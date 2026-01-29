Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Lille - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Friburgo sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Lille si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Friburgo si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Lille ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

Lille e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lille non ha mai affrontato il Friburgo in precedenza e ha vinto solo una delle 11 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (5N, 5P): 3-1 contro il Wolfsburg a dicembre 2021 in UEFA Champions League.

Il Friburgo ha vinto quattro delle sue cinque partite di UEFA Europa League contro squadre francesi (4V, 1N), di cui una per 3-1 contro il Nizza all'inizio di questa stagione.

Il Lille ha vinto nove delle ultime 13 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (2N, 2P) e ha segnato in ciascuna delle ultime 15 gare interne dopo lo 0-0 con il Siviglia nell'ottobre 2021.

Il Friburgo non è riuscito a segnare in sette delle 15 trasferte di UEFA Europa League, ma non ha mai perso fuori casa quando ha trovato la rete (6V, 2N).

Hamza Igamane ha realizzato sei gol in otto presenze casalinghe in UEFA Europa League (due in cinque gare con i Rangers, quattro in tre per il Lille). Nessun giocatore del Lille ha mai segnato più di quattro reti in casa in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: