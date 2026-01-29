Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Go Ahead Eagles - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.

Arbitro di Go Ahead Eagles - Sporting Braga sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 30° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Go Ahead Eagles ha segnato 6 gol e ne ha subiti 14; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

Go Ahead Eagles e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro tra Go Ahead Eagles e Sporting Braga, ed è anche la prima partita in assoluto della squadra olandese contro una formazione portoghese in Europa.

Lo Sporting Braga ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le partite di UEFA Europa League contro squadre olandesi (2V, 1N), due volte contro il Groningen nel 2015/16 e una contro il Feyenoord all'inizio di questa stagione.

Dopo aver vinto due delle prime tre partite di UEFA Europa League in questa stagione, i Go Ahead Eagles hanno poi perso ciascuna delle ultime quattro, ed è una delle tre squadre che ha perso tutte e quattro le gare dalla quarta giornata in poi, insieme a Malmö e Maccabi Tel Aviv.

Lo Sporting Braga è al quinto posto al momento, due punti sopra il nono, e può qualificarsi agli ottavi di finale di UEFA Europa League per la quarta volta, dopo il 2010/11, il 2015/16 e il 2021/22. Prima di questa stagione, le uniche squadre portoghesi ad aver raggiunto questo turno più spesso del Braga sono il Benfica (sei) e lo Sporting (cinque).

I Go Ahead Eagles hanno subito 17 attacchi diretti in questa UEFA Europa League, più di ogni altra squadra, e hanno anche subito tre gol in seguito a questa azione (come la Dinamo Zagabria). Lo Sporting Braga, tuttavia, ha registrato solo quattro attacchi diretti, meno solo del Nottingham Forest (due) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: