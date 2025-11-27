I giallorossi vogliono dunque una vittoria importante per la classifica, sia per evitare i play off, sia per fermare la corsa dei danesi.15:25

Gasperini opta per un attacco leggero, con Dybala, Pellegrini e Soulé: l'ex Juventus sembra l'indicato per il ruolo da falso nueve. Wesley e Celik sulle fasce, spazio a Ghilardi in difesa.18:21

Tullberg opta per la coppia Gogorza - Franculino in avanti, panchina per Cho e Osorio. Bravo a centrocampo con Billing e Castillo, sulle fasce Mbabu e Bak.18:26

Doppio passo e cross di Soulé, Diao non si fida e manda in angolo.20:01

Roma - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - FC Midtjylland sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente la Roma si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Roma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; FC Midtjylland ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3.

Roma e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Roma-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima partita della Roma contro il Midtjylland in tutte le competizioni e, più in generale, la prima per i giallorossi contro una squadra danese dalla Coppa UEFA 1998/99, quando sconfissero il Silkeborg IF sia in casa (1-0) che in trasferta (2-0) nel primo turno.

Il Midtjylland ha vinto solo una delle sue sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (1N, 4P): 5-1 casalingo contro la Lazio nel settembre 2022, in Europa League.

Dopo il successo per 2-0 contro i Rangers nell’ultimo turno, la Roma potrebbe vincere due gare consecutive nella fase a gironi di una singola edizione di UEFA Europa League per la prima volta dal settembre-ottobre 2023 (contro Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga), quando ottenne anche, per l’ultima volta, due clean sheet consecutivi nel torneo (successi per 4-0 contro la squadra svizzera e 2-0 contro quella ceca).

La Roma ha perso le sue ultime due partite casalinghe di Europa League, tanti ko quanti quelli totalizzati nelle precedenti 38 gare interne nelle principali competizioni europee (28V, 8N).I giallorossi non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee.

Il Midtjylland è l'unica squadra con una percentuale di vittorie del 100% (4V) nell'Europa League in corso, nonché quella che ha segnato il maggior numero di gol (11), effettuato il maggior numero di tiri nello specchio (26) e che vanta la migliore percentuale realizzativa (21,6%) del torneo.

Il Midtjylland ha vinto le ultime cinque trasferte nelle competizioni europee (incluse qualificazioni) e potrebbe diventare solo la seconda squadra danese dopo Silkeborg IF a raggiungere sei successi di fila fuori casa in Europa (sei vittorie tra agosto 1995 e agosto 1996).

Si affrontano in questa sfida le due squadre che hanno recuperato più volte il pallone in questa edizione di UEFA Europa League: la Roma (224) e il Midtjylland (226); in particolare, i giallorossi contano ben 40 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo, meno solo di Sporting Braga e Basilea (41) e ben 16 in più degli avversari di giornata (24).

Il Midtjylland è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su calcio piazzato in questa Europa League: sette degli undici totali - quattro da corner, due da calcio di punizione, uno da rimessa laterale; i danesi, inoltre, hanno segnato almeno una rete su calcio piazzato in tutte e quattro le loro partite nella competizione in corso.

Dal suo ritorno alla Roma (dal 2017/18), Lorenzo Pellegrini (11 reti in 51 presenze) è il miglior marcatore con la maglia giallorossa in UEFA Europa League (esclusi preliminari); in particolare, dopo la rete contro i Rangers nell'ultimo turno, il centrocampista potrebbe andare a segno per due gare di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

Franculino Djú conta tre reti in questa edizione di UEFA Europa League e nessuno ne ha realizzate di più nel torneo (a tre anche altri sette giocatori); in particolare, solo Malick Fofana (marzo 2005) e Orri Óskarsson (agosto 2004) sono più giovani del guineense (giugno 2004) tra chi ha messo a segno più di tre gol nelle ultime due stagioni in questa competizione (quattro marcature in 10 presenze per il giocatore del Midtjylland).

