(1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(5) ISMAIL YÜKSEK (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(13) FRED (C)

(35) MATEJ JURÁSEK (C)

(48) DOMINIK PECH (C)

(6) CONRAD WALLEM (C)

(28) FILIP PREBSL (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

(12) EL HADJI DIOUF (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

PREPARTITA

Slavia Praga - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Fenerbahçe sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Slavia Praga-Fenerbahçe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Fenerbahçe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Slavia Praga-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

