Lille-Friburgo: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Lille
1
Friburgo
0
Partita finita
Arbitro: Damian Sylwestrzak
  1. 90+2' 1-0 Olivier Giroud (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lilla 1, Friburgo 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lilla 1, Friburgo 0.22:51

  3. 90'+2'

    Gol! Lilla 1, Friburgo 0. Olivier Giroud (Lilla) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:50

  4. 90'+1'

    Rigore per Lilla. Matias Fernandez-Pardo e'stato atterrato in area di rigore.22:48

  5. 90'+1'

    Rigore concesso da Cyriaque Irié (Friburgo) per un fallo in area.22:48

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  7. 89'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  9. 89'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:46

  10. 87'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Cyriaque Irié (Friburgo).22:45

  11. 86'

    Hákon Haraldsson (Lilla) e' ammonito per fallo.22:43

  12. 86'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).22:43

  13. 86'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  15. 84'

    Tentativo fallito. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:42

  16. 83'

    Sostituzione, Friburgo. Anthony Jung sostituisce Yuito Suzuki.22:40

  17. 82'

    Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Johan Manzambi.22:40

  18. 82'

    Sostituzione, Lilla. Romain Perraud sostituisce Calvin Verdonk.22:39

  19. 82'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Félix Correia.22:39

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Cyriaque Irié (Friburgo).22:39

  22. 81'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Calvin Verdonk.22:38

  23. 80'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).22:37

  24. 79'

    Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.22:37

  25. 78'

    Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.22:35

  27. 77'

    Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  28. 77'

    Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).22:34

  29. 76'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:33

  30. 76'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  31. 76'

    Gara riprende.22:33

  33. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Matias Fernandez-Pardo (Lilla) per infortunio.22:32

  34. 74'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) e' stato espulso.22:31

  35. 74'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  36. 74'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:31

  37. 72'

    Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.22:30

  39. 72'

    Benjamin André (Lilla) e' ammonito per fallo.22:29

  40. 72'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:29

  41. 72'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  42. 69'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 69'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:27

  45. 69'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:26

  46. 69'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 69'

    Tiro parato. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:26

  48. 68'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).22:26

  49. 67'

    Tiro parato. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Félix Correia.22:24

  51. 64'

    Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.22:22

  52. 63'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Ogbus (Friburgo).22:20

  53. 63'

    Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:20

  54. 61'

    Fallo di mano di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:19

  55. 61'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.22:19

  57. 61'

    Tiro respinto. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.22:19

  58. 60'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).22:18

  59. 60'

    Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:17

  60. 59'

    Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:17

  61. 59'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:16

  63. 59'

    Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  64. 58'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:15

  65. 58'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  66. 56'

    Tentativo fallito. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yuito Suzuki in seguito a un contropiede.22:14

  67. 55'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  69. 55'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).22:13

  70. 52'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).22:10

  71. 51'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:09

  72. 50'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:07

  73. 50'

    Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  75. 48'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:06

  76. 48'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  77. 47'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  78. 47'

    Fallo di Philipp Treu (Friburgo).22:05

  79. 46'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).22:03

  81. 46'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

  82. Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Friburgo 0.22:03

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lilla 0, Friburgo 0.21:46

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  85. 45'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:44

  87. 45'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  88. 42'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).21:41

  89. 39'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  90. 39'

    Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).21:38

  91. 38'

    Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:37

  93. 37'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).21:37

  94. 37'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  95. 33'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  96. 33'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:33

  97. 30'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  99. 30'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:30

  100. 29'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:28

  101. 29'

    Bruno Ogbus (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  102. 23'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:23

  103. 20'

    Gara riprende.21:19

  105. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Junior Adamu (Friburgo) per infortunio.21:18

  106. 17'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  107. 17'

    Fallo di Bruno Ogbus (Friburgo).21:16

  108. 14'

    Fuorigioco. Christian Günter(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Vincenzo Grifo e' colto in fuorigioco.21:13

  109. 13'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  111. 13'

    Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).21:12

  112. 12'

    Gara riprende.21:11

  113. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).21:11

  114. 10'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).21:10

  115. 10'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  117. 9'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:08

  118. 9'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  119. 9'

    Tentativo fallito. Aïssa Mandi (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.21:08

  120. 8'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Ogbus (Friburgo).21:08

  121. 6'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  123. 6'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:05

  124. 5'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  125. 5'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:04

  126. 5'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  127. 5'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:04

  129. 3'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:02

  130. 3'

    Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  131. 2'

    Fallo di mano di Félix Correia (Lilla).21:02

  132. 2'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  133. 2'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:01

  135. Inizia il Primo tempo.21:00

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori19:54

Formazioni Lille - Friburgo

Lille
Friburgo
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (A)
PANCHINA LILLE
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (39) LILIAN BARET (C)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (42) SAAD BOUSSADIA (C)
  • (43) YOUNES LACHAAB (A)
  • (4) ALEXSANDRO RIBEIRO (D)
  • (60) ZADIG LANSSADE (P)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (14) MARIUS BROHOLM (A)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (20) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (65) KARL STEINMANN (D)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
PREPARTITA

Lille - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Friburgo sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Lille si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Friburgo si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Lille ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

Lille e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lille non ha mai affrontato il Friburgo in precedenza e ha vinto solo una delle 11 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (5N, 5P): 3-1 contro il Wolfsburg a dicembre 2021 in UEFA Champions League.
  • Il Friburgo ha vinto quattro delle sue cinque partite di UEFA Europa League contro squadre francesi (4V, 1N), di cui una per 3-1 contro il Nizza all'inizio di questa stagione.
  • Il Lille ha vinto nove delle ultime 13 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (2N, 2P) e ha segnato in ciascuna delle ultime 15 gare interne dopo lo 0-0 con il Siviglia nell'ottobre 2021.
  • Il Friburgo non è riuscito a segnare in sette delle 15 trasferte di UEFA Europa League, ma non ha mai perso fuori casa quando ha trovato la rete (6V, 2N).
  • Hamza Igamane ha realizzato sei gol in otto presenze casalinghe in UEFA Europa League (due in cinque gare con i Rangers, quattro in tre per il Lille). Nessun giocatore del Lille ha mai segnato più di quattro reti in casa in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleFriburgo
Partite giocate77
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse40
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati1110
Gol totali subiti93
Media gol subiti per partita1.30.4
Percentuale possesso palla60.550.6
Numero totale di passaggi39322883
Numero totale di passaggi riusciti33942346
Tiri nello specchio della porta3742
Percentuale di tiri in porta46.850.0
Numero totale di cross138128
Numero medio di cross riusciti2734
Duelli per partita vinti333374
Duelli per partita persi287384
Corner subiti2228
Corner guadagnati4539
Numero di punizioni a favore8389
Numero di punizioni concesse7085
Tackle totali116126
Percentuale di successo nei tackle66.460.3
Fuorigiochi totali137
Numero totale di cartellini gialli1510
Numero totale di cartellini rossi10

