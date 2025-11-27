Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Friburgo sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Friburgo si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Viktoria Plzen e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la prima sfida assoluta tra Viktoria Plzen e Friburgo in qualsiasi competizione, con la squadra ceca che non ha mai vinto in nove precedenti incontri nelle grandi competizioni europee contro formazioni tedesche (2N, 7P).

Il Friburgo ha incontrato avversari cechi in due precedenti stagioni europee, venendo eliminato con un punteggio aggregato di 2-1 nel primo turno della Coppa UEFA 1995-96 contro lo Slavia Praga (1-2 in casa, 0-0 in trasferta) e rimanendo imbattuto in due gare della fase a gironi nella UEFA Europa League 2013-14 contro lo Slovan Liberec (1V, 1N).

Il Viktoria Plzeň è imbattuto in tutte e quattro le partite di UEFA Europa League in questa stagione (2V, 2N) e ha perso solamente due delle sue ultime 18 gare nella fase a gironi nelle maggiori competizioni europee (11V, 5N).

Solo il Midtjylland (12) ha ottenuto più punti del Friburgo (10 - 3V, 1N) in questa edizione della UEFA Europa League, con il club tedesco che in generale ha vinto otto delle ultime 12 partite in questa competizione (2N, 2P), a partire da ottobre 2023.

Vincenzo Grifo del Friburgo ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di UEFA Europa League e ha realizzato cinque gol nelle sue ultime sette presenze in trasferta nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: