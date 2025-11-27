Virgilio Sport
Real Betis-FC Utrecht: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
27 Novembre 2025 ore 21:00
Real Betis
2
FC Utrecht
1
Partita finita
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 42' 1-0 Cucho Hernández
  2. 50' 2-0 Abde Ezzalzouli
  3. 55' 2-1 Miguel Rodríguez
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Real Betis 2, Utrecht 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Utrecht 1.23:00

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adrian Blake.23:00

  4. 90'+4'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:59

  5. 90'+4'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:59

  6. 90'+3'

    Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58

  7. 90'+3'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:58

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Michael Brouwer (Utrecht).22:57

  10. 90'+2'

    Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Fornals con passaggio filtrante.22:57

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:56

  12. 90'

    Fuorigioco. Adrian Blake(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.22:55

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).22:55

  15. 88'

    Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Rodríguez.22:54

  16. 86'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) e' ammonito.22:51

  17. 85'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:50

  18. 85'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  19. 83'

    Sostituzione, Utrecht. Matisse Didden sostituisce Mike van der Hoorn.22:48

  21. 83'

    Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Yoann Cathline.22:48

  22. 82'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Abde Ezzalzouli.22:48

  23. 82'

    Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cucho Hernández.22:47

  24. 82'

    Gara riprende.22:47

  25. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Cucho Hernández (Real Betis) per infortunio.22:46

  27. 80'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  28. 80'

    Fallo di Nick Viergever (Utrecht).22:45

  29. 79'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:45

  30. 78'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).22:44

  31. 78'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  33. 77'

    Tentativo fallito. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:43

  34. 75'

    Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:41

  35. 75'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Natan.22:41

  36. 75'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nelson Deossa.22:40

  37. 72'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).22:37

  39. 72'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  40. 69'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  41. 69'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:34

  42. 68'

    Sostituzione, Utrecht. David Min sostituisce Sébastien Haller.22:33

  43. 67'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) e' ammonito per fallo.22:33

  45. 67'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  46. 67'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).22:32

  47. 65'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  48. 65'

    Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).22:30

  49. 64'

    Tiro parato. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Miguel Rodríguez.22:30

  51. 63'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:28

  52. 63'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  53. 63'

    Tiro respinto. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.22:28

  54. 63'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Fornals.22:28

  55. 61'

    Gara riprende.22:27

  57. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.22:26

  58. 60'

    Decisione VAR: no gol Real Betis 2-1 Utrecht.22:25

  59. 59'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Derry John Murkin (Utrecht) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:24

  60. 59'

    Fuorigioco. Yoann Cathline(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Derry John Murkin e' colto in fuorigioco.22:24

  61. 58'

    Sostituzione, Utrecht. Gjivai Zechiël sostituisce Can Bozdogan.22:23

  63. 57'

    Fuorigioco. Álvaro Valles(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.22:22

  64. 55'

    Gol! Real Betis 2, Utrecht 1. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da oltre 25 metri palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sébastien Haller.22:20

  65. 54'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Cucho Hernández con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.22:20

  66. 54'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:19

  67. 54'

    Siebe Horemans (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  69. 53'

    Álvaro Valles (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  70. 53'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:18

  71. 50'

    Gol! Real Betis 2, Utrecht 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:16

  72. 50'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  73. 50'

    Fallo di Derry John Murkin (Utrecht).22:15

  75. 46'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  76. 46'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:11

  77. Inizia il Secondo tempo Real Betis 1, Utrecht 0.22:11

  78. 45'

    Sostituzione, Utrecht. Derry John Murkin sostituisce Souffian El Karouani per infortunio.22:10

  79. 45'+11'

    Primo tempo terminato, Real Betis 1, Utrecht 0.21:55

  81. 45'+9'

    Gara riprende.21:53

  82. 45'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, Souffian El Karouani (Utrecht) per infortunio.21:50

  83. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).21:47

  84. 45'+3'

    Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area.21:47

  85. 45'+1'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:46

  87. 45'+1'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:45

  89. 44'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  90. 44'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:43

  91. 42'

    Gol! Real Betis 1, Utrecht 0. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony con cross.21:42

  93. 40'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:39

  94. 40'

    Can Bozdogan (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  95. 40'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ángel Ortiz.21:39

  96. 39'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:38

  97. 39'

    Dani de Wit (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  99. 38'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).21:37

  100. 38'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  101. 37'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:36

  102. 36'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:35

  103. 36'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  105. 35'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da centro area. Assist di Ángel Ortiz.21:34

  106. 34'

    Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergi Altimira.21:33

  107. 34'

    Tiro respinto. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:33

  108. 30'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).21:29

  109. 30'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  111. 28'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  112. 28'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).21:27

  113. 25'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).21:24

  114. 25'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:24

  115. 23'

    Gara riprende.21:22

  117. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Souffian El Karouani (Utrecht) per infortunio.21:21

  118. 20'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).21:20

  119. 20'

    Tentativo fallito. Alonzo Engwanda (Utrecht) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19

  120. 15'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Sofyan Amrabat per infortunio.21:14

  121. 14'

    Gara riprende.21:13

  123. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Sofyan Amrabat (Real Betis) per infortunio.21:12

  124. 10'

    Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:09

  125. 9'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Isco per infortunio.21:09

  126. 9'

    Gara riprende.21:08

  127. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Isco (Real Betis) per infortunio.21:08

  129. 8'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  130. 8'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:07

  131. 7'

    Gara riprende.21:06

  132. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Isco (Real Betis) per infortunio.21:05

  133. 4'

    Gara riprende.21:03

  135. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Sofyan Amrabat (Real Betis) per infortunio.21:01

  136. 2'

    Tentativo fallito. Sofyan Amrabat (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:01

  137. Inizia il Primo tempo.21:00

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori20:13

Formazioni Real Betis - FC Utrecht

Real Betis
FC Utrecht
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (4) NATAN (D)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (22) ISCO (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (14) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (23) JUNIOR FIRPO (D)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
  • (41) MANU GONZÁLEZ (P)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI FC UTRECHT
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
  • (2) SIEBE HOREMANS (D)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
  • (20) DANI DE WIT (C)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (A)
  • (10) YOANN CATHLINE (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (33) KEVIN GADELLAA (P)
  • (15) ADRIAN BLAKE (A)
  • (44) MIKE EERDHUIJZEN (D)
  • (26) MILIANO JONATHANS (A)
  • (55) DERRY JOHN MURKIN (D)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (5) KOLBEINN FINNSSON (D)
  • (37) MEES EPPINK (P)
  • (9) DAVID MIN (A)
  • (46) JAYGO VAN OMMEREN (C)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
PREPARTITA

Real Betis - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - FC Utrecht sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente Real Betis si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Real Betis e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa sarà la prima sfida tra Real Betis e Utrecht in competizioni europee. Il Betis ha vinto entrambe le precedenti gare casalinghe contro squadre olandesi in questi tornei, battendo il Willem II 3-0 nel novembre 1998 e l’AZ 2-0 nel febbraio 2006, entrambe in Coppa UEFA
  • L’Utrecht ha perso tutte e tre le precedenti partite contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee: le due gare degli ottavi di finale di Coppa UEFA 1991/92 contro il Real Madrid e il 2-0 subito contro il Real Saragozza nella fase a gironi di Coppa UEFA 2004/05.
  • Il Real Betis ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di UEFA Europa League (2V, 1N) e non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi in una delle principali competizioni europee.
  • Nelle quattro partite disputate dall’Utrecht in questa edizione di UEFA Europa League sono stati segnati solo sei gol in totale (uno a favore, cinque contro), il dato più basso a pari merito con il Bologna; soltanto tre squadre hanno tentato meno tiri degli olandesi (39) in questa competizione.
  • Antony del Real Betis ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze in UEFA Europa League (due gol, un assist); inoltre il brasiliano ha realizzato una rete nella sua ultima sfida contro l'Utrecht, con la maglia dell'Ajax in Eredivisie nel gennaio 2022.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisFC Utrecht
Partite giocate44
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse03
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati61
Gol totali subiti25
Media gol subiti per partita0.51.2
Percentuale possesso palla48.141.6
Numero totale di passaggi18541417
Numero totale di passaggi riusciti16091098
Tiri nello specchio della porta159
Percentuale di tiri in porta53.630.0
Numero totale di cross4371
Numero medio di cross riusciti718
Duelli per partita vinti189217
Duelli per partita persi211210
Corner subiti1721
Corner guadagnati1113
Numero di punizioni a favore4453
Numero di punizioni concesse5357
Tackle totali7866
Percentuale di successo nei tackle55.154.5
Fuorigiochi totali74
Numero totale di cartellini gialli118
Numero totale di cartellini rossi01

