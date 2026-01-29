Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Basilea - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.

Arbitro di Basilea - Viktoria Plzen sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente il Basilea si trova 27° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).

Il Basilea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12; Viktoria Plzen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.

Basilea e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo del Basilea contro una squadra della Repubblica Ceca risale alla Coppa Intertoto del 1999 contro lo Zbrojovka Brno, quando pareggiò 0-0 in casa e vinse 4-2 in trasferta nel doppio confronto del secondo turno.

Il Viktoria Plzen è imbattuto nelle ultime tre partite delle maggiori competizioni europee contro squadre svizzere (1V, 2N), le ultime due sono terminate 0-0 contro il Servette nella Conference League 2023/24.

Il Basilea ha perso la sua ultima partita di UEFA Europa League al St. Jakob-Park (1-2 contro l'Aston Villa); solo una volta in questa competizione ha subito due sconfitte casalinghe consecutive, contro il Fulham nel dicembre 2009 e lo Spartak Mosca nel febbraio 2011.

Il Viktoria Plzen ha vinto solo tre delle ultime 22 partite esterne di UEFA Europa League (8N, 11P), anche se è rimasto imbattuto nelle ultime quattro (1V, 3N). È la loro migliore serie senza sconfitte in trasferta nella competizione da una striscia di cinque gare tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2014.

Xherdan Shaqiri ha segnato (tre) o ha servito un assist (due) in ciascuno degli ultimi cinque gol casalinghi del Basilea in UEFA Europa League: è il maggior numero di partecipazioni a rete al St. Jakob-Park da parte di un giocatore del Basilea in una singola stagione in questa competizione, a pari merito con Marco Streller nel 2012/13 (quattro gol, un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: