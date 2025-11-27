Virgilio Sport
Roma-FC Midtjylland: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
27 Novembre 2025 ore 18:45
Roma
2
FC Midtjylland
1
Partita finita
Arbitro: Nikola Dabanovic
  1. 7' 1-0 Neil El Aynaoui
  2. 83' 2-0 Stephan El Shaarawy
  3. 86' 2-1 Paulinho
0'
45'
90'
90'
94'

La Roma porta a casa la vittoria infliggendo al Midtjylland la prima sconfitta in Coppa. Apre El Aynaoui, raddoppia nel finale El Shaarawy, inutile il gol di Paulinho.

Classifica dunque riaperta, con la Roma che si porta a nove punti, rientrando in corsa per le prime posizioni.

  1. Da Roma - Midtjylland é tutto, appuntamento alla prossima sfida!20:41

  2. 90'+4'

    FINISCE LA PARTITA! Roma - Midtjylland 2-1!20:39

  3. 90'+4'

    Si rialza l'autore del gol, ultimo minuto di gioco.20:38

  4. 90'+3'

    Paulinho mete in mezzo un pallone pericoloso, allontana El Aynaoui. Rimane poi a terra il giocatore.20:37

  5. 90'+1'

    TRAVERSA DI EL SHAARAWY! Conclusione a giro dal limite, palla che si stampa sul legno!20:34

  7. 90'

    Tre i minuti di recupero.20:33

  8. 89'

    AMMONITO Gianluca Mancini, Giallo per proteste. 20:33

  9. 89'

    Sponda di Diao, Junior Brumado al volo calcia altissimo.20:32

  10. 88'

    Partita riaperta, per la Roma si aspettano ora minuti di forcing avversario.20:32

  11. 86'

    GOL! ROMA - MIDTJYLLAND 2-1! Rete di Paulinho. Wesley si fa superare da Simsir, la punta entra in area e scarica per il compagno, che insacca facilmente. 20:32

  13. 85'

    AMMONTIO Mads Bech Sorensen. Trattenuta vistosa su Bailey. 20:29

  14. 84'

    Gol di El Shaarawy che vale tantissimo, arrivato nel momento in cui il Midtjylland aveva alzato il baricentro.20:28

  15. 83'

    GOL! ROMA - Midtjylland 2-0! Rete di Stephan El Shaarawy. Contropiede perfetto dei giallorossi: scappa Bailey, scarico perfetto per il Faraone che, dal dischetto, insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy20:28

    Stephan El Shaarawy
  16. 80'

    AMMONITO Martin Erlic. Giocata di fisico di Ferguson, trattenuta del difensore che prende il giallo. 20:24

  17. 79'

    CHE RISCHIO PER SORENSEN! Cross di Timiskas, il difensore con un tacco sbaglia e quasi beffa la sua squadra!20:24

  19. 78'

    Sostituzione ROMA: esce Paulo Dybala, entra Leon Bailey.20:22

  20. 78'

    Sostituzione ROMA: esce Zeki Çelik, entra Kostas Tsimikas.20:22

  21. 77'

    AMMONITO Darío Osorio. Primo giallo anche per i danesi, fallo su Wesley che era partito in contropiede. 20:21

  22. 77'

    Ospiti ora a trazione anteriore, Roma che sta faticando ora con il possesso palla.20:19

  23. 75'

    Sostituzione MIDTJYLLAND: esce Franculino, entra Aral Simsir.20:19

  25. 73'

    Billing con una conclusione da dentro l'area che non termina nemmeno sul fondo, ma é recuperata da Osorio sull'out di destra.20:16

  26. 72'

    Problemi anche per Mancini, il difensore per ora stringe i denti.20:16

  27. 71'

    Non in giornata Wesley, che sta perdendo decisamente il confronto con Mbabu nel secondo tempo.20:16

  28. 70'

    Gran chiusura ancora di Ghilardi su Billing, applausi per il difensore ex Verona.20:13

  29. 69'

    EL SHAARAWY! Partita che si é accesa, conclusione del Faraone respinta dal portiere ospite!20:12

  31. 68'

    Traversa di Junior Brumado, ma legno arrivato dopo il fischio di fuorigioco della punta.20:11

  32. 67'

    Sostituzione MIDTJYLLAND: esce Victor Bak Jensen, entra Paulinho.20:11

  33. 66'

    Rimpallo che favorisce Mbabu, il suo cross é deviato in angolo.20:10

  34. 65'

    CELIK! Conclusione deviata, Olafsson blocca in due tempi.20:09

  35. 64'

    Bella giocata di Ghilardi, poi fermato dal fallo. Roma che continua a gestire il match.20:08

  37. 62'

    Sostituzione ROMA: esce Lorenzo Pellegrini, entra Stephan El Shaarawy.20:06

  38. 62'

    Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Evan Ferguson.20:05

  39. 60'

    Sostituzione MIDTJYLLAND: esce Denil Castillo, entra Valdemar Andreasen.20:05

  40. 59'

    Problemi anche per Castillo, che sembra chiedere il cambio.20:03

  41. 58'

    Angolo di Pellegrini, schema che non funziona con la palla deviata da Cristante sul fondo.20:02

  43. 57'

    Doppio passo e cross di Soulé, Diao non si fida e manda in angolo.20:01

  44. 56'

    Palla persa di Wesley, Osorio lancia Franculino ma attento Svilar in uscita.20:00

  45. 54'

    DYBALA! Bellissima giocata di Soulé che con un tocco si libera e lancia il connazionale: la Joya con il sinistro la mette sull'angolino, Olafsson in angolo.19:59

  46. 52'

    AMMONITO Bryan Cristante. Trattenuta su Castillo, primo giallo del match. 19:57

  47. 52'

    Anche in questo secondo tempo, possesso per la Roma: Midtjylland sicuramente piú aggressivo.19:54

  49. 51'

    SOULÉ! Conclusione a giro dal limite, palla che termina a fil di palo!19:55

  50. 50'

    Osorio dalla distanza, attento Svilar in presa bassa.19:53

  51. 49'

    Angolo per il Midtjylland: palla nel mucchio di Mbabu, allontana la difesa della Roma.19:53

  52. 47'

    Soulé cerca la verticale per Dybala, Erlic con il fisico lascia scorrere il pallone sul fondo.19:51

  53. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:50

  55. 46'

    Sostituzione MIDTJYLLAND: entra Pedro Bravo, entra José Brumado. 19:49

  56. 46'

    Sostituzione MIDTJYLLAND: esce Mikel Gogorza, entra Darío Osorio.19:49

  57. Roma in vantaggio per 1-0 grazie al bel gol di El Aynaoui, una girata al volo sul cross di Celik. Giallorossi che hanno gestito tutto il primo tempo, unica nota negativa l'infortunio di Koné.19:35

  58. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! ROMA - MIDTJYLLAND 1-0.19:34

  59. 45'+1'

    Ritmi decisamente piú calmi, in questo finale.19:32

  61. 45'

    Due i minuti di recupero.19:32

  62. 43'

    Ghilardi salva anticipando Gogorza, che si era avventato su un pallone corto di Ndicka.19:29

  63. 41'

    Richiamo a Cristante per un fallo tattico su Franculino.19:27

  64. 40'

    PELLEGRINI! Destro potente dal limite, la deviazione di Bech salva i suoi!19:26

  65. 38'

    Mancini, come spesso succede ai braccetti di Gasperini, si sgancia spesso in avanti: Roma che si appoggia molto sulla sua fascia sinistra.19:25

  67. 35'

    Altro intervento duro di Mbabu, ha la peggio Pellegrini.19:21

  68. 33'

    Velo di Dybala per l'inserimento di Pellegrini, ottima la chiusura dell'ex Serie A Erlic.19:19

  69. 32'

    Palla persa sanguinosa per Wesley, non ne approfitta peró la squadra danese.19:18

  70. 30'

    Wesley in area, Mbabu rischia molto ma lo ferma in corner.19:16

  71. 29'

    El Aynaoui con una bella progressione palla al piede, Castillo costretto al fallo.19:15

  73. 27'

    Sostituzione ROMA: esce Manu Koné, entra Bryan Cristante.19:14

  74. 26'

    Koné sembra alzare bandiera bianca, pronto il cambio per la Roma.19:12

  75. 25'

    Bella azione tutta di prima della Roma, il cross di Celik é respinto.19:11

  76. 23'

    Ndicka sta rendendo la vita molto difficile la vita a Franculino, il difensore ex Francoforte sempre in anticipo pulito.19:11

  77. 21'

    Billing cerca un difficile colpo di tacco in area, attento Svilar, ma azione era ferma per fuorigioco.19:08

  79. 20'

    Midtjylland che sta provando a gestire di piú il pallone, per ora 66% di possesso per la Roma.19:07

  80. 18'

    Koné è rientrato in campo, zoppica leggermente il centrocampista che sembra poter continuare la partita.19:04

  81. 17'

    Sta funzionando il pressing della Roma, tanti i recuperi alti per la squadra di Gasperini.19:03

  82. 15'

    Angolo per la Roma, Koné ora fuori dal campo. Giallorossi in dieci.19:01

  83. 14'

    Staff medico in campo, gioco fermo.19:00

  85. 13'

    A terra Koné dopo uno scontro con Diao, si gira la caviglia del giallorosso.19:00

  86. 12'

    Inserimento di Castillo che conclude con un diagonale velenoso, palla peró che termina in fallo laterale.18:58

  87. 10'

    Gran difesa del pallone di Dybala, Elric lo ferma di forza ma in maniera regolare secondo Dabanovic.18:56

  88. 8'

    Roma che trova il gol del vantaggio, sfruttando al meglio l'ottimo inizio. Midtjylland in difficoltá.18:55

  89. 7'

    GOL! ROMA - Midtjylland 1-0! Rete di Neil El Aynaoui. Cross di Celik dalla sinistra, un pallone al centro che il centrocampista gira in porta al volo, con gran stile.

    Guarda la scheda del giocatore Neil El Aynaoui18:54

    Neil El Aynaoui
  91. 6'

    Lancio di Svilar che trova Dybala, la punta é peró pescato in fuorigioco.18:52

  92. 5'

    Roma con Ndicka centrale, Ghilardi a destra e Mancini nel centrosinistra.18:51

  93. 3'

    Altra conclusione di Soulé, in questo caso semplice la presa per Olafsson.18:50

  94. 2'

    SOULÉ! Palla di Pellegrini per l'argentino che incrocia di prima, una deviazione manda la palla in angolo.18:48

  95. 2'

    Subito un colpo di testa di Mbabu, palla ampiamente a lato.18:47

  97. 1'

    INIZIA ROMA - MIDTJYLLAND! Primo pallone per i danesi!18:47

  98. Dirige il match l'arbitro Nikola Dabanovic.18:41

  99. Tullberg opta per la coppia Gogorza - Franculino in avanti, panchina per Cho e Osorio. Bravo a centrocampo con Billing e Castillo, sulle fasce Mbabu e Bak.18:26

  100. Gasperini opta per un attacco leggero, con Dybala, Pellegrini e Soulé: l'ex Juventus sembra l'indicato per il ruolo da falso nueve. Wesley e Celik sulle fasce, spazio a Ghilardi in difesa.18:21

  101. La formazione del MIDTJYLLAND (3-5-2): Olafsson - Bech, Erlic, Diao - Mbabu, Billing, Bravo, Castillo, Bak - Gogorza, Franculino18:26

  103. Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (3-4-2-1) Svilar - Ghilardi, Mancini, Ndicka - Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley - Soulé, Pellegrini - Dybala.18:16

  104. I giallorossi vogliono dunque una vittoria importante per la classifica, sia per evitare i play off, sia per fermare la corsa dei danesi.15:25

  105. Quinta giornata di Europa League, la Roma all'Olimpico ospita la capolista Midtjylland, con i danesi che sono a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro.15:25

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori15:25

Formazioni Roma - FC Midtjylland

Roma
FC Midtjylland
TITOLARI ROMA
  • (99) MILE SVILAR (P)
  • (23) GIANLUCA MANCINI (D)
  • (87) DANIELE GHILARDI (D)
  • (5) EVAN NDICKA (D)
  • (17) MANU KONÉ (C)
  • (19) ZEKI ÇELIK (C)
  • (8) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (43) WESLEY (C)
  • (21) PAULO DYBALA (A)
  • (18) MATÍAS SOULÉ (A)
  • (7) LORENZO PELLEGRINI (A)
PANCHINA ROMA
  • (61) NICCOLÒ PISILLI (C)
  • (31) LEON BAILEY (A)
  • (70) GIORGIO DE MARZI (P)
  • (92) STEPHAN EL SHAARAWY (A)
  • (4) BRYAN CRISTANTE (C)
  • (2) DEVYNE RENSCH (D)
  • (95) PIERLUIGI GOLLINI (P)
  • (11) EVAN FERGUSON (A)
  • (22) MARIO HERMOSO (D)
  • (24) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (12) KOSTAS TSIMIKAS (D)
ALLENATORE ROMA
  • Gian Piero Gasperini
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (C)
  • (43) KEVIN MBABU (C)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (41) MIKEL GOGORZA (A)
  • (7) FRANCULINO DJÚ (A)
  • (21) DENIL CASTILLO (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (29) PAULINHO (D)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (33) ALAMARA DJABI (C)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (11) DARÍO OSORIO (C)
  • (80) DANI SILVA (C)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
PREPARTITA

Roma - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - FC Midtjylland sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente la Roma si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
La Roma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; FC Midtjylland ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3.

Roma e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Roma-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa sarà la prima partita della Roma contro il Midtjylland in tutte le competizioni e, più in generale, la prima per i giallorossi contro una squadra danese dalla Coppa UEFA 1998/99, quando sconfissero il Silkeborg IF sia in casa (1-0) che in trasferta (2-0) nel primo turno.
  • Il Midtjylland ha vinto solo una delle sue sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (1N, 4P): 5-1 casalingo contro la Lazio nel settembre 2022, in Europa League.
  • Dopo il successo per 2-0 contro i Rangers nell’ultimo turno, la Roma potrebbe vincere due gare consecutive nella fase a gironi di una singola edizione di UEFA Europa League per la prima volta dal settembre-ottobre 2023 (contro Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga), quando ottenne anche, per l’ultima volta, due clean sheet consecutivi nel torneo (successi per 4-0 contro la squadra svizzera e 2-0 contro quella ceca).
  • La Roma ha perso le sue ultime due partite casalinghe di Europa League, tanti ko quanti quelli totalizzati nelle precedenti 38 gare interne nelle principali competizioni europee (28V, 8N).I giallorossi non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee.
  • Il Midtjylland è l'unica squadra con una percentuale di vittorie del 100% (4V) nell'Europa League in corso, nonché quella che ha segnato il maggior numero di gol (11), effettuato il maggior numero di tiri nello specchio (26) e che vanta la migliore percentuale realizzativa (21,6%) del torneo.
  • Il Midtjylland ha vinto le ultime cinque trasferte nelle competizioni europee (incluse qualificazioni) e potrebbe diventare solo la seconda squadra danese dopo Silkeborg IF a raggiungere sei successi di fila fuori casa in Europa (sei vittorie tra agosto 1995 e agosto 1996).
  • Si affrontano in questa sfida le due squadre che hanno recuperato più volte il pallone in questa edizione di UEFA Europa League: la Roma (224) e il Midtjylland (226); in particolare, i giallorossi contano ben 40 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo, meno solo di Sporting Braga e Basilea (41) e ben 16 in più degli avversari di giornata (24).
  • Il Midtjylland è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su calcio piazzato in questa Europa League: sette degli undici totali - quattro da corner, due da calcio di punizione, uno da rimessa laterale; i danesi, inoltre, hanno segnato almeno una rete su calcio piazzato in tutte e quattro le loro partite nella competizione in corso.
  • Dal suo ritorno alla Roma (dal 2017/18), Lorenzo Pellegrini (11 reti in 51 presenze) è il miglior marcatore con la maglia giallorossa in UEFA Europa League (esclusi preliminari); in particolare, dopo la rete contro i Rangers nell'ultimo turno, il centrocampista potrebbe andare a segno per due gare di fila nella competizione per la prima volta in carriera.
  • Franculino Djú conta tre reti in questa edizione di UEFA Europa League e nessuno ne ha realizzate di più nel torneo (a tre anche altri sette giocatori); in particolare, solo Malick Fofana (marzo 2005) e Orri Óskarsson (agosto 2004) sono più giovani del guineense (giugno 2004) tra chi ha messo a segno più di tre gol nelle ultime due stagioni in questa competizione (quattro marcature in 10 presenze per il giocatore del Midtjylland).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RomaFC Midtjylland
Partite giocate44
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati511
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita1.00.8
Percentuale possesso palla58.852.0
Numero totale di passaggi21261572
Numero totale di passaggi riusciti18031268
Tiri nello specchio della porta2126
Percentuale di tiri in porta45.763.4
Numero totale di cross10675
Numero medio di cross riusciti2328
Duelli per partita vinti197227
Duelli per partita persi226211
Corner subiti1121
Corner guadagnati2722
Numero di punizioni a favore5052
Numero di punizioni concesse6758
Tackle totali6472
Percentuale di successo nei tackle64.158.3
Fuorigiochi totali710
Numero totale di cartellini gialli79
Numero totale di cartellini rossi00

