Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Aston Villa - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Arbitro di Aston Villa - Salisburgo sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Salisburgo si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Aston Villa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; Salisburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12.

Aston Villa e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Aston Villa e Salisburgo non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti dei Villans contro una squadra austriaca risalgono ai turni di qualificazione di UEFA Europa League nel 2009/10 e 2010/11 contro il Rapid Vienna, venendo eliminati entrambe le volte.

Il Salisburgo è rimasto senza vittorie in tutti gli otto incontri nelle maggiori competizioni europee contro squadre inglesi (2N, 6P), perdendo le precedenti di UEFA Europa League contro il Man City nel 2010/11 (0-2 in casa, 0-3 in trasferta).

L'Aston Villa ha vinto 14 delle ultime 16 partite casalinghe nelle competizioni europee (incluse le qualificazioni: 1N, 1P), vincendo ciascuna delle ultime sei; i Villans potrebbero ottenere sette successi di fila al Villa Park per la prima volta nelle competizioni europee.

Il Salisburgo ha perso le ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee e non ha mai subito sei sconfitte esterne consecutive in questi tornei.

Tutti e cinque i gol dell'Aston Villa a Villa Park in questa UEFA Europa League sono stati segnati da giocatori il cui cognome inizia con la lettera M (uno McGinn, uno Maatsen, tre Malen), I giocatori il cui cognome non inizia con la M hanno effettuato 29 tiri senza trovare alcuna rete.

