Il Bologna domina, rischia poco e alla fine vince in maniera serena. La squadra di Italiano non soffre praticamente mai, gestisce e affonda quando deve. Rowe apre la marcature nel primo tempo, Pobega le chiude al 94', nel mezzo anche il raddoppio di Orsolini. Tel Aviv eliminato, Bologna ai playoff come testa di serie.
Nel prossimo turno di campionato il Bologna se la vedrà con il Milan.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Tel Aviv-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Europa League!23:00
90'+5'
Fine partita: TEL AVIV-BOLOGNA 0-3 (36' Rowe, 48' Orsolini, 94' Pobega).22:57
90'+4'
GOL! Tel Aviv-BOLOGNA 0-3! Rete di Tommaso POBEGA! Splendida percussione di Cambiaghi che crossa con il mancino e pesca Pobega, bravo a concludere di prima intenzione e a battere Melika.
Sostituzione Bologna: esce Santiago Castro, entra Thijs Dallinga.22:30
67'
Sostituzione Tel Aviv: esce Elad Madmon, entra Elai Ben Simon.22:26
64'
Sovrapposizione molto insidiosa di Revivo, bravo però Zortea a chiudere in scivolata.22:24
60'
Ottimo impatto di Bernardeschi che si rende ancora una volta pericoloso, questa volta con un mancino che termina di poco alto sopra la traversa.22:19
57'
Problemi fisici per Moro, gioco momentaneamente fermo.22:15
54'
Sostituzione Bologna: esce Jonathan Rowe, entra Federico Bernardeschi.22:12
51'
Sostituzione Tel Aviv: esce Kervin Andrade, entra Oliveira Alves Varela.22:12
51'
Sostituzione Tel Aviv: esce Raz Shlomo, entra Tyrese Asante.22:11
48'
GOL! Tel Aviv-BOLOGNA 0-2! Rete di Riccardo ORSOLINI! Splendida azione del numero 7 dei rossoblù che al termine di una bella serpentina riesce a concludere con il mancino e a battere un incolpevole Merkali.
In casa Bologna scalpitano soprattutto Dallinga e Odgaard per il secondo tempo.21:49
Prima frazione in totale controllo del Bologna. Un paio di rischi vengono corsi dalla squadra di Italiano che però soffre quando deve, regge, sfiora a più riprese il vantaggio e alla fine segna: conclusione di Moro, errore di Melika e tapin vincente di Rowe. All'intervallo è 0-1 per il Bologna.21:49
45'+2'
Finisce il primo tempo di TEL AVIV-BOLOGNA!21:46
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:46
43'
Enorme occasione per Andrade che con il mancino, a tu per tu con Skorupski, conclude di poco fuori a lato.21:43
40'
Colpo di testa ravvicinato di Ferguson, blocca senza problemi Melika.21:43
36'
GOL! Tel Aviv-BOLOGNA 0-1! Rete Jonathan ROWE! Conclusione di Moro da fuori area, parata imprecisa di Melika e tapin vincente di Rowe.
Altra buona occasione per il Bologna, questa volta con Ferguson che ci prova con il sinistra. Ottima parata di Melika.21:35
30'
Occasione enorme per Harush che a tu per tu con Skorupski conclude abbondantemente fuori.21:31
27'
Conclusione di Orsolini molto potente, bravo Melika a respingere in angolo.21:28
23'
Insiste comunque il Bologna che prova a sbloccare la partita, il Tel Aviv si difende in maniera molto compatta.21:25
20'
Splendido cross di Miranda per Orsolini che di testa batte il portiere avversario. Dopo il check del VAR però la rete viene annullata per posizione di fuorigioco dell'attaccante del Bologna.21:22
16'
Cartellino giallo per Raz Shlomo.21:15
13'
Cross insidioso di Miranda per Castro, libera però in maniera tempestiva la difesa del Tel Aviv.21:16
10'
Incursione improvvisa di Peretz che tenta il tiro con il destro da buona posizione, bravo SKorupski a bloccare in presa bassa.21:10
7'
Ancora Bologna pericoloso nel gioco aereo, questa volta con Ferguson. Anche in questo caso però la sua conclusione termina di poco fuori.21:08
3'
Subito una grande occasione per il Bologna con Orsolini: il suo colpo di testa termina di pochissimo fuori a lato.21:05
1'
Inizia il primo tempo di TEL AVIV-BOLOGNA!21:04
Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in UEFA Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter.20:15
Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla UEFA Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus.20:15
Le scelte di Italiano: gioca Orsolini con Ferguson e Rowe alle spalle di Castro, in mediana spazio a Moro. In difesa c'è Vitik con Casale.20:15
Le scelte di Romann: giocano Peretz e Madmon in avanti, in mediana c'è Sissoko. In difesa spazio ad Heitor al centro della linea composta anche da Hamo e Shlomo.20:13
Maccabi Tel Aviv - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola. Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Bologna sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.
Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 36° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 15° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Maccabi Tel Aviv ha segnato 2 gol e ne ha subiti 19; il Bologna ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.
Maccabi Tel Aviv e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.
Maccabi Tel Aviv-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla UEFA Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus.
Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in UEFA Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter.
Il Maccabi Tel Aviv è una delle tre squadre senza vittorie in questa UEFA Europa League (1N, 6P, assieme a Utrecht e Malmö); l'ultima volta che ha terminato la fase a gironi di una competizione europea senza successi è stata nella UEFA Champions League 2015/16, quando perse tutte le sei gare.
Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sei partite di UEFA Europa League, e ha preggiato 2-2 con il Celtic nell'ultima gara dopo essere andato in svantaggio di due gol (3V, 3N); per i felsinei è serie più lunga senza sconfitte nelle principali competizioni europee dal periodo di sette match tra novembre 1968 e novembre 1971, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA.
Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte in competizioni europee e solamente una volta è arrivata a tre successi esterni consecutivi, tra Intertoto e Coppa UEFA nel 1998.
Il Bologna è, con il Lione, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa edizione di Europa League.
Da una parte il Maccabi Tel Aviv non ha ancora segnato un gol di testa in questa Europa League, dall'altra il Bologna non ha ancora concesso una rete con questo fondamentale.
Il Maccabi Tel Aviv è la squadra con il più alto valore PPDA in questa edizione di Europa League (18.7), dato che dimostra come sia la squadra che pressa meno; dall'altra parte il Bologna ha un valore di 9.6, superiore solamente ad altre quattro squadre.
Thijs Dallinga ha segnato in sette delle sue 11 gare da titolare in UEFA Europa League (sette gol), di cui tre nei tre match con il Bologna nel 2025/26; solo Helmut Haller ha trovato la rete in quattro gare da titolare consecutive nelle maggiori competizioni europee con la squadra italiana (nella Coppa delle Fiere 1966/67).
Federico Bernardeschi ha segnato tre gol in questa Europa League e solo nel 2015/16 ha fatto meglio in una singola edizione nella competizione (quattro); l'ultimo italiano a realizzare più reti nella fase a gironi di questa competizione è stato Vincenzo Grifo nel 2023/24 (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: