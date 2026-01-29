Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Stoccarda - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Young Boys sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.

Attualmente Stoccarda si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Young Boys si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Stoccarda ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

Stoccarda e Young Boys si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 1 volta, Young Boys ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stoccarda-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Stoccarda ha segnato 10 gol in tre precedenti partite europee contro lo Young Boys (2V 1P), vincendo le due gare casalinghe 3-0 (settembre 2010, UEFA Europa League) e 5-1 (dicembre 2024, UEFA Champions League).

Lo Young Boys ha perso quattro delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee in Germania, vincendo l'altra 2-0 contro il Bayer 04 Leverkusen nel febbraio 2021 in UEFA Europa League.

Lo Stoccarda ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; l'ultima volta che ha registrato una serie di vittorie casalinghe più lunga nelle maggiori competizioni europee è stata tra settembre 2002 e novembre 2003 (sette di fila).

Lo Young Boys ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte nelle maggiori competizioni europee (3N 11P), battendo l'FCSB all'inizio di questa stagione. In totale, ha una percentuale di vittorie di solo il 12% in trasferta in Europa (sette vittorie in 57 partite esterne).

L'allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeneß, ha vinto sei delle sue sette partite casalinghe in UEFA Europa League (3V 1P con l'Hoffenheim, 3V con lo Stoccarda), con l'unica partita senza vittoria risalente a febbraio 2021 in una sconfitta per 2-0 con l'Hoffenheim contro il Molde.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: