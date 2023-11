(25) JAKUB HROMADA (C)

(6) CONRAD WALLEM (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(17) LUKÁS PROVOD (C)

(22) ANDRES DUMITRESCU (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(32) ROMAN SCURTUL (C)

(29) VLAD COLIS (C)

(22) BERKAY VARDAR (C)

(17) JÉROME MBEKELI (C)

(8) JOÃO PAULO (C)

(11) RICARDINHO (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(14) AMINE TALAL (C)

Gol! FC Sheriff Tiraspol 0, Slavia Praga 1. Václav Jurecka (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jan Boril con cross.21:18

Tiro parato. Václav Jurecka (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mick van Buren.21:15

PREPARTITA

Sheriff Tiraspol - Slavia Praga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Sheriff Stadium di Tiraspol.

Arbitro di Sheriff Tiraspol - Slavia Praga sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sheriff Tiraspol non ha vinto alcuna delle tre sfide contro lo Slavia Praga, pareggiando le primi due nel 2009/10, prima di perdere 6-0 nella seconda giornata di questa stagione.

Nessuna squadra ha subito meno gol dello Slavia Praga in questa Europa League (due). Con una vittoria passerebbe la fase a gironi per la terza partecipazione consecutiva alla competizione (dopo il 2018/19 e il 2020/21).

Lo Sheriff Tiraspol ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee (2V, 1N) e finora non ha mai vinto in questa Europa League (1N, 3P).

Solo il Bayer Leverkusen (18.2%) ha una percentuale realizzativa più alta dello Slavia Praga in questa Europa League, con la squadra ceca che ha segnato 10 gol con 56 conclusioni (17.9%).

Lo Sheriff Tiraspol è la squadra con il più basso valore di Expected Goals in questa Europa League (2.4).

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Slavia Praga di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

