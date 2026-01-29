Virgilio Sport
Sturm Graz-Brann: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Merkur Arena di Graz
29 Gennaio 2026 ore 21:00
Sturm Graz
1
Brann
0
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 85' 1-0 Otar Kiteishvili
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Sturm Graz 1, Brann 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Sturm Graz 1, Brann 0.22:54

  3. 90'+5'

    Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:52

  4. 90'+5'

    Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Jacob Sørensen (Brann) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joachim Soltvedt con cross in seguito a un calcio da fermo.22:52

  6. 90'+3'

    Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).22:51

  7. 90'+3'

    Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  9. 90'+3'

    Tiro parato. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:50

  10. 90'+2'

    Tiro parato. Felix Myhre (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joachim Soltvedt.22:49

  11. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  12. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:48

  13. 90'+1'

    Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross in seguito a un calcio da fermo.22:48

  15. 90'

    Sostituzione, Sturm Graz. Niklas Geyrhofer sostituisce Otar Kiteishvili.22:48

  16. 90'

    Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).22:47

  17. 90'

    Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  18. 89'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:47

  19. 89'

    Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Jacob Sørensen.22:46

  21. 89'

    Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bård Finne.22:46

  22. 88'

    Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Seedy Jatta con suggerimento di testa.22:46

  23. 87'

    Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:44

  24. 87'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44

  25. 85'

    Gol! Sturm Graz 1, Brann 0. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43

  27. 85'

    Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emir Karic con cross.22:42

  28. 82'

    Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Thore Pedersen.22:39

  29. 81'

    Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Markus Haaland.22:39

  30. 80'

    Tiro respinto. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Emir Karic con cross.22:38

  31. 78'

    Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Maurice Malone.22:36

  33. 78'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.22:36

  34. 78'

    Sostituzione, Sturm Graz. Filip Rózga sostituisce Luca Weinhandl.22:36

  35. 78'

    Tentativo fallito. Felix Myhre (Brann) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Haaland.22:35

  36. 77'

    Sostituzione, Brann. Vetle Dragsnes sostituisce Fredrik Knudsen per infortunio.22:34

  37. 76'

    Gara riprende.22:34

  39. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Knudsen (Brann) per infortunio.22:33

  40. 75'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  41. 75'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:32

  42. 72'

    Tiro respinto. Jacob Sørensen (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Denzel De Roeve con cross.22:29

  43. 71'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tim Oermann (Sturm Graz).22:29

  45. 70'

    Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:27

  46. 70'

    Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  47. 70'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:27

  48. 69'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  49. 69'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).22:27

  51. 66'

    Sostituzione, Sturm Graz. Seedy Jatta sostituisce Axel Kayombo.22:24

  52. 66'

    Fallo di Noah Holm (Brann).22:23

  53. 66'

    Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  54. 65'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:22

  55. 65'

    Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  57. 64'

    Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).22:22

  58. 64'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  59. 63'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Denzel De Roeve con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20

  60. 63'

    Gara riprende.22:20

  61. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Mathisen (Brann) per infortunio.22:19

  63. 61'

    Emir Karic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:19

  64. 61'

    Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).22:19

  65. 61'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  66. 60'

    Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).22:17

  67. 60'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  69. 58'

    Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Brann.22:16

  70. 56'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Otar Kiteishvili (Sturm Graz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:14

  71. 56'

    Fuorigioco. Luca Weinhandl(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emir Karic e' colto in fuorigioco.22:14

  72. 55'

    Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).22:12

  73. 55'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  75. 54'

    Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:11

  76. 49'

    Gara riprende.22:07

  77. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Tim Oermann (Sturm Graz) per infortunio.22:07

  78. 49'

    Tiro respinto. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ulrik Mathisen.22:06

  79. 47'

    Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Myhre.22:05

  81. 47'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denzel De Roeve.22:04

  82. Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Brann 0.22:03

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Brann 0.21:46

  84. 45'+1'

    Tiro respinto. Axel Kayombo (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Emir Karic.21:46

  85. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  87. 45'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:44

  88. 45'

    Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  89. 44'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  90. 44'

    Fallo di Noah Holm (Brann).21:44

  91. 44'

    Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maurice Malone.21:43

  93. 43'

    Tentativo fallito. Thore Pedersen (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denzel De Roeve con cross.21:42

  94. 42'

    Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomi Horvat.21:41

  95. 41'

    Tentativo fallito. Axel Kayombo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:41

  96. 40'

    Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:39

  97. 38'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:38

  99. 38'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:38

  100. 38'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  101. 37'

    Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area.21:37

  102. 35'

    Gara riprende.21:34

  103. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Knudsen (Brann) per infortunio.21:34

  105. 34'

    Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).21:33

  106. 34'

    Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  107. 33'

    Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).21:32

  108. 33'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  109. 31'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:30

  111. 31'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  112. 30'

    Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).21:30

  113. 30'

    Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  114. 28'

    Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:27

  115. 27'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).21:27

  117. 27'

    Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Haaland.21:26

  118. 24'

    Tentativo fallito. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:24

  119. 23'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  120. 23'

    Fallo di Denzel De Roeve (Brann).21:23

  121. 21'

    Tentativo fallito. Felix Myhre (Brann) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.21:20

  123. 20'

    Tiro parato. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20

  124. 18'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:18

  125. 18'

    Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  126. 18'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:17

  127. 18'

    Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  129. 16'

    Fuorigioco. Fredrik Knudsen(Brann) prova il lancio lungo, ma Noah Holm e' colto in fuorigioco.21:16

  130. 12'

    Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomi Horvat con cross.21:12

  131. 12'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).21:11

  132. 10'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  133. 10'

    Fallo di Thore Pedersen (Brann).21:10

  135. 10'

    Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:09

  136. 9'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area.21:09

  137. 2'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:01

  138. Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).21:00

  139. Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  141. Inizia il Primo tempo.21:00

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Merkur Arena
    Città: Graz
    Capienza: 15323 spettatori19:52

Formazioni Sturm Graz - Brann

Sturm Graz
Brann
TITOLARI STURM GRAZ
  • (53) DANIIL KHUDYAKOV (P)
  • (17) EMIR KARIC (D)
  • (47) EMANUEL AIWU (D)
  • (5) TIM OERMANN (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (10) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (39) LUCA WEINHANDL (C)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (11) AXEL KAYOMBO (A)
  • (77) MAURICE MALONE (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (14) KRISTJAN BENDRA (C)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
  • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (32) CHRISTOPH WIENER-PUCHER (P)
  • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
  • (20) SEEDY JATTA (A)
  • (8) FILIP RÓZGA (C)
  • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
  • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Fabio Ingolitsch
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (8) FELIX MYHRE (C)
  • (23) THORE PEDERSEN (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (32) MARKUS HAALAND (A)
  • (14) ULRIK MATHISEN (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
PANCHINA BRANN
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (39) JULIAN LAEGREID (A)
  • (41) LARS REMMEM (C)
  • (40) JESPER EIKREM (C)
  • (27) MADS SANDE (C)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
PREPARTITA

Sturm Graz - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Brann sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

Attualmente Sturm Graz si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Brann si trova 22° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; Brann ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10.

Sturm Graz e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sturm Graz e Brann non si sono mai affrontati prima d'ora in competizioni europee: il club austriaco ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro squadre norvegesi, battendo l'FK Haugesund e il Bodø/Glimt rispettivamente nell'agosto 2019 e nell'agosto 2025 nelle qualificazioni a competizioni europee.
  • Il Brann è stato eliminato dalle qualificazioni di UEFA Champions League dal Salisburgo all'inizio di questa stagione con il punteggio complessivo di 5-2 (sconfitta per 1-4 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta); quelle sono state le sue uniche partite precedenti contro una squadra austriaca.
  • Lo Sturm Graz non è riuscito a segnare in sei delle ultime dieci partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee, tra cui ciascuna delle ultime due in UEFA Europa League. Il 50% dei loro otto gol in questo periodo è arrivato nella stessa partita, un 4-1 contro lo Slovan Bratislava nel febbraio 2024.
  • Il Brann ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte nelle principali competizioni europee (5N 11P), vincendo 2-1 contro il Club Brugge nell'ottobre 2007 in Coppa UEFA.
  • Lo Sturm Graz ha segnato soltanto 12 gol in 18 partite casalinghe di UEFA Europa League e ha la peggiore media di gol a partita in casa (0.67) tra tutte le squadre che hanno giocato 10 o più partite interne dal 2009/10 ad oggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sturm GrazBrann
Partite giocate77
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati49
Gol totali subiti1110
Media gol subiti per partita1.61.4
Percentuale possesso palla44.146.3
Numero totale di passaggi25712646
Numero totale di passaggi riusciti19682038
Tiri nello specchio della porta2029
Percentuale di tiri in porta43.550.0
Numero totale di cross8691
Numero medio di cross riusciti1526
Duelli per partita vinti372377
Duelli per partita persi429383
Corner subiti4150
Corner guadagnati2034
Numero di punizioni a favore9767
Numero di punizioni concesse11678
Tackle totali140123
Percentuale di successo nei tackle58.659.3
Fuorigiochi totali1412
Numero totale di cartellini gialli138
Numero totale di cartellini rossi11

