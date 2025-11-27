Virgilio Sport
Viktoria Plzen-Friburgo: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Doosan Arena di Plzen
27 Novembre 2025 ore 18:45
Viktoria Plzen
0
Friburgo
0
Partita finita
Arbitro: Morten Krogh
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.

    1. 90'+6'

      Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.20:40

    3. 90'+6'

      Gara riprende.20:40

    4. 90'+5'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Cheick Souaré.20:40

    5. 90'+4'

      Gara momentaneamente sospesa, Patrick Osterhage (Friburgo) per infortunio.20:38

    6. 90'+3'

      Tiro parato. Nicolas Höfler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Derry Scherhant con cross.20:37

    7. 90'+1'

      Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito.20:35

    9. 90'+1'

      Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35

    10. 90'+1'

      Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:35

    11. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

    12. 90'

      Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

    13. 90'

      Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).20:35

    15. 89'

      Philipp Lienhart (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

    16. 89'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:33

    17. 89'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Prince Adu.20:33

    18. 87'

      Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

    19. 87'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:31

    21. 83'

      Gara riprende.20:27

    22. 83'

      Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Christian Günter per infortunio.20:27

    23. 82'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.20:26

    24. 82'

      Gara momentaneamente sospesa, Christian Günter (Friburgo) per infortunio.20:26

    25. 81'

      Nicolas Höfler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:26

    27. 81'

      Fallo di Nicolas Höfler (Friburgo).20:26

    28. 81'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

    29. 81'

      Tiro parato. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cheick Souaré con cross.20:25

    30. 79'

      Gara riprende.20:23

    31. 78'

      Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:22

    33. 77'

      Fallo di mano di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:21

    34. 76'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).20:20

    35. 76'

      Tiro respinto. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomás Ladra.20:20

    36. 74'

      Christian Günter (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:19

    37. 74'

      Fallo di Christian Günter (Friburgo).20:19

    39. 74'

      Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

    40. 74'

      Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).20:18

    41. 74'

      Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Patrick Osterhage.20:18

    42. 72'

      Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

    43. 72'

      Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).20:16

    45. 71'

      Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

    46. 71'

      Gioco pericoloso di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).20:16

    47. 69'

      Sostituzione, Friburgo. Johan Manzambi sostituisce Yuito Suzuki.20:14

    48. 69'

      Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Maximilian Eggestein.20:13

    49. 69'

      Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

    51. 69'

      Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:13

    52. 68'

      Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).20:12

    53. 68'

      Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

    54. 63'

      Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).20:07

    55. 63'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

    57. 61'

      Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:06

    58. 61'

      Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area.20:06

    59. 61'

      Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.20:05

    60. 60'

      Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matej Valenta.20:04

    61. 58'

      Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cheick Souaré.20:02

    63. 57'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Lukas Kübler (Friburgo).20:02

    64. 56'

      Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).20:00

    65. 56'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

    66. 53'

      Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

    67. 53'

      Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).19:58

    69. 53'

      Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christian Günter.19:57

    70. 51'

      Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Amar Memic.19:55

    71. 49'

      Tentativo fallito. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic con suggerimento di testa.19:53

    72. 48'

      Fuorigioco. Igor Matanovic(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Vincenzo Grifo e' colto in fuorigioco.19:52

    73. 48'

      Tiro respinto. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Amar Memic.19:52

    75. Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.19:50

    76. 45'

      Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.19:49

    77. 45'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Matej Vydra.19:49

    78. 45'+4'

      Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Friburgo 0.19:34

    79. 45'+4'

      Tiro parato. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:34

    81. 45'+2'

      Fuorigioco. Patrick Osterhage(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Niklas Beste e' colto in fuorigioco.19:32

    82. 45'+2'

      Gara riprende.19:32

    83. 45'+1'

      Gara momentaneamente sospesa, Patrick Osterhage (Friburgo) per infortunio.19:30

    84. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

    85. 45'

      Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:30

    87. 45'

      Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

    88. 45'

      Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:30

    89. 44'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:29

    90. 43'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:28

    91. 43'

      Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Valenta.19:28

    93. 42'

      Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cheick Souaré.19:27

    94. 40'

      Gara riprende.19:25

    95. 40'

      Gara momentaneamente sospesa, Prince Adu (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:25

    96. 39'

      Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area.19:24

    97. 38'

      Philipp Lienhart (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

    99. 38'

      Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).19:22

    100. 37'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:22

    101. 37'

      Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Matej Valenta con cross da calcio d'angolo.19:22

    102. 36'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:21

    103. 36'

      Tiro parato. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:21

    105. 35'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Junior Adamu (Friburgo).19:19

    106. 33'

      Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:18

    107. 33'

      Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

    108. 32'

      Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Prince Adu.19:17

    109. 30'

      Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:14

    111. 30'

      Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:14

    112. 29'

      Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

    113. 29'

      Fallo di Matej Vydra (Viktoria Pilsen).19:13

    114. 28'

      Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:13

    115. 28'

      Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13

    117. 27'

      Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:12

    118. 26'

      Fallo di mano di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).19:11

    119. 25'

      Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Matej Vydra.19:10

    120. 25'

      Tiro parato. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vincenzo Grifo.19:09

    121. 23'

      Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:08

    123. 23'

      Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

    124. 23'

      Tiro respinto. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Merchas Doski.19:07

    125. 20'

      Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Memic con cross.19:05

    126. 19'

      Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:04

    127. 19'

      Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

    129. 18'

      Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).19:03

    130. 18'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

    131. 18'

      Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).19:03

    132. 18'

      Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.19:02

    133. 17'

      Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maximilian Eggestein.19:02

    135. 17'

      Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

    136. 17'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).19:01

    137. 13'

      Tiro parato. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Adamu.18:57

    138. 8'

      Gara riprende.18:53

    139. 7'

      Gara momentaneamente sospesa, Amar Memic (Viktoria Pilsen) per infortunio.18:52

    141. 6'

      Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51

    142. 6'

      Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).18:51

    143. 4'

      Tentativo fallito. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Amar Memic con cross.18:49

    144. 3'

      Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).18:48

    145. 3'

      Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

    147. Inizia il Primo tempo.18:45

    148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

    150. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Doosan Arena
      Città: Plzen
      Capienza: 12500 spettatori17:36

    Formazioni Viktoria Plzen - Friburgo

    Viktoria Plzen
    Friburgo
    TITOLARI VIKTORIA PLZEN
    • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
    • (40) SAMPSON DWEH (D)
    • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
    • (14) MERCHAS DOSKI (D)
    • (32) MATEJ VALENTA (C)
    • (99) AMAR MEMIC (C)
    • (6) LUKÁS CERV (C)
    • (80) PRINCE ADU (C)
    • (19) CHEICK SOUARÉ (A)
    • (17) RAFIU DUROSINMI (A)
    • (11) MATEJ VYDRA (A)
    PANCHINA VIKTORIA PLZEN
    • (24) MILAN HAVEL (D)
    • (13) MARIÁN TVRDON (P)
    • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
    • (18) TOMÁS LADRA (A)
    • (9) DENIS VISINSKY (C)
    • (3) SVETOZAR MARKOVIC (D)
    • (7) CHRISTOPHE KABONGO (A)
    • (23) MARTIN JEDLICKA (P)
    • (72) JAMES BELLO (A)
    ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
    • Martin Hysky
    TITOLARI FRIBURGO
    • (1) NOAH ATUBOLU (P)
    • (28) MATTHIAS GINTER (D)
    • (17) LUKAS KÜBLER (D)
    • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
    • (3) PHILIPP LIENHART (D)
    • (19) NIKLAS BESTE (C)
    • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
    • (14) YUITO SUZUKI (C)
    • (32) VINCENZO GRIFO (C)
    • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
    • (20) JUNIOR ADAMU (A)
    PANCHINA FRIBURGO
    • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
    • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
    • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
    • (5) ANTHONY JUNG (D)
    • (31) IGOR MATANOVIC (A)
    • (24) JANNIK HUTH (P)
    • (29) PHILIPP TREU (D)
    • (9) LUCAS HÖLER (A)
    • (7) DERRY SCHERHANT (A)
    • (43) BRUNO OGBUS (D)
    ALLENATORE FRIBURGO
    • Julian Schuster
    PREPARTITA

    Viktoria Plzen - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
    Arbitro di Viktoria Plzen - Friburgo sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

    Attualmente Viktoria Plzen si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Friburgo si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

    Viktoria Plzen e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

    Viktoria Plzen-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    •  
    • Questa è la prima sfida assoluta tra Viktoria Plzen e Friburgo in qualsiasi competizione, con la squadra ceca che non ha mai vinto in nove precedenti incontri nelle grandi competizioni europee contro formazioni tedesche (2N, 7P).
    • Il Friburgo ha incontrato avversari cechi in due precedenti stagioni europee, venendo eliminato con un punteggio aggregato di 2-1 nel primo turno della Coppa UEFA 1995-96 contro lo Slavia Praga (1-2 in casa, 0-0 in trasferta) e rimanendo imbattuto in due gare della fase a gironi nella UEFA Europa League 2013-14 contro lo Slovan Liberec (1V, 1N).
    • Il Viktoria Plzeň è imbattuto in tutte e quattro le partite di UEFA Europa League in questa stagione (2V, 2N) e ha perso solamente due delle sue ultime 18 gare nella fase a gironi nelle maggiori competizioni europee (11V, 5N).
    • Solo il Midtjylland (12) ha ottenuto più punti del Friburgo (10 - 3V, 1N) in questa edizione della UEFA Europa League, con il club tedesco che in generale ha vinto otto delle ultime 12 partite in questa competizione (2N, 2P), a partire da ottobre 2023.
    • Vincenzo Grifo del Friburgo ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di UEFA Europa League e ha realizzato cinque gol nelle sue ultime sette presenze in trasferta nella competizione.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Viktoria PlzenFriburgo
    Partite giocate44
    Numero di partite vinte23
    Numero di partite perse00
    Numero di partite pareggiate21
    Gol totali segnati68
    Gol totali subiti23
    Media gol subiti per partita0.50.8
    Percentuale possesso palla44.346.5
    Numero totale di passaggi13281534
    Numero totale di passaggi riusciti10491227
    Tiri nello specchio della porta1825
    Percentuale di tiri in porta48.661.0
    Numero totale di cross8160
    Numero medio di cross riusciti1715
    Duelli per partita vinti198209
    Duelli per partita persi235234
    Corner subiti2115
    Corner guadagnati2021
    Numero di punizioni a favore5351
    Numero di punizioni concesse5954
    Tackle totali6076
    Percentuale di successo nei tackle51.765.8
    Fuorigiochi totali75
    Numero totale di cartellini gialli126
    Numero totale di cartellini rossi10

