Incontro terminato, Lione 4, PAOK Salonicco 2.
Secondo tempo terminato, Lione 4, PAOK Salonicco 2.22:54
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).22:54
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:52
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Gol! Lione 4, PAOK Salonicco 2. Alejandro Rodríguez (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Karabec.22:51
Fuorigioco. Rémy Descamps(Lione) prova il lancio lungo, ma Adil Hamdani e' colto in fuorigioco.22:49
Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:48
Gol! Lione 3, PAOK Salonicco 2. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adil Hamdani.22:45
Sostituzione, Lione. Adil Hamdani sostituisce Mathys de Carvalho.22:45
Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Afonso Moreira.22:44
Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Giorgos Giakoumakis.22:44
Tentativo fallito. Moussa Niakhaté (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).22:43
Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.22:42
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Lione 2, PAOK Salonicco 2. Adam Karabec (Lione) colpisce la traversa con un tiro di sinistro.22:41
Decisione VAR: rigore Lione.22:38
Rigore per Lione. Rémi Himbert e'stato atterrato in area di rigore.22:37
Rigore concesso da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) per un fallo in area.22:37
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) e' ammonito.22:35
(Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).22:35
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.22:35
Fallo di Rémi Himbert (Lione).22:33
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tiro respinto. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:30
Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:29
Tiro parato. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:27
Fallo di Rémi Himbert (Lione).22:27
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, Lione. Abner Vinícius sostituisce Ruben Kluivert.22:26
Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Khalis Merah.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Tanner Tessmann (Lione) per infortunio.22:25
Gol! Lione 2, PAOK Salonicco 2. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:24
Fuorigioco. Abdul Baba(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Jonjoe Kenny e' colto in fuorigioco.22:23
Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area. Assist di Soualiho Meïté con cross.22:23
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:21
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).22:17
Fallo di mano di Mathys de Carvalho (Lione).22:16
Gol! Lione 2, PAOK Salonicco 1. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afonso Moreira.22:13
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:12
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).22:10
Fuorigioco. Afonso Moreira(Lione) prova il lancio lungo, ma Rémi Himbert e' colto in fuorigioco.22:08
Fallo di Tanner Tessmann (Lione).22:07
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).22:07
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:06
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Afonso Moreira.22:06
Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Khalis Merah.22:04
Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Tyler Morton.22:03
Inizia il Secondo tempo Lione 1, PAOK Salonicco 1.22:03
Primo tempo terminato, Lione 1, PAOK Salonicco 1.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tyler Morton (Lione) e' ammonito per fallo.21:46
Fallo di Tyler Morton (Lione).21:45
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fuorigioco. Antonis Tsiftsis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Taison e' colto in fuorigioco.21:44
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira con cross.21:43
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Mathys de Carvalho (Lione) per infortunio.21:41
Secondo cartellino giallo per Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) per fallo.21:40
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).21:40
Tentativo fallito. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:39
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:38
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).21:38
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).21:37
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) e' ammonito.21:35
Gol! Lione 1, PAOK Salonicco 1. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afonso Moreira in seguito a un contropiede.21:33
Tiro respinto. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da centro area.21:33
Tiro parato. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ainsley Maitland-Niles.21:33
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).21:33
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).21:30
Tiro parato. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Afonso Moreira.21:29
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adam Karabec con cross.21:27
Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).21:26
Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:23
Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Gol! Lione 0, PAOK Salonicco 1. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).21:20
Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).21:18
Fuorigioco. Moussa Niakhaté(Lione) prova il lancio lungo, ma Khalis Merah e' colto in fuorigioco.21:17
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Karabec.21:16
Tiro parato. Ruben Kluivert (Lione) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Afonso Moreira.21:15
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).21:14
Ainsley Maitland-Niles (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Taison (PAOK Salonicco).21:10
Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).21:08
Fuorigioco. Khalis Merah(Lione) prova il lancio lungo, ma Afonso Moreira e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:05
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:05
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Lione
Capienza: 59500 spettatori19:55
Lione - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - PAOK Salonika sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece PAOK Salonika si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Lione ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3; PAOK Salonika ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.
Lione e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|PAOK Salonika
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|6
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|14
|15
|Gol totali subiti
|3
|10
|Media gol subiti per partita
|0.4
|1.4
|Percentuale possesso palla
|63.5
|48.1
|Numero totale di passaggi
|4339
|2888
|Numero totale di passaggi riusciti
|3842
|2384
|Tiri nello specchio della porta
|37
|43
|Percentuale di tiri in porta
|45.1
|53.8
|Numero totale di cross
|113
|117
|Numero medio di cross riusciti
|28
|26
|Duelli per partita vinti
|322
|328
|Duelli per partita persi
|309
|322
|Corner subiti
|13
|40
|Corner guadagnati
|30
|34
|Numero di punizioni a favore
|81
|75
|Numero di punizioni concesse
|76
|88
|Tackle totali
|104
|118
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|57.6
|Fuorigiochi totali
|12
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
