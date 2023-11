(11) HENOK TEKLAB (C)

Gara momentaneamente sospesa, Mohammed Amoura (Union Saint-Gilloise) per infortunio.21:19

Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.21:14

PREPARTITA

Toulouse - Union Saint-Gilloise è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium Municipal, Toulouse di Toulouse.

Arbitro di Toulouse - Union Saint-Gilloise sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Toulouse-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Tolosa non ha ancora battuto un club belga in tre tentativi (2N, 1P): non ha trovato il successo contro il Club Brugge nella fase a gironi della UEFA Europa League nel 2009/10 (1N, 1P) e ha pareggiato contro l’Union Saint-Gilloise al primo turno in questa edizione.

L’unico precedente in trasferta dell’Union Saint-Gilloise contro una squadra francese è stata una sconfitta contro il Marsiglia in Coppa delle Fiere nel settembre 1962.

Il Tolosa ha già conquistato tanti punti in questa Europa League (7) quanti ne aveva ottenuti nella precedente partecipazione alla competizione (2009/10); una vittoria in questa gara gli assicura almeno un secondo posto nel girone.

Dopo aver vinto le prime tre partite di Europa League – nella scorsa edizione - l'Union Saint-Gilloise ha ottenuto solo tre successi nelle successive 11 gare nella competizione (4N, 4P).

L'Union Saint-Gilloise ha segnato tre gol nonostante abbia totalizzato 5.9 Expected Goals in questa Europa League: nessuna squadra sta sottoperformando di più in base agli xG in questa edizione della competizione (-2.9).

