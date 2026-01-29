Incontro terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.
Secondo tempo terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.22:57
Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).22:57
Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:57
Kail Boudache (Nizza) e' ammonito.22:56
Kail Boudache (Nizza) cade ma ha simulato.22:55
Kéfren Ali (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:54
Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Petar Stanic.22:54
Tentativo fallito. Kéfren Ali (Nizza) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Juma Bah con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).22:53
Millan Brignone (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Mousslim Youssouf (Nizza).22:51
Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51
Gara riprende.22:51
Gara momentaneamente sospesa, Petar Stanic (Ludogorets) per infortunio.22:50
Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) e' ammonito per fallo.22:49
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:49
Fallo di Kail Boudache (Nizza).22:47
Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fuorigioco. Bernard Tekpetey(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Anton Nedyalkov e' colto in fuorigioco.22:46
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:44
Tiro parato. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.22:44
Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:44
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).22:43
Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Caio Vidal.22:42
Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.22:42
Sostituzione, Nizza. Mousslim Youssouf sostituisce Antoine Mendy.22:41
Sostituzione, Nizza. Kéfren Ali sostituisce Tanguy Ndombélé.22:41
Tentativo fallito. Millan Brignone (Nizza) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Salis Abdul Samed.22:41
Ivaylo Chochev (Ludogorets) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Caio Vidal con cross in seguito a un contropiede.22:40
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Antoine Mendy (Nizza).22:36
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:36
Tiro respinto. Ivaylo Chochev (Ludogorets) un colpo di testa da centro area. Assist di Erick Marcus con cross.22:35
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:35
Tiro parato. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Stanic.22:35
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tanguy Ndombélé (Nizza).22:34
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:34
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Everton Pereira (Nizza).22:33
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).22:32
Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).22:31
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivaylo Chochev con suggerimento di testa.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, (Ludogorets).22:29
Tiro respinto. Tanguy Ndombélé (Nizza) un tiro di destro da fuori area.22:29
Sostituzione, Nizza. Millan Brignone sostituisce Isak Jansson.22:28
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Yves Bile.22:28
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:28
Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brad-Hamilton Mantsounga con cross.22:26
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Caio Vidal (Ludogorets) per infortunio.22:24
Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:23
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Tanguy Ndombélé (Nizza).22:20
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).22:19
Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).22:15
Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tiro parato. Kail Boudache (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:12
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:12
Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.22:08
Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Nizza 0.22:08
Sostituzione, Nizza. Salis Abdul Samed sostituisce Djibril Coulibaly.22:07
Sostituzione, Nizza. Kail Boudache sostituisce Tiago Gouveia.22:07
Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.21:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:50
Tentativo fallito. Everton Pereira (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Tom Louchet con cross da calcio d'angolo.21:49
Gara riprende.21:49
Gara momentaneamente sospesa, Antoine Mendy (Nizza) per infortunio.21:48
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:47
Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin Carlos da calcio d'angolo.21:47
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).21:47
Tiro respinto. Djibril Coulibaly (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:47
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:46
Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:46
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yves Bile.21:45
Gol! Ludogorets 1, Nizza 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Caio Vidal con passaggio filtrante.21:42
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Erick Marcus.21:41
Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:40
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Erick Marcus.21:38
Tentativo fallito. Isak Jansson (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tanguy Ndombélé.21:36
Tiro parato. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Stanic con cross.21:36
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).21:35
Tiro parato. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deroy Duarte.21:34
Tiro respinto. Djibril Coulibaly (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area.21:34
Tiro respinto. Everton Pereira (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Djibril Coulibaly.21:34
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Gouveia (Nizza) per infortunio.21:32
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:32
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anton Nedyalkov.21:31
Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anton Nedyalkov.21:29
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Son.21:27
Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Tanguy Ndombélé (Nizza).21:25
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:25
Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:24
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Tiro parato. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Gouveia.21:23
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).21:22
Tiro parato. Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:22
Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tom Louchet.21:22
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).21:21
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:20
Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:18
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:17
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deroy Duarte.21:16
Fallo di Juma Bah (Nizza).21:13
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Everton Pereira in seguito a un calcio da fermo.21:12
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Erick Marcus (Ludogorets) per infortunio.21:09
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yves Bile in seguito a un contropiede.21:09
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).21:08
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Naressi.21:04
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Huvepharma Arena
Città: Razgrad
Capienza: 10422 spettatori20:08
Ludogorets - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Nizza sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.
Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nizza si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15; Nizza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.
Ludogorets e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.
Ludogorets-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ludogorets
|Nizza
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|4
|6
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|11
|7
|Gol totali subiti
|15
|14
|Media gol subiti per partita
|2.1
|2.0
|Percentuale possesso palla
|45.9
|42.1
|Numero totale di passaggi
|2958
|2593
|Numero totale di passaggi riusciti
|2455
|2081
|Tiri nello specchio della porta
|27
|22
|Percentuale di tiri in porta
|36.5
|40.0
|Numero totale di cross
|84
|107
|Numero medio di cross riusciti
|22
|28
|Duelli per partita vinti
|326
|348
|Duelli per partita persi
|303
|331
|Corner subiti
|34
|38
|Corner guadagnati
|21
|33
|Numero di punizioni a favore
|86
|101
|Numero di punizioni concesse
|76
|71
|Tackle totali
|113
|102
|Percentuale di successo nei tackle
|64.6
|58.8
|Fuorigiochi totali
|12
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
