FC Porto-Rangers: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
29 Gennaio 2026 ore 21:00
FC Porto
3
Rangers
1
Partita finita
Arbitro: Jasper Vergoote
  1. 6' 0-1 Djeidi Gassama
  2. 27' 1-1 Rodrigo Mora
  3. 36' 2-1 Francisco Moura
  4. 41' 3-1 Emmanuel Fernandez (A)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, FC Porto 3, Rangers 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 3, Rangers 1.22:55

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario.22:54

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. John Souttar (Rangers) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di James Tavernier in seguito a un calcio da fermo.22:53

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:52

  6. 90'+1'

    Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  7. 90'+1'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:52

  9. 90'+1'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  10. 90'+1'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).22:52

  11. 88'

    Tentativo fallito. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pepê da calcio d'angolo.22:50

  12. 88'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da James Tavernier (Rangers).22:49

  13. 86'

    John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  15. 86'

    Fallo di Pepê (FC Porto).22:48

  16. 84'

    Tiro parato. Pepê (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Borja Sainz.22:46

  17. 82'

    Fuorigioco. Thelo Aasgaard(Rangers) prova il lancio lungo, ma Max Aarons e' colto in fuorigioco.22:43

  18. 81'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 81'

    Fallo di Deniz Gül (FC Porto).22:43

  21. 81'

    Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce Rodrigo Mora.22:42

  22. 80'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da James Tavernier (Rangers).22:42

  23. 78'

    Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:39

  24. 74'

    Gara riprende.22:36

  25. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Diogo Costa (FC Porto) per infortunio.22:35

  27. 73'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Alan Varela (FC Porto).22:34

  28. 70'

    Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Findlay Curtis.22:32

  29. 70'

    Sostituzione, Rangers. Thelo Aasgaard sostituisce Youssef Chermiti.22:32

  30. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Samu Aghehowa.22:30

  31. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Pablo Rosario sostituisce Victor Froholdt.22:30

  33. 66'

    Oliver Antman (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  34. 66'

    Fallo di Borja Sainz (FC Porto).22:28

  35. 65'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:27

  36. 65'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  37. 64'

    Fallo di James Tavernier (Rangers).22:25

  39. 64'

    Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  40. 64'

    Tiro respinto. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro da fuori area.22:25

  41. 63'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).22:24

  42. 63'

    Tiro parato. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Diomande.22:24

  43. 61'

    Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce William Gomes.22:23

  45. 61'

    Sostituzione, FC Porto. Martim Fernandes sostituisce Alberto Costa.22:23

  46. 61'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  47. 61'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:22

  48. 60'

    Oliver Antman (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  49. 60'

    Fallo di Francisco Moura (FC Porto).22:21

  51. 58'

    Sostituzione, Rangers. Oliver Antman sostituisce Emmanuel Fernandez.22:20

  52. 58'

    Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Djeidi Gassama.22:20

  53. 58'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:19

  54. 58'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  55. 57'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).22:18

  57. 56'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  58. 56'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:17

  59. 55'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:16

  60. 55'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  61. 54'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rodrigo Mora da un calcio di punizione di prima.22:16

  63. 53'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:14

  64. 53'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  65. 50'

    Max Aarons (Rangers) e' ammonito.22:11

  66. 50'

    Max Aarons (Rangers) cade ma ha simulato.22:11

  67. 47'

    Fuorigioco. Pepê(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Francisco Moura e' colto in fuorigioco.22:08

  69. Inizia il Secondo tempo FC Porto 3, Rangers 1.22:07

  70. 45'

    Sostituzione, Rangers. John Souttar sostituisce Jayden Meghoma.22:07

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, FC Porto 3, Rangers 1.21:50

  72. 45'+4'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  73. 45'+4'

    Fallo di Max Aarons (Rangers).21:50

  75. 45'+3'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:50

  76. 45'+3'

    Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  77. 45'+1'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:48

  78. 45'+1'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  79. 45'+1'

    Tiro respinto. Findlay Curtis (Rangers) un tiro di destro da fuori area. Assist di James Tavernier.21:48

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  82. 45'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:46

  83. 45'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  84. 44'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46

  85. 44'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:46

  87. 41'

    Autorete di Emmanuel Fernandez, Rangers. FC Porto 3, Rangers 1..21:43

  88. 40'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nasser Djiga (Rangers).21:42

  89. 39'

    Fallo di mano di Mohamed Diomande (Rangers).21:41

  90. 38'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).21:39

  91. 38'

    Findlay Curtis (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  93. 36'

    Gol! FC Porto 2, Rangers 1. Francisco Moura (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:38

  94. 34'

    Tiro respinto. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di William Gomes.21:36

  95. 34'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Fernandez (Rangers).21:36

  96. 33'

    Fallo di Francisco Moura (FC Porto).21:35

  97. 33'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  99. 33'

    Fuorigioco. Emmanuel Fernandez(Rangers) prova il lancio lungo, ma Youssef Chermiti e' colto in fuorigioco.21:34

  100. 31'

    Gara riprende.21:33

  101. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Pepê (FC Porto) per infortunio.21:32

  102. 29'

    Fallo di mano di Youssef Chermiti (Rangers).21:31

  103. 29'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Francisco Moura con cross.21:31

  105. 27'

    Gol! FC Porto 1, Rangers 1. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  106. 23'

    Fuorigioco. Pepê(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Jakub Kiwior e' colto in fuorigioco.21:25

  107. 22'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  108. 22'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:24

  109. 19'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).21:20

  111. 19'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  112. 18'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:20

  113. 18'

    Jayden Meghoma (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  114. 18'

    Tiro respinto. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakub Kiwior.21:20

  115. 17'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alan Varela.21:18

  117. 15'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:16

  118. 13'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:14

  119. 13'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  120. 12'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  121. 12'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:14

  123. 11'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:12

  124. 11'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  125. 9'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  126. 9'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).21:11

  127. 6'

    Gol! FC Porto 0, Rangers 1. Djeidi Gassama (Rangers) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Findlay Curtis con cross.21:08

  129. 2'

    Fuorigioco. Alberto Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.21:04

  130. Inizia il Primo tempo.21:02

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori19:53

Formazioni FC Porto - Rangers

FC Porto
Rangers
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (11) PEPÊ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
  • (72) ANDRÉ MIRANDA (A)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (10) MOHAMED DIOMANDE (C)
  • (3) MAX AARONS (C)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (A)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
  • (52) FINDLAY CURTIS (A)
PANCHINA RANGERS
  • (56) ARRAN KERR (D)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (47) MIKEY MOORE (A)
  • (31) LIAM KELLY (P)
  • (61) LEWIS STEWART (A)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (5) JOHN SOUTTAR (D)
  • (18) OLIVER ANTMAN (A)
  • (50) JOSH GENTLES (A)
  • (32) KIERAN WRIGHT (P)
  • (62) ALEXANDER SMITH (C)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
PREPARTITA

FC Porto - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Rangers sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente FC Porto si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).
FC Porto ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Rangers ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11.

FC Porto e Rangers si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Porto non ha mai vinto, Rangers ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il settimo incontro tra Porto e Rangers nelle principali competizioni europee: i portoghesi hanno vinto solo uno dei sei precedenti (2N, 3P).
  • I Rangers non sono riusciti a vincere nessuna delle tre precedenti trasferte europee contro il Porto (2N, 1P), pareggiando 1-1 in Europa League nella più recente di queste partite nell'ottobre 2019.
  • Il Porto ha vinto tutte le tre partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; l'ultima volta che ha vinto quattro gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee è stata tra ottobre 2018 e marzo 2019 in UEFA Champions League.
  • Includendo le qualificazioni, i Rangers hanno perso ciascuna delle ultime cinque trasferte in Europa, eguagliando la loro serie più lunga di sconfitte esterne nelle competizioni europee.
  • Nonostante abbiano creato 9.2 xG in UEFA Europa League in questa stagione, i Rangers hanno segnato solo quattro gol, e hanno la differenza più ampia tra "expected goals" prodotti e reti realizzate nel torneo in corso (-5.2).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoRangers
Partite giocate77
Numero di partite vinte41
Numero di partite perse15
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati104
Gol totali subiti611
Media gol subiti per partita0.91.6
Percentuale possesso palla59.048.9
Numero totale di passaggi34522859
Numero totale di passaggi riusciti29532361
Tiri nello specchio della porta3930
Percentuale di tiri in porta47.050.0
Numero totale di cross152140
Numero medio di cross riusciti3734
Duelli per partita vinti342372
Duelli per partita persi327347
Corner subiti1524
Corner guadagnati4437
Numero di punizioni a favore87105
Numero di punizioni concesse8797
Tackle totali111107
Percentuale di successo nei tackle65.857.9
Fuorigiochi totali96
Numero totale di cartellini gialli1714
Numero totale di cartellini rossi02

