PREPARTITA

Lione - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - PAOK Salonika sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece PAOK Salonika si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Lione ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3; PAOK Salonika ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

Lione e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I due precedenti incontri europei tra Olympique Lione e PAOK Salonicco hanno prodotto 10 gol: un pareggio per 3-3 e una vittoria per 4-0 del PAOK in un doppio confronto di Coppa delle Coppe nel 1973/74.

Il PAOK Salonicco ha perso sette delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee contro squadre francesi (2V), anche se ha battuto il Lille 4-3 all'inizio di questa stagione in UEFA Europa League.

L'Olympique Lyonnais ha vinto sei delle sue sette partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P), mentre solo nel 2005/06 e nel 2016/17 ha vinto sette partite in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee.

Dalla sconfitta per 3-1 contro il Celta de Vigo nella seconda giornata, il PAOK Salonicco è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di UEFA Europa League (3V 2N), la sua miglior serie nella competizione da quando ha superato la fase a gironi 2013/14 senza subire sconfitte (3V 3N).

Alla 7ª giornata di questa UEFA Europa League contro lo Young Boys, Ainsley Maitland-Niles è diventato solo il secondo giocatore inglese a segnare nella competizione per una squadra francese dopo Joey Barton con il Marsiglia nel novembre 2012; ora ha preso parte a otto gol nel torneo (due reti, sei assist), ma solo una volta ha fatto ha partecipato a una rete in due presenze consecutive (marzo/aprile 2019 con l'Arsenal).

