Ludogorets-Nizza: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Huvepharma Arena di Razgrad
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Ludogorets
1
Nizza
0
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 42' 1-0 Petar Stanic
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.22:57

  3. 90'+4'

    Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).22:57

  4. 90'+4'

    Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:57

  5. 90'+4'

    Kail Boudache (Nizza) e' ammonito.22:56

  6. 90'+3'

    Kail Boudache (Nizza) cade ma ha simulato.22:55

  7. 90'+2'

    Kéfren Ali (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  9. 90'+2'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:54

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Petar Stanic.22:54

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Kéfren Ali (Nizza) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Juma Bah con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:53

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53

  13. 90'

    Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).22:53

  15. 90'

    Millan Brignone (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  16. 89'

    Fallo di Mousslim Youssouf (Nizza).22:51

  17. 89'

    Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51

  18. 89'

    Gara riprende.22:51

  19. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Petar Stanic (Ludogorets) per infortunio.22:50

  21. 87'

    Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) e' ammonito per fallo.22:49

  22. 87'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  23. 87'

    Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:49

  24. 84'

    Fallo di Kail Boudache (Nizza).22:47

  25. 84'

    Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  27. 84'

    Fuorigioco. Bernard Tekpetey(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Anton Nedyalkov e' colto in fuorigioco.22:46

  28. 82'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:44

  29. 82'

    Tiro parato. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.22:44

  30. 82'

    Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:44

  31. 80'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).22:43

  33. 80'

    Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Caio Vidal.22:42

  34. 80'

    Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.22:42

  35. 79'

    Sostituzione, Nizza. Mousslim Youssouf sostituisce Antoine Mendy.22:41

  36. 79'

    Sostituzione, Nizza. Kéfren Ali sostituisce Tanguy Ndombélé.22:41

  37. 78'

    Tentativo fallito. Millan Brignone (Nizza) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Salis Abdul Samed.22:41

  39. 78'

    Ivaylo Chochev (Ludogorets) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Caio Vidal con cross in seguito a un contropiede.22:40

  40. 74'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Antoine Mendy (Nizza).22:36

  41. 74'

    Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:36

  42. 73'

    Tiro respinto. Ivaylo Chochev (Ludogorets) un colpo di testa da centro area. Assist di Erick Marcus con cross.22:35

  43. 73'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:35

  45. 73'

    Tiro parato. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Stanic.22:35

  46. 72'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tanguy Ndombélé (Nizza).22:34

  47. 72'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:34

  48. 71'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  49. 71'

    Fallo di Everton Pereira (Nizza).22:33

  51. 70'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).22:32

  52. 70'

    Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  53. 69'

    Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  54. 69'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).22:31

  55. 68'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivaylo Chochev con suggerimento di testa.22:30

  57. 67'

    Gara riprende.22:29

  58. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ludogorets).22:29

  59. 67'

    Tiro respinto. Tanguy Ndombélé (Nizza) un tiro di destro da fuori area.22:29

  60. 66'

    Sostituzione, Nizza. Millan Brignone sostituisce Isak Jansson.22:28

  61. 66'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Yves Bile.22:28

  63. 65'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:28

  64. 65'

    Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  65. 64'

    Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brad-Hamilton Mantsounga con cross.22:26

  66. 62'

    Gara riprende.22:25

  67. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Caio Vidal (Ludogorets) per infortunio.22:24

  69. 61'

    Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:23

  70. 58'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  71. 58'

    Fallo di Tanguy Ndombélé (Nizza).22:20

  72. 56'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).22:19

  73. 56'

    Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  75. 53'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).22:15

  76. 53'

    Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  77. 52'

    Tiro parato. Kail Boudache (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:12

  79. 50'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:12

  81. 50'

    Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  82. 46'

    Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.22:08

  83. Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Nizza 0.22:08

  84. 45'

    Sostituzione, Nizza. Salis Abdul Samed sostituisce Djibril Coulibaly.22:07

  85. 45'

    Sostituzione, Nizza. Kail Boudache sostituisce Tiago Gouveia.22:07

  87. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Nizza 0.21:50

  88. 45'+5'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:50

  89. 45'+5'

    Tentativo fallito. Everton Pereira (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Tom Louchet con cross da calcio d'angolo.21:49

  90. 45'+4'

    Gara riprende.21:49

  91. 45'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Antoine Mendy (Nizza) per infortunio.21:48

  93. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:47

  94. 45'+3'

    Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin Carlos da calcio d'angolo.21:47

  95. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).21:47

  96. 45'+2'

    Tiro respinto. Djibril Coulibaly (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:47

  97. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:46

  99. 45'+1'

    Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:46

  100. 45'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yves Bile.21:45

  101. 42'

    Gol! Ludogorets 1, Nizza 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Caio Vidal con passaggio filtrante.21:42

  102. 41'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Erick Marcus.21:41

  103. 40'

    Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:40

  105. 39'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Erick Marcus.21:38

  106. 37'

    Tentativo fallito. Isak Jansson (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tanguy Ndombélé.21:36

  107. 36'

    Tiro parato. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Stanic con cross.21:36

  108. 35'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).21:35

  109. 34'

    Tiro parato. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deroy Duarte.21:34

  111. 34'

    Tiro respinto. Djibril Coulibaly (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area.21:34

  112. 34'

    Tiro respinto. Everton Pereira (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Djibril Coulibaly.21:34

  113. 33'

    Gara riprende.21:33

  114. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Tiago Gouveia (Nizza) per infortunio.21:32

  115. 32'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:32

  117. 32'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  118. 32'

    Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anton Nedyalkov.21:31

  119. 30'

    Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anton Nedyalkov.21:29

  120. 27'

    Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Son.21:27

  121. 26'

    Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  123. 26'

    Fallo di Tanguy Ndombélé (Nizza).21:25

  124. 25'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:25

  125. 24'

    Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:24

  126. 24'

    Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:24

  127. 24'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  129. 23'

    Tiro parato. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Gouveia.21:23

  130. 22'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).21:22

  131. 22'

    Tiro parato. Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:22

  132. 22'

    Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tom Louchet.21:22

  133. 22'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).21:21

  135. 20'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:20

  136. 20'

    Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  137. 18'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  138. 18'

    Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:18

  139. 17'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  141. 17'

    Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:17

  142. 17'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deroy Duarte.21:16

  143. 13'

    Fallo di Juma Bah (Nizza).21:13

  144. 13'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  145. 12'

    Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Everton Pereira in seguito a un calcio da fermo.21:12

  147. 11'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  148. 11'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).21:11

  149. 10'

    Gara riprende.21:10

  150. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Erick Marcus (Ludogorets) per infortunio.21:09

  151. 9'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yves Bile in seguito a un contropiede.21:09

  153. 8'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).21:08

  154. 8'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  155. 5'

    Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Naressi.21:04

  156. 2'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  157. 2'

    Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).21:02

  159. Inizia il Primo tempo.21:00

  160. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08

  162. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Huvepharma Arena
    Città: Razgrad
    Capienza: 10422 spettatori20:08

Formazioni Ludogorets - Nizza

Ludogorets
Nizza
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (17) SON (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (77) ERICK MARCUS (C)
  • (14) PETAR STANIC (C)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (29) YVES BILE (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
  • (42) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (2) JOEL ANDERSSON (D)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (1) SERGIO PADT (P)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
TITOLARI NIZZA
  • (80) YEHVANN DIOUF (P)
  • (28) JUMA BAH (D)
  • (36) BRAD-HAMILTON MANTSOUNGA (D)
  • (33) ANTOINE MENDY (D)
  • (20) TOM LOUCHET (D)
  • (39) DJIBRIL COULIBALY (C)
  • (22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)
  • (41) EVERTON PEREIRA (C)
  • (21) ISAK JANSSON (C)
  • (47) TIAGO GOUVEIA (C)
  • (90) KEVIN CARLOS (A)
PANCHINA NIZZA
  • (30) BARTOSZ ZELAZOWSKI (P)
  • (50) THÉO BRUYÈRE (P)
  • (99) SALIS ABDUL SAMED (C)
  • (32) KAIL BOUDACHE (A)
  • (45) MILLAN BRIGNONE (C)
  • (53) YANIS SOFIKITIS (D)
  • (48) LAURENZO MONTEIRO (D)
  • (43) MOUSSLIM YOUSSOUF (D)
  • (52) KÉFREN ALI (A)
ALLENATORE NIZZA
  • Claude Puel
PREPARTITA

Ludogorets - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Nizza sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nizza si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15; Nizza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.

Ludogorets e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Ludogorets non ha mai battuto una squadra francese nelle principali competizioni europee (2N 1P), pareggiando 1-1 contro il Lione, nel gennaio 2025, nell'incontro più recente.
  • Questo sarà il primo incontro tra Nizza e Ludogorets e la prima partita in assoluto del Nizza contro una squadra bulgara. L'ultima volta che una squadra bulgara ha battuto un'avversaria francese nelle principali competizioni europee è stata la vittoria per 2-1 del Lokomotiv Sofia contro il Rennes nell'ottobre 2007.
  • Includendo le qualificazioni, il Ludogorets ha perso solo una delle sue sette partite casalinghe in competizioni europee in questa stagione (4V 2N), una sconfitta per 0-2 contro il Real Betis in ottobre.
  • Il Nizza ha evitato la sconfitta in questa stagione di UEFA Europa League per la prima volta quando ha battuto i Go Ahead Eagles nell'ultima partita. La squadra francese ha vinto due partite consecutive solo una volta nella Coppa UEFA/Europa League, vincendone tre di fila da dicembre 2016 a settembre 2017.
  • Peter Stanic ha segnato sette gol nelle sue ultime sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee, inclusi quattro in tre per il Ludogorets in questa stagione di UEFA Europa League; nessun giocatore ha segnato più gol in casa nella competizione in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LudogoretsNizza
Partite giocate77
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse46
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati117
Gol totali subiti1514
Media gol subiti per partita2.12.0
Percentuale possesso palla45.942.1
Numero totale di passaggi29582593
Numero totale di passaggi riusciti24552081
Tiri nello specchio della porta2722
Percentuale di tiri in porta36.540.0
Numero totale di cross84107
Numero medio di cross riusciti2228
Duelli per partita vinti326348
Duelli per partita persi303331
Corner subiti3438
Corner guadagnati2133
Numero di punizioni a favore86101
Numero di punizioni concesse7671
Tackle totali113102
Percentuale di successo nei tackle64.658.8
Fuorigiochi totali127
Numero totale di cartellini gialli1413
Numero totale di cartellini rossi01

