In questo momento é qualificata la Roma al prossimo turno, senza dover passare per i play off. Un pareggio con il Panathinaikos arrivato nonostante la inferioritá numerica dal minuto 15 per l'espulsione di Mancini.
I greci passano in vantaggio con Taborda, dopo l'errore di Ghilardi, ma ci pensa Ziólkowski a riportare la partita in paritá.
In dieci la Roma non riesce piú s fare la partita, Panathinaikos che ci prova e sfiora il gol con Katris, che trova una traversa da fuori area.21:52
Roma che parte bene, sfiora il vantaggio, ma al 15' cambia la partita: fallo di Mancini su Pantovic, Munuera estrae il giallo ma dopo la revisione del VAR é rosso.21:51
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 il parziale.21:50
45'+4'
Nulla da fare per i greci, allontana Pisilli.21:50
45'+3'
Punizione per il Pana: salgono le torri dalla difesa.21:49
45'+1'
PISILLI! Colpo di testa del mediano sul cross di Celik, facile la presa per Lafont.21:47
45'
Tre i minuti di recupero.21:47
44'
Panathinaikos che ora spinge, Roma che fatica nel pressing.21:44
43'
Diagonale di Tsimikas, che anticipa Pantovic.21:43
41'
AMMONITO Daniele Ghilardi. Intervento in ritardo del centrale. 21:43
40'
Roma che ora sta soffrendo, pagando l'uomo in meno.21:40
38'
TRAVERSA DI KATRIS! Collo pieno del giovane che batte Gollini ma trova solo il legno alto della porta giallorossa!21:39
36'
Gollini rischia molto ma anticipa in uscita Pantovic, Roma che sta soffendo.21:38
35'
Mischia in area della Roma, Touba non riesce nella deviazione decisiva. Cresce il Pana negli ultimi minuti.21:36
34'
Cross di Zaroury, Cristante allontana.21:35
32'
Grande chiusura di Cristante su Pantovic, con la punta che era pronta alla conclusione in area.21:34
30'
La squadra di Gasperini sembra in controllo, Pana che non riesce nel pressing.21:32
27'
Roma che ci prova anche in dieci, Soulé pesca El Aynaoui che calcia dal limite, a lato.21:27
25'
Pissilli prova una conclusione al volo da posizione defilata, pallone respinto.21:26
23'
Panathinaikos che ci prova con Palmer-Brown, il suo colpo di testa finisce altissimo.21:23
21'
Gasperini ora molto nervoso, richiamato dall'arbitro spagnolo.21:22
19'
Gasperini decide di non cambiare ma arretra Cristante tra Ghilardi e Ziółkowski.21:20
18'
Chiusura di Ghilardi su Pantovic, ma Roma che sta sbandando molto con l'inferioritá numerica.21:18
16'
Roma in dieci, in salita ora la gara per i giallorossi.21:17
15'
ESPULSO Gianluca Mancini! Il centrale, prima ammonito, viene espulso dopa che Munuera ha rivisto le immagini al VAR.21:17
14'
Munuera viene richiamato al VAR per un intervento di Mancini su Pantovic, che per l'arbitro era giallo.21:16
13'
Gran cross di Ghilardi, attento Touba ad anticipare Pellegrini.21:14
11'
ANCORA ROMA VICINA AL GOL! Ziółkowski sul secondo palo manda di poco a lato una punizione di Pellegrini.21:12
10'
AMMONITO Manolis Siopis. Intervento in ritardo su El Aynaoui. 21:13
9'
Cristante prova il filtrante alto per Soulé, attento Lafont.21:10
7'
COSA SPRECA LA ROMA! Incredibile errore di Lafont che regala il pallone in area a Soulé, né l'argentino né Pellegrini trovano lo spazio per il tiro.21:09
6'
Nella Roma é Pellegrini a giocare da falso nueve, con Soulé che invece parte dalla destra.21:06
4'
Gran chiusura di Zaroury su Soulé, commette fallo l'argentino.21:04
3'
Gioco fermo, a terra Touba per uno scontro aereo con un compagno.21:03
2'
SUBITO ROMA! Tsimikas conclude potente su assist di Pellegrini, Lafont mette in angolo!21:03
2'
Greci con la classica divisa verde, Roma in completo bianco.21:02
1'
INIZIA PANATHINAIKOS - ROMA! Primo pallone per i locali.21:01
Dirige il match l'arbitro spagnolo Juan Martínez Munuera.20:15
Gasperini decide per il falso nueve con Soulé accompagnato da Pelletrini e El Aynaoui, a centrocampo Pisilli, torna Mancini in difesa.20:14
Benitez con molte assenze, Ingason torna in difesa, Bakasetas a centrocampo, tridente composto da Taborda, Pantović e Zaroury.20:13
La formazione della ROMA: (3-4-2-1) Gollini - Mancini, Ziółkowski, Ghilardi - Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas - El Aynaoui, Pellegrini - Soulé.21:09
Sono ufficiali le formazioni del match: PANATHINAIKOS (3-4-3) Lafont - Palmer-Brown, Ingason, Touba - Katris, Bakasetas, Siōpīs, Kyriakopoulos - Taborda, Pantović, Zaroury.20:11
Benvenuti e benvenuti alla sfida tra Panathinaikos e Roma, valevole per la ottava e ultima giornata di Europa League. I giallorossi, sesti, cercano un successo per accedere alla fase successiva evitando i play off.20:09
Panathinaikos - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens. Arbitro di Panathinaikos - Roma sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Javier Iglesias Villanueva.
Attualmente Panathinaikos si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Panathinaikos ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.
Panathinaikos e Roma si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Panathinaikos ha vinto 2 volte, la Roma non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Panathinaikos-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Panathinaikos ha vinto ciascuna delle due precedenti partite europee contro la Roma, battendola 3-2 in casa e 3-2 in trasferta negli ottavi di finale di UEFA Europa League nel 2009/10.
La Roma ha pareggiato 0-0 tre delle cinque trasferte europee in Grecia, registrando quattro clean sheet in cinque gare: ha comunque perso 3-2 contro il Panathinaikos nel febbraio 2010.
Il Panathinaikos ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1N 1P), battendo anche la Fiorentina per 3-2 nella UEFA Conference League nella scorsa stagione.
La Roma ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di UEFA Europa League dopo aver sconfitto lo Stoccarda per 2-0 durante l'ultima giornata; non vince cinque gare di fila nelle maggiori competizioni europee dall'aprile 2021, quando ha raggiunto la semifinale della competizione.
La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte europee (punteggio aggregato di 7-1); solo tra settembre 2000 e febbraio 2001 i giallorossi sono arrivati a quattro successi esterni consecutivi in competizioni europee (nove gol fatti e uno subito in Coppa UEFA in quel caso).
Il Panathinaikos ha subito 99 falli in questa Europa League, meno solo di Rangers (105) e Nizza (101); almeno 11 in sei delle sette partite disputate.
La Roma conta 73 recuperi offensivi in questa stagione di Europa League, ben 30 in più degli avversari di giornata (43); solamente il Basilea con 76 ha fatto meglio dei giallorossi nella competizione.
Anass Zaroury del Panathinaikos ha segnato quattro gol in UEFA Europa League in questa stagione, di più ne ha realizzati solo Petar Stanic del Ludogorets (sei). Le sue quattro marcature sono arrivate da occasioni con un valore di soli 0.84 xG totali, il che lo rende il giocatore che ha superato maggiormente i suoi xG in questa competizione (+3.16).
Niccolò Pisilli non ha ancora segnato in trasferta in Europa League, ma nella competizione ha già trovato quattro reti all'età di 21 anni; l'ultimo italiano a fare meglio prima di compiere 22 anni è stato Patrick Cutrone (otto reti prima di questa età).
In questa sfida si affrontano i due giocatori che hanno effettuato più tiri in questa Europa League: Matias Soulé della Roma e Tete del Panathinaikos (entrambi 23). Il giallorosso ha sempre registrato almeno due conclusioni nelle tre trasferte disputate, così come il brasiliano nelle tre gare interne.
