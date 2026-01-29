Virgilio Sport
Nottingham Forest-Ferencváros: 4-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio The City Ground di Nottingham
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Nottingham Forest
4
Ferencváros
0
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
  1. 17' 1-0 Bence Ötvös (A)
  2. 21' 2-0 Igor Jesus
  3. 55' 3-0 Igor Jesus
  4. 90' 4-0 James McAtee (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Nottingham Forest 4, Ferencváros 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 4, Ferencváros 0.22:54

  3. 90'+2'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52

  4. 90'+2'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).22:52

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  6. 90'

    Sostituzione, Ferencváros. Benjámin Gólik sostituisce Júlio Romão.22:51

  7. 90'

    Gol! Nottingham Forest 4, Ferencváros 0. James McAtee (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:50

  9. 88'

    Rigore per Nottingham Forest. Dan Ndoye e'stato atterrato in area di rigore.22:49

  10. 88'

    Bence Ötvös (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:49

  11. 88'

    Rigore concesso da Bence Ötvös (Ferencváros) per un fallo in area.22:49

  12. 88'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James McAtee.22:48

  13. 85'

    Fuorigioco. Gábor Szalai(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Cadu e' colto in fuorigioco.22:46

  15. 84'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Nicolás Domínguez.22:45

  16. 84'

    Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Kristoffer Zachariassen.22:44

  17. 82'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:42

  18. 82'

    Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:42

  19. 81'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  21. 81'

    Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).22:41

  22. 80'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye con cross.22:41

  23. 78'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 78'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:39

  25. 78'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Nikola Milenkovic.22:38

  27. 76'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  28. 76'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:37

  29. 76'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) e' ammonito.22:36

  30. 76'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:36

  31. 76'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  33. 74'

    Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).22:34

  34. 73'

    Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.22:34

  35. 73'

    Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Bamidele Yusuf.22:34

  36. 73'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.22:33

  37. 68'

    Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di James McAtee con cross.22:29

  39. 67'

    Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  40. 67'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).22:28

  41. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Ibrahim Sangaré.22:27

  42. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce Igor Jesus.22:27

  43. 66'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ola Aina sostituisce Neco Williams.22:27

  45. 63'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).22:24

  46. 61'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).22:21

  47. 61'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area. Assist di Cadu con cross.22:21

  48. 57'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:18

  49. 57'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  51. 55'

    Gol! Nottingham Forest 3, Ferencváros 0. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré con passaggio filtrante.22:16

  52. 54'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Sangaré.22:15

  53. 54'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).22:14

  54. 53'

    Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di James McAtee.22:14

  55. 53'

    Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James McAtee con cross da calcio d'angolo.22:14

  57. 53'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).22:13

  58. 53'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ryan Yates.22:13

  59. 48'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  60. 48'

    Júlio Romão (Ferencváros).22:09

  61. 48'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:08

  63. 48'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  64. 47'

    Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zach Abbott con cross.22:07

  65. 47'

    Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.22:07

  66. Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 2, Ferencváros 0.22:06

  67. 45'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Jonathan Levi.22:05

  69. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Nottingham Forest 2, Ferencváros 0.21:48

  70. 45'+3'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Bamidele Yusuf.21:48

  71. 45'+3'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:48

  72. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Nottingham Forest).21:47

  73. 45'+2'

    Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jonathan Levi con cross.21:47

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  76. 45'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:45

  77. 45'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  78. 43'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).21:43

  79. 43'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  81. 39'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:39

  82. 39'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

  83. 38'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:38

  84. 38'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  85. 33'

    Gara riprende.21:33

  87. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) per infortunio.21:33

  88. 31'

    Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  89. 31'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:31

  90. 30'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (Ferencváros).21:30

  91. 29'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).21:29

  93. 28'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (Ferencváros).21:28

  94. 28'

    Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28

  95. 28'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  96. 28'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:28

  97. 27'

    Gara riprende.21:27

  99. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.21:27

  100. 26'

    Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).21:26

  101. 23'

    Tentativo fallito. James McAtee (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:23

  102. 23'

    Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.21:23

  103. 22'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Nicolás Domínguez.21:22

  105. 21'

    Gol! Nottingham Forest 2, Ferencváros 0. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Yates.21:21

  106. 20'

    Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Dan Ndoye.21:20

  107. 19'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:19

  108. 17'

    Autorete di Bence Ötvös, Ferencváros. Nottingham Forest 1, Ferencváros 0..21:17

  109. 16'

    Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).21:16

  111. 16'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  112. 15'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:15

  113. 14'

    Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).21:14

  114. 11'

    Tiro respinto. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Morato con suggerimento di testa.21:11

  115. 10'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  117. 10'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:10

  118. 7'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:07

  119. 7'

    Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  120. 6'

    Tentativo fallito. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:07

  121. 6'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jonathan Levi con cross da calcio d'angolo.21:06

  123. 6'

    Tiro respinto. Gábor Szalai (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cadu.21:06

  124. 6'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da James McAtee (Nottingham Forest).21:06

  125. 3'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:03

  126. 3'

    Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  127. 2'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  129. 2'

    Fallo di Morato (Nottingham Forest).21:02

  130. Inizia il Primo tempo.21:01

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: The City Ground
    Città: Nottingham
    Capienza: 30602 spettatori19:56

Formazioni Nottingham Forest - Ferencváros

Nottingham Forest
Ferencváros
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (4) MORATO (D)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (14) DAN NDOYE (C)
  • (19) IGOR JESUS (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (5) MURILLO (D)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
  • (58) JACK THOMPSON (D)
  • (64) BEN HAMMOND (D)
  • (29) DILANE BAKWA (A)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (A)
  • (34) OLA AINA (D)
  • (18) ANGUS GUNN (P)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Sean Dyche
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (20) CADU (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (A)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (62) BENJÁMIN GÓLIK (A)
  • (71) CSONGOR LAKATOS (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (82) ZALÁN TÓTH (P)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Nottingham Forest - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Arbitro di Nottingham Forest - Ferencváros sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Nottingham Forest si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Nottingham Forest e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Nottingham Forest-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Nottingham Forest e Ferencváros; inoltre, si tratterà della prima partita nella storia del Forest contro una squadra ungherese.
  • Il Ferencváros ha perso sei delle sue nove trasferte nelle principali competizioni europee in Inghilterra (1V, 2N), con l'unica vittoria in casa del Liverpool nel gennaio 1968.
  • Il Nottingham Forest ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di UEFA Europa League; solo nella Coppa dei Campioni 1978/79 è riuscito a vincerne tre di fila in casa in una singola stagione europea.
  • Il Ferencváros è imbattuto nelle sue sette partite di UEFA Europa League in questa stagione (4V, 3N); solo nella Coppa delle Coppe 1974/75 ha registrato una serie più lunga senza sconfitte (otto) nelle principali competizioni europee.
  • Il Nottingham Forest ha subito il minor numero di tiri (47) e ha il più basso valore di Expected Goals contro (4.6) tra tutte le squadre di UEFA Europa League in questa stagione, mentre solo il PAOK Salonicco (15.7) e il Lione (15.0) hanno un xG più alto rispetto al Forest (14.8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Nottingham ForestFerencváros
Partite giocate77
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati1112
Gol totali subiti77
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla54.246.0
Numero totale di passaggi34582799
Numero totale di passaggi riusciti29912227
Tiri nello specchio della porta4627
Percentuale di tiri in porta56.845.8
Numero totale di cross138131
Numero medio di cross riusciti3335
Duelli per partita vinti339381
Duelli per partita persi345375
Corner subiti2935
Corner guadagnati3329
Numero di punizioni a favore9369
Numero di punizioni concesse102112
Tackle totali116131
Percentuale di successo nei tackle70.758.8
Fuorigiochi totali711
Numero totale di cartellini gialli1717
Numero totale di cartellini rossi11

