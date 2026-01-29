Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

FC Porto - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Rangers sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente FC Porto si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

FC Porto ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Rangers ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11.

FC Porto e Rangers si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Porto non ha mai vinto, Rangers ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il settimo incontro tra Porto e Rangers nelle principali competizioni europee: i portoghesi hanno vinto solo uno dei sei precedenti (2N, 3P).

I Rangers non sono riusciti a vincere nessuna delle tre precedenti trasferte europee contro il Porto (2N, 1P), pareggiando 1-1 in Europa League nella più recente di queste partite nell'ottobre 2019.

Il Porto ha vinto tutte le tre partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; l'ultima volta che ha vinto quattro gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee è stata tra ottobre 2018 e marzo 2019 in UEFA Champions League.

Includendo le qualificazioni, i Rangers hanno perso ciascuna delle ultime cinque trasferte in Europa, eguagliando la loro serie più lunga di sconfitte esterne nelle competizioni europee.

Nonostante abbiano creato 9.2 xG in UEFA Europa League in questa stagione, i Rangers hanno segnato solo quattro gol, e hanno la differenza più ampia tra "expected goals" prodotti e reti realizzate nel torneo in corso (-5.2).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: