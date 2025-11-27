Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:05

PREPARTITA

Rangers - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Sporting Braga sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Sporting Braga ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Rangers e Sporting Braga si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Rangers ha vinto 3 volte, Sporting Braga ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Rangers-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

I Rangers hanno vinto tre delle loro quattro precedenti gare contro lo Sporting Braga in competizioni europee (1P), con tutti e quattro gli incontri disputati in UEFA Europa League nelle stagioni 2019/20 e 2021/22.

Lo Sporting Braga ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro avversarie scozzesi nelle competizioni europee (1V) – la sua unica vittoria è arrivata contro il Celtic proprio in questa edizione di UEFA Europa League, e potrebbe diventare la prima squadra a vincere in casa di Rangers e Celtic in questi tornei in una singola stagione.

I Rangers hanno perso le ultime sette partite nelle competizioni europee, la loro peggior serie di sconfitte consecutive in Europa (inclusi i preliminari). L’unica squadra scozzese con una striscia di gare perse più lunga fu il Motherwell, che tra il 2010 e il 2013 collezionò otto sconfitte consecutive.

Lo Sporting Braga ha segnato 22 gol nelle 10 gare disputate nelle competizioni europee in questa stagione (incluse le qualificazioni), tra cui tre nella sconfitta per 4-3 alla quarta giornata contro il Genk; solo nel 2019/20 (27) la squadra portoghese ha realizzato più reti in una singola stagione in Europa.

Ricardo Horta dello Sporting Braga è il giocatore con più assist (tre) in questa edizione di UEFA Europa League, forniti nelle sue ultime due presenze; inoltre nessun giocatore ha creato più occasioni per i compagni di squadra nel torneo del portoghese (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: