FCSB-Fenerbahçe: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio National Arena di Bucarest
29 Gennaio 2026 ore 21:00
FCSB
1
Fenerbahçe
1
Partita finita
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 18' 0-1 Ismail Yüksek
  2. 71' 1-1 Juri Cisotti
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1.22:55

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:55

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Fred (Fenerbahce).22:55

  5. 90'+3'

    Gara riprende.22:53

  6. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Baba Alhassan (Steaua Bucarest) per infortunio.22:53

  7. 90'+3'

    Tentativo fallito. Mert Müldür (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.22:53

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Baba Alhassan (Steaua Bucarest).22:52

  10. 90'+1'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:52

  11. 90'+1'

    Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  13. 90'+1'

    Tiro parato. Octavian Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:51

  15. 90'+1'

    Tiro respinto. Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area. Assist di Risto Radunovic con cross.22:51

  16. 90'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).22:50

  17. 90'

    Tiro parato. Octavian Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:50

  18. 89'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:49

  19. 89'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  21. 89'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:49

  22. 88'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  23. 88'

    Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).22:48

  24. 86'

    Fred (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:47

  25. 86'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).22:47

  27. 86'

    Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  28. 85'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yigit Demir.22:45

  29. 81'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:41

  30. 78'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).22:39

  31. 78'

    Ederson (Fenerbahce) e' ammonito.22:38

  33. 78'

    Tentativo fallito. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:38

  34. 77'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).22:37

  35. 76'

    Fuorigioco. Marco Asensio(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Oguz Aydin e' colto in fuorigioco.22:36

  36. 73'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:33

  37. 73'

    Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  39. 71'

    Gol! Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Risto Radunovic con cross.22:31

  40. 71'

    Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.22:31

  41. 71'

    Sostituzione, Fenerbahce. Marco Asensio sostituisce Talisca.22:31

  42. 70'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Valentin Cretu sostituisce Alexandru Pantea.22:30

  43. 69'

    Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:29

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Fred (Fenerbahce).22:29

  46. 67'

    Fallo di Talisca (Fenerbahce).22:27

  47. 67'

    Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  48. 66'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:27

  49. 66'

    Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  51. 66'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Toma sostituisce Darius Olaru.22:26

  52. 66'

    Gara riprende.22:26

  53. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.22:25

  54. 62'

    Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Ismail Yüksek.22:23

  55. 62'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  57. 62'

    Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).22:22

  58. 60'

    Tiro respinto. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area.22:20

  59. 59'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).22:19

  60. 59'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youssef En-Nesyri.22:19

  61. 57'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).22:17

  63. 57'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  64. 57'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nélson Semedo.22:17

  65. 55'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fred in seguito a un calcio da fermo.22:15

  66. 54'

    Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  67. 54'

    Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).22:14

  69. 54'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kerem Aktürkoglu.22:14

  70. 53'

    Gara riprende.22:13

  71. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) per infortunio.22:12

  72. 51'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Baba Alhassan.22:11

  73. 50'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:10

  75. 50'

    Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  76. 49'

    Fuorigioco. Fred(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.22:09

  77. 47'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).22:07

  78. 47'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  79. 46'

    Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  81. 46'

    Fallo di Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).22:06

  82. Inizia il Secondo tempo Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1.22:06

  83. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Dennis-Dorian Politic.22:05

  84. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Octavian Popescu sostituisce David Miculescu.22:05

  85. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1.21:48

  87. 45'+4'

    Gara riprende.21:48

  88. 45'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.21:47

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  90. 45'+1'

    Fuorigioco. Darius Olaru(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Mamadou Thiam e' colto in fuorigioco.21:45

  91. 45'

    Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Talisca.21:44

  93. 44'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Fred in seguito a un contropiede.21:43

  94. 43'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mert Müldür.21:42

  95. 40'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40

  96. 40'

    Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).21:40

  97. 39'

    Tentativo fallito. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Darius Olaru con cross.21:38

  99. 38'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:37

  100. 38'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  101. 36'

    Tiro parato. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di David Miculescu.21:35

  102. 35'

    Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  103. 35'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:34

  105. 34'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:34

  106. 33'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:33

  107. 33'

    Tiro respinto. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Darius Olaru.21:33

  108. 33'

    Tiro parato. Mert Müldür (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:32

  109. 33'

    Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32

  111. 31'

    Tentativo fallito. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:30

  112. 31'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mamadou Thiam con passaggio filtrante.21:30

  113. 28'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:27

  114. 28'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:27

  115. 28'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  117. 27'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:26

  118. 24'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:24

  119. 24'

    Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  120. 24'

    Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.21:23

  121. 23'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  123. 23'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:22

  124. 18'

    Gol! Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.21:18

  125. 18'

    Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con cross.21:17

  126. 18'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).21:17

  127. 17'

    Fuorigioco. Kerem Aktürkoglu(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.21:16

  129. 17'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:16

  130. 16'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:15

  131. 15'

    Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  132. 15'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).21:14

  133. 10'

    Tiro parato. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Risto Radunovic.21:09

  135. 7'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jayden Oosterwolde con cross.21:06

  136. 6'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  137. 6'

    Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).21:05

  138. 4'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  139. 4'

    Fallo di Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).21:03

  141. Inizia il Primo tempo.21:00

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: National Arena
    Città: Bucarest
    Capienza: 55611 spettatori19:59

Formazioni FCSB - Fenerbahçe

FCSB
Fenerbahçe
TITOLARI FCSB
  • (32) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (4) DANIEL GRAOVAC (D)
  • (30) SIYABONGA NGEZANA (D)
  • (28) ALEXANDRU PANTEA (D)
  • (33) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (16) MIHAI LIXANDRU (C)
  • (42) BABA ALHASSAN (C)
  • (11) DAVID MICULESCU (C)
  • (27) DARIUS OLARU (C)
  • (20) DENNIS-DORIAN POLITIC (C)
  • (93) MAMADOU THIAM (A)
PANCHINA FCSB
  • (5) JOYSKIM DAWA (D)
  • (31) JURI CISOTTI (C)
  • (6) ANDREI DANCUS (D)
  • (22) MIHAI TOMA (C)
  • (12) DAVID KIKI (D)
  • (34) MIHAI UDREA (P)
  • (38) LUKÁS ZIMA (P)
  • (37) OCTAVIAN POPESCU (A)
  • (2) VALENTIN CRETU (D)
ALLENATORE FCSB
  • Ilias Charalampous
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (94) TALISCA (C)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (7) FRED (C)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
  • (45) DORGELES NENE (A)
  • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (39) ENGIN BITERGE (P)
  • (67) KAMIL ÜREGEN (D)
  • (54) ALAETTIN EKICI (A)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
PREPARTITA

FCSB - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di FCSB - Fenerbahçe sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente FCSB si trova 29° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FCSB ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

FCSB e Fenerbahçe si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match FCSB ha vinto 1 volta, Fenerbahçe ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

FCSB-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'FCSB e il Fenerbahçe si sono già affrontati in UEFA Europa League, in due occasioni nella fase a gironi 2009/10; in entrambe le partite la squadra turca ha ottenuto la vittoria.
  • Il Fenerbahçe è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in Romania in tutte le competizioni europee (2V 2N) da quando ha perso 1-0 contro il Petrolul Ploiesti nell'ottobre 1963 nella Coppa delle Coppe.
  • L'FCSB ha perso cinque delle ultime sei partite nelle principali competizioni europee (1V), tante sconfitte quante ne aveva collezionate nelle precedenti 15.
  • Il Fenerbahçe ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle sue ultime due trasferte di UEFA Europa League (0-0 contro il Viktoria Plzen, 4-0 contro il Brann) e potrebbe registrare tre o più clean sheet consecutive fuori casa nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da marzo 2013 – una serie di quattro sempre in UEFA Europa League.
  • Per la prima volta nella sua storia, il Fenerbahçe ha avuto più di un giocatore (Kerem Aktürkoglu, quattro gol e Talisca, quattro gol) capace di segnare quattro o più gol nella stessa edizione di Coppa UEFA/Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FCSBFenerbahçe
Partite giocate77
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati89
Gol totali subiti156
Media gol subiti per partita2.10.9
Percentuale possesso palla44.958.6
Numero totale di passaggi26933422
Numero totale di passaggi riusciti21242901
Tiri nello specchio della porta3142
Percentuale di tiri in porta47.052.5
Numero totale di cross106123
Numero medio di cross riusciti2923
Duelli per partita vinti355347
Duelli per partita persi345337
Corner subiti4237
Corner guadagnati3237
Numero di punizioni a favore9086
Numero di punizioni concesse9668
Tackle totali126137
Percentuale di successo nei tackle59.552.6
Fuorigiochi totali1318
Numero totale di cartellini gialli1827
Numero totale di cartellini rossi11

FCSB - Fenerbahçe Live

