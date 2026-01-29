Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Celtic - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - FC Utrecht sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Celtic si trova 24° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Utrecht si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Celtic ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13; FC Utrecht ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.

Celtic e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celtic ha vinto le ultime due partite europee contro avversarie olandesi, battendo in entrambe le occasioni il Feyenoord (a dicembre 2023 e novembre 2025).

L'Utrecht e il Celtic si sono affrontati l'ultima volta nei play-off della UEFA Europa League 2010/11: la squadra olandese ha perso 2-0 in trasferta all'andata, ma ha vinto 4-0 al ritorno superando il turno.

Il Celtic è andato in vantaggio per 2-0 contro il Bologna nel turno più recente della fase a gironi di UEFA Europa League, ma ha pareggiato 2-2; inoltre ha vinto solo due delle ultime sei gare europee in cui era avanti di due gol (2N, 2P).

L'Utrecht non ha vinto nessuna delle ultime dieci trasferte nelle principali competizioni europee (2N, 8P) dalla vittoria per 4-0 contro lo Zilina nell'ottobre 2003; da allora, la squadra ha segnato soltanto due gol in queste dieci gare fuori casa.

Solo il Go Ahead Eagles (132) ha subito più tiri in questa UEFA Europa League rispetto al Celtic (123), con i Bhoys che hanno subito 36 conclusioni nell'ultimo turno contro il Bologna: il secondo dato più alto di tiri subiti da una squadra in una singola gara dal 2009/10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: