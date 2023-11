(31) FILIP DJURICIC (C)

(52) TONNY VILHENA (C)

(17) DANIEL MANCINI (C)

(22) AITOR CANTALAPIEDRA (C)

(4) RUBÉN PÉREZ (C)

(16) ADAM CERIN (C)

(34) SEBASTIÁN PALACIOS (C)

(10) BERNARD (C)

(24) ALFONSO PEDRAZA (C)

(20) RAMON TERRATS (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(10) DANI PAREJO (C)

(27) ILIAS AKHOMACH (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

Fuorigioco. Filip Mladenovic(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Aitor Cantalapiedra e' colto in fuorigioco.21:13

Fuorigioco. Rubén Pérez(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Sebastián Palacios e' colto in fuorigioco.21:09

PREPARTITA

Villarreal - Panathinaikos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal - Panathinaikos sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Villarreal-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I tre incontri tra Villarreal e Panathinaikos sono in perfetto bilancio, con una vittoria per parte e un pareggio.

Il Panathinaikos ha perso 15 delle 16 trasferte contro club spagnoli in Europa (1N), subendo 37 gol in queste partite.

Il Villarreal ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe di UEFA Europa League, segnando 21 gol in questo parziale.

Il Panathinaikos ha vinto solo una delle sue ultime 17 partite in UEFA Europa League (4N, 12P), proprio contro il Villarreal nella gara di andata.

Alexander Sørloth ha segnato due gol in ciascuna delle ultime tre edizioni di UEFA Europa League; lo ha fatto in sole tre partite con il Villarreal in questa stagione, mentre ha impiegato sette match sia nel 2021-22 che nel 2022-23 con la Real Sociedad.

Dove vedere Villarreal-Panathinaikos di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Villarreal-Panathinaikos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Villarreal-Panathinaikos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League