Real Betis-Feyenoord: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Real Betis
2
Feyenoord
1
Partita finita
Arbitro: Nikola Dabanovic
  1. 17' 1-0 Antony
  2. 32' 2-0 Abde Ezzalzouli
  3. 77' 2-1 Casper Tengstedt
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Real Betis 2, Feyenoord 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Feyenoord 1.22:58

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:57

  4. 90'+7'

    Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Bart Nieuwkoop con suggerimento di testa.22:57

  5. 90'+7'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) e' ammonito.22:57

  6. 90'+6'

    Diego Llorente (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:56

  7. 90'+6'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:56

  9. 90'+6'

    Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  10. 90'+5'

    Fuorigioco. Jan Plug(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Bart Nieuwkoop e' colto in fuorigioco.22:55

  11. 90'+5'

    Tentativo fallito. Jan Plug (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonçalo Borges in seguito a un calcio da fermo.22:55

  12. 90'+4'

    Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:55

  13. 90'+4'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).22:54

  15. 90'+4'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54

  16. 90'+2'

    Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Jan Plug e' colto in fuorigioco.22:52

  17. 90'+1'

    Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:52

  18. 90'+1'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:52

  19. 90'+1'

    Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  21. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:51

  22. 89'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).22:49

  23. 88'

    Fuorigioco. Pau López(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Marc Roca e' colto in fuorigioco.22:49

  24. 88'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  25. 88'

    Fallo di Jan Plug (Feyenoord).22:48

  27. 87'

    Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  28. 87'

    Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).22:47

  29. 85'

    Gara riprende.22:45

  30. 85'

    Shaqueel van Persie(Feyenoord) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:45

  31. 83'

    Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Chimy Ávila.22:43

  33. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Shaqueel van Persie (Feyenoord) per infortunio.22:42

  34. 81'

    Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Roca.22:41

  35. 80'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  36. 80'

    Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:40

  37. 77'

    Gol! Real Betis 2, Feyenoord 1. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro dalla lunga distanza sotto la traversa.22:37

  39. 76'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:37

  40. 76'

    Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  41. 75'

    Fallo di Antony (Real Betis).22:36

  42. 75'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  43. 75'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:35

  45. 75'

    Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  46. 74'

    Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Nelson Deossa.22:34

  47. 74'

    Fuorigioco. Jordan Lotomba(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:34

  48. 74'

    Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Cyle Larin.22:34

  49. 73'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:33

  51. 73'

    Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Cyle Larin.22:33

  52. 71'

    Fuorigioco. Bart Nieuwkoop(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:31

  53. 69'

    Sostituzione, Feyenoord. Jakub Moder sostituisce Thijs Kraaijeveld.22:29

  54. 66'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).22:26

  55. 66'

    Casper Tengstedt (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  57. 65'

    Gara riprende.22:25

  58. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Thijs Kraaijeveld (Feyenoord) per infortunio.22:24

  59. 63'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).22:23

  60. 63'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  61. 62'

    Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.22:23

  63. 61'

    Sostituzione, Feyenoord. Jan Plug sostituisce Jordan Bos.22:22

  64. 61'

    Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Aymen Sliti.22:21

  65. 61'

    Sostituzione, Feyenoord. Hwang In-Beom sostituisce Luciano Valente.22:21

  66. 58'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19

  67. 57'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Pablo Fornals da calcio d'angolo.22:17

  69. 57'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Jordan Lotomba (Feyenoord).22:17

  70. 56'

    Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  71. 56'

    Fallo di Jordan Bos (Feyenoord).22:16

  72. 55'

    Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  73. 55'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:16

  75. 55'

    Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aymen Sliti con passaggio filtrante.22:15

  76. 54'

    Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14

  77. 52'

    Tentativo fallito. Cyle Larin (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonçalo Borges con cross.22:12

  78. 49'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  79. 49'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:09

  81. 48'

    Fallo di Natan (Real Betis).22:08

  82. 48'

    Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  83. 47'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:07

  84. Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Feyenoord 0.22:06

  85. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Real Betis 2, Feyenoord 0.21:49

  87. 45'+4'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:48

  88. 45'+3'

    Fallo di mano di Thijs Kraaijeveld (Feyenoord).21:47

  89. 45'+3'

    Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.21:47

  90. 45'+2'

    Gara riprende.21:47

  91. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.21:45

  93. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Jordan Lotomba (Feyenoord) per infortunio.21:45

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  95. 45'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:45

  96. 45'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  97. 44'

    Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Jordan Lotomba e' colto in fuorigioco.21:44

  99. 44'

    Gara riprende.21:43

  100. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.21:42

  101. 42'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.21:42

  102. 42'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Thijs Kraaijeveld (Feyenoord).21:41

  103. 42'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Fornals.21:41

  105. 41'

    Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Casper Tengstedt.21:40

  106. 35'

    Tiro parato. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Casper Tengstedt.21:35

  107. 35'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals.21:34

  108. 34'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  109. 34'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:34

  111. 32'

    Gol! Real Betis 2, Feyenoord 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony con cross.21:31

  112. 29'

    Fallo di Chimy Ávila (Real Betis).21:29

  113. 29'

    Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  114. 29'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla lunga distanza di poco a lato sulla destra. Assist di Chimy Ávila.21:29

  115. 26'

    Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges.21:25

  117. 25'

    Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.21:24

  118. 24'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:24

  119. 22'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  120. 22'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).21:22

  121. 17'

    Gol! Real Betis 1, Feyenoord 0. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chimy Ávila.21:16

  123. 15'

    Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  124. 15'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:15

  125. 14'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  126. 14'

    Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).21:13

  127. 13'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  129. 13'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:12

  130. 12'

    Fuorigioco. Natan(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.21:12

  131. 10'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:10

  132. 10'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  133. 10'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito per fallo.21:09

  135. 10'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  136. 10'

    Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).21:09

  137. 7'

    Decisione VAR: no gol Real Betis 0-0 Feyenoord.21:07

  138. 6'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:05

  139. 6'

    Aymen Sliti (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  141. 6'

    Fallo di Antony (Real Betis).21:05

  142. 5'

    Tentativo fallito. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oussama Targhalline da calcio d'angolo.21:05

  143. 5'

    Tiro respinto. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:05

  144. 4'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau López (Real Betis).21:04

  145. 4'

    Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges con cross.21:04

  147. 3'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nelson Deossa con passaggio filtrante.21:03

  148. 3'

    Tiro parato. Chimy Ávila (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Fornals con cross.21:03

  149. 2'

    Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Anis Hadj Moussa e' colto in fuorigioco.21:02

  150. 2'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:01

  151. Fuorigioco. Diego Llorente(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.21:01

  153. Inizia il Primo tempo.21:00

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  156. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori19:51

Formazioni Real Betis - Feyenoord

Real Betis
Feyenoord
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (7) ANTONY (A)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (37) DANI PÉREZ (C)
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (47) THIJS KRAAIJEVELD (D)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (32) AYMEN SLITI (D)
  • (15) JORDAN BOS (D)
  • (10) CYLE LARIN (C)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (C)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (11) GONÇALO BORGES (C)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (6) HWANG IN-BEOM (C)
  • (16) LEO SAUER (A)
  • (7) JAKUB MODER (C)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (2) BART NIEUWKOOP (D)
  • (37) MANNOU BERGER (P)
  • (49) SHAQUEEL VAN PERSIE (A)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (72) HAKEEM AGBOLUAJE (C)
  • (44) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
PREPARTITA

Real Betis - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Feyenoord sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Real Betis si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Feyenoord si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Feyenoord ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13.

Real Betis e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il primo incontro europeo tra Real Betis e Feyenoord – gli spagnoli hanno vinto tre delle cinque partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre olandesi (1N 1P), battendo l'FC Utrecht in questa stagione di UEFA Europa League.
  • Il Feyenoord ha perso tre delle ultime quattro trasferte nelle principali competizioni europee in Spagna, ma ha vinto 3-2 contro il Girona nella più recente in UEFA Champions League nella scorsa stagione.
  • Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di UEFA Europa League (1N 1P), battendo l'Utrecht per 2-1 nell'ultima occasione. La squadra spagnola ha segnato due o più gol in ciascuna di queste partite.
  • Il Feyenoord non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 19 trasferte in UEFA Europa League (7N 12P), perdendo ciascuna delle tre giocate lontano da casa in questa stagione. In questo periodo, la squadra olandese ha segnato solo 14 gol in totale.
  • Luciano Valente del Feyenoord ha recuperato il possesso per la sua squadra 41 volte in UEFA Europa League in questa stagione, il terzo dato più alto tra tutti i giocatori della competizione. È anche in testa tra i suoi compagni di squadra per passaggi riusciti nella trequarti avversaria (78) ed expected assist (2.29).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisFeyenoord
Partite giocate77
Numero di partite vinte42
Numero di partite perse15
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati1110
Gol totali subiti613
Media gol subiti per partita0.91.9
Percentuale possesso palla53.251.0
Numero totale di passaggi35453078
Numero totale di passaggi riusciti30892586
Tiri nello specchio della porta2936
Percentuale di tiri in porta48.358.1
Numero totale di cross76144
Numero medio di cross riusciti1239
Duelli per partita vinti336366
Duelli per partita persi366352
Corner subiti3019
Corner guadagnati2733
Numero di punizioni a favore8682
Numero di punizioni concesse87102
Tackle totali120121
Percentuale di successo nei tackle54.268.6
Fuorigiochi totali1112
Numero totale di cartellini gialli1714
Numero totale di cartellini rossi00

ULTIME NOTIZIE

