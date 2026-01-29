Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

GOL CANCELLATO DAL VAR: Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:05

PREPARTITA

Real Betis - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Feyenoord sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Real Betis si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Feyenoord si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Feyenoord ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13.

Real Betis e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro europeo tra Real Betis e Feyenoord – gli spagnoli hanno vinto tre delle cinque partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre olandesi (1N 1P), battendo l'FC Utrecht in questa stagione di UEFA Europa League.

Il Feyenoord ha perso tre delle ultime quattro trasferte nelle principali competizioni europee in Spagna, ma ha vinto 3-2 contro il Girona nella più recente in UEFA Champions League nella scorsa stagione.

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di UEFA Europa League (1N 1P), battendo l'Utrecht per 2-1 nell'ultima occasione. La squadra spagnola ha segnato due o più gol in ciascuna di queste partite.

Il Feyenoord non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 19 trasferte in UEFA Europa League (7N 12P), perdendo ciascuna delle tre giocate lontano da casa in questa stagione. In questo periodo, la squadra olandese ha segnato solo 14 gol in totale.

Luciano Valente del Feyenoord ha recuperato il possesso per la sua squadra 41 volte in UEFA Europa League in questa stagione, il terzo dato più alto tra tutti i giocatori della competizione. È anche in testa tra i suoi compagni di squadra per passaggi riusciti nella trequarti avversaria (78) ed expected assist (2.29).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: