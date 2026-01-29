Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Genk - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Arbitro di Genk - Malmoe sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Genk si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Malmoe si trova 34° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Genk ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Malmoe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13.

Genk e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk ha vinto 1 volta, Malmoe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Genk-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genk e il Malmö si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2018/19: la squadra belga ha vinto 2-0 in casa, mentre in Svezia è finita 2-2.

Il Malmö non ha mai vinto una partita europea contro squadre belghe (3N, 5P), perdendo la più recente contro l'Union Saint-Gilloise nella UEFA Europa League 2022/23.

Il Genk ha vinto tre delle ultime quattro partite di UEFA Europa League (1P), lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti 14 gare nelle maggiori competizioni europee (6N, 5P).

Il Malmö è una delle tre squadre a non aver ancora vinto una partita in questa UEFA Europa League (1N, 6P), insieme a Utrecht e Maccabi Tel Aviv. Complessivamente, i club svedesi non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee, perdendone 11 (4N).

Il Genk ha segnato nove gol in questa UEFA Europa League, il suo miglior risultato in una singola stagione in una grande competizione europea dalla UEFA Europa League 2018/19 (15 reti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: