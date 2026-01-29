Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

GOL CANCELLATO DAL VAR: Marko Arnautovic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:08

PREPARTITA

Stella Rossa - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Celta de Vigo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 228 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 36 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1

Attualmente Stella Rossa si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 14° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Stella Rossa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Stella Rossa e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stella Rossa ha vinto 1 volta, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stella Rossa-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa e il Celta Vigo si sono affrontati nel secondo turno della Coppa UEFA 2000/01: i serbi hanno vinto 1-0 all'andata ma hanno perso 3-0 al ritorno venendo eliminati.

Per la seconda volta nelle ultime due stagioni la Stella Rossa affronta una squadra spagnola; la squadra serba è stata battuta 5-2 in casa dal Barcellona nella UEFA Champions League della scorsa stagione.

Dopo le vittorie per 1-0 contro Lille e FCSB nelle ultime due partite casalinghe di UEFA Europa League, la Stella Rossa può ottenere tre successi interni consecutivi nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da una serie di quattro nella Coppa dei Campioni 1991/92.

Il Celta Vigo ha segnato tre gol nei primi tre minuti di partita in questa UEFA Europa League; record di una squadra (a pari merito col Valencia nel 2009/10) in questa frazione di gioco in una singola edizione del torneo.

Iago Aspas, 38 anni, ha realizzato due assist in questa UEFA Europa League con il Celta Vigo; gli unici giocatori di almeno 38 anni con più passaggi vincenti in una singola stagione sono stati Francesco Totti nel 2016/17 con la Roma (quattro) ed Edin Dzeko nel 2024/25 con il Fenerbahçe (tre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: