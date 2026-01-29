Virgilio Sport
Basilea-Viktoria Plzen: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. Jakob-Park di Basel
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Basilea
0
Viktoria Plzen
1
Partita finita
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 39' 0-1 Jirí Panos
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.22:56

  3. 90'+5'

    Fallo di Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).22:55

  4. 90'+5'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  5. 90'+4'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adam Novák sostituisce Cheick Souaré.22:55

  6. 90'+3'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:54

  7. 90'+3'

    Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:54

  9. 90'+3'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  10. 90'+2'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:53

  11. 90'+2'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  12. 90'+1'

    Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:52

  13. 90'+1'

    Tiro respinto. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:52

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  16. 90'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Dion Kacuri (Basilea).22:50

  17. 87'

    Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  18. 87'

    Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).22:48

  19. 86'

    Tentativo fallito. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Xherdan Shaqiri con cross da calcio d'angolo.22:47

  21. 86'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:46

  22. 86'

    Tiro respinto. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Léo Leroy.22:46

  23. 85'

    Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  24. 85'

    Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:45

  25. 85'

    Tiro respinto. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Xherdan Shaqiri con cross.22:45

  27. 84'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).22:45

  28. 82'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  29. 82'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:43

  30. 80'

    Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:40

  31. 79'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Christophe Kabongo sostituisce Matej Valenta.22:39

  33. 79'

    Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Philip Otele.22:39

  34. 78'

    Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:38

  35. 77'

    Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Visinsky.22:37

  36. 76'

    Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Valenta in seguito a un calcio da fermo.22:36

  37. 75'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  39. 75'

    Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).22:36

  40. 74'

    Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xherdan Shaqiri.22:34

  41. 72'

    Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).22:33

  42. 72'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  43. 69'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:30

  45. 69'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  46. 68'

    Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:28

  47. 67'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:28

  48. 67'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  49. 66'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:26

  51. 66'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  52. 65'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jeremy Agbonifo (Basilea).22:25

  53. 64'

    Sostituzione, Basilea. Moussa Cissé sostituisce Dominik Schmid.22:24

  54. 64'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Jirí Panos.22:24

  55. 63'

    Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:23

  57. 60'

    Fuorigioco. Amar Memic(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Cheick Souaré e' colto in fuorigioco.22:20

  58. 59'

    Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Valenta.22:20

  59. 59'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  60. 59'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:19

  61. 58'

    Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri.22:19

  63. 58'

    Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).22:18

  64. 58'

    Dion Kacuri (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  65. 57'

    Sostituzione, Basilea. Léo Leroy sostituisce Koba Koindredi.22:18

  66. 57'

    Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Bénie Traoré.22:18

  67. 57'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:17

  69. 57'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  70. 56'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Kevin Rüegg (Basilea).22:17

  71. 55'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:15

  72. 55'

    Tiro respinto. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Albian Ajeti.22:15

  73. 49'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).22:09

  75. 47'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  76. 47'

    Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).22:07

  77. Inizia il Secondo tempo Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.22:06

  78. 45'

    Sostituzione, Basilea. Mirko Salvi sostituisce Marwin Hitz per infortunio.22:05

  79. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Basilea 0, Viktoria Pilsen 1.21:49

  81. 45'+2'

    Tentativo fallito. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Amar Memic.21:47

  82. 45'+1'

    Gara riprende.21:46

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  84. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:45

  85. 44'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  87. 44'

    Fallo di Philip Otele (Basilea).21:44

  88. 44'

    Kevin Rüegg (Basilea) e' ammonito per fallo.21:43

  89. 43'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43

  90. 43'

    Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).21:43

  91. 39'

    Gol! Basilea 0, Viktoria Pilsen 1. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merchas Doski con cross da calcio d'angolo.21:39

  93. 38'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jonas Adjetey (Basilea).21:38

  94. 38'

    Tiro respinto. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Valenta.21:38

  95. 37'

    Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jirí Panos.21:37

  96. 37'

    Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Merchas Doski con cross da calcio d'angolo.21:37

  97. 36'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:36

  99. 34'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  100. 34'

    Fallo di Albian Ajeti (Basilea).21:34

  101. 33'

    Jonas Adjetey (Basilea) e' ammonito per fallo.21:33

  102. 33'

    Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  103. 33'

    Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).21:32

  105. 32'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:32

  106. 32'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  107. 31'

    Gara riprende.21:31

  108. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Marwin Hitz (Basilea) per infortunio.21:31

  109. 30'

    Gara riprende.21:30

  111. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Bénie Traoré (Basilea) per infortunio.21:29

  112. 27'

    Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:27

  113. 27'

    Albian Ajeti (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  114. 26'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:26

  115. 26'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  117. 26'

    Tiro respinto. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area.21:26

  118. 25'

    Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  119. 25'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:25

  120. 23'

    Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra.21:23

  121. 19'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:19

  123. 19'

    Tiro respinto. Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:19

  124. 19'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Bénie Traoré (Basilea).21:19

  125. 17'

    Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.21:17

  126. 16'

    Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Xherdan Shaqiri con cross.21:16

  127. 15'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:14

  129. 14'

    Jirí Panos (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  130. 14'

    Fallo di Dion Kacuri (Basilea).21:14

  131. 12'

    Tiro respinto. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra.21:12

  132. 10'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:10

  133. 10'

    Kevin Rüegg (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  135. 10'

    Tiro parato. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cheick Souaré.21:10

  136. 9'

    Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).21:08

  137. 9'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  138. 8'

    Tentativo fallito. Dion Kacuri (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Xherdan Shaqiri con cross da calcio d'angolo.21:08

  139. 7'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:07

  141. 7'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  142. 7'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:07

  143. 5'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:05

  144. 5'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  145. 5'

    Gara riprende.21:05

  147. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:04

  148. 4'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  149. 4'

    Fallo di Flavius Daniliuc (Basilea).21:03

  150. 3'

    Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:03

  151. 3'

    Albian Ajeti (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  153. 2'

    Tiro parato. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Amar Memic.21:02

  154. Inizia il Primo tempo.21:00

  155. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  157. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. Jakob-Park
    Città: Basel
    Capienza: 37994 spettatori19:53

Formazioni Basilea - Viktoria Plzen

Basilea
Viktoria Plzen
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (C)
  • (28) DION KACURI (C)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (7) PHILIP OTELE (C)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (C)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
PANCHINA BASILEA
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (21) IBRAHIM SALAH (A)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (43) MARVIN AKAHOMEN (D)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (47) TIM PFEIFFER (P)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (40) AGON REXHAJ (A)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
ALLENATORE BASILEA
  • Stephan Lichtsteiner
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (40) SAMPSON DWEH (D)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
  • (99) AMAR MEMIC (C)
  • (14) MERCHAS DOSKI (C)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (32) MATEJ VALENTA (C)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (A)
  • (18) TOMÁS LADRA (A)
  • (20) JIRÍ PANOS (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (13) MARIÁN TVRDON (P)
  • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
  • (12) DANIEL SUCHY (C)
  • (9) DENIS VISINSKY (C)
  • (15) MATYÁS SILHAVY (P)
  • (33) ADAM NOVÁK (A)
  • (7) CHRISTOPHE KABONGO (A)
  • (34) PETR KUBÍN (D)
  • (4) JAKUB CHALUPA (D)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Martin Hysky
PREPARTITA

Basilea - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Basilea - Viktoria Plzen sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente il Basilea si trova 27° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).
Il Basilea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12; Viktoria Plzen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.

Basilea e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente europeo del Basilea contro una squadra della Repubblica Ceca risale alla Coppa Intertoto del 1999 contro lo Zbrojovka Brno, quando pareggiò 0-0 in casa e vinse 4-2 in trasferta nel doppio confronto del secondo turno.
  • Il Viktoria Plzen è imbattuto nelle ultime tre partite delle maggiori competizioni europee contro squadre svizzere (1V, 2N), le ultime due sono terminate 0-0 contro il Servette nella Conference League 2023/24.
  • Il Basilea ha perso la sua ultima partita di UEFA Europa League al St. Jakob-Park (1-2 contro l'Aston Villa); solo una volta in questa competizione ha subito due sconfitte casalinghe consecutive, contro il Fulham nel dicembre 2009 e lo Spartak Mosca nel febbraio 2011.
  • Il Viktoria Plzen ha vinto solo tre delle ultime 22 partite esterne di UEFA Europa League (8N, 11P), anche se è rimasto imbattuto nelle ultime quattro (1V, 3N). È la loro migliore serie senza sconfitte in trasferta nella competizione da una striscia di cinque gare tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2014.
  • Xherdan Shaqiri ha segnato (tre) o ha servito un assist (due) in ciascuno degli ultimi cinque gol casalinghi del Basilea in UEFA Europa League: è il maggior numero di partecipazioni a rete al St. Jakob-Park da parte di un giocatore del Basilea in una singola stagione in questa competizione, a pari merito con Marco Streller nel 2012/13 (quattro gol, un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BasileaViktoria Plzen
Partite giocate77
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse50
Numero di partite pareggiate05
Gol totali segnati97
Gol totali subiti123
Media gol subiti per partita1.70.4
Percentuale possesso palla46.841.4
Numero totale di passaggi29702145
Numero totale di passaggi riusciti24431624
Tiri nello specchio della porta3129
Percentuale di tiri in porta50.846.0
Numero totale di cross128114
Numero medio di cross riusciti3227
Duelli per partita vinti353359
Duelli per partita persi356409
Corner subiti3640
Corner guadagnati2531
Numero di punizioni a favore8289
Numero di punizioni concesse9294
Tackle totali134113
Percentuale di successo nei tackle56.754.9
Fuorigiochi totali1410
Numero totale di cartellini gialli1418
Numero totale di cartellini rossi03

