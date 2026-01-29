Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

FC Midtjylland-Dinamo Zagabria: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MCH Arena di Herning
29 Gennaio 2026 ore 21:00
FC Midtjylland
2
Dinamo Zagabria
0
Partita finita
Arbitro: Elchin Masiyev
  1. 49' 1-0 Aral Simsir
  2. 74' 2-0 Victor Bak Jensen
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0.22:51

  3. 90'+3'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:50

  4. 90'+3'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+2'

    Sostituzione, Midtjylland. Dani Silva sostituisce Valdemar Byskov.22:50

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Aral Simsir.22:49

  7. 90'+1'

    Fuorigioco. Mounsef Bakrar(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.22:49

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Miha Zajc.22:49

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  11. 89'

    Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mads Bech.22:47

  12. 84'

    Tentativo fallito. Bruno Goda (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:42

  13. 84'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).22:41

  15. 84'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ivan Nevistic.22:41

  16. 83'

    Fallo di Edward Chilufya (Midtjylland).22:41

  17. 83'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  18. 83'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).22:41

  19. 83'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Aral Simsir (Midtjylland).22:38

  22. 80'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).22:37

  23. 80'

    Tiro parato. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37

  24. 80'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Arbër Hoxha.22:37

  25. 79'

    Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Martin Erlic.22:37

  27. 79'

    Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Júnior Brumado.22:37

  28. 77'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).22:34

  29. 77'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  30. 74'

    Gol! Midtjylland 2, Dinamo Zagabria 0. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valdemar Byskov con passaggio filtrante.22:32

  31. 73'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:31

  33. 70'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:28

  34. 70'

    Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  35. 69'

    Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:27

  36. 69'

    Tiro respinto. Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Miha Zajc con cross.22:27

  37. 69'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Matteo Pérez Vinlöf sostituisce Scott McKenna per infortunio.22:26

  39. 68'

    Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).22:26

  40. 68'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  41. 68'

    Gara riprende.22:26

  42. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Scott McKenna (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:25

  43. 65'

    Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.22:23

  45. 65'

    Gara riprende.22:23

  46. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Cho Gue-Sung (Midtjylland) per infortunio.22:21

  47. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Scott McKenna (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:21

  48. 63'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:20

  49. 63'

    Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  51. 62'

    Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Darío Osorio.22:19

  52. 61'

    Fallo di mano di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).22:18

  53. 60'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dion Beljo sostituisce Sandro Kulenovic.22:18

  54. 60'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Marko Soldo.22:18

  55. 59'

    Darío Osorio (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:17

  57. 59'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).22:17

  58. 59'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  59. 58'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:16

  60. 56'

    Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:13

  61. 53'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  63. 53'

    Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:11

  64. 52'

    Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Bak Jensen.22:10

  65. 52'

    Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  66. 52'

    Fallo di Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria).22:09

  67. 49'

    Gol! Midtjylland 1, Dinamo Zagabria 0. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Darío Osorio in seguito a un contropiede.22:06

  69. 48'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).22:05

  70. 48'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marko Soldo.22:05

  71. 47'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:05

  72. 46'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).22:03

  73. 46'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  75. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Dinamo Zagabria 0.22:03

  76. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Cardoso Varela.22:02

  77. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Arbër Hoxha sostituisce Gabriel Vidovic.22:02

  78. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Dinamo Zagabria 0.21:45

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  81. 45'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  82. 45'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:45

  83. 44'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  84. 44'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:43

  85. 43'

    Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:43

  87. 42'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:42

  88. 42'

    Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  89. 41'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  90. 41'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:41

  91. 40'

    Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Bak Jensen.21:40

  93. 38'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  94. 38'

    Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:37

  95. 36'

    Martin Erlic (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:36

  96. 36'

    Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).21:36

  97. 36'

    Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  99. 35'

    Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  100. 35'

    Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:34

  101. 34'

    Tentativo fallito. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Aral Simsir con cross da calcio d'angolo.21:33

  102. 33'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:32

  103. 31'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  105. 31'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).21:30

  106. 30'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:30

  107. 28'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  108. 28'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:27

  109. 27'

    Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).21:27

  111. 27'

    Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  112. 24'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24

  113. 24'

    Fallo di Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria).21:24

  114. 24'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  115. 24'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:23

  117. 23'

    Tiro respinto. Scott McKenna (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Luka Stojkovic con cross.21:23

  118. 22'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).21:22

  119. 22'

    Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  120. 20'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:20

  121. 20'

    Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  123. 17'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).21:16

  124. 17'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  125. 11'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:10

  126. 11'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  127. 9'

    Tiro respinto. Ousmane Diao (Midtjylland) un colpo di testa da centro area.21:09

  129. 8'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria).21:08

  130. 8'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:07

  131. 7'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:06

  132. 7'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  133. 5'

    Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:05

  135. 5'

    Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  136. 5'

    Fallo di Cardoso Varela (Dinamo Zagabria).21:05

  137. 4'

    Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Victor Bak Jensen e' colto in fuorigioco.21:04

  138. 3'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:03

  139. 3'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  141. 3'

    Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:02

  142. 3'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02

  143. 2'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Júnior Brumado con suggerimento di testa.21:01

  144. Inizia il Primo tempo.21:00

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MCH Arena
    Città: Herning
    Capienza: 11800 spettatori19:59

Formazioni FC Midtjylland - Dinamo Zagabria

FC Midtjylland
Dinamo Zagabria
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (11) DARÍO OSORIO (C)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (C)
  • (58) ARAL SIMSIR (A)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (48) MALIK PIMPONG (A)
  • (80) DANI SILVA (C)
  • (33) ALAMARA DJABI (C)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (43) KEVIN MBABU (D)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (14) EDWARD CHILUFYA (A)
  • (60) MARK UGBOH (P)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (33) IVAN NEVISTIC (P)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (23) CARDOSO VARELA (C)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (7) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (25) MORIS VALINCIC (D)
  • (28) KÉVIN THÉOPHILE-CATHERINE (D)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (35) NOA MIKIC (D)
  • (11) ARBËR HOXHA (A)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (20) ROBERT MUDRAZIJA (C)
  • (9) DION BELJO (A)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
  • (30) FRAN TOPIC (A)
  • (88) ANTONIO RAJIC (P)
  • (6) GONZALO VILLAR (C)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
PREPARTITA

FC Midtjylland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Dinamo Zagabria sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente FC Midtjylland si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Dinamo Zagabria si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.

FC Midtjylland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Midtjylland e Dinamo Zagabria non si sono mai affrontati in precedenza. L'ultima volta che la formazione danese ha incontrato un'avversaria croata è stata nella stagione 2002/03, in cui ha eliminato il Varazdin 2-1 tra andata e ritorno nel primo turno di Coppa UEFA.
  • La Dinamo Zagrabia ha vinto le precedenti due trasferte in Danimarca in competizioni europee, battendo 7-2 il Copenhagen XI nel 1961 nella Coppa delle Fiere e 1-0 l'Aalborg nel 2014 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League.
  • Il Midtjylland ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di questa UEFA Europa League e può vincerne quattro di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta. L'unica squadra danese ad aver vinto quattro gare interne consecutive in una singola stagione è il Brøndby nel 1990/91.
  • La Dinamo Zagabria ha segnato almeno tre gol in tre partite in questa UEFA Europa League (3-1 contro il Fenerbahçe, 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv, 4-1 contro la Steaua Bucarest); solo una volta ha realizzato almeno tre reti in più match in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee (quattro volte nell'Europa League 2020/21).
  • Il Midtjylland è la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva (nove) e da calcio d'angolo (sei) in questa UEFA Europa League. L'unica squadra che ha realizzato più reti da corner in una singola stagione del torneo è il Porto nel 2010/11 (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC MidtjyllandDinamo Zagabria
Partite giocate77
Numero di partite vinte53
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1612
Gol totali subiti814
Media gol subiti per partita1.12.0
Percentuale possesso palla50.450.1
Numero totale di passaggi25863441
Numero totale di passaggi riusciti20202926
Tiri nello specchio della porta4227
Percentuale di tiri in porta60.950.0
Numero totale di cross122128
Numero medio di cross riusciti3921
Duelli per partita vinti445329
Duelli per partita persi409288
Corner subiti4331
Corner guadagnati3733
Numero di punizioni a favore8766
Numero di punizioni concesse11373
Tackle totali134130
Percentuale di successo nei tackle58.267.7
Fuorigiochi totali1512
Numero totale di cartellini gialli1610
Numero totale di cartellini rossi00

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio