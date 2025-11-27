Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PAOK Salonika - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Brann sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Attualmente PAOK Salonika si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Brann si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

PAOK Salonika ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; Brann ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

PAOK Salonika e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

PAOK e Brann non si sono mai affrontati in precedenza nelle competizioni UEFA, con l'ultimo incontro della squadra greca contro una formazione norvegese risalente ai turni preliminari di UEFA Europa League 2011-12, quando il PAOK superò il Vålerenga con un 2-0 in trasferta e un 3-0 in casa.

Le squadre norvegesi hanno perso tutte le ultime cinque gare in trasferta in Europa (comprese le qualificazioni) contro formazioni greche e la più recente sconfitta è stata del Bodø/Glimt per 2-1 contro l'Olympiakos, negli ottavi di finale di UEFA Europa League della scorsa stagione.

Il PAOK Salonicco ha vinto le sue ultime due partite di UEFA Europa League, segnando quattro gol in ciascuna vittoria (4-3 contro il Lille, 4-0 contro lo Young Boys), e l'ultima squadra a vincere tre incontri consecutivi nella competizione segnando almeno quattro reti a partita è stato il Lione nel febbraio-marzo 2017.

Il Brann ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime tre partite di UEFA Europa League e potrebbe diventare la prima squadra norvegese nella storia delle principali competizioni europee a riuscirci per quattro incontri consecutivi.

Nessun giocatore è stato coinvolto in più gol in questa stagione di UEFA Europa League rispetto ad Andrija Zivkovic del PAOK Salonicco (2 gol, 2 assist) - nelle ultime cinque presenze da titolare nel torneo, a partire da novembre 2024, ha collezionato sei coinvolgimenti attivi (3 gol, 3 assist).

