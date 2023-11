(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(23) STEVEN BERGHUIS (C)

(11) CARLOS FORBS (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

(33) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(7) STEVEN BERGWIJN (C)

(18) BAMO MEÏTÉ (C)

(8) AZZEDINE OUNAHI (C)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(34) BILAL NADIR (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(23) ISMAÏLA SARR (C)

(20) JOAQUÍN CORREA (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

Fuorigioco. Pau López(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:23

Fuorigioco. Renan Lodi(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:22

Gol! Marsiglia 1, Ajax 1. Brian Brobbey (Ajax) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Steven Berghuis con passaggio filtrante.21:09

Rigore concesso da Jorrel Hato (Ajax) per un fallo in area.21:07

Rigore per Marsiglia. Ismaïla Sarr e'stato atterrato in area di rigore.21:07

Tiro parato. Ismaïla Sarr (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amine Harit.21:05

PREPARTITA

Marseille - Ajax è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Ajax sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Marseille-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsiglia ha perso le prime tre partite contro l'Ajax, ha vinto le due successive e da allora ha pareggiato le due più recenti. La formazione francese ha vinto l'ultima partita casalinga contro gli olandesi nel marzo 2009 in Coppa UEFA.

L'Ajax ha vinto le ultime due trasferte contro club francesi, battendo il Lille in entrambe le occasioni, nel 2019 e nel 2021.

Il Marsiglia ha vinto le ultime due partite in UEFA Europa League e cerca di ottenere tre successi di fila nella competizione per la prima volta da dicembre 2015.

Dopo aver vinto cinque partite di fila in UEFA Europa League tra febbraio 2020 e marzo 2021, l'Ajax non ha vinto alcuna delle ultime otto gare nella competizione (4N, 4P).

Solo Florian Wirtz e James Ward-Prowse (4 a testa) hanno servito più assist in questa stagione di UEFA Europa League rispetto alla coppia del Marsiglia Amine Harit e Jonathan Clauss (3 a testa).

Dove vedere Marseille-Ajax di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Marseille-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League