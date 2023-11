(7) JONAS HOFMANN (C)

(18) NOAH MBAMBA (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(47) AYMAN AOURIR (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(21) AMINE ADLI (C)

(23) ADAM HLOZEK (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(16) PONTUS DAHBO (C)

(22) TOBIAS SANA (C)

(10) ALI YOUSSEF (C)

(27) ROMEO AMANÉ (C)

(11) SAMUEL GUSTAFSON (C)

(18) MIKKEL RYGAARD (C)

(5) EVEN HOVLAND (D)

Fuorigioco. Robert Andrich(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Amine Adli e' colto in fuorigioco.21:21

Fuorigioco. Romeo Amané(Häcken) prova il lancio lungo, ma Amor Layouni e' colto in fuorigioco.21:20

Fuorigioco. Piero Hincapié(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Amine Adli e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Häcken - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ullevi Stadium di Gothenburg.

Arbitro di Häcken - Bayer Leverkusen sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Häcken-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il BK Häcken non ha vinto alcuna delle sue tre sfide contro squadre tedesche (1N, 2P), anche se ha evitato la sconfitta nell'unica partita casalinga del genere (1-1 vs Lipsia nell'agosto 2018).

Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte e tre le partite contro club svedesi in Europa, battendo il Kalmar in casa e fuori nella Coppa UEFA 1986-87 e poi il BK Häcken nel primo turno.

L'Häcken ha perso tutte le sue sei partite nelle principali competizioni europee, subendo 21 gol (3.5 a partita) e segnandone solo tre (0.5 a match).

Finora il Bayer Leverkusen ha vinto tutte le quattro partite di questa Europa League e non vince cinque gare consecutive nelle principali competizioni europee dalla Coppa UEFA 1994-95.

Dall'inizio della stagione 2020-21, Florian Wirtz del Bayer Leverkusen è l'unico giocatore ad aver registrato la doppia cifra sia di gol (10) che di assist (12) in Europa League.

Dove vedere Häcken-Bayer Leverkusen di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Häcken-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Häcken-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

