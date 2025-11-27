Incontro terminato, PAOK Salonicco 1, Brann 1.
Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 1, Brann 1.20:39
Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Luka Ivanusec (PAOK Salonicco).20:36
Gara riprende.20:35
Gara momentaneamente sospesa, Mathias Dyngeland (Brann) per infortunio.20:34
Kiril Despodov (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:34
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Gol! PAOK Salonicco 1, Brann 1. Emil Kornvig (Brann) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joachim Soltvedt con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Emil Kornvig20:31
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco).20:31
Tiro parato. Markus Haaland (Brann) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denzel De Roeve con cross.20:31
Sostituzione, Brann. Joachim Soltvedt sostituisce Vetle Dragsnes.20:29
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).20:28
Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:27
Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emil Kornvig da calcio d'angolo.20:26
Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bård Finne con cross da calcio d'angolo.20:26
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:26
Tiro parato. Emil Kornvig (Brann) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Sørensen.20:24
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).20:24
Fallo di Bård Finne (Brann).20:22
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison per infortunio.20:21
Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Eggert Gudmundsson per infortunio.20:19
Gara riprende.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Eggert Gudmundsson (Brann) per infortunio.20:18
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Markus Haaland (Brann).20:16
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Eggert Gudmundsson (Brann).20:15
Sostituzione, Brann. Denzel De Roeve sostituisce Japhet Sery Larsen.20:14
Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Niklas Castro.20:14
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Ulrik Mathisen.20:14
Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:13
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).20:12
Tentativo fallito. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdul Baba da calcio d'angolo.20:11
Tiro respinto. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrija Zivkovic.20:11
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).20:11
Tiro parato. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.20:11
Gol! PAOK Salonicco 1, Brann 0. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taison.20:06
Fuorigioco. Niklas Castro(Brann) prova il lancio lungo, ma Ulrik Mathisen e' colto in fuorigioco.20:05
Sostituzione, PAOK Salonicco. Magomed Ozdoev sostituisce Alessandro Bianco.20:04
Vetle Dragsnes (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:04
Tiro respinto. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.20:04
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).20:02
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:01
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:01
Japhet Sery Larsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).19:59
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:58
Tiro respinto. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area.19:57
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:57
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:55
Eivind Helland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Luka Ivanusec (PAOK Salonicco).19:55
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Taison con cross.19:51
Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Brann 0.19:48
Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Brann 0.19:32
Fallo di mano di Noah Holm (Brann).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taison con cross.19:29
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Noah Holm (Brann).19:29
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:28
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28
Fallo di Niklas Castro (Brann).19:25
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Taison.19:22
Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonjoe Kenny con cross.19:22
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).19:19
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:18
Tiro parato. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdul Baba.19:17
Japhet Sery Larsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:16
Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area.19:14
Tiro respinto. Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrija Zivkovic.19:14
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).19:11
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Fallo di Taison (PAOK Salonicco).19:10
Fuorigioco. Fredrik Knudsen(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.19:09
Tentativo fallito. Taison (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.19:09
Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.19:06
Tiro parato. Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Taison (PAOK Salonicco).19:04
Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:04
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:03
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).19:03
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).19:02
Rigore parato! Emil Kornvig (Brann) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:02
Rigore per Brann. Jacob Sørensen e'stato atterrato in area di rigore.19:01
Rigore concesso da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) per un fallo in area.19:01
Jacob Sørensen (Brann) e' ammonito per fallo.18:56
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).18:56
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fuorigioco. Tomasz Kedziora(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Taison e' colto in fuorigioco.18:50
Fallo di Noah Holm (Brann).18:47
Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toumba Stadium
Città: Salonicco
Capienza: 28803 spettatori17:39
PAOK Salonika - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di PAOK Salonika - Brann sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Attualmente PAOK Salonika si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Brann si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
PAOK Salonika ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; Brann ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
PAOK Salonika e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
PAOK Salonika-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PAOK Salonika
|Brann
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|9
|5
|Gol totali subiti
|6
|2
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.5
|Percentuale possesso palla
|48.0
|47.1
|Numero totale di passaggi
|1668
|1665
|Numero totale di passaggi riusciti
|1394
|1311
|Tiri nello specchio della porta
|24
|11
|Percentuale di tiri in porta
|52.2
|36.7
|Numero totale di cross
|61
|40
|Numero medio di cross riusciti
|13
|9
|Duelli per partita vinti
|164
|206
|Duelli per partita persi
|174
|210
|Corner subiti
|21
|30
|Corner guadagnati
|19
|14
|Numero di punizioni a favore
|42
|32
|Numero di punizioni concesse
|52
|52
|Tackle totali
|61
|70
|Percentuale di successo nei tackle
|63.9
|58.6
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
