(8) SONDRE AUKLEND (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(7) PATRICK BERG (C)

(26) HÅKON EVJEN (C)

(19) SONDRE FET (C)

(10) ANOUAR AIT EL HADJ (C)

(6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)

(24) CHARLES VANHOUTTE (C)

(21) ALESSIO CASTRO-MONTES (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(22) OUSSEYNOU NIANG (C)

Gara momentaneamente sospesa, Philip Zinckernagel (Bodø / Glimt) per infortunio.22:09

Koki Machida (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:09

Tiro parato. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Charles Vanhoutte.21:46

Tiro parato. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Moris.21:38

Fuorigioco. Noah Sadiki(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:36

Fuorigioco. Villads Nielsen(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Philip Zinckernagel e' colto in fuorigioco.21:35

Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Ousseynou Niang in seguito a un contropiede.21:34

Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:22

Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Franjo Ivanovic in seguito a un contropiede.21:09

Fuorigioco. Noah Sadiki(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.21:02

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League