Stoccarda-Young Boys: 3-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Stoccarda
3
Young Boys
2
Partita finita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
  1. 6' 1-0 Deniz Undav
  2. 7' 2-0 Ermedin Demirovic
  3. 42' 2-1 Armin Gigovic
  4. 57' 2-2 Sandro Lauper
  5. 90' 3-2 Chema Andres
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Stuttgart 3, Young Boys 2.

  1. 90'+4'

    Atakan Karazor (Stuttgart) e' ammonito.22:50

  3. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Stuttgart 3, Young Boys 2.22:50

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).22:49

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamie Leweling con cross.22:48

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  7. 90'

    Gol! Stuttgart 3, Young Boys 2. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jamie Leweling con cross in seguito a un contropiede.22:46

  9. 89'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:45

  10. 89'

    Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  11. 89'

    Tiro respinto. Josha Vagnoman (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:45

  12. 89'

    Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.22:45

  13. 88'

    Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  15. 88'

    Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).22:44

  16. 87'

    Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Lorenz Assignon.22:44

  17. 87'

    Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Jamie Leweling.22:43

  18. 86'

    Tiro parato. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alan Virginius.22:42

  19. 85'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:41

  21. 85'

    Alvyn Sanches (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  22. 83'

    Tentativo fallito. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darian Males in seguito a un contropiede.22:40

  23. 83'

    Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.22:39

  24. 82'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:39

  25. 82'

    Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  27. 82'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:38

  28. 82'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:38

  29. 80'

    Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermedin Demirovic.22:36

  30. 79'

    Sostituzione, Young Boys. Alan Virginius sostituisce Joël Monteiro.22:35

  31. 78'

    Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Armin Gigovic.22:34

  33. 78'

    Sostituzione, Young Boys. Darian Males sostituisce Christian Fassnacht.22:34

  34. 77'

    Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:34

  35. 76'

    Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Badredine Bouanani con cross.22:33

  36. 76'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:32

  37. 76'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jamie Leweling.22:32

  39. 75'

    Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:31

  40. 74'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bilal El Khannouss con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30

  41. 73'

    Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  42. 73'

    Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).22:29

  43. 70'

    Tentativo fallito. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:26

  45. 70'

    Tiro respinto. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alvyn Sanches.22:26

  46. 69'

    Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joël Monteiro.22:26

  47. 68'

    Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Deniz Undav.22:24

  48. 68'

    Sostituzione, Stuttgart. Atakan Karazor sostituisce Angelo Stiller.22:24

  49. 67'

    Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Chris Führich.22:24

  51. 67'

    Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Jeff Chabot.22:24

  52. 66'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Sandro Lauper (Young Boys).22:22

  53. 66'

    Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Lorenz Assignon.22:22

  54. 64'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Fabian Bredlow (Stuttgart).22:20

  55. 64'

    Tiro parato. Alvyn Sanches (Young Boys) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saidy Janko con cross.22:20

  57. 63'

    Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Chris Bedia.22:19

  58. 62'

    Fuorigioco. Chema Andres(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.22:18

  59. 60'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Deniz Undav.22:17

  60. 59'

    Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:15

  61. 59'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lorenz Assignon.22:15

  63. 57'

    Gol! Stuttgart 2, Young Boys 2. Sandro Lauper (Young Boys) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edimilson Fernandes con cross da calcio d'angolo.22:13

  64. 56'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Badredine Bouanani (Stuttgart).22:12

  65. 55'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Chema Andres (Stuttgart).22:11

  66. 55'

    Tiro respinto. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.22:11

  67. 54'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Finn Jeltsch con cross.22:10

  69. 53'

    Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Christian Fassnacht e' colto in fuorigioco.22:09

  70. 53'

    Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chema Andres.22:09

  71. 49'

    Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  72. 49'

    Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).22:05

  73. Inizia il Secondo tempo Stuttgart 2, Young Boys 1.22:02

  75. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Stuttgart 2, Young Boys 1.21:45

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  77. 45'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:45

  78. 45'

    Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  79. 42'

    Gol! Stuttgart 2, Young Boys 1. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gregory Wüthrich.21:41

  81. 41'

    Gara riprende.21:40

  82. 40'

    Joël Monteiro (Young Boys) e' ammonito per fallo.21:40

  83. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Lorenz Assignon (Stuttgart) per infortunio.21:40

  84. 36'

    Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joël Monteiro.21:35

  85. 36'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:35

  87. 36'

    Joël Monteiro (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  88. 35'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.21:34

  89. 32'

    Fuorigioco. Chris Führich(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.21:31

  90. 31'

    Tiro parato. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon.21:31

  91. 29'

    Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Finn Jeltsch.21:28

  93. 28'

    Tiro parato. Jeff Chabot (Stuttgart) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chris Führich con cross.21:28

  94. 28'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).21:27

  95. 28'

    Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Finn Jeltsch.21:27

  96. 25'

    Tiro parato. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeff Chabot con passaggio filtrante.21:24

  97. 23'

    Fuorigioco. Chris Führich(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Lorenz Assignon e' colto in fuorigioco.21:22

  99. 21'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joël Monteiro (Young Boys).21:20

  100. 18'

    Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:17

  101. 17'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:16

  102. 17'

    Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  103. 16'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.21:15

  105. 15'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edimilson Fernandes (Young Boys).21:14

  106. 15'

    Tiro respinto. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Badredine Bouanani.21:14

  107. 13'

    Tiro parato. Jeff Chabot (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:12

  108. 10'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:09

  109. 8'

    Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  111. 8'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:08

  112. 7'

    Gol! Stuttgart 2, Young Boys 0. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.21:06

  113. 6'

    Gol! Stuttgart 1, Young Boys 0. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:05

  114. 2'

    Fuorigioco. Marvin Keller(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.21:01

  115. Inizia il Primo tempo.21:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori19:51

Formazioni Stoccarda - Young Boys

Stoccarda
Young Boys
TITOLARI STOCCARDA
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (C)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (35) MIRZA CATOVIC (C)
  • (49) LAURI PENNA (C)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (56) YANIK SPALT (D)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI YOUNG BOYS
  • (1) MARVIN KELLER (P)
  • (23) LORIS BENITO (D)
  • (30) SANDRO LAUPER (D)
  • (17) SAIDY JANKO (D)
  • (5) GREGORY WÜTHRICH (D)
  • (6) EDIMILSON FERNANDES (C)
  • (10) ALVYN SANCHES (C)
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)
  • (77) JOËL MONTEIRO (C)
  • (37) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (29) CHRIS BEDIA (A)
PANCHINA YOUNG BOYS
  • (40) DARIO MARZINO (P)
  • (13) DOMINIK PECH (C)
  • (9) SERGIO CÓRDOVA (A)
  • (7) ALAN VIRGINIUS (A)
  • (39) DARIAN MALES (C)
  • (66) RHODRI SMITH (D)
  • (57) OLIVIER MAMBWA (D)
  • (12) HEINZ LINDNER (P)
  • (4) TANGUY ZOUKROU (D)
  • (54) LUTFI DALIPI (C)
ALLENATORE YOUNG BOYS
  • Gerardo Seoane
PREPARTITA

Stoccarda - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Young Boys sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.

Attualmente Stoccarda si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Young Boys si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

Stoccarda e Young Boys si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 1 volta, Young Boys ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stoccarda-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Stoccarda ha segnato 10 gol in tre precedenti partite europee contro lo Young Boys (2V 1P), vincendo le due gare casalinghe 3-0 (settembre 2010, UEFA Europa League) e 5-1 (dicembre 2024, UEFA Champions League).
  • Lo Young Boys ha perso quattro delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee in Germania, vincendo l'altra 2-0 contro il Bayer 04 Leverkusen nel febbraio 2021 in UEFA Europa League.
  • Lo Stoccarda ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; l'ultima volta che ha registrato una serie di vittorie casalinghe più lunga nelle maggiori competizioni europee è stata tra settembre 2002 e novembre 2003 (sette di fila).
  • Lo Young Boys ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte nelle maggiori competizioni europee (3N 11P), battendo l'FCSB all'inizio di questa stagione. In totale, ha una percentuale di vittorie di solo il 12% in trasferta in Europa (sette vittorie in 57 partite esterne).
  • L'allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeneß, ha vinto sei delle sue sette partite casalinghe in UEFA Europa League (3V 1P con l'Hoffenheim, 3V con lo Stoccarda), con l'unica partita senza vittoria risalente a febbraio 2021 in una sconfitta per 2-0 con l'Hoffenheim contro il Molde.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaYoung Boys
Partite giocate77
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati128
Gol totali subiti713
Media gol subiti per partita1.01.9
Percentuale possesso palla59.846.4
Numero totale di passaggi36242882
Numero totale di passaggi riusciti31332402
Tiri nello specchio della porta4226
Percentuale di tiri in porta50.040.6
Numero totale di cross150105
Numero medio di cross riusciti3922
Duelli per partita vinti349251
Duelli per partita persi347319
Corner subiti1834
Corner guadagnati4319
Numero di punizioni a favore9361
Numero di punizioni concesse10082
Tackle totali9483
Percentuale di successo nei tackle57.463.9
Fuorigiochi totali620
Numero totale di cartellini gialli1814
Numero totale di cartellini rossi02

