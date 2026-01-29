Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

FCSB - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - Fenerbahçe sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente FCSB si trova 29° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

FCSB ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

FCSB e Fenerbahçe si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match FCSB ha vinto 1 volta, Fenerbahçe ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

FCSB-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'FCSB e il Fenerbahçe si sono già affrontati in UEFA Europa League, in due occasioni nella fase a gironi 2009/10; in entrambe le partite la squadra turca ha ottenuto la vittoria.

Il Fenerbahçe è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in Romania in tutte le competizioni europee (2V 2N) da quando ha perso 1-0 contro il Petrolul Ploiesti nell'ottobre 1963 nella Coppa delle Coppe.

L'FCSB ha perso cinque delle ultime sei partite nelle principali competizioni europee (1V), tante sconfitte quante ne aveva collezionate nelle precedenti 15.

Il Fenerbahçe ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle sue ultime due trasferte di UEFA Europa League (0-0 contro il Viktoria Plzen, 4-0 contro il Brann) e potrebbe registrare tre o più clean sheet consecutive fuori casa nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da marzo 2013 – una serie di quattro sempre in UEFA Europa League.

Per la prima volta nella sua storia, il Fenerbahçe ha avuto più di un giocatore (Kerem Aktürkoglu, quattro gol e Talisca, quattro gol) capace di segnare quattro o più gol nella stessa edizione di Coppa UEFA/Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: