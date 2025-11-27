Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Rangers-Sporting Braga: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ibrox Stadium di Glasgow
27 Novembre 2025 ore 21:00
Rangers
1
Sporting Braga
1
Partita finita
Arbitro: Allard Lindhout
  1. 45+3' 1-0 James Tavernier (R)
  2. 69' 1-1 Gabri Martínez
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Rangers 1, Sporting Braga 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Rangers 1, Sporting Braga 1.22:58

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).22:57

  4. 90'+6'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito.22:57

  5. 90'+6'

    Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).22:56

  6. 90'+6'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  7. 90'+5'

    Secondo cartellino giallo per Mohamed Diomande (Rangers) per fallo.22:55

  9. 90'+4'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55

  10. 90'+4'

    Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).22:55

  11. 90'+4'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Jean-Baptiste Gorby.22:55

  12. 90'+2'

    Tiro parato. Emmanuel Fernandez (Rangers) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di James Tavernier con cross.22:53

  13. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Vítor Carvalho (Sporting Braga).22:53

  15. 90'+1'

    Fallo di mano di Florian Grillitsch (Sporting Braga).22:52

  16. 90'+1'

    Tiro parato. Víctor Gómez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:51

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51

  18. 90'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).22:51

  19. 90'

    Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.22:51

  21. 89'

    Gara riprende.22:50

  22. 89'

    Sostituzione, Rangers. Jayden Meghoma sostituisce Max Aarons per infortunio.22:50

  23. 89'

    Sostituzione, Rangers. Oliver Antman sostituisce Youssef Chermiti.22:50

  24. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.22:48

  25. 87'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:48

  27. 87'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  28. 86'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  29. 86'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).22:47

  30. 85'

    Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  31. 85'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:46

  33. 84'

    Tiro respinto. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Diomande.22:45

  34. 84'

    Gara riprende.22:45

  35. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Youssef Chermiti (Rangers) per infortunio.22:44

  36. 83'

    Tiro parato. Mohamed Diomande (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Thelo Aasgaard.22:44

  37. 82'

    Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Gabri Martínez.22:43

  39. 80'

    Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabri Martínez.22:41

  40. 78'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  41. 78'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:39

  42. 77'

    Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Connor Barron.22:38

  43. 77'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:37

  45. 77'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:37

  46. 77'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37

  47. 76'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  48. 76'

    Fallo di James Tavernier (Rangers).22:37

  49. 75'

    Tentativo fallito. Youssef Chermiti (Rangers) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di James Tavernier con cross.22:36

  51. 74'

    Tiro parato. James Tavernier (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djeidi Gassama con cross.22:35

  52. 73'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:34

  53. 73'

    Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  54. 72'

    Tentativo fallito. Nasser Djiga (Rangers) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emmanuel Fernandez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:33

  55. 72'

    Sostituzione, Rangers. Thelo Aasgaard sostituisce Danilo.22:33

  57. 71'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).22:32

  58. 70'

    Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).22:31

  59. 70'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  60. 69'

    Gol! Rangers 1, Sporting Braga 1. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:29

  61. 67'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:27

  63. 66'

    Gara riprende.22:26

  64. 66'

    Sostituzione, Sporting Braga. Florian Grillitsch sostituisce João Moutinho.22:26

  65. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Sporting Braga) per infortunio.22:25

  66. 64'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  67. 64'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:24

  69. 61'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) e' stato espulso per rissa.22:22

  70. 59'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).22:20

  71. 58'

    Connor Barron (Rangers) e' ammonito per fallo.22:19

  72. 58'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  73. 58'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:19

  75. 58'

    Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  76. 58'

    Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).22:18

  77. 57'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).22:18

  78. 57'

    Tiro respinto. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa da centro area. Assist di Connor Barron con cross.22:18

  79. 57'

    Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:17

  81. 56'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:16

  82. 53'

    João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  83. 53'

    Fallo di Danilo (Rangers).22:14

  84. 51'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  85. 51'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:12

  87. 50'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  88. 50'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:11

  89. 48'

    Gara riprende.22:08

  90. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Amine El Ouazzani (Sporting Braga) per infortunio.22:07

  91. 46'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).22:07

  93. 46'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  94. 46'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  95. 46'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:06

  96. Inizia il Secondo tempo Rangers 1, Sporting Braga 0.22:06

  97. 45'

    Sostituzione, Sporting Braga. Amine El Ouazzani sostituisce Fran Navarro.22:06

  99. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Rangers 1, Sporting Braga 0.21:51

  100. 45'+5'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.21:50

  101. 45'+4'

    Mohamed Diomande (Rangers) e' ammonito per fallo.21:49

  102. 45'+4'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  103. 45'+4'

    Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:49

  105. 45'+3'

    Gol! Rangers 1, Sporting Braga 0. James Tavernier (Rangers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:48

  106. 45'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  107. 45'+1'

    Decisione VAR: rigore Rangers.21:46

  108. 45'

    Rigore concesso da Fran Navarro (Sporting Braga) per un fallo di mano in area.21:45

  109. 44'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ricardo Horta (Sporting Braga).21:44

  111. 44'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ricardo Horta (Sporting Braga).21:44

  112. 43'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).21:43

  113. 43'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  114. 42'

    Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).21:42

  115. 42'

    Connor Barron (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  117. 41'

    Fran Navarro (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:41

  118. 41'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:41

  119. 41'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  120. 40'

    João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40

  121. 40'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:40

  123. 40'

    Gara riprende.21:40

  124. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Djeidi Gassama (Rangers) per infortunio.21:38

  125. 37'

    Tiro respinto. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Mohamed Diomande.21:37

  126. 36'

    Tentativo fallito. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:36

  127. 35'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:35

  129. 35'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  130. 34'

    Tiro parato. Danilo (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Diomande.21:34

  131. 32'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).21:32

  132. 32'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32

  133. 31'

    Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.21:31

  135. 31'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Fernandez (Rangers).21:31

  136. 30'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  137. 30'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:30

  138. 29'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  139. 29'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:29

  141. 25'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Horta.21:25

  142. 25'

    Fallo di mano di Mohamed Diomande (Rangers).21:25

  143. 24'

    Gara riprende.21:24

  144. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.21:23

  145. 22'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:22

  147. 22'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  148. 17'

    Fuorigioco. Ricardo Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.21:17

  149. 16'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:16

  150. 16'

    Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  151. 15'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  153. 15'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:15

  154. 15'

    Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Zalazar con passaggio filtrante.21:15

  155. 14'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  156. 14'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).21:14

  157. 13'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).21:13

  159. 13'

    Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:13

  160. 9'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:09

  161. 9'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  162. 8'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  163. 8'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:08

  165. 6'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).21:06

  166. 6'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  167. 4'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:04

  168. 4'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  169. Inizia il Primo tempo.21:00

  171. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:05

  173. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ibrox Stadium
    Città: Glasgow
    Capienza: 50817 spettatori20:05

Formazioni Rangers - Sporting Braga

Rangers
Sporting Braga
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (3) MAX AARONS (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (10) MOHAMED DIOMANDE (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (99) DANILO (C)
  • (8) CONNOR BARRON (C)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (C)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
PANCHINA RANGERS
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (51) CALUM ADAMSON (C)
  • (18) OLIVER ANTMAN (A)
  • (16) LYALL CAMERON (C)
  • (31) LIAM KELLY (P)
  • (32) KIERAN WRIGHT (P)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (D)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (95) SANDRO VIDIGAL (A)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
PREPARTITA

Rangers - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Sporting Braga sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; Sporting Braga ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Rangers e Sporting Braga si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Rangers ha vinto 3 volte, Sporting Braga ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Rangers-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • I Rangers hanno vinto tre delle loro quattro precedenti gare contro lo Sporting Braga in competizioni europee (1P), con tutti e quattro gli incontri disputati in UEFA Europa League nelle stagioni 2019/20 e 2021/22.
  • Lo Sporting Braga ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro avversarie scozzesi nelle competizioni europee (1V) – la sua unica vittoria è arrivata  contro il Celtic proprio in questa edizione di UEFA Europa League, e potrebbe diventare la prima squadra a vincere in casa di Rangers e Celtic in questi tornei in una singola stagione.
  • I Rangers hanno perso le ultime sette partite nelle competizioni europee, la loro peggior serie di sconfitte consecutive in Europa (inclusi i preliminari). L’unica squadra scozzese con una striscia di gare perse più lunga fu il Motherwell, che tra il 2010 e il 2013 collezionò otto sconfitte consecutive.
  • Lo Sporting Braga ha segnato 22 gol nelle 10 gare disputate nelle competizioni europee in questa stagione (incluse le qualificazioni), tra cui tre nella sconfitta per 4-3 alla quarta giornata contro il Genk; solo nel 2019/20 (27) la squadra portoghese ha realizzato più reti in una singola stagione in Europa.
  • Ricardo Horta dello Sporting Braga è il giocatore con più assist (tre) in questa edizione di UEFA Europa League, forniti nelle sue ultime due presenze; inoltre nessun giocatore ha creato più occasioni per i compagni di squadra nel torneo del portoghese (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RangersSporting Braga
Partite giocate44
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati18
Gol totali subiti84
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla49.850.7
Numero totale di passaggi16691992
Numero totale di passaggi riusciti13951700
Tiri nello specchio della porta1518
Percentuale di tiri in porta40.547.4
Numero totale di cross8190
Numero medio di cross riusciti1618
Duelli per partita vinti200196
Duelli per partita persi192155
Corner subiti1413
Corner guadagnati1823
Numero di punizioni a favore6146
Numero di punizioni concesse4738
Tackle totali5375
Percentuale di successo nei tackle52.861.3
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli54
Numero totale di cartellini rossi10

Rangers - Sporting Braga Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio