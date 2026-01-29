Virgilio Sport
Lione-PAOK Salonika: 4-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Stadium di Lione
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Lione
4
PAOK Salonika
2
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  1. 20' 0-1 Giorgos Giakoumakis
  2. 33' 1-1 Rémi Himbert
  3. 55' 2-1 Khalis Merah
  4. 66' 2-2 Soualiho Meïté
  5. 88' 3-2 Adam Karabec
  6. 90+3' 4-2 Alejandro Rodríguez
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Lione 4, PAOK Salonicco 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Lione 4, PAOK Salonicco 2.22:54

  3. 90'+6'

    Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).22:54

  4. 90'+6'

    Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  5. 90'+4'

    Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:52

  6. 90'+4'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  7. 90'+3'

    Gol! Lione 4, PAOK Salonicco 2. Alejandro Rodríguez (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Karabec.22:51

  9. 90'+1'

    Fuorigioco. Rémy Descamps(Lione) prova il lancio lungo, ma Adil Hamdani e' colto in fuorigioco.22:49

  10. 90'+1'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.22:48

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:48

  12. 88'

    Gol! Lione 3, PAOK Salonicco 2. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adil Hamdani.22:45

  13. 87'

    Sostituzione, Lione. Adil Hamdani sostituisce Mathys de Carvalho.22:45

  15. 87'

    Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Afonso Moreira.22:44

  16. 87'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Giorgos Giakoumakis.22:44

  17. 86'

    Tentativo fallito. Moussa Niakhaté (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.22:44

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).22:43

  19. 84'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.22:42

  21. 83'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Lione 2, PAOK Salonicco 2. Adam Karabec (Lione) colpisce la traversa con un tiro di sinistro.22:41

  22. 80'

    Decisione VAR: rigore Lione.22:38

  23. 79'

    Rigore per Lione. Rémi Himbert e'stato atterrato in area di rigore.22:37

  24. 79'

    Rigore concesso da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) per un fallo in area.22:37

  25. 77'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) e' ammonito.22:35

  27. 77'

    (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  28. 77'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).22:35

  29. 77'

    Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.22:35

  30. 76'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).22:33

  31. 76'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  33. 72'

    Tiro respinto. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:30

  34. 71'

    Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:29

  35. 70'

    Tiro parato. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:27

  36. 69'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).22:27

  37. 69'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  39. 69'

    Sostituzione, Lione. Abner Vinícius sostituisce Ruben Kluivert.22:26

  40. 69'

    Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Khalis Merah.22:26

  41. 68'

    Gara riprende.22:26

  42. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Tanner Tessmann (Lione) per infortunio.22:25

  43. 66'

    Gol! Lione 2, PAOK Salonicco 2. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross da calcio d'angolo.22:24

  45. 66'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:24

  46. 65'

    Fuorigioco. Abdul Baba(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Jonjoe Kenny e' colto in fuorigioco.22:23

  47. 65'

    Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area. Assist di Soualiho Meïté con cross.22:23

  48. 63'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:21

  49. 63'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  51. 59'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).22:17

  52. 58'

    Fallo di mano di Mathys de Carvalho (Lione).22:16

  53. 55'

    Gol! Lione 2, PAOK Salonicco 1. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afonso Moreira.22:13

  54. 55'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:12

  55. 55'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  57. 52'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  58. 52'

    Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).22:10

  59. 50'

    Fuorigioco. Afonso Moreira(Lione) prova il lancio lungo, ma Rémi Himbert e' colto in fuorigioco.22:08

  60. 49'

    Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:07

  61. 49'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  63. 49'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  64. 49'

    Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).22:07

  65. 48'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:06

  66. 48'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  67. 48'

    Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Afonso Moreira.22:06

  69. 46'

    Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Khalis Merah.22:04

  70. 45'

    Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Tyler Morton.22:03

  71. Inizia il Secondo tempo Lione 1, PAOK Salonicco 1.22:03

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lione 1, PAOK Salonicco 1.21:48

  73. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  75. 45'

    Tyler Morton (Lione) e' ammonito per fallo.21:46

  76. 45'

    Fallo di Tyler Morton (Lione).21:45

  77. 45'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  78. 44'

    Fuorigioco. Antonis Tsiftsis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Taison e' colto in fuorigioco.21:44

  79. 43'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira con cross.21:43

  81. 42'

    Gara riprende.21:42

  82. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Mathys de Carvalho (Lione) per infortunio.21:41

  83. 40'

    Secondo cartellino giallo per Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) per fallo.21:40

  84. 40'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  85. 40'

    Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).21:40

  87. 39'

    Tentativo fallito. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:39

  88. 38'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:38

  89. 38'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  90. 38'

    Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).21:38

  91. 38'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  93. 37'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  94. 37'

    Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).21:37

  95. 35'

    Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) e' ammonito.21:35

  96. 33'

    Gol! Lione 1, PAOK Salonicco 1. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afonso Moreira in seguito a un contropiede.21:33

  97. 33'

    Tiro respinto. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da centro area.21:33

  99. 33'

    Tiro parato. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ainsley Maitland-Niles.21:33

  100. 33'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  101. 33'

    Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).21:33

  102. 30'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  103. 30'

    Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).21:30

  105. 29'

    Tiro parato. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Afonso Moreira.21:29

  106. 27'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adam Karabec con cross.21:27

  107. 26'

    Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  108. 26'

    Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).21:26

  109. 23'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:23

  111. 23'

    Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  112. 20'

    Gol! Lione 0, PAOK Salonicco 1. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa da calcio d'angolo.21:20

  113. 20'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).21:20

  114. 18'

    Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 18'

    Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).21:18

  117. 17'

    Fuorigioco. Moussa Niakhaté(Lione) prova il lancio lungo, ma Khalis Merah e' colto in fuorigioco.21:17

  118. 16'

    Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Karabec.21:16

  119. 15'

    Tiro parato. Ruben Kluivert (Lione) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Afonso Moreira.21:15

  120. 15'

    Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15

  121. 14'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).21:14

  123. 10'

    Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  124. 10'

    Fallo di Taison (PAOK Salonicco).21:10

  125. 8'

    Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  126. 8'

    Fallo di Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).21:08

  127. 6'

    Fuorigioco. Khalis Merah(Lione) prova il lancio lungo, ma Afonso Moreira e' colto in fuorigioco.21:06

  129. 5'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:05

  130. 5'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  131. 4'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:05

  132. 4'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  133. Inizia il Primo tempo.21:01

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Stadium
    Città: Lione
    Capienza: 59500 spettatori19:55

Formazioni Lione - PAOK Salonika

Lione
PAOK Salonika
TITOLARI LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (17) AFONSO MOREIRA (C)
  • (45) RÉMI HIMBERT (A)
PANCHINA LIONE
  • (50) LASSINE DIARRA (P)
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (67) PRINCE MBATSHI MUKUBA (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (84) ADIL HAMDANI (A)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
TITOLARI PAOK SALONIKA
  • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
  • (21) ABDUL BABA (D)
  • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (3) JONJOE KENNY (D)
  • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
  • (11) TAISON (C)
  • (8) SOUALIHO MEÏTÉ (C)
  • (65) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (7) GIORGOS GIAKOUMAKIS (A)
PANCHINA PAOK SALONIKA
  • (23) JOAN SASTRE (D)
  • (2) MADY CAMARA (C)
  • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
  • (9) FEDOR CHALOV (A)
  • (10) DIMITRIS PELKAS (C)
  • (6) DEJAN LOVREN (D)
  • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
  • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
  • (56) ANESTIS MYTHOU (A)
  • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
  • (32) GREG TAYLOR (D)
  • (77) KIRIL DESPODOV (A)
ALLENATORE PAOK SALONIKA
  • Razvan Lucescu
PREPARTITA

Lione - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - PAOK Salonika sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece PAOK Salonika si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Lione ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3; PAOK Salonika ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

Lione e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I due precedenti incontri europei tra Olympique Lione e PAOK Salonicco hanno prodotto 10 gol: un pareggio per 3-3 e una vittoria per 4-0 del PAOK in un doppio confronto di Coppa delle Coppe nel 1973/74.
  • Il PAOK Salonicco ha perso sette delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee contro squadre francesi (2V), anche se ha battuto il Lille 4-3 all'inizio di questa stagione in UEFA Europa League.
  • L'Olympique Lyonnais ha vinto sei delle sue sette partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P), mentre solo nel 2005/06 e nel 2016/17 ha vinto sette partite in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee.
  • Dalla sconfitta per 3-1 contro il Celta de Vigo nella seconda giornata, il PAOK Salonicco è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di UEFA Europa League (3V 2N), la sua miglior serie nella competizione da quando ha superato la fase a gironi 2013/14 senza subire sconfitte (3V 3N).
  • Alla 7ª giornata di questa UEFA Europa League contro lo Young Boys, Ainsley Maitland-Niles è diventato solo il secondo giocatore inglese a segnare nella competizione per una squadra francese dopo Joey Barton con il Marsiglia nel novembre 2012; ora ha preso parte a otto gol nel torneo (due reti, sei assist), ma solo una volta ha fatto ha partecipato a una rete in due presenze consecutive (marzo/aprile 2019 con l'Arsenal).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LionePAOK Salonika
Partite giocate77
Numero di partite vinte63
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati1415
Gol totali subiti310
Media gol subiti per partita0.41.4
Percentuale possesso palla63.548.1
Numero totale di passaggi43392888
Numero totale di passaggi riusciti38422384
Tiri nello specchio della porta3743
Percentuale di tiri in porta45.153.8
Numero totale di cross113117
Numero medio di cross riusciti2826
Duelli per partita vinti322328
Duelli per partita persi309322
Corner subiti1340
Corner guadagnati3034
Numero di punizioni a favore8175
Numero di punizioni concesse7688
Tackle totali104118
Percentuale di successo nei tackle56.757.6
Fuorigiochi totali1211
Numero totale di cartellini gialli1514
Numero totale di cartellini rossi01

Lione - PAOK Salonika Live

