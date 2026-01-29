Incontro terminato, Celtic 4, Utrecht 2.
Incontro terminato, Celtic 4, Utrecht 2.
Secondo tempo terminato, Celtic 4, Utrecht 2.22:53
Sostituzione, Celtic. Dane Murray sostituisce Kieran Tierney.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Fuorigioco. Rafik El Arguioui(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Björn Menzo e' colto in fuorigioco.22:50
Tiro respinto. Paulo Bernardo (Celtic) un tiro di sinistro da centro area.22:49
Sostituzione, Utrecht. Davy van den Berg sostituisce Adrian Blake.22:45
Sostituzione, Utrecht. Rafik El Arguioui sostituisce Gjivai Zechiël.22:45
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).22:44
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).22:43
Tiro respinto. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Blake.22:42
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:41
Björn Menzo (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Paulo Bernardo (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).22:37
Sostituzione, Utrecht. Björn Menzo sostituisce Yoann Cathline.22:37
Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Arne Engels.22:37
Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Yang Hyun-Jun.22:37
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).22:36
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fuorigioco. Colby Donovan(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kelechi Iheanacho e' colto in fuorigioco.22:34
Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:32
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Utrecht) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:29
Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Sebastian Tounekti.22:27
Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Daizen Maeda.22:27
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:26
Gol! Celtic 4, Utrecht 2. Auston Trusty (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arne Engels con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Niklas Vesterlund (Utrecht).22:24
Souffian El Karouani (Utrecht) e' ammonito.22:24
Gol! Celtic 3, Utrecht 2. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gjivai Zechiël con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:21
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).22:21
Sostituzione, Utrecht. Souffian El Karouani sostituisce Derry John Murkin.22:20
Sostituzione, Utrecht. Can Bozdogan sostituisce Miguel Rodríguez.22:20
Vasilios Barkas (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:18
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).22:18
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yang Hyun-Jun.22:18
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Niklas Vesterlund (Utrecht).22:15
Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:11
Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:07
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Dani de Wit (Utrecht).22:05
Inizia il Secondo tempo Celtic 3, Utrecht 1.22:05
Primo tempo terminato, Celtic 3, Utrecht 1.21:47
Tentativo fallito. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.21:47
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).21:47
Tiro parato. Niklas Vesterlund (Utrecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrian Blake.21:47
Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Gol! Celtic 3, Utrecht 1. Dani de Wit (Utrecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Vesterlund.21:44
Arne Engels (Celtic) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Arne Engels (Celtic).21:38
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).21:38
Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.21:36
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, (Celtic).21:35
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Arne Engels (Celtic).21:34
Yang Hyun-Jun (Celtic) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Yang Hyun-Jun (Celtic).21:32
Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Tentativo fallito. Daizen Maeda (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Benjamin Nygren con cross.21:31
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:30
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Auston Trusty (Celtic).21:27
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).21:21
Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Gol! Celtic 3, Utrecht 0. Arne Engels (Celtic) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:19
Decisione VAR: rigore Celtic.21:17
Tiro respinto. Auston Trusty (Celtic) un colpo di testa da centro area. Assist di Callum McGregor con cross.21:15
Rigore concesso da Dani de Wit (Utrecht) per un fallo di mano in area.21:15
Tiro respinto. Liam Scales (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Kieran Tierney con cross.21:15
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).21:14
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:14
Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).21:13
Fallo di Liam Scales (Celtic).21:11
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Autorete di Nick Viergever, Utrecht. Celtic 2, Utrecht 0..21:09
Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:06
Gol! Celtic 1, Utrecht 0. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kieran Tierney da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Derry John Murkin (Utrecht).21:05
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).21:04
Daizen Maeda (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori19:55
Celtic - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - FC Utrecht sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente Celtic si trova 24° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Celtic ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13; FC Utrecht ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.
Celtic e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.
Celtic-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|FC Utrecht
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|3
|6
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|9
|3
|Gol totali subiti
|13
|11
|Media gol subiti per partita
|1.9
|1.6
|Percentuale possesso palla
|50.4
|43.3
|Numero totale di passaggi
|3323
|2617
|Numero totale di passaggi riusciti
|2775
|2097
|Tiri nello specchio della porta
|30
|22
|Percentuale di tiri in porta
|55.6
|40.0
|Numero totale di cross
|95
|126
|Numero medio di cross riusciti
|24
|27
|Duelli per partita vinti
|335
|373
|Duelli per partita persi
|359
|353
|Corner subiti
|45
|32
|Corner guadagnati
|32
|25
|Numero di punizioni a favore
|73
|90
|Numero di punizioni concesse
|85
|93
|Tackle totali
|110
|121
|Percentuale di successo nei tackle
|60.9
|49.6
|Fuorigiochi totali
|10
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
