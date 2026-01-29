Incontro terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.
Secondo tempo terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.22:56
Fallo di Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).22:55
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adam Novák sostituisce Cheick Souaré.22:55
Amar Memic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:54
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:54
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:53
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:52
Tiro respinto. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Dion Kacuri (Basilea).22:50
Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).22:48
Tentativo fallito. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Xherdan Shaqiri con cross da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:46
Tiro respinto. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Léo Leroy.22:46
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:45
Tiro respinto. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Xherdan Shaqiri con cross.22:45
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).22:45
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:43
Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:40
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Christophe Kabongo sostituisce Matej Valenta.22:39
Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Philip Otele.22:39
Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:38
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Visinsky.22:37
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Valenta in seguito a un calcio da fermo.22:36
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).22:36
Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xherdan Shaqiri.22:34
Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).22:33
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:30
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:28
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:26
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jeremy Agbonifo (Basilea).22:25
Sostituzione, Basilea. Moussa Cissé sostituisce Dominik Schmid.22:24
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Jirí Panos.22:24
Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:23
Fuorigioco. Amar Memic(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Cheick Souaré e' colto in fuorigioco.22:20
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Valenta.22:20
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:19
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri.22:19
Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).22:18
Dion Kacuri (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Sostituzione, Basilea. Léo Leroy sostituisce Koba Koindredi.22:18
Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Bénie Traoré.22:18
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:17
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Kevin Rüegg (Basilea).22:17
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:15
Tiro respinto. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Albian Ajeti.22:15
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).22:09
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).22:07
Inizia il Secondo tempo Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.22:06
Sostituzione, Basilea. Mirko Salvi sostituisce Marwin Hitz per infortunio.22:05
Primo tempo terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.21:49
Tentativo fallito. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Amar Memic.21:47
Gara riprende.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:45
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Philip Otele (Basilea).21:44
Kevin Rüegg (Basilea) e' ammonito per fallo.21:43
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).21:43
Gol! Basilea 0, Viktoria Pilsen 1. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merchas Doski con cross da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jonas Adjetey (Basilea).21:38
Tiro respinto. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Valenta.21:38
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jirí Panos.21:37
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Merchas Doski con cross da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:36
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).21:34
Jonas Adjetey (Basilea) e' ammonito per fallo.21:33
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).21:32
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:32
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Marwin Hitz (Basilea) per infortunio.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Bénie Traoré (Basilea) per infortunio.21:29
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:27
Albian Ajeti (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:26
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tiro respinto. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area.21:26
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:25
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra.21:23
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:19
Tiro respinto. Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:19
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Bénie Traoré (Basilea).21:19
Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.21:17
Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Xherdan Shaqiri con cross.21:16
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:14
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Dion Kacuri (Basilea).21:14
Tiro respinto. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra.21:12
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:10
Kevin Rüegg (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tiro parato. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cheick Souaré.21:10
Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).21:08
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tentativo fallito. Dion Kacuri (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Xherdan Shaqiri con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:07
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:07
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:05
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:04
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Flavius Daniliuc (Basilea).21:03
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:03
Albian Ajeti (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tiro parato. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Amar Memic.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. Jakob-Park
Città: Basel
Capienza: 37994 spettatori19:53
Basilea - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Basilea - Viktoria Plzen sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente il Basilea si trova 27° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).
Il Basilea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12; Viktoria Plzen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.
Basilea e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.
Basilea-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Basilea
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|5
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|5
|Gol totali segnati
|9
|7
|Gol totali subiti
|12
|3
|Media gol subiti per partita
|1.7
|0.4
|Percentuale possesso palla
|46.8
|41.4
|Numero totale di passaggi
|2970
|2145
|Numero totale di passaggi riusciti
|2443
|1624
|Tiri nello specchio della porta
|31
|29
|Percentuale di tiri in porta
|50.8
|46.0
|Numero totale di cross
|128
|114
|Numero medio di cross riusciti
|32
|27
|Duelli per partita vinti
|353
|359
|Duelli per partita persi
|356
|409
|Corner subiti
|36
|40
|Corner guadagnati
|25
|31
|Numero di punizioni a favore
|82
|89
|Numero di punizioni concesse
|92
|94
|Tackle totali
|134
|113
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|54.9
|Fuorigiochi totali
|14
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|3
