Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Nottingham Forest - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.

Arbitro di Nottingham Forest - Ferencváros sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Nottingham Forest si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Nottingham Forest e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Nottingham Forest-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Nottingham Forest e Ferencváros; inoltre, si tratterà della prima partita nella storia del Forest contro una squadra ungherese.

Il Ferencváros ha perso sei delle sue nove trasferte nelle principali competizioni europee in Inghilterra (1V, 2N), con l'unica vittoria in casa del Liverpool nel gennaio 1968.

Il Nottingham Forest ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di UEFA Europa League; solo nella Coppa dei Campioni 1978/79 è riuscito a vincerne tre di fila in casa in una singola stagione europea.

Il Ferencváros è imbattuto nelle sue sette partite di UEFA Europa League in questa stagione (4V, 3N); solo nella Coppa delle Coppe 1974/75 ha registrato una serie più lunga senza sconfitte (otto) nelle principali competizioni europee.

Il Nottingham Forest ha subito il minor numero di tiri (47) e ha il più basso valore di Expected Goals contro (4.6) tra tutte le squadre di UEFA Europa League in questa stagione, mentre solo il PAOK Salonicco (15.7) e il Lione (15.0) hanno un xG più alto rispetto al Forest (14.8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: