PAOK Salonika-Brann: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Toumba Stadium di Salonicco
27 Novembre 2025 ore 18:45
PAOK Salonika
1
Brann
1
Partita finita
Arbitro: Sascha Stegemann
  1. 64' 1-0 Luka Ivanusec
  2. 89' 1-1 Emil Kornvig
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, PAOK Salonicco 1, Brann 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 1, Brann 1.20:39

  3. 90'+3'

    Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  4. 90'+3'

    Luka Ivanusec (PAOK Salonicco).20:36

  5. 90'+3'

    Gara riprende.20:35

  6. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Mathias Dyngeland (Brann) per infortunio.20:34

  7. 90'+1'

    Kiril Despodov (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:34

  9. 90'+1'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  10. 90'+1'

    Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).20:33

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  12. 89'

    Gol! PAOK Salonicco 1, Brann 1. Emil Kornvig (Brann) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joachim Soltvedt con cross da calcio d'angolo.

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco).20:31

  15. 88'

    Tiro parato. Markus Haaland (Brann) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denzel De Roeve con cross.20:31

  16. 87'

    Sostituzione, Brann. Joachim Soltvedt sostituisce Vetle Dragsnes.20:29

  17. 86'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).20:28

  18. 84'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:27

  19. 84'

    Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emil Kornvig da calcio d'angolo.20:26

  21. 84'

    Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bård Finne con cross da calcio d'angolo.20:26

  22. 83'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:26

  23. 81'

    Tiro parato. Emil Kornvig (Brann) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Sørensen.20:24

  24. 81'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  25. 81'

    Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).20:24

  27. 79'

    Fallo di Bård Finne (Brann).20:22

  28. 79'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  29. 79'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison per infortunio.20:21

  30. 77'

    Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Eggert Gudmundsson per infortunio.20:19

  31. 77'

    Gara riprende.20:19

  33. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Eggert Gudmundsson (Brann) per infortunio.20:18

  34. 74'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Markus Haaland (Brann).20:16

  35. 72'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Eggert Gudmundsson (Brann).20:15

  36. 72'

    Sostituzione, Brann. Denzel De Roeve sostituisce Japhet Sery Larsen.20:14

  37. 72'

    Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Niklas Castro.20:14

  39. 72'

    Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Ulrik Mathisen.20:14

  40. 71'

    Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:13

  41. 70'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  42. 70'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).20:12

  43. 69'

    Tentativo fallito. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdul Baba da calcio d'angolo.20:11

  45. 69'

    Tiro respinto. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrija Zivkovic.20:11

  46. 68'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).20:11

  47. 68'

    Tiro parato. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.20:11

  48. 64'

    Gol! PAOK Salonicco 1, Brann 0. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taison.20:06

  49. 62'

    Fuorigioco. Niklas Castro(Brann) prova il lancio lungo, ma Ulrik Mathisen e' colto in fuorigioco.20:05

  51. 62'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Magomed Ozdoev sostituisce Alessandro Bianco.20:04

  52. 61'

    Vetle Dragsnes (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  53. 61'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:04

  54. 61'

    Tiro respinto. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.20:04

  55. 59'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).20:02

  57. 59'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:01

  58. 59'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  59. 58'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:01

  60. 57'

    Japhet Sery Larsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  61. 57'

    Fallo di Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).19:59

  63. 55'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:58

  64. 55'

    Tiro respinto. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area.19:57

  65. 54'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:57

  66. 54'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57

  67. 53'

    Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:55

  69. 53'

    Eivind Helland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  70. 53'

    Fallo di Luka Ivanusec (PAOK Salonicco).19:55

  71. 49'

    Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Taison con cross.19:51

  72. Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Brann 0.19:48

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Brann 0.19:32

  75. 45'+2'

    Fallo di mano di Noah Holm (Brann).19:31

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  77. 45'

    Tiro parato. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taison con cross.19:29

  78. 44'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Noah Holm (Brann).19:29

  79. 44'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:28

  81. 44'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28

  82. 41'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).19:25

  83. 41'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  84. 38'

    Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Taison.19:22

  85. 37'

    Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonjoe Kenny con cross.19:22

  87. 35'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  88. 35'

    Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).19:19

  89. 33'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:18

  90. 32'

    Tiro parato. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdul Baba.19:17

  91. 31'

    Japhet Sery Larsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  93. 31'

    Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:16

  94. 30'

    Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area.19:14

  95. 30'

    Tiro respinto. Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrija Zivkovic.19:14

  96. 27'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:11

  97. 27'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  99. 26'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  100. 26'

    Fallo di Taison (PAOK Salonicco).19:10

  101. 25'

    Fuorigioco. Fredrik Knudsen(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.19:09

  102. 24'

    Tentativo fallito. Taison (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.19:09

  103. 22'

    Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.19:06

  105. 22'

    Tiro parato. Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06

  106. 20'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  107. 20'

    Fallo di Taison (PAOK Salonicco).19:04

  108. 19'

    Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:04

  109. 19'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:04

  111. 19'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:03

  112. 18'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).19:03

  113. 18'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).19:02

  114. 18'

    Rigore parato! Emil Kornvig (Brann) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:02

  115. 16'

    Rigore per Brann. Jacob Sørensen e'stato atterrato in area di rigore.19:01

  117. 16'

    Rigore concesso da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) per un fallo in area.19:01

  118. 11'

    Jacob Sørensen (Brann) e' ammonito per fallo.18:56

  119. 11'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).18:56

  120. 11'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  121. 5'

    Fuorigioco. Tomasz Kedziora(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Taison e' colto in fuorigioco.18:50

  123. 2'

    Fallo di Noah Holm (Brann).18:47

  124. 2'

    Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  125. Inizia il Primo tempo.18:45

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Toumba Stadium
    Città: Salonicco
    Capienza: 28803 spettatori17:39

Formazioni PAOK Salonika - Brann

PAOK Salonika
Brann
TITOLARI PAOK SALONIKA
  • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
  • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (3) JONJOE KENNY (D)
  • (21) ABDUL BABA (D)
  • (8) SOUALIHO MEÏTÉ (C)
  • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
  • (11) TAISON (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (18) LUKA IVANUSEC (C)
  • (7) GIORGOS GIAKOUMAKIS (A)
PANCHINA PAOK SALONIKA
  • (32) GREG TAYLOR (D)
  • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
  • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
  • (9) FEDOR CHALOV (A)
  • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
  • (77) KIRIL DESPODOV (A)
  • (23) JOAN SASTRE (D)
  • (41) DIMITRIS MONASTIRLIS (P)
  • (25) KONSTANTINOS THYMIANIS (D)
  • (6) DEJAN LOVREN (D)
  • (56) ANESTIS MYTHOU (A)
  • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
ALLENATORE PAOK SALONIKA
  • Razvan Lucescu
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (26) EIVIND HELLAND (D)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (6) JAPHET SERY LARSEN (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (19) EGGERT GUDMUNDSSON (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (10) EMIL KORNVIG (C)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
  • (14) ULRIK MATHISEN (A)
PANCHINA BRANN
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (41) LARS REMMEM (C)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (27) MADS SANDE (C)
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (32) MARKUS HAALAND (C)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
PREPARTITA

PAOK Salonika - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di PAOK Salonika - Brann sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Attualmente PAOK Salonika si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Brann si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
PAOK Salonika ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; Brann ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

PAOK Salonika e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • PAOK e Brann non si sono mai affrontati in precedenza nelle competizioni UEFA, con l'ultimo incontro della squadra greca contro una formazione norvegese risalente ai turni preliminari di UEFA Europa League 2011-12, quando il PAOK superò il Vålerenga con un 2-0 in trasferta e un 3-0 in casa.
  • Le squadre norvegesi hanno perso tutte le ultime cinque gare in trasferta in Europa (comprese le qualificazioni) contro formazioni greche e la più recente sconfitta è stata del Bodø/Glimt per 2-1 contro l'Olympiakos, negli ottavi di finale di UEFA Europa League della scorsa stagione.
  • Il PAOK Salonicco ha vinto le sue ultime due partite di UEFA Europa League, segnando quattro gol in ciascuna vittoria (4-3 contro il Lille, 4-0 contro lo Young Boys), e l'ultima squadra a vincere tre incontri consecutivi nella competizione segnando almeno quattro reti a partita è stato il Lione nel febbraio-marzo 2017.
  • Il Brann ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime tre partite di UEFA Europa League e potrebbe diventare la prima squadra norvegese nella storia delle principali competizioni europee a riuscirci per quattro incontri consecutivi.
  • Nessun giocatore è stato coinvolto in più gol in questa stagione di UEFA Europa League rispetto ad Andrija Zivkovic del PAOK Salonicco (2 gol, 2 assist) - nelle ultime cinque presenze da titolare nel torneo, a partire da novembre 2024, ha collezionato sei coinvolgimenti attivi (3 gol, 3 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PAOK SalonikaBrann
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati95
Gol totali subiti62
Media gol subiti per partita1.50.5
Percentuale possesso palla48.047.1
Numero totale di passaggi16681665
Numero totale di passaggi riusciti13941311
Tiri nello specchio della porta2411
Percentuale di tiri in porta52.236.7
Numero totale di cross6140
Numero medio di cross riusciti139
Duelli per partita vinti164206
Duelli per partita persi174210
Corner subiti2130
Corner guadagnati1914
Numero di punizioni a favore4232
Numero di punizioni concesse5252
Tackle totali6170
Percentuale di successo nei tackle63.958.6
Fuorigiochi totali46
Numero totale di cartellini gialli77
Numero totale di cartellini rossi10

