Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

GOL CANCELLATO DAL VAR: Otar Kiteishvili (Sturm Graz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:14

PREPARTITA

Sturm Graz - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di Sturm Graz - Brann sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

Attualmente Sturm Graz si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Brann si trova 22° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; Brann ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10.

Sturm Graz e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sturm Graz e Brann non si sono mai affrontati prima d'ora in competizioni europee: il club austriaco ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro squadre norvegesi, battendo l'FK Haugesund e il Bodø/Glimt rispettivamente nell'agosto 2019 e nell'agosto 2025 nelle qualificazioni a competizioni europee.

Il Brann è stato eliminato dalle qualificazioni di UEFA Champions League dal Salisburgo all'inizio di questa stagione con il punteggio complessivo di 5-2 (sconfitta per 1-4 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta); quelle sono state le sue uniche partite precedenti contro una squadra austriaca.

Lo Sturm Graz non è riuscito a segnare in sei delle ultime dieci partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee, tra cui ciascuna delle ultime due in UEFA Europa League. Il 50% dei loro otto gol in questo periodo è arrivato nella stessa partita, un 4-1 contro lo Slovan Bratislava nel febbraio 2024.

Il Brann ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte nelle principali competizioni europee (5N 11P), vincendo 2-1 contro il Club Brugge nell'ottobre 2007 in Coppa UEFA.

Lo Sturm Graz ha segnato soltanto 12 gol in 18 partite casalinghe di UEFA Europa League e ha la peggiore media di gol a partita in casa (0.67) tra tutte le squadre che hanno giocato 10 o più partite interne dal 2009/10 ad oggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: