Genk-Malmoe: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Cegeka Arena di Genk
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Genk
2
Malmoe
1
Partita finita
Arbitro: Horatiu Fesnic
  1. 4' 0-1 Taha Ali
  2. 45' 1-1 Daan Heymans (R)
  3. 82' 2-1 Konstantinos Karetsas
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Genk 2, Malmö FF 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Genk 2, Malmö FF 1.22:55

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Tobias Lawal(Genk) prova il lancio lungo, ma Aaron Bibout e' colto in fuorigioco.22:55

  4. 90'+4'

    Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:54

  5. 90'+2'

    Fallo di Robin Mirisola (Genk).22:53

  6. 90'+2'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  9. 90'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  10. 90'

    Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:51

  11. 89'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Yira Sor (Genk).22:50

  12. 85'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  13. 85'

    Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).22:46

  15. 83'

    Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:44

  16. 82'

    Gol! Genk 2, Malmö FF 1. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Daan Heymans.22:43

  17. 81'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area.22:42

  18. 81'

    Tiro parato. Yira Sor (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joris Kayembe.22:42

  19. 81'

    Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Malte Palsson per infortunio.22:41

  21. 80'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).22:41

  22. 80'

    Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  23. 79'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  24. 79'

    Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).22:40

  25. 79'

    Gara riprende.22:40

  27. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, Malte Palsson (Malmö FF) per infortunio.22:38

  28. 77'

    Tentativo fallito. Yira Sor (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:37

  29. 74'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:35

  30. 73'

    Sostituzione, Malmö FF. Salifou Soumah sostituisce Taha Ali.22:34

  31. 73'

    Sostituzione, Malmö FF. Erik Botheim sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:34

  33. 72'

    Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Junya Ito.22:33

  34. 72'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) e' ammonito.22:33

  35. 72'

    Junya Ito (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  36. 72'

    Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).22:33

  37. 71'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).22:32

  39. 69'

    Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:30

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).22:29

  41. 68'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Junya Ito.22:29

  42. 68'

    Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area.22:29

  43. 68'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (Malmö FF).22:28

  45. 67'

    Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aaron Bibout.22:28

  46. 67'

    Tiro parato. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.22:28

  47. 65'

    Tentativo fallito. Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:26

  48. 64'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Karetsas (Genk).22:25

  49. 64'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oh Hyeon-Gyu.22:24

  51. 63'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  52. 63'

    Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:23

  53. 62'

    Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Jarne Steuckers.22:22

  54. 62'

    Sostituzione, Genk. Aaron Bibout sostituisce Ibrahima Bangoura.22:22

  55. 62'

    Sostituzione, Genk. Joris Kayembe sostituisce Yaimar Medina.22:22

  57. 61'

    Sostituzione, Malmö FF. Emmanuel Ekong sostituisce Anders Christiansen.22:22

  58. 61'

    Sostituzione, Malmö FF. Sead Haksabanovic sostituisce Arnór Sigurdsson.22:22

  59. 57'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kenan Busuladzic.22:18

  60. 55'

    Junya Ito (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  61. 55'

    Fallo di Johan Karlsson (Malmö FF).22:16

  63. 54'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Tobias Lawal (Genk).22:15

  64. 54'

    Tiro parato. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Taha Ali.22:15

  65. 53'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Taha Ali (Malmö FF).22:14

  66. 53'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.22:14

  67. 50'

    Fuorigioco. Matte Smets(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:11

  69. 49'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).22:10

  70. 48'

    Fuorigioco. Kenan Busuladzic(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Theodor Lundbergh e' colto in fuorigioco.22:09

  71. 47'

    Yaimar Medina (Genk) e' ammonito per fallo.22:08

  72. 47'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).22:08

  73. 47'

    Tiro respinto. Arnór Sigurdsson (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kenan Busuladzic con passaggio filtrante.22:08

  75. Inizia il Secondo tempo Genk 1, Malmö FF 1.22:06

  76. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Genk 1, Malmö FF 1.21:51

  77. 45'+4'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daan Heymans con suggerimento di testa.21:50

  78. 45'+4'

    Fallo di Jarne Steuckers (Genk).21:49

  79. 45'+4'

    Malte Palsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  81. 45'+3'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kenan Busuladzic.21:48

  82. 45'+2'

    Tiro parato. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Taha Ali.21:47

  83. 45'+1'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:46

  84. 45'+1'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46

  87. 45'

    Gol! Genk 1, Malmö FF 1. Daan Heymans (Genk) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45

  88. 43'

    Decisione VAR: rigore Genk.21:43

  89. 41'

    Rigore per Genk. Matte Smets e'stato atterrato in area di rigore.21:42

  90. 41'

    Rigore concesso da Melker Ellborg (Malmö FF) per un fallo in area.21:42

  91. 41'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matte Smets.21:42

  93. 40'

    Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.21:41

  94. 40'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  95. 40'

    Fallo di Malte Palsson (Malmö FF).21:41

  96. 38'

    Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  97. 38'

    Fallo di Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).21:39

  99. 37'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:38

  100. 37'

    Taha Ali (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  101. 37'

    Gara riprende.21:37

  102. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Anders Christiansen (Malmö FF) per infortunio.21:36

  103. 35'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  105. 35'

    Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).21:35

  106. 33'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:34

  107. 32'

    Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  108. 32'

    Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:33

  109. 31'

    Fallo di mano di Yaimar Medina (Genk).21:31

  111. 30'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  112. 30'

    Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).21:31

  113. 29'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:30

  114. 28'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:29

  115. 27'

    Tiro parato. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yaimar Medina.21:28

  117. 27'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Junya Ito con cross da calcio d'angolo.21:28

  118. 27'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).21:27

  119. 26'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).21:27

  120. 26'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  121. 26'

    Fallo di Taha Ali (Malmö FF).21:26

  123. 25'

    Fallo di Junya Ito (Genk).21:25

  124. 25'

    Johan Karlsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  125. 23'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bryan Heynen.21:24

  126. 18'

    Fallo di Mujaid Sadick (Genk).21:19

  127. 18'

    Arnór Sigurdsson (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  129. 18'

    Tentativo fallito. Junya Ito (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:19

  130. 16'

    Tiro parato. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:17

  131. 13'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Arnór Sigurdsson.21:14

  132. 9'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Kenan Busuladzic (Malmö FF).21:09

  133. 7'

    Tentativo fallito. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jarne Steuckers con cross.21:08

  135. 4'

    Gol! Genk 0, Malmö FF 1. Taha Ali (Malmö FF) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kenan Busuladzic.21:05

  136. 2'

    Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bryan Heynen con suggerimento di testa.21:03

  137. Fuorigioco. Daan Heymans(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.21:02

  138. Inizia il Primo tempo.21:01

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Cegeka Arena
    Città: Genk
    Capienza: 23718 spettatori19:52

Formazioni Genk - Malmoe

Genk
Malmoe
TITOLARI GENK
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (38) DAAN HEYMANS (C)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (7) JARNE STEUCKERS (A)
  • (10) JUNYA ITO (A)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (14) YIRA SOR (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (56) AUGUST DE WANNEMACKER (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (71) BRENT STEVENS (P)
ALLENATORE GENK
  • Nicky Hayen
TITOLARI MALMOE
  • (33) MELKER ELLBORG (P)
  • (48) THEODOR LUNDBERGH (D)
  • (2) JOHAN KARLSSON (D)
  • (19) COLIN RÖSLER (D)
  • (44) MALTE PALSSON (D)
  • (22) TAHA ALI (C)
  • (8) ARNÓR SIGURDSSON (C)
  • (40) KENAN BUSULADZIC (C)
  • (23) LASSE BERG JOHNSEN (C)
  • (32) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (10) ANDERS CHRISTIANSEN (A)
PANCHINA MALMOE
  • (46) ANTONIO PALAC (C)
  • (11) EMMANUEL EKONG (C)
  • (51) VICENTE PONNERT HIDALGO (D)
  • (38) HUGO BOLIN (C)
  • (6) OSCAR LEWICKI (C)
  • (29) SEAD HAKSABANOVIC (C)
  • (20) ERIK BOTHEIM (A)
  • (13) MARTIN OLSSON (D)
  • (37) ADRIAN SKOGMAR (C)
  • (15) SALIFOU SOUMAH (A)
  • (27) JOHAN DAHLIN (P)
ALLENATORE MALMOE
  • Miguel Ángel Ramírez
PREPARTITA

Genk - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Malmoe sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Genk si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Malmoe si trova 34° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Genk ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Malmoe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13.

Genk e Malmoe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk ha vinto 1 volta, Malmoe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Genk-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Genk e il Malmö si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2018/19: la squadra belga ha vinto 2-0 in casa, mentre in Svezia è finita 2-2.
  • Il Malmö non ha mai vinto una partita europea contro squadre belghe (3N, 5P), perdendo la più recente contro l'Union Saint-Gilloise nella UEFA Europa League 2022/23.
  • Il Genk ha vinto tre delle ultime quattro partite di UEFA Europa League (1P), lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti 14 gare nelle maggiori competizioni europee (6N, 5P).
  • Il Malmö è una delle tre squadre a non aver ancora vinto una  partita in questa UEFA Europa League (1N, 6P), insieme a Utrecht e Maccabi Tel Aviv. Complessivamente, i club svedesi non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee, perdendone 11 (4N).
  • Il Genk ha segnato nove gol in questa UEFA Europa League, il suo miglior risultato in una singola stagione in una grande competizione europea dalla UEFA Europa League 2018/19 (15 reti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenkMalmoe
Partite giocate77
Numero di partite vinte40
Numero di partite perse26
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati93
Gol totali subiti613
Media gol subiti per partita0.91.9
Percentuale possesso palla47.242.9
Numero totale di passaggi30492897
Numero totale di passaggi riusciti25612335
Tiri nello specchio della porta3214
Percentuale di tiri in porta52.536.8
Numero totale di cross11163
Numero medio di cross riusciti1711
Duelli per partita vinti336274
Duelli per partita persi382339
Corner subiti3037
Corner guadagnati2118
Numero di punizioni a favore8486
Numero di punizioni concesse8982
Tackle totali12683
Percentuale di successo nei tackle69.060.2
Fuorigiochi totali135
Numero totale di cartellini gialli1313
Numero totale di cartellini rossi02

