ore 21:00
Panathinaikos
2
Sturm Graz
1
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 18' 1-0 Karol Swiderski
  2. 34' 1-1 Otar Kiteishvili
  3. 74' 2-1 Davide Calabria
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Panathinaikos 2, Sturm Graz 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Panathinaikos 2, Sturm Graz 1.22:55

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Pedro Chirivella(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Milos Pantovic e' colto in fuorigioco.22:53

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Axel Kayombo (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tomi Horvat con cross.22:51

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  6. 90'

    Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).22:51

  7. 90'

    Niklas Geyrhofer (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 89'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50

  10. 89'

    Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).22:50

  11. 88'

    Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).22:49

  12. 88'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  13. 88'

    Giannis Kotsiras (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  15. 88'

    Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).22:48

  16. 87'

    Tiro parato. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Axel Kayombo.22:48

  17. 86'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:47

  18. 86'

    Tiro respinto. Leon Grgic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Axel Kayombo.22:47

  19. 85'

    Sostituzione, Panathinaikos. Filip Mladenovic sostituisce Tasos Bakasetas per infortunio.22:46

  21. 84'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:44

  22. 84'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  23. 84'

    Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).22:44

  24. 80'

    Sostituzione, Panathinaikos. Giannis Kotsiras sostituisce Davide Calabria.22:41

  25. 78'

    Sostituzione, Sturm Graz. Leon Grgic sostituisce Seedy Jatta.22:39

  27. 74'

    Gol! Panathinaikos 2, Sturm Graz 1. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.

  28. 74'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Otar Kiteishvili.22:34

  29. 73'

    Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  30. 73'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:34

  31. 73'

    Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Seedy Jatta.22:33

  33. 70'

    Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  34. 70'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:30

  35. 69'

    Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  36. 69'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:30

  37. 66'

    Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Karol Swiderski.22:26

  39. 65'

    Sostituzione, Panathinaikos. Pedro Chirivella sostituisce Tetê.22:26

  40. 64'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  41. 64'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:24

  42. 63'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  43. 63'

    Fallo di Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).22:23

  45. 62'

    Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  46. 62'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:23

  47. 62'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:22

  48. 62'

    Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomi Horvat.22:22

  49. 61'

    Sostituzione, Sturm Graz. Tomi Horvat sostituisce Filip Rózga.22:22

  51. 61'

    Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Maurice Malone.22:21

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).22:20

  53. 56'

    Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  54. 56'

    Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).22:16

  55. 51'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  57. 51'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:11

  58. 49'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).22:10

  59. 49'

    Tiro parato. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross.22:10

  60. 48'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  61. 48'

    Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:09

  63. 46'

    Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:06

  64. 46'

    Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  65. Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, Sturm Graz 1.22:06

  66. 45'

    Sostituzione, Sturm Graz. Arjan Malic sostituisce Jeyland Mitchell.22:06

  67. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, Sturm Graz 1.21:49

  69. 45'+2'

    Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  70. 45'+2'

    Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).21:48

  71. 45'+1'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:47

  72. 45'+1'

    Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:47

  73. 45'+1'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  76. 43'

    Gara riprende.21:44

  77. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Seedy Jatta (Sturm Graz) per infortunio.21:43

  78. 41'

    Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas.21:42

  79. 41'

    Gara riprende.21:42

  81. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per infortunio.21:41

  82. 40'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:40

  83. 39'

    Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:40

  84. 39'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).21:38

  87. 37'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:37

  88. 36'

    Jeyland Mitchell (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:37

  89. 36'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

  90. 36'

    Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).21:37

  91. 34'

    Gol! Panathinaikos 1, Sturm Graz 1. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jon Gorenc Stankovic.21:35

  93. 32'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Tochi Chukwuani (Sturm Graz).21:33

  94. 30'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:31

  95. 30'

    Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:31

  96. 28'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).21:29

  97. 28'

    Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  99. 28'

    Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  100. 28'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:29

  101. 24'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:25

  102. 24'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  103. 24'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:25

  105. 24'

    Gara riprende.21:25

  106. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Jeyland Mitchell (Sturm Graz) per infortunio.21:24

  107. 22'

    Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:23

  108. 21'

    Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  109. 21'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:22

  111. 18'

    Gol! Panathinaikos 1, Sturm Graz 0. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anass Zaroury.

  112. 16'

    Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmed Touba.21:17

  113. 15'

    Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).21:16

  114. 15'

    Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  115. 12'

    Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:13

  117. 12'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Filip Rózga (Sturm Graz).21:13

  118. 10'

    Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  119. 10'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).21:11

  120. 8'

    Sverrir Ingason (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:09

  121. 8'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  123. 8'

    Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:09

  124. 7'

    Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  125. 7'

    Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).21:08

  126. 6'

    Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).21:07

  127. 6'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  129. 5'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:06

  130. 5'

    Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  131. 2'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:03

  132. 2'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:03

  133. 2'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  135. Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).21:02

  136. Inizia il Primo tempo.21:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Athens Olympic Stadium
    Città: Atene
    Capienza: 71030 spettatori20:02

Formazioni Panathinaikos - Sturm Graz

Panathinaikos
Sturm Graz
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (69) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (5) AHMED TOUBA (D)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (C)
  • (9) ANASS ZAROURY (C)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (31) FILIP DJURICIC (A)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (10) TETÊ (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (71) CHRISTOS GEITONAS (P)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (27) GIANNIS KOTSIRAS (D)
  • (47) SOTIRIS TERZIS (C)
  • (72) MILOS PANTOVIC (A)
  • (30) ADRIANO BREGOU (C)
  • (20) VICENTE TABORDA (C)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (26) ELTON FIKAJ (D)
  • (25) FILIP MLADENOVIC (D)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Rafael Benítez
TITOLARI STURM GRAZ
  • (1) OLIVER CHRISTENSEN (P)
  • (47) EMANUEL AIWU (D)
  • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
  • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
  • (17) EMIR KARIC (D)
  • (8) FILIP RÓZGA (C)
  • (21) TOCHI CHUKWUANI (C)
  • (10) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (77) MAURICE MALONE (A)
  • (20) SEEDY JATTA (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (24) DIMITRI LAVALÉE (D)
  • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
  • (38) LEON GRGIC (A)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (22) JULIUS BECK (C)
  • (5) TIM OERMANN (D)
  • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
  • (53) DANIIL KHUDYAKOV (P)
  • (11) AXEL KAYOMBO (A)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Jürgen Säumel
PREPARTITA

Panathinaikos - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Sturm Graz sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati152
Fuorigioco19
Rigori assegnati3
Ammonizioni18
Espulsioni5
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino5.8

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1

Attualmente Panathinaikos si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Panathinaikos e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Panathinaikos ha vinto 2 volte, Sturm Graz non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Panathinaikos-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Panathinaikos e Sturm Graz si sono affrontati in due precedenti stagioni nelle principali competizioni europee: la squadra austriaca ha vinto entrambi gli incontri della seconda fase a gironi di Champions League 2000/01, mentre quella greca si è imposta in entrambe le partite della fase a gironi di Europa League 2009/10.
  • Lo Sturm Graz affronta una squadra greca in trasferta nelle principali competizioni europee per la prima volta dal settembre 2011, quando si impose per 2-1 in casa dell'AEK Atene in UEFA Europa League.
  • Il Panathinaikos ha perso otto delle ultime 10 partite casalinghe in UEFA Europa League (1V, 1N), con queste sconfitte arrivate sotto cinque diversi allenatori: Giannis Anastasiou (2), Andrea Stramaccioni (2), Marinos Ouzounidis (1), Ivan Jovanovic (2) e Christos Kontis (1). Questa sarà la prima gara interna nella competizione sotto la guida di Rafael Benítez.
  • Considerando anche le qualificazioni, lo Sturm Graz ha perso le ultime sette trasferte nelle competizioni europee, la sua serie più lunga di sconfitte fuori casa in Europa; tra i club austriaci, solo il Wiener Sport-Club (10 tra il 1964 e il 1979) e il Wacker Innsbruck (otto tra il 1978 e l’1986) hanno fatto peggio.
  • Nonostante non abbia ancora segnato in questa edizione di UEFA Europa League, nessun giocatore ha tentato più tiri (16) e ha creato più occasioni per i compagni (12) di Tetê del Panathinaikos nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PanathinaikosSturm Graz
Partite giocate44
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati73
Gol totali subiti65
Media gol subiti per partita1.51.2
Percentuale possesso palla49.841.0
Numero totale di passaggi18821375
Numero totale di passaggi riusciti15911014
Tiri nello specchio della porta2415
Percentuale di tiri in porta41.451.7
Numero totale di cross8136
Numero medio di cross riusciti228
Duelli per partita vinti198209
Duelli per partita persi161246
Corner subiti1924
Corner guadagnati228
Numero di punizioni a favore5456
Numero di punizioni concesse4069
Tackle totali6473
Percentuale di successo nei tackle68.857.5
Fuorigiochi totali810
Numero totale di cartellini gialli106
Numero totale di cartellini rossi01

