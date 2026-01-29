Incontro terminato, Sturm Graz 1, Brann 0.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 1, Brann 0.22:54
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:52
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tentativo fallito. Jacob Sørensen (Brann) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joachim Soltvedt con cross in seguito a un calcio da fermo.22:52
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:51
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Tiro parato. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:50
Tiro parato. Felix Myhre (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joachim Soltvedt.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:48
Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross in seguito a un calcio da fermo.22:48
Sostituzione, Sturm Graz. Niklas Geyrhofer sostituisce Otar Kiteishvili.22:48
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).22:47
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:47
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Jacob Sørensen.22:46
Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bård Finne.22:46
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Seedy Jatta con suggerimento di testa.22:46
Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:44
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44
Gol! Sturm Graz 1, Brann 0. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emir Karic con cross.22:42
Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Thore Pedersen.22:39
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Markus Haaland.22:39
Tiro respinto. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Emir Karic con cross.22:38
Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Maurice Malone.22:36
Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.22:36
Sostituzione, Sturm Graz. Filip Rózga sostituisce Luca Weinhandl.22:36
Tentativo fallito. Felix Myhre (Brann) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Haaland.22:35
Sostituzione, Brann. Vetle Dragsnes sostituisce Fredrik Knudsen per infortunio.22:34
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Knudsen (Brann) per infortunio.22:33
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:32
Tiro respinto. Jacob Sørensen (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Denzel De Roeve con cross.22:29
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tim Oermann (Sturm Graz).22:29
Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:27
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:27
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:27
Sostituzione, Sturm Graz. Seedy Jatta sostituisce Axel Kayombo.22:24
Fallo di Noah Holm (Brann).22:23
Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:22
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).22:22
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Denzel De Roeve con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Mathisen (Brann) per infortunio.22:19
Emir Karic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).22:19
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).22:17
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Brann.22:16
GOL CANCELLATO DAL VAR: Otar Kiteishvili (Sturm Graz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:14
Fuorigioco. Luca Weinhandl(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emir Karic e' colto in fuorigioco.22:14
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).22:12
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:11
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Tim Oermann (Sturm Graz) per infortunio.22:07
Tiro respinto. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ulrik Mathisen.22:06
Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Myhre.22:05
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denzel De Roeve.22:04
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Brann 0.22:03
Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Brann 0.21:46
Tiro respinto. Axel Kayombo (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Emir Karic.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:44
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Noah Holm (Brann).21:44
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maurice Malone.21:43
Tentativo fallito. Thore Pedersen (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denzel De Roeve con cross.21:42
Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomi Horvat.21:41
Tentativo fallito. Axel Kayombo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:41
Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:39
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:38
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:38
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area.21:37
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Knudsen (Brann) per infortunio.21:34
Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).21:33
Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).21:32
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:30
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).21:30
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).21:27
Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Haaland.21:26
Tentativo fallito. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:24
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Denzel De Roeve (Brann).21:23
Tentativo fallito. Felix Myhre (Brann) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.21:20
Tiro parato. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:18
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:17
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fuorigioco. Fredrik Knudsen(Brann) prova il lancio lungo, ma Noah Holm e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomi Horvat con cross.21:12
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).21:11
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Thore Pedersen (Brann).21:10
Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:09
Tomi Horvat (Sturm Graz) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area.21:09
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:01
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:00
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Merkur Arena
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori19:52
Sturm Graz - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Brann sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.
Attualmente Sturm Graz si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Brann si trova 22° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; Brann ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10.
Sturm Graz e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Brann
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|5
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|4
|9
|Gol totali subiti
|11
|10
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.4
|Percentuale possesso palla
|44.1
|46.3
|Numero totale di passaggi
|2571
|2646
|Numero totale di passaggi riusciti
|1968
|2038
|Tiri nello specchio della porta
|20
|29
|Percentuale di tiri in porta
|43.5
|50.0
|Numero totale di cross
|86
|91
|Numero medio di cross riusciti
|15
|26
|Duelli per partita vinti
|372
|377
|Duelli per partita persi
|429
|383
|Corner subiti
|41
|50
|Corner guadagnati
|20
|34
|Numero di punizioni a favore
|97
|67
|Numero di punizioni concesse
|116
|78
|Tackle totali
|140
|123
|Percentuale di successo nei tackle
|58.6
|59.3
|Fuorigiochi totali
|14
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
