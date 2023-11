(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(20) RICHARD ALMEYDA (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(46) ANDREAS MYKLEBUST (C)

(37) LEON-ROBIN JUBERG-HOVLAND (C)

(10) ERIC KITOLANO (C)

(33) NIKLAS ØDEGÅRD (C)

(22) MAGNUS GRØDEM (C)

(20) KRISTIAN ERIKSEN (C)

(16) EMIL BREIVIK (C)

Tiro parato. Veton Berisha (Molde) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Haugen.21:23

Fuorigioco. Andrey Lunev(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Juninho e' colto in fuorigioco.21:17

Gol! Molde 0, Qarabağ 1. Juninho (Qarabağ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marko Jankovic.21:12

PREPARTITA

Molde - Qarabag è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aker Stadion di Molde.

Arbitro di Molde - Qarabag sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Molde-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Molde non è riuscito a vincere alcuna delle sue due partite contro il Qarabag, pareggiando durante le qualificazioni alla Champions League 2020-21 prima di perdere nella prima giornata di questa stagione.

Il Qarabag ha affrontato squadre norvegesi quattro volte e non ha mai subito gol (2N, 2N), anche se ha segnato solo due volte.

Dopo aver perso le prime due partite di questa Europa League, il Molde ha vinto le successive due e non ha mai vinto tre partite consecutive nella stessa stagione europea (escluse le qualificazioni).

Il Qarabag ha la differenza reti più bassa (-3) tra tutte le squadre attualmente tra le prime due posizioni del proprio girone in questa Europa League. Con una vittoria otterrebbe tre successi nella stessa stagione nella competizione per la prima volta.

Kristian Eriksen ha segnato con due dei suoi tre tiri con il Molde in questa Europa League, nessun giocatore tra quelli con più di una conclusione tentata ha una più alta percentuale realizzativa (67%).

Dove vedere Molde-Qarabag di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Molde-Qarabag si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Molde-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

