PREPARTITA

Ludogorets - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Nizza sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nizza si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15; Nizza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.

Ludogorets e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ludogorets non ha mai battuto una squadra francese nelle principali competizioni europee (2N 1P), pareggiando 1-1 contro il Lione, nel gennaio 2025, nell'incontro più recente.

Questo sarà il primo incontro tra Nizza e Ludogorets e la prima partita in assoluto del Nizza contro una squadra bulgara. L'ultima volta che una squadra bulgara ha battuto un'avversaria francese nelle principali competizioni europee è stata la vittoria per 2-1 del Lokomotiv Sofia contro il Rennes nell'ottobre 2007.

Includendo le qualificazioni, il Ludogorets ha perso solo una delle sue sette partite casalinghe in competizioni europee in questa stagione (4V 2N), una sconfitta per 0-2 contro il Real Betis in ottobre.

Il Nizza ha evitato la sconfitta in questa stagione di UEFA Europa League per la prima volta quando ha battuto i Go Ahead Eagles nell'ultima partita. La squadra francese ha vinto due partite consecutive solo una volta nella Coppa UEFA/Europa League, vincendone tre di fila da dicembre 2016 a settembre 2017.

Peter Stanic ha segnato sette gol nelle sue ultime sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee, inclusi quattro in tre per il Ludogorets in questa stagione di UEFA Europa League; nessun giocatore ha segnato più gol in casa nella competizione in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: