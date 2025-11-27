Incontro terminato, Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0.
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0.22:54
Tentativo fallito. Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adrian Sut.22:53
Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.22:52
Adrian Sut (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:52
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:51
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Tiro parato. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florin Tanase.22:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:48
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).22:47
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Timi Max Elsnik.22:46
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:45
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fuorigioco. Risto Radunovic(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Dennis-Dorian Politic e' colto in fuorigioco.22:44
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.22:43
Gara riprende.22:43
Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce David Miculescu.22:42
Sostituzione, Steaua Bucarest. Alexandru Pantea sostituisce Valentin Cretu.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.22:41
Fuorigioco. Marko Arnautovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Milson e' colto in fuorigioco.22:41
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).22:40
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Risto Radunovic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Milson (Stella Rossa).22:39
Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Milson.22:39
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Tomás Händel.22:38
Fuorigioco. Risto Radunovic(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Siyabonga Ngezana e' colto in fuorigioco.22:37
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).22:37
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florin Tanase.22:35
Tentativo fallito. Adrian Sut (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic.22:33
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:32
Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:32
Sostituzione, Steaua Bucarest. Octavian Popescu sostituisce Darius Olaru.22:32
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).22:30
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:28
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).22:27
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, Stella Rossa. Rodrigão sostituisce Bruno Duarte.22:27
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).22:26
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:23
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Tiro respinto. Adrian Sut (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area.22:21
Fuorigioco. Valentin Cretu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.22:20
Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).22:19
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).22:18
Fuorigioco. Adrian Sut(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Juri Cisotti e' colto in fuorigioco.22:17
Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrian Sut.22:15
Tentativo fallito. David Miculescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross.22:14
Fallo di Adrian Sut (Steaua Bucarest).22:13
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.22:11
Tiro parato. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:10
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:10
Gol! Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Seol Young-Woo con cross.22:07
Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic con suggerimento di testa.22:06
Tiro respinto. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juri Cisotti.22:05
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Darius Olaru.22:05
Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:03
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matheus.22:03
Sostituzione, Steaua Bucarest. Florin Tanase sostituisce Mihai Lixandru.22:03
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Steaua Bucarest 0.22:03
Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Mamadou Thiam.22:03
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Steaua Bucarest 0.21:47
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.21:44
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic in seguito a un contropiede.21:43
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:40
Fallo di Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).21:38
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mirko Ivanic.21:38
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).21:34
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).21:34
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.21:32
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valentin Cretu con cross.21:32
Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Bîrligea con suggerimento di testa.21:30
Seol Young-Woo (Stella Rossa) e' ammonito.21:27
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) e' stato espulso.21:27
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:27
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Miculescu.21:23
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).21:21
Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Adrian Sut (Steaua Bucarest).21:18
Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mihai Lixandru.21:13
Fuorigioco. Matheus(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:11
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:10
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:09
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Lukás Zima (Steaua Bucarest).21:08
Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.21:08
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:07
Valentin Cretu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:06
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Valentin Cretu (Steaua Bucarest).21:05
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:05
Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area. Assist di Bruno Duarte con cross.21:05
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:04
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Rajko Mitic Stadium
Città: Belgrado
Capienza: 54000 spettatori20:04
Stella Rossa - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - FCSB sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Attualmente Stella Rossa si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.
Stella Rossa e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.
Stella Rossa-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|FCSB
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|3
|3
|Gol totali subiti
|5
|7
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.8
|Percentuale possesso palla
|46.5
|39.1
|Numero totale di passaggi
|1733
|1300
|Numero totale di passaggi riusciti
|1407
|1005
|Tiri nello specchio della porta
|12
|22
|Percentuale di tiri in porta
|35.3
|51.2
|Numero totale di cross
|64
|53
|Numero medio di cross riusciti
|15
|13
|Duelli per partita vinti
|163
|215
|Duelli per partita persi
|170
|205
|Corner subiti
|14
|28
|Corner guadagnati
|18
|18
|Numero di punizioni a favore
|49
|58
|Numero di punizioni concesse
|42
|58
|Tackle totali
|50
|82
|Percentuale di successo nei tackle
|76.0
|57.3
|Fuorigiochi totali
|10
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
