Incontro terminato, Stella Rossa 1, Celta Vigo 1.
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Celta Vigo 1.22:56
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:56
Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Timi Max Elsnik.22:55
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Miguel Román (Celta Vigo).22:55
Tiro respinto. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milson.22:55
Adem Avdic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:52
Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Seol Young-Woo.22:52
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Mihailo Ristic (Celta Vigo).22:51
Gol! Stella Rossa 1, Celta Vigo 1. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik con passaggio filtrante.22:50
Gol! Stella Rossa 0, Celta Vigo 1. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.22:48
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).22:45
Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Milson.22:45
Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:44
Sostituzione, Celta Vigo. Mihailo Ristic sostituisce Yoel Lago.22:44
Sostituzione, Celta Vigo. Óscar Mingueza sostituisce Javi Rueda.22:44
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:43
Bryan Zaragoza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nikola Stankovic.22:40
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.22:40
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:39
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).22:36
Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:35
Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:34
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Adem Avdic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:32
Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Hugo Álvarez.22:30
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adem Avdic con cross.22:29
Tentativo fallito. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimir Lucic.22:28
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Lucic con cross.22:26
Vladimir Lucic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:23
Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Iago Aspas.22:23
Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Borja Iglesias.22:23
Sostituzione, Stella Rossa. Nemanja Radonjic sostituisce Aleksandar Katai.22:22
Tentativo fallito. Nikola Stankovic (Stella Rossa) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai con cross.22:21
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).22:20
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).22:16
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).22:15
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Sostituzione, Stella Rossa. Adem Avdic sostituisce Nayair Tiknizyan per infortunio.22:11
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) per infortunio.22:10
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Javi Rueda.22:10
Sostituzione, Stella Rossa. Vladimir Lucic sostituisce Vasilije Kostov.22:06
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Celta Vigo 0.22:06
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Celta Vigo 0.21:49
Fallo di Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:48
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:45
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:43
Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:42
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:42
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).21:41
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:38
Fallo di Vasilije Kostov (Stella Rossa).21:35
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Miguel Román (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.21:34
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Miguel Román (Celta Vigo) per infortunio.21:34
Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:34
Fuorigioco. Miguel Román(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.21:31
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Iago Aspas (Celta Vigo).21:30
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Ilaix Moriba (Celta Vigo) per infortunio.21:27
Tiro parato. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:27
Borja Iglesias (Celta Vigo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Javi Rueda.21:27
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).21:25
Yoel Lago (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:23
Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Celta Vigo.21:19
GOL CANCELLATO DAL VAR: Marko Arnautovic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17
Fuorigioco. Aleksandar Katai(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:17
Aleksandar Katai (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:17
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).21:14
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:13
Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Javi Rueda.21:13
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:12
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Nikola Stankovic (Stella Rossa).21:11
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Celta Vigo.21:09
GOL CANCELLATO DAL VAR: Marko Arnautovic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:08
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).21:08
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nikola Stankovic (Stella Rossa).21:05
Tiro parato. Rodrigão (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timi Max Elsnik con cross.21:05
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:04
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).21:04
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Rajko Mitic Stadium
Città: Belgrado
Capienza: 54000 spettatori19:55
Stella Rossa - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Celta de Vigo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|8
|Falli fischiati
|228
|Fuorigioco
|16
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|36
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|6.3
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie B
|Monza-Mantova 1-0
|13-09-2025
|Serie A
|Juventus-Inter 4-3
|21-09-2025
|Serie A
|Torino-Atalanta 0-3
|05-10-2025
|Serie A
|Fiorentina-Roma 1-2
|26-10-2025
|Serie A
|Lazio-Juventus 1-0
|08-12-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Spezia 0-1
|14-12-2025
|Serie A
|Fiorentina-Verona 1-2
|27-12-2025
|Serie A
|Udinese-Lazio 1-1
|07-01-2026
|Serie A
|Parma-Inter 0-2
|25-01-2026
|Serie A
|Roma-Milan 1-1
Attualmente Stella Rossa si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 14° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.
Stella Rossa e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stella Rossa ha vinto 1 volta, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Stella Rossa-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|6
|14
|Gol totali subiti
|5
|10
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.4
|Percentuale possesso palla
|46.4
|49.0
|Numero totale di passaggi
|2986
|3398
|Numero totale di passaggi riusciti
|2394
|2913
|Tiri nello specchio della porta
|22
|31
|Percentuale di tiri in porta
|34.9
|47.7
|Numero totale di cross
|123
|74
|Numero medio di cross riusciti
|31
|16
|Duelli per partita vinti
|314
|260
|Duelli per partita persi
|302
|299
|Corner subiti
|29
|33
|Corner guadagnati
|36
|26
|Numero di punizioni a favore
|89
|68
|Numero di punizioni concesse
|84
|91
|Tackle totali
|104
|104
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|62.5
|Fuorigiochi totali
|17
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
