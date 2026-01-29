Incontro terminato, Real Betis 2, Feyenoord 1.
Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Feyenoord 1.22:58
Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:57
Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Bart Nieuwkoop con suggerimento di testa.22:57
Gonçalo Borges (Feyenoord) e' ammonito.22:57
Diego Llorente (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:56
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:56
Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Fuorigioco. Jan Plug(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Bart Nieuwkoop e' colto in fuorigioco.22:55
Tentativo fallito. Jan Plug (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonçalo Borges in seguito a un calcio da fermo.22:55
Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:55
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).22:54
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54
Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Jan Plug e' colto in fuorigioco.22:52
Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:52
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:52
Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).22:49
Fuorigioco. Pau López(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Marc Roca e' colto in fuorigioco.22:49
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fallo di Jan Plug (Feyenoord).22:48
Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).22:47
Gara riprende.22:45
Shaqueel van Persie(Feyenoord) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:45
Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Chimy Ávila.22:43
Gara momentaneamente sospesa, Shaqueel van Persie (Feyenoord) per infortunio.22:42
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Roca.22:41
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:40
Gol! Real Betis 2, Feyenoord 1. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro dalla lunga distanza sotto la traversa.22:37
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:37
Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Fallo di Antony (Real Betis).22:36
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:35
Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Nelson Deossa.22:34
Fuorigioco. Jordan Lotomba(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:34
Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Cyle Larin.22:34
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:33
Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Cyle Larin.22:33
Fuorigioco. Bart Nieuwkoop(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:31
Sostituzione, Feyenoord. Jakub Moder sostituisce Thijs Kraaijeveld.22:29
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:26
Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Thijs Kraaijeveld (Feyenoord) per infortunio.22:24
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).22:23
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.22:23
Sostituzione, Feyenoord. Jan Plug sostituisce Jordan Bos.22:22
Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Aymen Sliti.22:21
Sostituzione, Feyenoord. Hwang In-Beom sostituisce Luciano Valente.22:21
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Pablo Fornals da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Jordan Lotomba (Feyenoord).22:17
Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Jordan Bos (Feyenoord).22:16
Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:16
Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aymen Sliti con passaggio filtrante.22:15
Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14
Tentativo fallito. Cyle Larin (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonçalo Borges con cross.22:12
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:09
Fallo di Natan (Real Betis).22:08
Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:07
Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Feyenoord 0.22:06
Primo tempo terminato, Real Betis 2, Feyenoord 0.21:49
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:48
Fallo di mano di Thijs Kraaijeveld (Feyenoord).21:47
Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.21:47
Gara riprende.21:47
Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Jordan Lotomba (Feyenoord) per infortunio.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:45
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Jordan Lotomba e' colto in fuorigioco.21:44
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.21:42
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Thijs Kraaijeveld (Feyenoord).21:41
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Fornals.21:41
Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Casper Tengstedt.21:40
Tiro parato. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Casper Tengstedt.21:35
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:34
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:34
Gol! Real Betis 2, Feyenoord 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony con cross.21:31
Fallo di Chimy Ávila (Real Betis).21:29
Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla lunga distanza di poco a lato sulla destra. Assist di Chimy Ávila.21:29
Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges.21:25
Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.21:24
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:24
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).21:22
Gol! Real Betis 1, Feyenoord 0. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chimy Ávila.21:16
Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:15
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).21:13
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:12
Fuorigioco. Natan(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.21:12
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:10
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito per fallo.21:09
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).21:09
Decisione VAR: no gol Real Betis 0-0 Feyenoord.21:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:05
Aymen Sliti (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Antony (Real Betis).21:05
Tentativo fallito. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oussama Targhalline da calcio d'angolo.21:05
Tiro respinto. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:05
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau López (Real Betis).21:04
Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges con cross.21:04
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nelson Deossa con passaggio filtrante.21:03
Tiro parato. Chimy Ávila (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Fornals con cross.21:03
Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Anis Hadj Moussa e' colto in fuorigioco.21:02
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:01
Fuorigioco. Diego Llorente(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori19:51
Real Betis - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Feyenoord sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente Real Betis si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Feyenoord si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Feyenoord ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13.
Real Betis e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|Feyenoord
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|1
|5
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|11
|10
|Gol totali subiti
|6
|13
|Media gol subiti per partita
|0.9
|1.9
|Percentuale possesso palla
|53.2
|51.0
|Numero totale di passaggi
|3545
|3078
|Numero totale di passaggi riusciti
|3089
|2586
|Tiri nello specchio della porta
|29
|36
|Percentuale di tiri in porta
|48.3
|58.1
|Numero totale di cross
|76
|144
|Numero medio di cross riusciti
|12
|39
|Duelli per partita vinti
|336
|366
|Duelli per partita persi
|366
|352
|Corner subiti
|30
|19
|Corner guadagnati
|27
|33
|Numero di punizioni a favore
|86
|82
|Numero di punizioni concesse
|87
|102
|Tackle totali
|120
|121
|Percentuale di successo nei tackle
|54.2
|68.6
|Fuorigiochi totali
|11
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
