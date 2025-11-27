Incontro terminato, Rangers 1, Sporting Braga 1.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, Rangers 1, Sporting Braga 1.
Secondo tempo terminato, Rangers 1, Sporting Braga 1.22:58
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).22:57
Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito.22:57
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).22:56
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Secondo cartellino giallo per Mohamed Diomande (Rangers) per fallo.22:55
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55
Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).22:55
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Jean-Baptiste Gorby.22:55
Tiro parato. Emmanuel Fernandez (Rangers) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di James Tavernier con cross.22:53
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Vítor Carvalho (Sporting Braga).22:53
Fallo di mano di Florian Grillitsch (Sporting Braga).22:52
Tiro parato. Víctor Gómez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).22:51
Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.22:51
Gara riprende.22:50
Sostituzione, Rangers. Jayden Meghoma sostituisce Max Aarons per infortunio.22:50
Sostituzione, Rangers. Oliver Antman sostituisce Youssef Chermiti.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.22:48
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:48
Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).22:47
Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:46
Tiro respinto. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Diomande.22:45
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Youssef Chermiti (Rangers) per infortunio.22:44
Tiro parato. Mohamed Diomande (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Thelo Aasgaard.22:44
Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Gabri Martínez.22:43
Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabri Martínez.22:41
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:39
Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Connor Barron.22:38
Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:37
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di James Tavernier (Rangers).22:37
Tentativo fallito. Youssef Chermiti (Rangers) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di James Tavernier con cross.22:36
Tiro parato. James Tavernier (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djeidi Gassama con cross.22:35
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:34
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tentativo fallito. Nasser Djiga (Rangers) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emmanuel Fernandez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:33
Sostituzione, Rangers. Thelo Aasgaard sostituisce Danilo.22:33
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).22:32
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).22:31
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Gol! Rangers 1, Sporting Braga 1. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:29
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:27
Gara riprende.22:26
Sostituzione, Sporting Braga. Florian Grillitsch sostituisce João Moutinho.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Sporting Braga) per infortunio.22:25
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:24
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) e' stato espulso per rissa.22:22
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).22:20
Connor Barron (Rangers) e' ammonito per fallo.22:19
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:19
Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).22:18
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).22:18
Tiro respinto. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa da centro area. Assist di Connor Barron con cross.22:18
Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:17
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:16
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Danilo (Rangers).22:14
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:12
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:11
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Amine El Ouazzani (Sporting Braga) per infortunio.22:07
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).22:07
Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:06
Inizia il Secondo tempo Rangers 1, Sporting Braga 0.22:06
Sostituzione, Sporting Braga. Amine El Ouazzani sostituisce Fran Navarro.22:06
Primo tempo terminato, Rangers 1, Sporting Braga 0.21:51
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.21:50
Mohamed Diomande (Rangers) e' ammonito per fallo.21:49
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:49
Gol! Rangers 1, Sporting Braga 0. James Tavernier (Rangers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Decisione VAR: rigore Rangers.21:46
Rigore concesso da Fran Navarro (Sporting Braga) per un fallo di mano in area.21:45
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ricardo Horta (Sporting Braga).21:44
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ricardo Horta (Sporting Braga).21:44
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).21:43
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).21:42
Connor Barron (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fran Navarro (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:41
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:41
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:40
Gara riprende.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Djeidi Gassama (Rangers) per infortunio.21:38
Tiro respinto. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Mohamed Diomande.21:37
Tentativo fallito. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:36
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:35
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Tiro parato. Danilo (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Diomande.21:34
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).21:32
Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Fernandez (Rangers).21:31
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:30
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:29
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Horta.21:25
Fallo di mano di Mohamed Diomande (Rangers).21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.21:23
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:22
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fuorigioco. Ricardo Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.21:17
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:16
Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:15
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Zalazar con passaggio filtrante.21:15
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).21:14
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).21:13
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:13
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:09
Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:08
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).21:06
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:04
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:05
Dove si gioca la partita:
Stadio: Ibrox Stadium
Città: Glasgow
Capienza: 50817 spettatori20:05
Rangers - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Sporting Braga sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Sporting Braga ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Rangers e Sporting Braga si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Rangers ha vinto 3 volte, Sporting Braga ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Rangers-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rangers
|Sporting Braga
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|8
|Gol totali subiti
|8
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.8
|50.7
|Numero totale di passaggi
|1669
|1992
|Numero totale di passaggi riusciti
|1395
|1700
|Tiri nello specchio della porta
|15
|18
|Percentuale di tiri in porta
|40.5
|47.4
|Numero totale di cross
|81
|90
|Numero medio di cross riusciti
|16
|18
|Duelli per partita vinti
|200
|196
|Duelli per partita persi
|192
|155
|Corner subiti
|14
|13
|Corner guadagnati
|18
|23
|Numero di punizioni a favore
|61
|46
|Numero di punizioni concesse
|47
|38
|Tackle totali
|53
|75
|Percentuale di successo nei tackle
|52.8
|61.3
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI