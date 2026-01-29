Il Bologna domina, rischia poco e alla fine vince in maniera serena. La squadra di Italiano non soffre praticamente mai, gestisce e affonda quando deve. Rowe apre la marcature nel primo tempo, Pobega le chiude al 94', nel mezzo anche il raddoppio di Orsolini. Tel Aviv eliminato, Bologna ai playoff come testa di serie.

Attualmente il Bologna è 15esimo in classiica con ben 12 punti, il Tel Aviv è invece ultimo con 1 solo punto collezionato.20:08

Le scelte di Romann: giocano Peretz e Madmon in avanti, in mediana c'è Sissoko. In difesa spazio ad Heitor al centro della linea composta anche da Hamo e Shlomo.20:13

Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla UEFA Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus.20:15

Prima frazione in totale controllo del Bologna. Un paio di rischi vengono corsi dalla squadra di Italiano che però soffre quando deve, regge, sfiora a più riprese il vantaggio e alla fine segna: conclusione di Moro, errore di Melika e tapin vincente di Rowe. All'intervallo è 0-1 per il Bologna.21:49

GOL! Tel Aviv-BOLOGNA 0-3! Rete di Tommaso POBEGA! Splendida percussione di Cambiaghi che crossa con il mancino e pesca Pobega, bravo a concludere di prima intenzione e a battere Melika. Guarda la scheda del giocatore Tommaso Pobega 22:56

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Bologna sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 36° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 15° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Maccabi Tel Aviv ha segnato 2 gol e ne ha subiti 19; il Bologna ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

Maccabi Tel Aviv e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.

Maccabi Tel Aviv-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla UEFA Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus.

Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in UEFA Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter.

Il Maccabi Tel Aviv è una delle tre squadre senza vittorie in questa UEFA Europa League (1N, 6P, assieme a Utrecht e Malmö); l'ultima volta che ha terminato la fase a gironi di una competizione europea senza successi è stata nella UEFA Champions League 2015/16, quando perse tutte le sei gare.

Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sei partite di UEFA Europa League, e ha preggiato 2-2 con il Celtic nell'ultima gara dopo essere andato in svantaggio di due gol (3V, 3N); per i felsinei è serie più lunga senza sconfitte nelle principali competizioni europee dal periodo di sette match tra novembre 1968 e novembre 1971, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA.

Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte in competizioni europee e solamente una volta è arrivata a tre successi esterni consecutivi, tra Intertoto e Coppa UEFA nel 1998.

Il Bologna è, con il Lione, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa edizione di Europa League.

Da una parte il Maccabi Tel Aviv non ha ancora segnato un gol di testa in questa Europa League, dall'altra il Bologna non ha ancora concesso una rete con questo fondamentale.

Il Maccabi Tel Aviv è la squadra con il più alto valore PPDA in questa edizione di Europa League (18.7), dato che dimostra come sia la squadra che pressa meno; dall'altra parte il Bologna ha un valore di 9.6, superiore solamente ad altre quattro squadre.

Thijs Dallinga ha segnato in sette delle sue 11 gare da titolare in UEFA Europa League (sette gol), di cui tre nei tre match con il Bologna nel 2025/26; solo Helmut Haller ha trovato la rete in quattro gare da titolare consecutive nelle maggiori competizioni europee con la squadra italiana (nella Coppa delle Fiere 1966/67).

Federico Bernardeschi ha segnato tre gol in questa Europa League e solo nel 2015/16 ha fatto meglio in una singola edizione nella competizione (quattro); l'ultimo italiano a realizzare più reti nella fase a gironi di questa competizione è stato Vincenzo Grifo nel 2023/24 (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: