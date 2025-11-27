Virgilio Sport
Stella Rossa-FCSB: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrado
27 Novembre 2025 ore 21:00
Stella Rossa
1
FCSB
0
Partita finita
Arbitro: Jerome Brisard
  1. 50' 1-0 Bruno Duarte
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0.22:54

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adrian Sut.22:53

  4. 90'+5'

    Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.22:52

  5. 90'+4'

    Adrian Sut (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  6. 90'+4'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:52

  7. 90'+3'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:51

  9. 90'+3'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  10. 90'+3'

    Tiro parato. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florin Tanase.22:50

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).22:49

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  13. 90'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:48

  15. 90'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  16. 89'

    Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).22:47

  17. 89'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  18. 89'

    Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Timi Max Elsnik.22:46

  19. 88'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:45

  21. 88'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  22. 86'

    Fuorigioco. Risto Radunovic(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Dennis-Dorian Politic e' colto in fuorigioco.22:44

  23. 85'

    Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.22:43

  24. 85'

    Gara riprende.22:43

  25. 84'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce David Miculescu.22:42

  27. 84'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Alexandru Pantea sostituisce Valentin Cretu.22:42

  28. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.22:41

  29. 83'

    Fuorigioco. Marko Arnautovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Milson e' colto in fuorigioco.22:41

  30. 82'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).22:40

  31. 82'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  33. 82'

    Risto Radunovic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  34. 82'

    Fallo di Milson (Stella Rossa).22:39

  35. 81'

    Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Milson.22:39

  36. 81'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Tomás Händel.22:38

  37. 80'

    Fuorigioco. Risto Radunovic(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Siyabonga Ngezana e' colto in fuorigioco.22:37

  39. 79'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).22:37

  40. 78'

    Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florin Tanase.22:35

  41. 76'

    Tentativo fallito. Adrian Sut (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic.22:33

  42. 75'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  43. 75'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:32

  45. 75'

    Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:32

  46. 74'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Octavian Popescu sostituisce Darius Olaru.22:32

  47. 73'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).22:30

  48. 71'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  49. 71'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:28

  51. 70'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).22:27

  52. 70'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  53. 69'

    Sostituzione, Stella Rossa. Rodrigão sostituisce Bruno Duarte.22:27

  54. 69'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).22:26

  55. 65'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:23

  57. 65'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  58. 64'

    Tiro respinto. Adrian Sut (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area.22:21

  59. 62'

    Fuorigioco. Valentin Cretu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.22:20

  60. 61'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:19

  61. 61'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).22:19

  63. 61'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  64. 60'

    Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  65. 60'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).22:18

  66. 59'

    Fuorigioco. Adrian Sut(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Juri Cisotti e' colto in fuorigioco.22:17

  67. 57'

    Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrian Sut.22:15

  69. 57'

    Tentativo fallito. David Miculescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross.22:14

  70. 55'

    Fallo di Adrian Sut (Steaua Bucarest).22:13

  71. 55'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  72. 54'

    Gara riprende.22:11

  73. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.22:11

  75. 53'

    Tiro parato. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:10

  76. 52'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  77. 52'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:10

  78. 50'

    Gol! Stella Rossa 1, Steaua Bucarest 0. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Seol Young-Woo con cross.22:07

  79. 48'

    Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic con suggerimento di testa.22:06

  81. 48'

    Tiro respinto. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juri Cisotti.22:05

  82. 47'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Darius Olaru.22:05

  83. 46'

    Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:03

  84. 46'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matheus.22:03

  85. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Florin Tanase sostituisce Mihai Lixandru.22:03

  87. Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Steaua Bucarest 0.22:03

  88. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Mamadou Thiam.22:03

  89. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Steaua Bucarest 0.21:47

  90. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).21:46

  91. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  93. 44'

    Gara riprende.21:44

  94. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.21:44

  95. 43'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic in seguito a un contropiede.21:43

  96. 40'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:40

  97. 38'

    Fallo di Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).21:38

  99. 38'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  100. 38'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mirko Ivanic.21:38

  101. 34'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).21:34

  102. 34'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  103. 34'

    Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).21:34

  105. 34'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

  106. 32'

    Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.21:32

  107. 32'

    Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valentin Cretu con cross.21:32

  108. 30'

    Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Bîrligea con suggerimento di testa.21:30

  109. 27'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) e' ammonito.21:27

  111. 27'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) e' stato espulso.21:27

  112. 27'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  113. 27'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:27

  114. 23'

    Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Miculescu.21:23

  115. 21'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).21:21

  117. 21'

    Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  118. 18'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Adrian Sut (Steaua Bucarest).21:18

  119. 13'

    Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mihai Lixandru.21:13

  120. 11'

    Fuorigioco. Matheus(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:11

  121. 10'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  123. 10'

    Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:10

  124. 9'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  125. 9'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:09

  126. 8'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Lukás Zima (Steaua Bucarest).21:08

  127. 8'

    Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.21:08

  129. 7'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:07

  130. 6'

    Valentin Cretu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  131. 6'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:06

  132. 5'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Valentin Cretu (Steaua Bucarest).21:05

  133. 5'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:05

  135. 5'

    Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area. Assist di Bruno Duarte con cross.21:05

  136. 4'

    Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:04

  137. 4'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  138. 2'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:02

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Rajko Mitic Stadium
    Città: Belgrado
    Capienza: 54000 spettatori20:04

Formazioni Stella Rossa - FCSB

Stella Rossa
FCSB
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (23) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (17) BRUNO DUARTE (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (40) LUKA ZARIC (A)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (7) MILSON (C)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (19) ALEKSA DAMJANOVIC (A)
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
TITOLARI FCSB
  • (38) LUKÁS ZIMA (P)
  • (4) DANIEL GRAOVAC (D)
  • (30) SIYABONGA NGEZANA (D)
  • (33) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (2) VALENTIN CRETU (D)
  • (27) DARIUS OLARU (C)
  • (11) DAVID MICULESCU (C)
  • (8) ADRIAN SUT (C)
  • (16) MIHAI LIXANDRU (C)
  • (93) MAMADOU THIAM (C)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
PANCHINA FCSB
  • (10) FLORIN TANASE (C)
  • (20) DENNIS-DORIAN POLITIC (A)
  • (37) OCTAVIAN POPESCU (A)
  • (42) BABA ALHASSAN (C)
  • (31) JURI CISOTTI (C)
  • (28) ALEXANDRU PANTEA (D)
  • (18) MALCOM EDJOUMA (C)
  • (34) MIHAI UDREA (P)
ALLENATORE FCSB
  • Ilias Charalampous
PREPARTITA

Stella Rossa - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - FCSB sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Stella Rossa si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Stella Rossa e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • La Stella Rossa non ha mai incontrato lo Steaua Bucarest in una competizione europea in precedenza ed è imbattuta in tutte le sei partite disputate contro squadre rumene (5V, 1N) nelle competizioni europee.
  • Questa sarà la prima partita dello Steaua Bucarest contro una squadra serba dal settembre 2020 contro il Bačka Topola in un preliminare di UEFA Europa League, che si concluse con un punteggio complessivo di 6-6, con lo Steaua che passò il turno grazie ad un 5-4 ai rigori.
  • La Stella Rossa, contando anche le qualificazioni, ha segnato in 15 partite europee consecutive in casa, realizzando 32 gol – si tratta della sua striscia più lunga di reti consecutive in casa da quella risalente al periodo tra settembre 1986 e aprile 1992, quando andò a segno in 19 gare interne di fila, vincendo nel mezzo di quella serie la Coppa dei Campioni nel 1991.
  • Lo Steaua Bucarest ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League e in questa edizione della competizione la squadra rumena è ultima per passaggi riusciti (1005) e ha anche subito il maggior numero di tiri (79).
  • Marko Arnautovic ha segnato due gol in quattro gare in UEFA Europa League con la Stella Rossa in questa stagione – non ha mai segnato tre gol in una singola stagione europea, avendo segnato due gol anche con il Werder Bremen nel 2010-11 e con l'Inter nel 2023-24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Stella RossaFCSB
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati33
Gol totali subiti57
Media gol subiti per partita1.21.8
Percentuale possesso palla46.539.1
Numero totale di passaggi17331300
Numero totale di passaggi riusciti14071005
Tiri nello specchio della porta1222
Percentuale di tiri in porta35.351.2
Numero totale di cross6453
Numero medio di cross riusciti1513
Duelli per partita vinti163215
Duelli per partita persi170205
Corner subiti1428
Corner guadagnati1818
Numero di punizioni a favore4958
Numero di punizioni concesse4258
Tackle totali5082
Percentuale di successo nei tackle76.057.3
Fuorigiochi totali105
Numero totale di cartellini gialli813
Numero totale di cartellini rossi01

