Go Ahead Eagles-Sporting Braga: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio De Adelaarshorst di Deventer
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Go Ahead Eagles
0
Sporting Braga
0
Partita finita
Arbitro: Willy Delajod
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.22:56

    3. 90'+4'

      Sostituzione, Go Ahead Eagles. Ofosu Boakye sostituisce Melle Meulensteen.22:55

    4. 90'+3'

      Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:55

    5. 90'+3'

      Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

    6. 90'+2'

      Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54

    7. 90'+2'

      Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).22:54

    9. 90'+1'

      Sostituzione, Go Ahead Eagles. Yassir Salah Rahmouni sostituisce Jakob Breum.22:52

    10. 90'+1'

      Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Dean James.22:52

    11. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:52

    12. 90'

      Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Florian Grillitsch.22:52

    13. 90'

      Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Ricardo Horta.22:51

    15. 87'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).22:48

    16. 86'

      Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

    17. 86'

      Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:47

    18. 84'

      Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Gustaf Lagerbielke.22:46

    19. 81'

      Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Richonell Margaret.22:43

    21. 80'

      Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Pau Víctor e' colto in fuorigioco.22:41

    22. 75'

      Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.22:36

    23. 74'

      Fuorigioco. Giovanni van Zwam(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.22:36

    24. 73'

      Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Oskar Sivertsen.22:35

    25. 73'

      Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Victor Edvardsen.22:34

    27. 71'

      Tentativo fallito. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:33

    28. 70'

      Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez con cross.22:31

    29. 68'

      Tiro respinto. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Fran Navarro.22:29

    30. 67'

      Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

    31. 67'

      Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:28

    33. 66'

      Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.22:28

    34. 66'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).22:27

    35. 64'

      Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:25

    36. 64'

      Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

    37. 62'

      Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Rodrigo Zalazar.22:24

    39. 61'

      Tentativo fallito. Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:23

    40. 57'

      Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

    41. 57'

      Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:19

    42. 55'

      Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).22:16

    43. 55'

      Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

    45. 54'

      Joris Kramer (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:15

    46. 54'

      Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

    47. 54'

      Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:15

    48. 53'

      Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

    49. 53'

      Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:14

    51. 52'

      Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito.22:13

    52. 49'

      Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

    53. 49'

      Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:11

    54. 48'

      Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gustaf Lagerbielke.22:09

    55. 48'

      Tiro respinto. Leonardo Lelo (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area.22:09

    57. 47'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).22:09

    58. 46'

      Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

    59. 46'

      Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).22:08

    60. 46'

      Tiro respinto. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Mathis Suray.22:07

    61. Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.22:07

    63. 45'

      Sostituzione, Sporting Braga. Paulo Oliveira sostituisce Vítor Carvalho.22:04

    64. 45'+3'

      Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.21:47

    65. 45'+1'

      Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Zalazar con cross.21:45

    66. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

    67. 42'

      Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

    69. 42'

      Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).21:41

    70. 41'

      Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:40

    71. 41'

      Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

    72. 38'

      Gara riprende.21:37

    73. 38'

      Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.21:37

    75. 33'

      Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).21:32

    76. 28'

      Tentativo fallito. Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Melle Meulensteen con cross.21:27

    77. 21'

      Tiro parato. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:21

    78. 20'

      Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

    79. 20'

      Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:19

    81. 18'

      Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).21:17

    82. 18'

      Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

    83. 11'

      Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    84. 11'

      Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:10

    85. 9'

      Fuorigioco. Jakob Breum(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.21:08

    87. Inizia il Primo tempo.21:00

    88. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

    90. Dove si gioca la partita:

      Stadio: De Adelaarshorst
      Città: Deventer
      Capienza: 9751 spettatori19:57

    Formazioni Go Ahead Eagles - Sporting Braga

    Go Ahead Eagles
    Sporting Braga
    TITOLARI GO AHEAD EAGLES
    • (22) JARI DE BUSSER (P)
    • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
    • (29) ASKE ADELGAARD (D)
    • (5) DEAN JAMES (D)
    • (4) JORIS KRAMER (D)
    • (17) MATHIS SURAY (C)
    • (8) EVERT LINTHORST (C)
    • (11) OSKAR SIVERTSEN (C)
    • (21) MELLE MEULENSTEEN (C)
    • (7) JAKOB BREUM (C)
    • (16) VICTOR EDVARDSEN (A)
    PANCHINA GO AHEAD EAGLES
    • (30) SVEN JANSEN (P)
    • (33) NANDO VERDONI (P)
    • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
    • (18) RICHONELL MARGARET (A)
    • (32) OFOSU BOAKYE (A)
    • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
    • (42) DANI TIJMAN (A)
    • (27) FINN STOKKERS (A)
    • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
    • (1) LUCA PLOGMANN (P)
    • (6) CALVIN TWIGT (C)
    ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
    • Melvin Boel
    TITOLARI SPORTING BRAGA
    • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
    • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
    • (6) VÍTOR CARVALHO (D)
    • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
    • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
    • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
    • (5) LEONARDO LELO (C)
    • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
    • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
    • (39) FRAN NAVARRO (A)
    • (21) RICARDO HORTA (A)
    PANCHINA SPORTING BRAGA
    • (62) NUNO MATOS (D)
    • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
    • (12) TIAGO SÁ (P)
    • (41) YANIS DA ROCHA (C)
    • (18) PAU VÍCTOR (A)
    • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
    • (92) ANTÓNIO GIL (C)
    • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
    • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
    • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
    • (72) JOÃO ARAGÃO (A)
    • (95) SANDRO VIDIGAL (A)
    ALLENATORE SPORTING BRAGA
    • Carlos Vicens
    PREPARTITA

    Go Ahead Eagles - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
    Arbitro di Go Ahead Eagles - Sporting Braga sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

    Attualmente Go Ahead Eagles si trova 30° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Go Ahead Eagles ha segnato 6 gol e ne ha subiti 14; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

    Go Ahead Eagles e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

    Go Ahead Eagles-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Questo è il primo incontro tra Go Ahead Eagles e Sporting Braga, ed è anche la prima partita in assoluto della squadra olandese contro una formazione portoghese in Europa.
    • Lo Sporting Braga ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le partite di UEFA Europa League contro squadre olandesi (2V, 1N), due volte contro il Groningen nel 2015/16 e una contro il Feyenoord all'inizio di questa stagione.
    • Dopo aver vinto due delle prime tre partite di UEFA Europa League in questa stagione, i Go Ahead Eagles hanno poi perso ciascuna delle ultime quattro, ed è una delle tre squadre che ha perso tutte e quattro le gare dalla quarta giornata in poi, insieme a Malmö e Maccabi Tel Aviv.
    • Lo Sporting Braga è al quinto posto al momento, due punti sopra il nono, e può qualificarsi agli ottavi di finale di UEFA Europa League per la quarta volta, dopo il 2010/11, il 2015/16 e il 2021/22. Prima di questa stagione, le uniche squadre portoghesi ad aver raggiunto questo turno più spesso del Braga sono il Benfica (sei) e lo Sporting (cinque).
    • I Go Ahead Eagles hanno subito 17 attacchi diretti in questa UEFA Europa League, più di ogni altra squadra, e hanno anche subito tre gol in seguito a questa azione (come la Dinamo Zagabria). Lo Sporting Braga, tuttavia, ha registrato solo quattro attacchi diretti, meno solo del Nottingham Forest (due) nel torneo in corso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Go Ahead EaglesSporting Braga
    Partite giocate77
    Numero di partite vinte25
    Numero di partite perse51
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati611
    Gol totali subiti145
    Media gol subiti per partita2.00.7
    Percentuale possesso palla48.553.4
    Numero totale di passaggi30493539
    Numero totale di passaggi riusciti25453005
    Tiri nello specchio della porta2627
    Percentuale di tiri in porta44.848.2
    Numero totale di cross127119
    Numero medio di cross riusciti3325
    Duelli per partita vinti279352
    Duelli per partita persi273304
    Corner subiti4629
    Corner guadagnati3032
    Numero di punizioni a favore5688
    Numero di punizioni concesse6781
    Tackle totali101134
    Percentuale di successo nei tackle60.456.7
    Fuorigiochi totali136
    Numero totale di cartellini gialli1513
    Numero totale di cartellini rossi01

