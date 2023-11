(12) ANDREAS DIMITRIOU (C)

(8) MORGAN BROWN (C)

(7) LEO BENGTSSON (C)

(37) JÚLIUS SZÖKE (C)

(23) KAROL STRUSKI (C)

(21) MIHLALI MAYAMBELA (C)

(93) COLE MCKINNON (C)

(15) JOSÉ CIFUENTES (C)

(19) ABDALLAH SIMA (C)

(14) SAM LAMMERS (C)

(13) TODD CANTWELL (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

Gara momentaneamente sospesa, Steeve Yago (Aris Limassol) per infortunio.21:22

Tiro parato. Caju (Aris Limassol) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Shavy Babicka.21:11

Fuorigioco. José Cifuentes(Rangers) prova il lancio lungo, ma Danilo e' colto in fuorigioco.21:08

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Abdallah Sima e' colto in fuorigioco.21:00

PREPARTITA

Rangers - Aris Limassol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Aris Limassol sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Rangers-Aris Limassol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I Rangers erano imbattuti da quattro partite contro squadre cipriote (3V, 1N), prima di perdere contro l'Aris Limassol al secondo turno di questa Europa League.

L'Aris Limassol ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte in Europa nonostante abbia segnato in ciascuna partita.

I Rangers hanno vinto ciascuna delle ultime cinque partite casalinghe in UEFA Europa League, l'ultima volta che hanno trovato più successi interni consecutivi tra Coppa UEFA e Europa League è stata tra il 1982 e il 1986 (7).

Nessuna squadra ha subito più tiri in porta in questa edizione di UEFA Europa League rispetto all'Aris Limassol (27).

Il terzino destro dei Rangers James Tavernier ha preso parte direttamente a 15 gol per il club in UEFA Europa League (10 gol, 5 assist); dalla sua prima gara con questa squadra nella competizione nel settembre 2018, solo Alfredo Morelos ha contribuito a più reti per il suo club (21).

Dove vedere Rangers-Aris Limassol di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rangers-Aris Limassol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Rangers-Aris Limassol verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League