Aston Villa-Salisburgo: 3-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Villa Park di Birmingham
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Aston Villa
3
Salisburgo
2
Partita finita
Arbitro: Rohit Saggi
  1. 33' 0-1 Karim Konaté
  2. 49' 0-2 Moussa Yeo
  3. 64' 1-2 Morgan Rogers
  4. 76' 2-2 Tyrone Mings
  5. 87' 3-2 Jamaldeen Jimoh-Aloba
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Aston Villa 3, Salisburgo 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Aston Villa 3, Salisburgo 2.22:53

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kadan Young con cross.22:52

  4. 90'+3'

    Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Oliver Lukic (Salisburgo).22:52

  6. 90'+2'

    Fallo di Kadan Young (Aston Villa).22:51

  7. 90'+2'

    Frans Krätzig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 90'+2'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51

  10. 90'+2'

    Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).22:51

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  12. 88'

    Sostituzione, Salisburgo. Maurits Kjærgaard sostituisce Sota Kitano.22:47

  13. 88'

    Sostituzione, Salisburgo. Oliver Lukic sostituisce Soumaïla Diabaté.22:47

  15. 87'

    Gol! Aston Villa 3, Salisburgo 2. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kadan Young in seguito a un contropiede.22:46

  16. 85'

    Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sota Kitano.22:44

  17. 83'

    Tiro parato. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Rogers.22:42

  18. 83'

    Tiro respinto. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lucas Digne.22:42

  19. 81'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  21. 81'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:40

  22. 79'

    Fuorigioco. Sota Kitano(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Moussa Yeo e' colto in fuorigioco.22:38

  23. 78'

    Sostituzione, Aston Villa. Kadan Young sostituisce Jadon Sancho.22:37

  24. 77'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 77'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:36

  27. 76'

    Gol! Aston Villa 2, Salisburgo 2. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Matty Cash con cross da calcio d'angolo.22:35

  28. 75'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Tim Trummer (Salisburgo).22:34

  29. 75'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  30. 75'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:34

  31. 74'

    Victor Lindelöf (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  33. 74'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).22:34

  34. 74'

    Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:33

  35. 73'

    Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Kerim Alajbegovic.22:32

  36. 73'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Edmund Baidoo.22:32

  37. 73'

    Tentativo fallito. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.22:32

  39. 72'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Moussa Yeo (Salisburgo).22:31

  40. 71'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  41. 71'

    Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).22:30

  42. 69'

    Tentativo fallito. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Edmund Baidoo.22:28

  43. 68'

    Tentativo fallito. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:27

  45. 67'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Salisburgo).22:26

  46. 67'

    Tiro parato. Jamaldeen Jimoh-Aloba (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jadon Sancho.22:26

  47. 66'

    Sostituzione, Aston Villa. Jamaldeen Jimoh-Aloba sostituisce Emiliano Buendía.22:26

  48. 66'

    Sostituzione, Aston Villa. Ezri Konsa sostituisce Amadou Onana.22:25

  49. 64'

    Gol! Aston Villa 1, Salisburgo 2. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emiliano Buendía.22:24

  51. 60'

    Tentativo fallito. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Soumaïla Diabaté con passaggio filtrante.22:19

  52. 58'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  53. 58'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:17

  54. 55'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lucas Digne.22:15

  55. 54'

    Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers con passaggio filtrante.22:13

  57. 52'

    Fallo di Harvey Elliott (Aston Villa).22:11

  58. 52'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  59. 49'

    Gol! Aston Villa 0, Salisburgo 2. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic.22:08

  60. 48'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).22:07

  61. 48'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  63. 45'

    Sostituzione, Aston Villa. Matty Cash sostituisce George Hemmings.22:04

  64. Inizia il Secondo tempo Aston Villa 0, Salisburgo 1.22:05

  65. 45'

    Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Karim Konaté.22:04

  66. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Aston Villa 0, Salisburgo 1.21:48

  67. 45'+2'

    Gara riprende.21:47

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  70. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Edmund Baidoo (Salisburgo) per infortunio.21:45

  71. 45'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45

  72. 44'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  73. 44'

    Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).21:44

  75. 40'

    Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Karim Konaté in seguito a un contropiede.21:40

  76. 39'

    Fuorigioco. Soumaïla Diabaté(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:39

  77. 36'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:36

  78. 35'

    Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Ollie Watkins per infortunio.21:35

  79. 35'

    Joane Gadou (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:35

  81. 35'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35

  82. 35'

    Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:35

  83. 33'

    Gol! Aston Villa 0, Salisburgo 1. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edmund Baidoo.21:33

  84. 32'

    Fallo di George Hemmings (Aston Villa).21:32

  85. 32'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  87. 31'

    Fuorigioco. Tim Trummer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:31

  88. 31'

    Fallo di Jadon Sancho (Aston Villa).21:31

  89. 31'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  90. 29'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).21:29

  91. 27'

    Fuorigioco. Kerim Alajbegovic(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Karim Konaté e' colto in fuorigioco.21:27

  93. 26'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jannik Schuster (Salisburgo).21:26

  94. 20'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Emiliano Martínez (Aston Villa).21:20

  95. 20'

    Tiro parato. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20

  96. 20'

    Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20

  97. 20'

    Tiro respinto. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Sota Kitano.21:20

  99. 19'

    Fallo di George Hemmings (Aston Villa).21:19

  100. 19'

    Mads Bidstrup (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  101. 18'

    George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  102. 18'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).21:18

  103. 17'

    Fuorigioco. Frans Krätzig(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:17

  105. 15'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:15

  106. 13'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  107. 13'

    Fallo di Harvey Elliott (Aston Villa).21:13

  108. 12'

    Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:12

  109. 7'

    Tiro respinto. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmund Baidoo.21:07

  111. 5'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).21:05

  112. 5'

    Karim Konaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  113. 2'

    Tiro parato. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Digne con cross.21:02

  114. Harvey Elliott (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  115. Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:01

  117. Tiro parato. Harvey Elliott (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:01

  118. Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Emiliano Buendía.21:01

  119. Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).21:01

  120. Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  121. Inizia il Primo tempo.21:00

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Villa Park
    Città: Birmingham
    Capienza: 42682 spettatori19:52

Formazioni Aston Villa - Salisburgo

Aston Villa
Salisburgo
TITOLARI ASTON VILLA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (26) LAMARE BOGARDE (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (27) MORGAN ROGERS (A)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (64) JAMES WRIGHT (P)
  • (51) KADAN YOUNG (A)
  • (20) JAMALDEEN JIMOH-ALOBA (C)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (37) TIM TRUMMER (D)
  • (44) JANNIK SCHUSTER (D)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (20) EDMUND BAIDOO (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (27) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (8) SOTA KITANO (C)
  • (18) MADS BIDSTRUP (C)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
  • (25) OLIVER LUKIC (C)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (9) KARIM ONISIWO (A)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (A)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
PREPARTITA

Aston Villa - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Salisburgo sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Salisburgo si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; Salisburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12.

Aston Villa e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Aston Villa e Salisburgo non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti dei Villans contro una squadra austriaca risalgono ai turni di qualificazione di UEFA Europa League nel 2009/10 e 2010/11 contro il Rapid Vienna, venendo eliminati entrambe le volte.
  • Il Salisburgo è rimasto senza vittorie in tutti gli otto incontri nelle maggiori competizioni europee contro squadre inglesi (2N, 6P), perdendo le precedenti di UEFA Europa League contro il Man City nel 2010/11 (0-2 in casa, 0-3 in trasferta).
  • L'Aston Villa ha vinto 14 delle ultime 16 partite casalinghe nelle competizioni europee (incluse le qualificazioni: 1N, 1P), vincendo ciascuna delle ultime sei; i Villans potrebbero ottenere sette successi di fila al Villa Park per la prima volta nelle competizioni europee.
  • Il Salisburgo ha perso le ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee e non ha mai subito sei sconfitte esterne consecutive in questi tornei.
  • Tutti e cinque i gol dell'Aston Villa a Villa Park in questa UEFA Europa League sono stati segnati da giocatori il cui cognome inizia con la lettera M (uno McGinn, uno Maatsen, tre Malen), I giocatori il cui cognome non inizia con la M hanno effettuato 29 tiri senza trovare alcuna rete.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Aston VillaSalisburgo
Partite giocate77
Numero di partite vinte62
Numero di partite perse15
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati118
Gol totali subiti412
Media gol subiti per partita0.61.7
Percentuale possesso palla56.746.4
Numero totale di passaggi33633105
Numero totale di passaggi riusciti29422571
Tiri nello specchio della porta3836
Percentuale di tiri in porta56.753.7
Numero totale di cross10393
Numero medio di cross riusciti2219
Duelli per partita vinti306309
Duelli per partita persi319367
Corner subiti2034
Corner guadagnati3823
Numero di punizioni a favore9865
Numero di punizioni concesse8778
Tackle totali98120
Percentuale di successo nei tackle57.169.2
Fuorigiochi totali1113
Numero totale di cartellini gialli169
Numero totale di cartellini rossi01

