Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.20:40
Gara riprende.20:40
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Cheick Souaré.20:40
Gara momentaneamente sospesa, Patrick Osterhage (Friburgo) per infortunio.20:38
Tiro parato. Nicolas Höfler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Derry Scherhant con cross.20:37
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito.20:35
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).20:35
Philipp Lienhart (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:33
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Prince Adu.20:33
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:31
Gara riprende.20:27
Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Christian Günter per infortunio.20:27
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Christian Günter (Friburgo) per infortunio.20:26
Nicolas Höfler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:26
Fallo di Nicolas Höfler (Friburgo).20:26
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Tiro parato. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cheick Souaré con cross.20:25
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:22
Fallo di mano di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:21
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).20:20
Tiro respinto. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomás Ladra.20:20
Christian Günter (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Christian Günter (Friburgo).20:19
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).20:18
Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Patrick Osterhage.20:18
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).20:16
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Gioco pericoloso di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:16
Sostituzione, Friburgo. Johan Manzambi sostituisce Yuito Suzuki.20:14
Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Maximilian Eggestein.20:13
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:13
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).20:12
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).20:07
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:06
Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area.20:06
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.20:05
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matej Valenta.20:04
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cheick Souaré.20:02
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Lukas Kübler (Friburgo).20:02
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).20:00
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).19:58
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christian Günter.19:57
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Amar Memic.19:55
Tentativo fallito. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic con suggerimento di testa.19:53
Fuorigioco. Igor Matanovic(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Vincenzo Grifo e' colto in fuorigioco.19:52
Tiro respinto. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Amar Memic.19:52
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.19:50
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.19:49
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Matej Vydra.19:49
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.19:34
Tiro parato. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:34
Fuorigioco. Patrick Osterhage(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Niklas Beste e' colto in fuorigioco.19:32
Gara riprende.19:32
Gara momentaneamente sospesa, Patrick Osterhage (Friburgo) per infortunio.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:30
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:30
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:29
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:28
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Valenta.19:28
Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cheick Souaré.19:27
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Prince Adu (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:25
Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area.19:24
Philipp Lienhart (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).19:22
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:22
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Matej Valenta con cross da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:21
Tiro parato. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:21
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Junior Adamu (Friburgo).19:19
Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:18
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Prince Adu.19:17
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:14
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:14
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Matej Vydra (Viktoria Pilsen).19:13
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:13
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:12
Fallo di mano di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).19:11
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Matej Vydra.19:10
Tiro parato. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vincenzo Grifo.19:09
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:08
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro respinto. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Merchas Doski.19:07
Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Memic con cross.19:05
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:04
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).19:03
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).19:03
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.19:02
Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maximilian Eggestein.19:02
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).19:01
Tiro parato. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Adamu.18:57
Gara riprende.18:53
Gara momentaneamente sospesa, Amar Memic (Viktoria Pilsen) per infortunio.18:52
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).18:51
Tentativo fallito. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Amar Memic con cross.18:49
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).18:48
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori17:36
Viktoria Plzen - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Friburgo sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Viktoria Plzen si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Friburgo si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Viktoria Plzen e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Viktoria Plzen-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Friburgo
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|6
|8
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|0.5
|0.8
|Percentuale possesso palla
|44.3
|46.5
|Numero totale di passaggi
|1328
|1534
|Numero totale di passaggi riusciti
|1049
|1227
|Tiri nello specchio della porta
|18
|25
|Percentuale di tiri in porta
|48.6
|61.0
|Numero totale di cross
|81
|60
|Numero medio di cross riusciti
|17
|15
|Duelli per partita vinti
|198
|209
|Duelli per partita persi
|235
|234
|Corner subiti
|21
|15
|Corner guadagnati
|20
|21
|Numero di punizioni a favore
|53
|51
|Numero di punizioni concesse
|59
|54
|Tackle totali
|60
|76
|Percentuale di successo nei tackle
|51.7
|65.8
|Fuorigiochi totali
|7
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
