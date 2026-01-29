Benvenuti e benvenuti alla sfida tra Panathinaikos e Roma, valevole per la ottava e ultima giornata di Europa League. I giallorossi, sesti, cercano un successo per accedere alla fase successiva evitando i play off.20:09

Ritmi che stanno calando, Roma che fatica a spingere, Pana che non ha fretta.22:37

PREPARTITA

Panathinaikos - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Roma sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Javier Iglesias Villanueva.

Attualmente Panathinaikos si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Panathinaikos ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.

Panathinaikos e Roma si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Panathinaikos ha vinto 2 volte, la Roma non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Panathinaikos-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Panathinaikos ha vinto ciascuna delle due precedenti partite europee contro la Roma, battendola 3-2 in casa e 3-2 in trasferta negli ottavi di finale di UEFA Europa League nel 2009/10.

La Roma ha pareggiato 0-0 tre delle cinque trasferte europee in Grecia, registrando quattro clean sheet in cinque gare: ha comunque perso 3-2 contro il Panathinaikos nel febbraio 2010.

Il Panathinaikos ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1N 1P), battendo anche la Fiorentina per 3-2 nella UEFA Conference League nella scorsa stagione.

La Roma ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di UEFA Europa League dopo aver sconfitto lo Stoccarda per 2-0 durante l'ultima giornata; non vince cinque gare di fila nelle maggiori competizioni europee dall'aprile 2021, quando ha raggiunto la semifinale della competizione.

La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte europee (punteggio aggregato di 7-1); solo tra settembre 2000 e febbraio 2001 i giallorossi sono arrivati a quattro successi esterni consecutivi in competizioni europee (nove gol fatti e uno subito in Coppa UEFA in quel caso).

Il Panathinaikos ha subito 99 falli in questa Europa League, meno solo di Rangers (105) e Nizza (101); almeno 11 in sei delle sette partite disputate.

La Roma conta 73 recuperi offensivi in questa stagione di Europa League, ben 30 in più degli avversari di giornata (43); solamente il Basilea con 76 ha fatto meglio dei giallorossi nella competizione.

Anass Zaroury del Panathinaikos ha segnato quattro gol in UEFA Europa League in questa stagione, di più ne ha realizzati solo Petar Stanic del Ludogorets (sei). Le sue quattro marcature sono arrivate da occasioni con un valore di soli 0.84 xG totali, il che lo rende il giocatore che ha superato maggiormente i suoi xG in questa competizione (+3.16).

Niccolò Pisilli non ha ancora segnato in trasferta in Europa League, ma nella competizione ha già trovato quattro reti all'età di 21 anni; l'ultimo italiano a fare meglio prima di compiere 22 anni è stato Patrick Cutrone (otto reti prima di questa età).

In questa sfida si affrontano i due giocatori che hanno effettuato più tiri in questa Europa League: Matias Soulé della Roma e Tete del Panathinaikos (entrambi 23). Il giallorosso ha sempre registrato almeno due conclusioni nelle tre trasferte disputate, così come il brasiliano nelle tre gare interne.

