Incontro terminato, Lilla 1, Friburgo 0.
Secondo tempo terminato, Lilla 1, Friburgo 0.22:51
Gol! Lilla 1, Friburgo 0. Olivier Giroud (Lilla) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:50
Rigore per Lilla. Matias Fernandez-Pardo e'stato atterrato in area di rigore.22:48
Rigore concesso da Cyriaque Irié (Friburgo) per un fallo in area.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:46
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Cyriaque Irié (Friburgo).22:45
Hákon Haraldsson (Lilla) e' ammonito per fallo.22:43
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).22:43
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:42
Sostituzione, Friburgo. Anthony Jung sostituisce Yuito Suzuki.22:40
Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Johan Manzambi.22:40
Sostituzione, Lilla. Romain Perraud sostituisce Calvin Verdonk.22:39
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Félix Correia.22:39
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Cyriaque Irié (Friburgo).22:39
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Calvin Verdonk.22:38
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).22:37
Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.22:37
Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.22:35
Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).22:34
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:33
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Matias Fernandez-Pardo (Lilla) per infortunio.22:32
Maximilian Eggestein (Friburgo) e' stato espulso.22:31
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:31
Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.22:30
Benjamin André (Lilla) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:29
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:27
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:26
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro parato. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:26
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).22:26
Tiro parato. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Félix Correia.22:24
Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.22:22
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Ogbus (Friburgo).22:20
Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:20
Fallo di mano di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:19
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.22:19
Tiro respinto. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.22:19
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).22:18
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:17
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:17
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:16
Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:15
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Tentativo fallito. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yuito Suzuki in seguito a un contropiede.22:14
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).22:13
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).22:10
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:09
Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:07
Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:06
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).22:05
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).22:03
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Friburgo 0.22:03
Primo tempo terminato, Lilla 0, Friburgo 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:44
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).21:41
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).21:38
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:37
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).21:37
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:33
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:30
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:28
Bruno Ogbus (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:23
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Junior Adamu (Friburgo) per infortunio.21:18
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Bruno Ogbus (Friburgo).21:16
Fuorigioco. Christian Günter(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Vincenzo Grifo e' colto in fuorigioco.21:13
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).21:12
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).21:11
Fallo di Benjamin André (Lilla).21:10
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:08
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tentativo fallito. Aïssa Mandi (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Ogbus (Friburgo).21:08
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:05
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:04
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:04
Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:02
Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di mano di Félix Correia (Lilla).21:02
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori19:54
Lille - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Friburgo sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Lille si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Friburgo si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Lille ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.
Lille e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Friburgo
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|4
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|11
|10
|Gol totali subiti
|9
|3
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.4
|Percentuale possesso palla
|60.5
|50.6
|Numero totale di passaggi
|3932
|2883
|Numero totale di passaggi riusciti
|3394
|2346
|Tiri nello specchio della porta
|37
|42
|Percentuale di tiri in porta
|46.8
|50.0
|Numero totale di cross
|138
|128
|Numero medio di cross riusciti
|27
|34
|Duelli per partita vinti
|333
|374
|Duelli per partita persi
|287
|384
|Corner subiti
|22
|28
|Corner guadagnati
|45
|39
|Numero di punizioni a favore
|83
|89
|Numero di punizioni concesse
|70
|85
|Tackle totali
|116
|126
|Percentuale di successo nei tackle
|66.4
|60.3
|Fuorigiochi totali
|13
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
