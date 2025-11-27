Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13

GOL CANCELLATO DAL VAR: Derry John Murkin (Utrecht) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:24

PREPARTITA

Real Betis - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - FC Utrecht sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente Real Betis si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Real Betis e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima sfida tra Real Betis e Utrecht in competizioni europee. Il Betis ha vinto entrambe le precedenti gare casalinghe contro squadre olandesi in questi tornei, battendo il Willem II 3-0 nel novembre 1998 e l’AZ 2-0 nel febbraio 2006, entrambe in Coppa UEFA

L’Utrecht ha perso tutte e tre le precedenti partite contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee: le due gare degli ottavi di finale di Coppa UEFA 1991/92 contro il Real Madrid e il 2-0 subito contro il Real Saragozza nella fase a gironi di Coppa UEFA 2004/05.

Il Real Betis ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di UEFA Europa League (2V, 1N) e non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi in una delle principali competizioni europee.

Nelle quattro partite disputate dall’Utrecht in questa edizione di UEFA Europa League sono stati segnati solo sei gol in totale (uno a favore, cinque contro), il dato più basso a pari merito con il Bologna; soltanto tre squadre hanno tentato meno tiri degli olandesi (39) in questa competizione.

Antony del Real Betis ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze in UEFA Europa League (due gol, un assist); inoltre il brasiliano ha realizzato una rete nella sua ultima sfida contro l'Utrecht, con la maglia dell'Ajax in Eredivisie nel gennaio 2022.

