Incontro terminato, Nottingham Forest 4, Ferencváros 0.
Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 4, Ferencváros 0.22:54
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Sostituzione, Ferencváros. Benjámin Gólik sostituisce Júlio Romão.22:51
Gol! Nottingham Forest 4, Ferencváros 0. James McAtee (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:50
Rigore per Nottingham Forest. Dan Ndoye e'stato atterrato in area di rigore.22:49
Bence Ötvös (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:49
Rigore concesso da Bence Ötvös (Ferencváros) per un fallo in area.22:49
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James McAtee.22:48
Fuorigioco. Gábor Szalai(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Cadu e' colto in fuorigioco.22:46
Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Nicolás Domínguez.22:45
Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Kristoffer Zachariassen.22:44
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:42
Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:42
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).22:41
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye con cross.22:41
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:39
Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Nikola Milenkovic.22:38
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:37
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) e' ammonito.22:36
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:36
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).22:34
Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.22:34
Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Bamidele Yusuf.22:34
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.22:33
Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di James McAtee con cross.22:29
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).22:28
Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Ibrahim Sangaré.22:27
Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce Igor Jesus.22:27
Sostituzione, Nottingham Forest. Ola Aina sostituisce Neco Williams.22:27
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).22:24
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).22:21
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area. Assist di Cadu con cross.22:21
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:18
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Gol! Nottingham Forest 3, Ferencváros 0. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Sangaré con passaggio filtrante.22:16
Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Sangaré.22:15
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).22:14
Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di James McAtee.22:14
Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James McAtee con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).22:13
Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ryan Yates.22:13
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Júlio Romão (Ferencváros).22:09
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:08
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zach Abbott con cross.22:07
Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.22:07
Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 2, Ferencváros 0.22:06
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Jonathan Levi.22:05
Primo tempo terminato, Nottingham Forest 2, Ferencváros 0.21:48
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Bamidele Yusuf.21:48
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:48
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Nottingham Forest).21:47
Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jonathan Levi con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:45
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).21:43
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:39
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:38
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) per infortunio.21:33
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:31
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (Ferencváros).21:30
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).21:29
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (Ferencváros).21:28
Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:28
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.21:27
Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).21:26
Tentativo fallito. James McAtee (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:23
Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.21:23
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Nicolás Domínguez.21:22
Gol! Nottingham Forest 2, Ferencváros 0. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Yates.21:21
Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Dan Ndoye.21:20
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:19
Autorete di Bence Ötvös, Ferencváros. Nottingham Forest 1, Ferencváros 0..21:17
Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).21:16
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:15
Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).21:14
Tiro respinto. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Morato con suggerimento di testa.21:11
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:10
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:07
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tentativo fallito. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:07
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jonathan Levi con cross da calcio d'angolo.21:06
Tiro respinto. Gábor Szalai (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cadu.21:06
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da James McAtee (Nottingham Forest).21:06
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:03
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Morato (Nottingham Forest).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: The City Ground
Città: Nottingham
Capienza: 30602 spettatori19:56
Nottingham Forest - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Arbitro di Nottingham Forest - Ferencváros sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Nottingham Forest si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.
Nottingham Forest e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.
Nottingham Forest-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nottingham Forest
|Ferencváros
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|11
|12
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|54.2
|46.0
|Numero totale di passaggi
|3458
|2799
|Numero totale di passaggi riusciti
|2991
|2227
|Tiri nello specchio della porta
|46
|27
|Percentuale di tiri in porta
|56.8
|45.8
|Numero totale di cross
|138
|131
|Numero medio di cross riusciti
|33
|35
|Duelli per partita vinti
|339
|381
|Duelli per partita persi
|345
|375
|Corner subiti
|29
|35
|Corner guadagnati
|33
|29
|Numero di punizioni a favore
|93
|69
|Numero di punizioni concesse
|102
|112
|Tackle totali
|116
|131
|Percentuale di successo nei tackle
|70.7
|58.8
|Fuorigiochi totali
|7
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
