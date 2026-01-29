Incontro terminato, Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1.
Secondo tempo terminato, Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1.22:55
Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:55
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Fred (Fenerbahce).22:55
Gara riprende.22:53
Gara momentaneamente sospesa, Baba Alhassan (Steaua Bucarest) per infortunio.22:53
Tentativo fallito. Mert Müldür (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.22:53
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Baba Alhassan (Steaua Bucarest).22:52
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:52
Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Tiro parato. Octavian Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:51
Tiro respinto. Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area. Assist di Risto Radunovic con cross.22:51
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).22:50
Tiro parato. Octavian Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:50
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:49
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:49
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).22:48
Fred (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Fred (Fenerbahce).22:47
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yigit Demir.22:45
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:41
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).22:39
Ederson (Fenerbahce) e' ammonito.22:38
Tentativo fallito. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).22:37
Fuorigioco. Marco Asensio(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Oguz Aydin e' colto in fuorigioco.22:36
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:33
Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Gol! Steaua Bucarest 1, Fenerbahce 1. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Risto Radunovic con cross.22:31
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.22:31
Sostituzione, Fenerbahce. Marco Asensio sostituisce Talisca.22:31
Sostituzione, Steaua Bucarest. Valentin Cretu sostituisce Alexandru Pantea.22:30
Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Fred (Fenerbahce).22:29
Fallo di Talisca (Fenerbahce).22:27
Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:27
Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Toma sostituisce Darius Olaru.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.22:25
Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Ismail Yüksek.22:23
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).22:22
Tiro respinto. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area.22:20
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).22:19
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youssef En-Nesyri.22:19
Fallo di Fred (Fenerbahce).22:17
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nélson Semedo.22:17
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fred in seguito a un calcio da fermo.22:15
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).22:14
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kerem Aktürkoglu.22:14
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) per infortunio.22:12
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Baba Alhassan.22:11
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:10
Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fuorigioco. Fred(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Fred (Fenerbahce).22:07
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).22:06
Inizia il Secondo tempo Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1.22:06
Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Dennis-Dorian Politic.22:05
Sostituzione, Steaua Bucarest. Octavian Popescu sostituisce David Miculescu.22:05
Primo tempo terminato, Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1.21:48
Gara riprende.21:48
Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Darius Olaru(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Mamadou Thiam e' colto in fuorigioco.21:45
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Talisca.21:44
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Fred in seguito a un contropiede.21:43
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mert Müldür.21:42
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).21:40
Tentativo fallito. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Darius Olaru con cross.21:38
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:37
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro parato. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di David Miculescu.21:35
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:34
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:34
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:33
Tiro respinto. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Darius Olaru.21:33
Tiro parato. Mert Müldür (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:32
Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32
Tentativo fallito. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:30
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mamadou Thiam con passaggio filtrante.21:30
Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:27
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:26
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:24
Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.21:23
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:22
Gol! Steaua Bucarest 0, Fenerbahce 1. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.21:18
Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con cross.21:17
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).21:17
Fuorigioco. Kerem Aktürkoglu(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:16
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).21:15
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).21:14
Tiro parato. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Risto Radunovic.21:09
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jayden Oosterwolde con cross.21:06
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).21:05
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: National Arena
Città: Bucarest
Capienza: 55611 spettatori19:59
FCSB - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di FCSB - Fenerbahçe sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente FCSB si trova 29° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FCSB ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.
FCSB e Fenerbahçe si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match FCSB ha vinto 1 volta, Fenerbahçe ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
FCSB-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FCSB
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|5
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|8
|9
|Gol totali subiti
|15
|6
|Media gol subiti per partita
|2.1
|0.9
|Percentuale possesso palla
|44.9
|58.6
|Numero totale di passaggi
|2693
|3422
|Numero totale di passaggi riusciti
|2124
|2901
|Tiri nello specchio della porta
|31
|42
|Percentuale di tiri in porta
|47.0
|52.5
|Numero totale di cross
|106
|123
|Numero medio di cross riusciti
|29
|23
|Duelli per partita vinti
|355
|347
|Duelli per partita persi
|345
|337
|Corner subiti
|42
|37
|Corner guadagnati
|32
|37
|Numero di punizioni a favore
|90
|86
|Numero di punizioni concesse
|96
|68
|Tackle totali
|126
|137
|Percentuale di successo nei tackle
|59.5
|52.6
|Fuorigiochi totali
|13
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|27
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
