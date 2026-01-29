Incontro terminato, Genk 2, Malmö FF 1.
Incontro terminato, Genk 2, Malmö FF 1.
Secondo tempo terminato, Genk 2, Malmö FF 1.22:55
Fuorigioco. Tobias Lawal(Genk) prova il lancio lungo, ma Aaron Bibout e' colto in fuorigioco.22:55
Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:54
Fallo di Robin Mirisola (Genk).22:53
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:51
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Yira Sor (Genk).22:50
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).22:46
Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:44
Gol! Genk 2, Malmö FF 1. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Daan Heymans.22:43
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area.22:42
Tiro parato. Yira Sor (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joris Kayembe.22:42
Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Malte Palsson per infortunio.22:41
Fallo di Joris Kayembe (Genk).22:41
Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).22:40
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Malte Palsson (Malmö FF) per infortunio.22:38
Tentativo fallito. Yira Sor (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:37
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:35
Sostituzione, Malmö FF. Salifou Soumah sostituisce Taha Ali.22:34
Sostituzione, Malmö FF. Erik Botheim sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:34
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Junya Ito.22:33
Kenan Busuladzic (Malmö FF) e' ammonito.22:33
Junya Ito (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).22:33
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).22:32
Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).22:29
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Junya Ito.22:29
Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area.22:29
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (Malmö FF).22:28
Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aaron Bibout.22:28
Tiro parato. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.22:28
Tentativo fallito. Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Karetsas (Genk).22:25
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oh Hyeon-Gyu.22:24
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:23
Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Jarne Steuckers.22:22
Sostituzione, Genk. Aaron Bibout sostituisce Ibrahima Bangoura.22:22
Sostituzione, Genk. Joris Kayembe sostituisce Yaimar Medina.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Emmanuel Ekong sostituisce Anders Christiansen.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Sead Haksabanovic sostituisce Arnór Sigurdsson.22:22
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kenan Busuladzic.22:18
Junya Ito (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Johan Karlsson (Malmö FF).22:16
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Tobias Lawal (Genk).22:15
Tiro parato. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Taha Ali.22:15
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Taha Ali (Malmö FF).22:14
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.22:14
Fuorigioco. Matte Smets(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:11
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).22:10
Fuorigioco. Kenan Busuladzic(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Theodor Lundbergh e' colto in fuorigioco.22:09
Yaimar Medina (Genk) e' ammonito per fallo.22:08
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).22:08
Tiro respinto. Arnór Sigurdsson (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kenan Busuladzic con passaggio filtrante.22:08
Inizia il Secondo tempo Genk 1, Malmö FF 1.22:06
Primo tempo terminato, Genk 1, Malmö FF 1.21:51
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daan Heymans con suggerimento di testa.21:50
Fallo di Jarne Steuckers (Genk).21:49
Malte Palsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kenan Busuladzic.21:48
Tiro parato. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Taha Ali.21:47
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:46
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46
Gol! Genk 1, Malmö FF 1. Daan Heymans (Genk) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45
Decisione VAR: rigore Genk.21:43
Rigore per Genk. Matte Smets e'stato atterrato in area di rigore.21:42
Rigore concesso da Melker Ellborg (Malmö FF) per un fallo in area.21:42
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matte Smets.21:42
Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.21:41
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Malte Palsson (Malmö FF).21:41
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).21:39
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:38
Taha Ali (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Anders Christiansen (Malmö FF) per infortunio.21:36
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).21:35
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:34
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:33
Fallo di mano di Yaimar Medina (Genk).21:31
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).21:31
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:30
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:29
Tiro parato. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yaimar Medina.21:28
Oh Hyeon-Gyu (Genk) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Junya Ito con cross da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).21:27
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).21:27
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Taha Ali (Malmö FF).21:26
Fallo di Junya Ito (Genk).21:25
Johan Karlsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bryan Heynen.21:24
Fallo di Mujaid Sadick (Genk).21:19
Arnór Sigurdsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tentativo fallito. Junya Ito (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:19
Tiro parato. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:17
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Arnór Sigurdsson.21:14
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Kenan Busuladzic (Malmö FF).21:09
Tentativo fallito. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jarne Steuckers con cross.21:08
Gol! Genk 0, Malmö FF 1. Taha Ali (Malmö FF) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kenan Busuladzic.21:05
Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bryan Heynen con suggerimento di testa.21:03
Fuorigioco. Daan Heymans(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cegeka Arena
Città: Genk
Capienza: 23718 spettatori19:52
Genk - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Malmoe sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente Genk si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Malmoe si trova 34° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Genk ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Malmoe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13.
Genk e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk ha vinto 1 volta, Malmoe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Genk-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genk
|Malmoe
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|0
|Numero di partite perse
|2
|6
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|9
|3
|Gol totali subiti
|6
|13
|Media gol subiti per partita
|0.9
|1.9
|Percentuale possesso palla
|47.2
|42.9
|Numero totale di passaggi
|3049
|2897
|Numero totale di passaggi riusciti
|2561
|2335
|Tiri nello specchio della porta
|32
|14
|Percentuale di tiri in porta
|52.5
|36.8
|Numero totale di cross
|111
|63
|Numero medio di cross riusciti
|17
|11
|Duelli per partita vinti
|336
|274
|Duelli per partita persi
|382
|339
|Corner subiti
|30
|37
|Corner guadagnati
|21
|18
|Numero di punizioni a favore
|84
|86
|Numero di punizioni concesse
|89
|82
|Tackle totali
|126
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|69.0
|60.2
|Fuorigiochi totali
|13
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND