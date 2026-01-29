Incontro terminato, Aston Villa 3, Salisburgo 2.
Secondo tempo terminato, Aston Villa 3, Salisburgo 2.22:53
Tentativo fallito. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kadan Young con cross.22:52
Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Oliver Lukic (Salisburgo).22:52
Fallo di Kadan Young (Aston Villa).22:51
Frans Krätzig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Sostituzione, Salisburgo. Maurits Kjærgaard sostituisce Sota Kitano.22:47
Sostituzione, Salisburgo. Oliver Lukic sostituisce Soumaïla Diabaté.22:47
Gol! Aston Villa 3, Salisburgo 2. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kadan Young in seguito a un contropiede.22:46
Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sota Kitano.22:44
Tiro parato. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Rogers.22:42
Tiro respinto. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lucas Digne.22:42
Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:40
Fuorigioco. Sota Kitano(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Moussa Yeo e' colto in fuorigioco.22:38
Sostituzione, Aston Villa. Kadan Young sostituisce Jadon Sancho.22:37
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:36
Gol! Aston Villa 2, Salisburgo 2. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Matty Cash con cross da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Tim Trummer (Salisburgo).22:34
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:34
Victor Lindelöf (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).22:34
Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:33
Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Kerim Alajbegovic.22:32
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Edmund Baidoo.22:32
Tentativo fallito. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Moussa Yeo (Salisburgo).22:31
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).22:30
Tentativo fallito. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Edmund Baidoo.22:28
Tentativo fallito. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Salisburgo).22:26
Tiro parato. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jadon Sancho.22:26
Sostituzione, Aston Villa. Jamaldeen Jimoh-Aloba sostituisce Emiliano Buendía.22:26
Sostituzione, Aston Villa. Ezri Konsa sostituisce Amadou Onana.22:25
Gol! Aston Villa 1, Salisburgo 2. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emiliano Buendía.22:24
Tentativo fallito. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Soumaïla Diabaté con passaggio filtrante.22:19
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:17
Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lucas Digne.22:15
Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers con passaggio filtrante.22:13
Fallo di Harvey Elliott (Aston Villa).22:11
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Gol! Aston Villa 0, Salisburgo 2. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic.22:08
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).22:07
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Sostituzione, Aston Villa. Matty Cash sostituisce George Hemmings.22:04
Inizia il Secondo tempo Aston Villa 0, Salisburgo 1.22:05
Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Karim Konaté.22:04
Primo tempo terminato, Aston Villa 0, Salisburgo 1.21:48
Gara riprende.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Edmund Baidoo (Salisburgo) per infortunio.21:45
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).21:44
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Karim Konaté in seguito a un contropiede.21:40
Fuorigioco. Soumaïla Diabaté(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:39
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:36
Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Ollie Watkins per infortunio.21:35
Joane Gadou (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:35
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:35
Gol! Aston Villa 0, Salisburgo 1. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edmund Baidoo.21:33
Fallo di George Hemmings (Aston Villa).21:32
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fuorigioco. Tim Trummer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:31
Fallo di Jadon Sancho (Aston Villa).21:31
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).21:29
Fuorigioco. Kerim Alajbegovic(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Karim Konaté e' colto in fuorigioco.21:27
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jannik Schuster (Salisburgo).21:26
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Emiliano Martínez (Aston Villa).21:20
Tiro parato. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20
Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20
Tiro respinto. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Sota Kitano.21:20
Fallo di George Hemmings (Aston Villa).21:19
Mads Bidstrup (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).21:18
Fuorigioco. Frans Krätzig(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:17
Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:15
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Harvey Elliott (Aston Villa).21:13
Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:12
Tiro respinto. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmund Baidoo.21:07
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).21:05
Karim Konaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro parato. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Digne con cross.21:02
Harvey Elliott (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:01
Tiro parato. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:01
Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Emiliano Buendía.21:01
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).21:01
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park
Città: Birmingham
Capienza: 42682 spettatori19:52
Aston Villa - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Salisburgo sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Salisburgo si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; Salisburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12.
Aston Villa e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aston Villa
|Salisburgo
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|6
|2
|Numero di partite perse
|1
|5
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|11
|8
|Gol totali subiti
|4
|12
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.7
|Percentuale possesso palla
|56.7
|46.4
|Numero totale di passaggi
|3363
|3105
|Numero totale di passaggi riusciti
|2942
|2571
|Tiri nello specchio della porta
|38
|36
|Percentuale di tiri in porta
|56.7
|53.7
|Numero totale di cross
|103
|93
|Numero medio di cross riusciti
|22
|19
|Duelli per partita vinti
|306
|309
|Duelli per partita persi
|319
|367
|Corner subiti
|20
|34
|Corner guadagnati
|38
|23
|Numero di punizioni a favore
|98
|65
|Numero di punizioni concesse
|87
|78
|Tackle totali
|98
|120
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|69.2
|Fuorigiochi totali
|11
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
