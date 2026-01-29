Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.
Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.22:56
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Ofosu Boakye sostituisce Melle Meulensteen.22:55
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:55
Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54
Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).22:54
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Yassir Salah Rahmouni sostituisce Jakob Breum.22:52
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Dean James.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:52
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Florian Grillitsch.22:52
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Ricardo Horta.22:51
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).22:48
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:47
Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Gustaf Lagerbielke.22:46
Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Richonell Margaret.22:43
Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Pau Víctor e' colto in fuorigioco.22:41
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.22:36
Fuorigioco. Giovanni van Zwam(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.22:36
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Oskar Sivertsen.22:35
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Victor Edvardsen.22:34
Tentativo fallito. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:33
Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez con cross.22:31
Tiro respinto. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Fran Navarro.22:29
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:28
Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.22:28
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).22:27
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:25
Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Rodrigo Zalazar.22:24
Tentativo fallito. Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:23
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:19
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).22:16
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Joris Kramer (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:15
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:15
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:14
Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito.22:13
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:11
Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gustaf Lagerbielke.22:09
Tiro respinto. Leonardo Lelo (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area.22:09
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).22:09
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).22:08
Tiro respinto. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Mathis Suray.22:07
Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.22:07
Sostituzione, Sporting Braga. Paulo Oliveira sostituisce Vítor Carvalho.22:04
Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Sporting Braga 0.21:47
Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Zalazar con cross.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).21:41
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:40
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.21:37
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).21:32
Tentativo fallito. Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Melle Meulensteen con cross.21:27
Tiro parato. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:21
Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:19
Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).21:17
Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:10
Fuorigioco. Jakob Breum(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.21:08
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: De Adelaarshorst
Città: Deventer
Capienza: 9751 spettatori19:57
Go Ahead Eagles - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - Sporting Braga sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Attualmente Go Ahead Eagles si trova 30° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Go Ahead Eagles ha segnato 6 gol e ne ha subiti 14; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
Go Ahead Eagles e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Go Ahead Eagles-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Go Ahead Eagles
|Sporting Braga
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|2
|5
|Numero di partite perse
|5
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|6
|11
|Gol totali subiti
|14
|5
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.7
|Percentuale possesso palla
|48.5
|53.4
|Numero totale di passaggi
|3049
|3539
|Numero totale di passaggi riusciti
|2545
|3005
|Tiri nello specchio della porta
|26
|27
|Percentuale di tiri in porta
|44.8
|48.2
|Numero totale di cross
|127
|119
|Numero medio di cross riusciti
|33
|25
|Duelli per partita vinti
|279
|352
|Duelli per partita persi
|273
|304
|Corner subiti
|46
|29
|Corner guadagnati
|30
|32
|Numero di punizioni a favore
|56
|88
|Numero di punizioni concesse
|67
|81
|Tackle totali
|101
|134
|Percentuale di successo nei tackle
|60.4
|56.7
|Fuorigiochi totali
|13
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
