Incontro terminato, Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0.
Secondo tempo terminato, Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0.22:51
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:50
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Sostituzione, Midtjylland. Dani Silva sostituisce Valdemar Byskov.22:50
Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Aral Simsir.22:49
Fuorigioco. Mounsef Bakrar(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.22:49
Tiro respinto. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Miha Zajc.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mads Bech.22:47
Tentativo fallito. Bruno Goda (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).22:41
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ivan Nevistic.22:41
Fallo di Edward Chilufya (Midtjylland).22:41
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).22:41
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Aral Simsir (Midtjylland).22:38
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).22:37
Tiro parato. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Arbër Hoxha.22:37
Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Martin Erlic.22:37
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Júnior Brumado.22:37
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).22:34
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Gol! Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valdemar Byskov con passaggio filtrante.22:32
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:31
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:28
Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:27
Tiro respinto. Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Miha Zajc con cross.22:27
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Matteo Pérez Vinlöf sostituisce Scott McKenna per infortunio.22:26
Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).22:26
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Scott McKenna (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:25
Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.22:23
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Cho Gue-Sung (Midtjylland) per infortunio.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Scott McKenna (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:21
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:20
Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Darío Osorio.22:19
Fallo di mano di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).22:18
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dion Beljo sostituisce Sandro Kulenovic.22:18
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Marko Soldo.22:18
Darío Osorio (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).22:17
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:16
Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:13
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:11
Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Bak Jensen.22:10
Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria).22:09
Gol! Midtjylland 1, Dinamo Zagabria 0. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Darío Osorio in seguito a un contropiede.22:06
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).22:05
Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marko Soldo.22:05
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:05
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).22:03
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Dinamo Zagabria 0.22:03
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Cardoso Varela.22:02
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Arbër Hoxha sostituisce Gabriel Vidovic.22:02
Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Dinamo Zagabria 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:45
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:43
Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:43
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:42
Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:41
Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Bak Jensen.21:40
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:37
Martin Erlic (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).21:36
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:34
Tentativo fallito. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Aral Simsir con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:32
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:30
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:30
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:27
Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).21:27
Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria).21:24
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:23
Tiro respinto. Scott McKenna (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Luka Stojkovic con cross.21:23
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).21:22
Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:20
Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).21:16
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:10
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tiro respinto. Ousmane Diao (Midtjylland) un colpo di testa da centro area.21:09
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria).21:08
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:07
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:06
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:05
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Cardoso Varela (Dinamo Zagabria).21:05
Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Victor Bak Jensen e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:03
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:02
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Júnior Brumado con suggerimento di testa.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: MCH Arena
Città: Herning
Capienza: 11800 spettatori19:59
FC Midtjylland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Dinamo Zagabria sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente FC Midtjylland si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Dinamo Zagabria si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.
FC Midtjylland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.
FC Midtjylland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Midtjylland
|Dinamo Zagabria
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|5
|3
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|16
|12
|Gol totali subiti
|8
|14
|Media gol subiti per partita
|1.1
|2.0
|Percentuale possesso palla
|50.4
|50.1
|Numero totale di passaggi
|2586
|3441
|Numero totale di passaggi riusciti
|2020
|2926
|Tiri nello specchio della porta
|42
|27
|Percentuale di tiri in porta
|60.9
|50.0
|Numero totale di cross
|122
|128
|Numero medio di cross riusciti
|39
|21
|Duelli per partita vinti
|445
|329
|Duelli per partita persi
|409
|288
|Corner subiti
|43
|31
|Corner guadagnati
|37
|33
|Numero di punizioni a favore
|87
|66
|Numero di punizioni concesse
|113
|73
|Tackle totali
|134
|130
|Percentuale di successo nei tackle
|58.2
|67.7
|Fuorigiochi totali
|15
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
