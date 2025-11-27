Incontro terminato, Real Betis 2, Utrecht 1.
Incontro terminato, Real Betis 2, Utrecht 1.
Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Utrecht 1.23:00
Tentativo fallito. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adrian Blake.23:00
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:59
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:59
Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:58
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Michael Brouwer (Utrecht).22:57
Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Fornals con passaggio filtrante.22:57
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:56
Fuorigioco. Adrian Blake(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.22:55
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).22:55
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Rodríguez.22:54
Ricardo Rodríguez (Real Betis) e' ammonito.22:51
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:50
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Sostituzione, Utrecht. Matisse Didden sostituisce Mike van der Hoorn.22:48
Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Yoann Cathline.22:48
Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Abde Ezzalzouli.22:48
Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cucho Hernández.22:47
Gara riprende.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Cucho Hernández (Real Betis) per infortunio.22:46
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Nick Viergever (Utrecht).22:45
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:45
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).22:44
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Tentativo fallito. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:43
Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:41
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Natan.22:41
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nelson Deossa.22:40
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).22:37
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:34
Sostituzione, Utrecht. David Min sostituisce Sébastien Haller.22:33
Alonzo Engwanda (Utrecht) e' ammonito per fallo.22:33
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).22:32
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).22:30
Tiro parato. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Miguel Rodríguez.22:30
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:28
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tiro respinto. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.22:28
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Fornals.22:28
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.22:26
Decisione VAR: no gol Real Betis 2-1 Utrecht.22:25
GOL CANCELLATO DAL VAR: Derry John Murkin (Utrecht) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:24
Fuorigioco. Yoann Cathline(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Derry John Murkin e' colto in fuorigioco.22:24
Sostituzione, Utrecht. Gjivai Zechiël sostituisce Can Bozdogan.22:23
Fuorigioco. Álvaro Valles(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.22:22
Gol! Real Betis 2, Utrecht 1. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da oltre 25 metri palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sébastien Haller.22:20
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Cucho Hernández con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.22:20
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:19
Siebe Horemans (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Álvaro Valles (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:18
Gol! Real Betis 2, Utrecht 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:16
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Derry John Murkin (Utrecht).22:15
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:11
Inizia il Secondo tempo Real Betis 1, Utrecht 0.22:11
Sostituzione, Utrecht. Derry John Murkin sostituisce Souffian El Karouani per infortunio.22:10
Primo tempo terminato, Real Betis 1, Utrecht 0.21:55
Gara riprende.21:53
Gara momentaneamente sospesa, Souffian El Karouani (Utrecht) per infortunio.21:50
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).21:47
Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area.21:47
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:46
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:45
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:43
Gol! Real Betis 1, Utrecht 0. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony con cross.21:42
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:39
Can Bozdogan (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ángel Ortiz.21:39
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:38
Dani de Wit (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).21:37
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:36
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:35
Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da centro area. Assist di Ángel Ortiz.21:34
Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergi Altimira.21:33
Tiro respinto. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:33
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).21:29
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).21:27
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).21:24
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:24
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Souffian El Karouani (Utrecht) per infortunio.21:21
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).21:20
Tentativo fallito. Alonzo Engwanda (Utrecht) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19
Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Sofyan Amrabat per infortunio.21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Sofyan Amrabat (Real Betis) per infortunio.21:12
Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:09
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Isco per infortunio.21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Isco (Real Betis) per infortunio.21:08
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:07
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Isco (Real Betis) per infortunio.21:05
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Sofyan Amrabat (Real Betis) per infortunio.21:01
Tentativo fallito. Sofyan Amrabat (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori20:13
Real Betis - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - FC Utrecht sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente Real Betis si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
Real Betis e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|FC Utrecht
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|6
|1
|Gol totali subiti
|2
|5
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|48.1
|41.6
|Numero totale di passaggi
|1854
|1417
|Numero totale di passaggi riusciti
|1609
|1098
|Tiri nello specchio della porta
|15
|9
|Percentuale di tiri in porta
|53.6
|30.0
|Numero totale di cross
|43
|71
|Numero medio di cross riusciti
|7
|18
|Duelli per partita vinti
|189
|217
|Duelli per partita persi
|211
|210
|Corner subiti
|17
|21
|Corner guadagnati
|11
|13
|Numero di punizioni a favore
|44
|53
|Numero di punizioni concesse
|53
|57
|Tackle totali
|78
|66
|Percentuale di successo nei tackle
|55.1
|54.5
|Fuorigiochi totali
|7
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
