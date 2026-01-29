Virgilio Sport
Stella Rossa-Celta de Vigo: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrado
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Stella Rossa
1
Celta de Vigo
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 87' 0-1 Fer López
  2. 89' 1-1 Bruno Duarte
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Stella Rossa 1, Celta Vigo 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Celta Vigo 1.22:56

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:56

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Timi Max Elsnik.22:55

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Miguel Román (Celta Vigo).22:55

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milson.22:55

  7. 90'+3'

    Adem Avdic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  9. 90'+3'

    Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:54

  10. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:52

  12. 90'+1'

    Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Seol Young-Woo.22:52

  13. 90'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  15. 90'

    Fallo di Mihailo Ristic (Celta Vigo).22:51

  16. 89'

    Gol! Stella Rossa 1, Celta Vigo 1. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik con passaggio filtrante.22:50

  17. 87'

    Gol! Stella Rossa 0, Celta Vigo 1. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.22:48

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).22:45

  19. 85'

    Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Milson.22:45

  21. 84'

    Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  22. 84'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:44

  23. 83'

    Sostituzione, Celta Vigo. Mihailo Ristic sostituisce Yoel Lago.22:44

  24. 83'

    Sostituzione, Celta Vigo. Óscar Mingueza sostituisce Javi Rueda.22:44

  25. 82'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:43

  27. 82'

    Bryan Zaragoza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  28. 79'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nikola Stankovic.22:40

  29. 79'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.22:40

  30. 78'

    Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:39

  31. 75'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  33. 75'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).22:36

  34. 74'

    Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  35. 74'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:35

  36. 73'

    Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:34

  37. 73'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:34

  39. 73'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  40. 71'

    Adem Avdic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  41. 71'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:32

  42. 69'

    Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Hugo Álvarez.22:30

  43. 68'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adem Avdic con cross.22:29

  45. 67'

    Tentativo fallito. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimir Lucic.22:28

  46. 65'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Lucic con cross.22:26

  47. 62'

    Vladimir Lucic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  48. 62'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:23

  49. 62'

    Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Iago Aspas.22:23

  51. 62'

    Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Borja Iglesias.22:23

  52. 61'

    Sostituzione, Stella Rossa. Nemanja Radonjic sostituisce Aleksandar Katai.22:22

  53. 60'

    Tentativo fallito. Nikola Stankovic (Stella Rossa) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai con cross.22:21

  54. 59'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  55. 59'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).22:20

  57. 56'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).22:16

  58. 56'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  59. 54'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).22:15

  60. 54'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  61. 50'

    Sostituzione, Stella Rossa. Adem Avdic sostituisce Nayair Tiknizyan per infortunio.22:11

  63. 50'

    Gara riprende.22:11

  64. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) per infortunio.22:10

  65. 49'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Javi Rueda.22:10

  66. 45'

    Sostituzione, Stella Rossa. Vladimir Lucic sostituisce Vasilije Kostov.22:06

  67. Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Celta Vigo 0.22:06

  69. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Celta Vigo 0.21:49

  70. 45'+3'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:48

  71. 45'+3'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  73. 45'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  75. 45'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:45

  76. 43'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  77. 43'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:43

  78. 42'

    Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:42

  79. 42'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:42

  81. 42'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  82. 41'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:41

  83. 41'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  84. 38'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  85. 38'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:38

  87. 36'

    Fallo di Vasilije Kostov (Stella Rossa).21:35

  88. 36'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  89. 35'

    Miguel Román (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.21:34

  90. 35'

    Gara riprende.21:34

  91. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Miguel Román (Celta Vigo) per infortunio.21:34

  93. 34'

    Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  94. 34'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:34

  95. 31'

    Fuorigioco. Miguel Román(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.21:31

  96. 30'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  97. 30'

    Fallo di Iago Aspas (Celta Vigo).21:30

  99. 28'

    Gara riprende.21:28

  100. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Ilaix Moriba (Celta Vigo) per infortunio.21:27

  101. 27'

    Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:27

  102. 27'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Javi Rueda.21:27

  103. 25'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).21:25

  105. 25'

    Yoel Lago (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  106. 23'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:23

  107. 19'

    Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Celta Vigo.21:19

  108. 17'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Marko Arnautovic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17

  109. 17'

    Fuorigioco. Aleksandar Katai(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:17

  111. 17'

    Aleksandar Katai (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  112. 17'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:17

  113. 15'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  114. 15'

    Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).21:14

  115. 14'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  117. 14'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:13

  118. 13'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Javi Rueda.21:13

  119. 12'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:12

  120. 12'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  121. 11'

    Fallo di Nikola Stankovic (Stella Rossa).21:11

  123. 11'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  124. 9'

    Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Celta Vigo.21:09

  125. 8'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Marko Arnautovic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:08

  126. 8'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).21:08

  127. 8'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  129. 6'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nikola Stankovic (Stella Rossa).21:05

  130. 5'

    Tiro parato. Rodrigão (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timi Max Elsnik con cross.21:05

  131. 4'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  132. 4'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:04

  133. 4'

    Gara riprende.21:04

  135. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).21:04

  136. Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  137. Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:01

  138. Inizia il Primo tempo.21:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Rajko Mitic Stadium
    Città: Belgrado
    Capienza: 54000 spettatori19:55

Formazioni Stella Rossa - Celta de Vigo

Stella Rossa
Celta de Vigo
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (23) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (37) VLADIMIR LUCIC (C)
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (40) LUKA ZARIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (45) STEFAN GUDELJ (D)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (7) MILSON (C)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Dejan Stankovic
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (17) JAVI RUEDA (C)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (A)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (31) HUGO BURCIO (C)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (11) FRANCO CERVI (C)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (36) ANDRÉS ANTAÑÓN (C)
  • (15) BRYAN ZARAGOZA (A)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (30) FER LÓPEZ (C)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Stella Rossa - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Celta de Vigo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati228
Fuorigioco16
Rigori assegnati2
Ammonizioni36
Espulsioni0
Cartellini per partita4.5
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0
13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3
21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2
25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1

Attualmente Stella Rossa si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 14° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Stella Rossa e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stella Rossa ha vinto 1 volta, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stella Rossa-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Stella Rossa e il Celta Vigo si sono affrontati nel secondo turno della Coppa UEFA 2000/01: i serbi hanno vinto 1-0 all'andata ma hanno perso 3-0 al ritorno venendo eliminati.
  • Per la seconda volta nelle ultime due stagioni la Stella Rossa affronta una squadra spagnola; la squadra serba è stata battuta 5-2 in casa dal Barcellona nella UEFA Champions League della scorsa stagione.
  • Dopo le vittorie per 1-0 contro Lille e FCSB nelle ultime due partite casalinghe di UEFA Europa League, la Stella Rossa può ottenere tre successi interni consecutivi nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da una serie di quattro nella Coppa dei Campioni 1991/92.
  • Il Celta Vigo ha segnato tre gol nei primi tre minuti di partita in questa UEFA Europa League; record di una squadra (a pari merito col Valencia nel 2009/10) in questa frazione di gioco in una singola edizione del torneo.
  • Iago Aspas, 38 anni, ha realizzato due assist in questa UEFA Europa League con il Celta Vigo; gli unici giocatori di almeno 38 anni con più passaggi vincenti in una singola stagione sono stati Francesco Totti nel 2016/17 con la Roma (quattro) ed Edin Dzeko nel 2024/25 con il Fenerbahçe (tre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Stella RossaCelta de Vigo
Partite giocate77
Numero di partite vinte44
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati614
Gol totali subiti510
Media gol subiti per partita0.71.4
Percentuale possesso palla46.449.0
Numero totale di passaggi29863398
Numero totale di passaggi riusciti23942913
Tiri nello specchio della porta2231
Percentuale di tiri in porta34.947.7
Numero totale di cross12374
Numero medio di cross riusciti3116
Duelli per partita vinti314260
Duelli per partita persi302299
Corner subiti2933
Corner guadagnati3626
Numero di punizioni a favore8968
Numero di punizioni concesse8491
Tackle totali104104
Percentuale di successo nei tackle62.562.5
Fuorigiochi totali1711
Numero totale di cartellini gialli1516
Numero totale di cartellini rossi11

