Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Celtic-FC Utrecht: 4-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Celtic Park di Glasgow
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Celtic
4
FC Utrecht
2
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Emara
  1. 6' 1-0 Benjamin Nygren
  2. 10' 2-0 Nick Viergever (A)
  3. 19' 3-0 Arne Engels (R)
  4. 44' 3-1 Dani de Wit
  5. 62' 3-2 Adrian Blake
  6. 66' 4-2 Auston Trusty
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Celtic 4, Utrecht 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Celtic 4, Utrecht 2.22:53

  3. 90'+2'

    Sostituzione, Celtic. Dane Murray sostituisce Kieran Tierney.22:51

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  5. 90'+1'

    Fuorigioco. Rafik El Arguioui(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Björn Menzo e' colto in fuorigioco.22:50

  6. 90'

    Tiro respinto. Paulo Bernardo (Celtic) un tiro di sinistro da centro area.22:49

  7. 86'

    Sostituzione, Utrecht. Davy van den Berg sostituisce Adrian Blake.22:45

  9. 86'

    Sostituzione, Utrecht. Rafik El Arguioui sostituisce Gjivai Zechiël.22:45

  10. 85'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).22:44

  11. 84'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).22:43

  12. 83'

    Tiro respinto. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Blake.22:42

  13. 82'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:41

  15. 82'

    Björn Menzo (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  16. 78'

    Paulo Bernardo (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  17. 78'

    Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).22:37

  18. 78'

    Sostituzione, Utrecht. Björn Menzo sostituisce Yoann Cathline.22:37

  19. 78'

    Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Arne Engels.22:37

  21. 78'

    Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Yang Hyun-Jun.22:37

  22. 77'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:36

  23. 77'

    Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  24. 75'

    Fuorigioco. Colby Donovan(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kelechi Iheanacho e' colto in fuorigioco.22:34

  25. 73'

    Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  27. 73'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:32

  28. 70'

    Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Utrecht) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:29

  29. 70'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:29

  30. 68'

    Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Sebastian Tounekti.22:27

  31. 68'

    Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Daizen Maeda.22:27

  33. 67'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:26

  34. 66'

    Gol! Celtic 4, Utrecht 2. Auston Trusty (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arne Engels con cross da calcio d'angolo.22:25

  35. 65'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Niklas Vesterlund (Utrecht).22:24

  36. 64'

    Souffian El Karouani (Utrecht) e' ammonito.22:24

  37. 62'

    Gol! Celtic 3, Utrecht 2. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gjivai Zechiël con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:21

  39. 62'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).22:21

  40. 61'

    Sostituzione, Utrecht. Souffian El Karouani sostituisce Derry John Murkin.22:20

  41. 61'

    Sostituzione, Utrecht. Can Bozdogan sostituisce Miguel Rodríguez.22:20

  42. 59'

    Vasilios Barkas (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  43. 59'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:18

  45. 59'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).22:18

  46. 59'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yang Hyun-Jun.22:18

  47. 56'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Niklas Vesterlund (Utrecht).22:15

  48. 52'

    Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  49. 52'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:11

  51. 48'

    Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  52. 48'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:07

  53. 46'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Dani de Wit (Utrecht).22:05

  54. Inizia il Secondo tempo Celtic 3, Utrecht 1.22:05

  55. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Celtic 3, Utrecht 1.21:47

  57. 45'+3'

    Tentativo fallito. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.21:47

  58. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).21:47

  59. 45'+2'

    Tiro parato. Niklas Vesterlund (Utrecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrian Blake.21:47

  60. 45'+1'

    Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  61. 45'+1'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).21:45

  63. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  64. 44'

    Gol! Celtic 3, Utrecht 1. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Vesterlund.21:44

  65. 39'

    Arne Engels (Celtic) e' ammonito per fallo.21:39

  66. 39'

    Fallo di Arne Engels (Celtic).21:38

  67. 39'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  69. 38'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).21:38

  70. 38'

    Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  71. 37'

    Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.21:36

  72. 36'

    Gara riprende.21:35

  73. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, (Celtic).21:35

  75. 35'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Arne Engels (Celtic).21:34

  76. 33'

    Yang Hyun-Jun (Celtic) e' ammonito per fallo.21:32

  77. 33'

    Fallo di Yang Hyun-Jun (Celtic).21:32

  78. 33'

    Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  79. 32'

    Tentativo fallito. Daizen Maeda (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Benjamin Nygren con cross.21:31

  81. 31'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:30

  82. 31'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  83. 28'

    Fallo di Auston Trusty (Celtic).21:27

  84. 28'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  85. 22'

    Fallo di Daizen Maeda (Celtic).21:21

  87. 22'

    Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  88. 19'

    Gol! Celtic 3, Utrecht 0. Arne Engels (Celtic) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:19

  89. 17'

    Decisione VAR: rigore Celtic.21:17

  90. 16'

    Tiro respinto. Auston Trusty (Celtic) un colpo di testa da centro area. Assist di Callum McGregor con cross.21:15

  91. 16'

    Rigore concesso da Dani de Wit (Utrecht) per un fallo di mano in area.21:15

  93. 15'

    Tiro respinto. Liam Scales (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Kieran Tierney con cross.21:15

  94. 15'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).21:14

  95. 15'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:14

  96. 14'

    Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  97. 14'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).21:13

  99. 12'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).21:11

  100. 12'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  101. 10'

    Autorete di Nick Viergever, Utrecht. Celtic 2, Utrecht 0..21:09

  102. 7'

    Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  103. 7'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:06

  105. 6'

    Gol! Celtic 1, Utrecht 0. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kieran Tierney da calcio d'angolo.21:05

  106. 6'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Derry John Murkin (Utrecht).21:05

  107. 5'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).21:04

  108. 5'

    Daizen Maeda (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  109. Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:00

  111. Inizia il Primo tempo.21:00

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  114. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Celtic Park
    Città: Glasgow
    Capienza: 60411 spettatori19:55

Formazioni Celtic - FC Utrecht

Celtic
FC Utrecht
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (27) ARNE ENGELS (C)
  • (13) YANG HYUN-JUN (C)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (A)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
PANCHINA CELTIC
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (61) SAMUEL ISIGUZO (D)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (50) SEAN MCARDLE (C)
  • (17) KELECHI IHEANACHO (A)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (59) FINLAY HALE (D)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
TITOLARI FC UTRECHT
  • (1) VASILIOS BARKAS (P)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (23) NIKLAS VESTERLUND (D)
  • (55) DERRY JOHN MURKIN (D)
  • (20) DANI DE WIT (C)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (15) ADRIAN BLAKE (C)
  • (10) YOANN CATHLINE (C)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (49) BJÖRN MENZO (A)
  • (46) JAYGO VAN OMMEREN (C)
  • (43) RAFIK EL ARGUIOUI (C)
  • (33) KEVIN GADELLAA (P)
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (6) DAVY VAN DEN BERG (C)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
PREPARTITA

Celtic - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - FC Utrecht sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Celtic si trova 24° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Celtic ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13; FC Utrecht ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.

Celtic e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Celtic ha vinto le ultime due partite europee contro avversarie olandesi, battendo in entrambe le occasioni il Feyenoord (a dicembre 2023 e novembre 2025).
  • L'Utrecht e il Celtic si sono affrontati l'ultima volta nei play-off della UEFA Europa League 2010/11: la squadra olandese ha perso 2-0 in trasferta all'andata, ma ha vinto 4-0 al ritorno superando il turno.
  • Il Celtic è andato in vantaggio per 2-0 contro il Bologna nel turno più recente della fase a gironi di UEFA Europa League, ma ha pareggiato 2-2; inoltre ha vinto solo due delle ultime sei gare europee in cui era avanti di due gol (2N, 2P).
  • L'Utrecht non ha vinto nessuna delle ultime dieci trasferte nelle principali competizioni europee (2N, 8P) dalla vittoria per 4-0 contro lo Zilina nell'ottobre 2003; da allora, la squadra ha segnato soltanto due gol in queste dieci gare fuori casa.
  • Solo il Go Ahead Eagles (132) ha subito più tiri in questa UEFA Europa League rispetto al Celtic (123), con i Bhoys che hanno subito 36 conclusioni nell'ultimo turno contro il Bologna: il secondo dato più alto di tiri subiti da una squadra in una singola gara dal 2009/10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CelticFC Utrecht
Partite giocate77
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse36
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati93
Gol totali subiti1311
Media gol subiti per partita1.91.6
Percentuale possesso palla50.443.3
Numero totale di passaggi33232617
Numero totale di passaggi riusciti27752097
Tiri nello specchio della porta3022
Percentuale di tiri in porta55.640.0
Numero totale di cross95126
Numero medio di cross riusciti2427
Duelli per partita vinti335373
Duelli per partita persi359353
Corner subiti4532
Corner guadagnati3225
Numero di punizioni a favore7390
Numero di punizioni concesse8593
Tackle totali110121
Percentuale di successo nei tackle60.949.6
Fuorigiochi totali1010
Numero totale di cartellini gialli1211
Numero totale di cartellini rossi11

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio