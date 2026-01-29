Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

FC Midtjylland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Dinamo Zagabria sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente FC Midtjylland si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Dinamo Zagabria si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

FC Midtjylland ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.

FC Midtjylland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Midtjylland e Dinamo Zagabria non si sono mai affrontati in precedenza. L'ultima volta che la formazione danese ha incontrato un'avversaria croata è stata nella stagione 2002/03, in cui ha eliminato il Varazdin 2-1 tra andata e ritorno nel primo turno di Coppa UEFA.

La Dinamo Zagrabia ha vinto le precedenti due trasferte in Danimarca in competizioni europee, battendo 7-2 il Copenhagen XI nel 1961 nella Coppa delle Fiere e 1-0 l'Aalborg nel 2014 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League.

Il Midtjylland ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di questa UEFA Europa League e può vincerne quattro di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta. L'unica squadra danese ad aver vinto quattro gare interne consecutive in una singola stagione è il Brøndby nel 1990/91.

La Dinamo Zagabria ha segnato almeno tre gol in tre partite in questa UEFA Europa League (3-1 contro il Fenerbahçe, 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv, 4-1 contro la Steaua Bucarest); solo una volta ha realizzato almeno tre reti in più match in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee (quattro volte nell'Europa League 2020/21).

Il Midtjylland è la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva (nove) e da calcio d'angolo (sei) in questa UEFA Europa League. L'unica squadra che ha realizzato più reti da corner in una singola stagione del torneo è il Porto nel 2010/11 (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: