Stella Rossa - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - FCSB sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Stella Rossa si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Stella Rossa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Stella Rossa e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Stella Rossa non ha mai incontrato lo Steaua Bucarest in una competizione europea in precedenza ed è imbattuta in tutte le sei partite disputate contro squadre rumene (5V, 1N) nelle competizioni europee.

Questa sarà la prima partita dello Steaua Bucarest contro una squadra serba dal settembre 2020 contro il Bačka Topola in un preliminare di UEFA Europa League, che si concluse con un punteggio complessivo di 6-6, con lo Steaua che passò il turno grazie ad un 5-4 ai rigori.

La Stella Rossa, contando anche le qualificazioni, ha segnato in 15 partite europee consecutive in casa, realizzando 32 gol – si tratta della sua striscia più lunga di reti consecutive in casa da quella risalente al periodo tra settembre 1986 e aprile 1992, quando andò a segno in 19 gare interne di fila, vincendo nel mezzo di quella serie la Coppa dei Campioni nel 1991.

Lo Steaua Bucarest ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League e in questa edizione della competizione la squadra rumena è ultima per passaggi riusciti (1005) e ha anche subito il maggior numero di tiri (79).

Marko Arnautovic ha segnato due gol in quattro gare in UEFA Europa League con la Stella Rossa in questa stagione – non ha mai segnato tre gol in una singola stagione europea, avendo segnato due gol anche con il Werder Bremen nel 2010-11 e con l'Inter nel 2023-24.

