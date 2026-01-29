Incontro terminato, Stuttgart 3, Young Boys 2.
Atakan Karazor (Stuttgart) e' ammonito.22:50
Secondo tempo terminato, Stuttgart 3, Young Boys 2.22:50
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).22:49
Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamie Leweling con cross.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Gol! Stuttgart 3, Young Boys 2. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jamie Leweling con cross in seguito a un contropiede.22:46
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:45
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tiro respinto. Josha Vagnoman (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:45
Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.22:45
Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).22:44
Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Lorenz Assignon.22:44
Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Jamie Leweling.22:43
Tiro parato. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alan Virginius.22:42
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:41
Alvyn Sanches (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Tentativo fallito. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darian Males in seguito a un contropiede.22:40
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bilal El Khannouss.22:39
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:39
Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:38
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:38
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermedin Demirovic.22:36
Sostituzione, Young Boys. Alan Virginius sostituisce Joël Monteiro.22:35
Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Armin Gigovic.22:34
Sostituzione, Young Boys. Darian Males sostituisce Christian Fassnacht.22:34
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:34
Tiro respinto. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Badredine Bouanani con cross.22:33
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).22:32
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jamie Leweling.22:32
Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:31
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bilal El Khannouss con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).22:29
Tentativo fallito. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:26
Tiro respinto. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alvyn Sanches.22:26
Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joël Monteiro.22:26
Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Deniz Undav.22:24
Sostituzione, Stuttgart. Atakan Karazor sostituisce Angelo Stiller.22:24
Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Chris Führich.22:24
Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Jeff Chabot.22:24
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Sandro Lauper (Young Boys).22:22
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Lorenz Assignon.22:22
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Fabian Bredlow (Stuttgart).22:20
Tiro parato. Alvyn Sanches (Young Boys) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saidy Janko con cross.22:20
Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Chris Bedia.22:19
Fuorigioco. Chema Andres(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.22:18
Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Deniz Undav.22:17
Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:15
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lorenz Assignon.22:15
Gol! Stuttgart 2, Young Boys 2. Sandro Lauper (Young Boys) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edimilson Fernandes con cross da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Badredine Bouanani (Stuttgart).22:12
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Chema Andres (Stuttgart).22:11
Tiro respinto. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.22:11
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Finn Jeltsch con cross.22:10
Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Christian Fassnacht e' colto in fuorigioco.22:09
Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chema Andres.22:09
Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).22:05
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 2, Young Boys 1.22:02
Primo tempo terminato, Stuttgart 2, Young Boys 1.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:45
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Gol! Stuttgart 2, Young Boys 1. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gregory Wüthrich.21:41
Gara riprende.21:40
Joël Monteiro (Young Boys) e' ammonito per fallo.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Lorenz Assignon (Stuttgart) per infortunio.21:40
Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joël Monteiro.21:35
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:35
Joël Monteiro (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.21:34
Fuorigioco. Chris Führich(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.21:31
Tiro parato. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon.21:31
Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Finn Jeltsch.21:28
Tiro parato. Jeff Chabot (Stuttgart) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chris Führich con cross.21:28
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).21:27
Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Finn Jeltsch.21:27
Tiro parato. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeff Chabot con passaggio filtrante.21:24
Fuorigioco. Chris Führich(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Lorenz Assignon e' colto in fuorigioco.21:22
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Joël Monteiro (Young Boys).21:20
Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:17
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:16
Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edimilson Fernandes (Young Boys).21:14
Tiro respinto. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Badredine Bouanani.21:14
Tiro parato. Jeff Chabot (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:12
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:09
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:08
Gol! Stuttgart 2, Young Boys 0. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.21:06
Gol! Stuttgart 1, Young Boys 0. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:05
Fuorigioco. Marvin Keller(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori19:51
Stoccarda - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Young Boys sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.
Attualmente Stoccarda si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Young Boys si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.
Stoccarda e Young Boys si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 1 volta, Young Boys ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Stoccarda-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Young Boys
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|12
|8
|Gol totali subiti
|7
|13
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.9
|Percentuale possesso palla
|59.8
|46.4
|Numero totale di passaggi
|3624
|2882
|Numero totale di passaggi riusciti
|3133
|2402
|Tiri nello specchio della porta
|42
|26
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|40.6
|Numero totale di cross
|150
|105
|Numero medio di cross riusciti
|39
|22
|Duelli per partita vinti
|349
|251
|Duelli per partita persi
|347
|319
|Corner subiti
|18
|34
|Corner guadagnati
|43
|19
|Numero di punizioni a favore
|93
|61
|Numero di punizioni concesse
|100
|82
|Tackle totali
|94
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|57.4
|63.9
|Fuorigiochi totali
|6
|20
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
