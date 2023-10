(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

(33) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(23) STEVEN BERGHUIS (C)

(70) RODOLFO PIZARRO (C)

(19) NICLAS ELIASSON (C)

(20) PETROS MANTALOS (C)

(6) JENS JØNSSON (C)

(25) KONSTANTINOS GALANOPOULOS (C)

(8) MIJAT GACINOVIC (C)

(13) ORBELÍN PINEDA (C)

(5) NORDIN AMRABAT (C)

(4) DAMIAN SZYMANSKI (C)

PREPARTITA

AEK Athens - Ajax è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Ajax sarà Matej Jug coadiuvato da Matej Zunic e Manuel Vidali. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

AEK Athens-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’AEK Atene ha perso tutti i quattro confronti precedenti con l’Ajax nelle coppe europee, tutti in Champions League (due nel 1994/95 e due nel 2018/19).

L’Ajax è imbattuto da 11 sfide contro squadre greche nelle coppe europee (7V, 4N) dopo lo 0-1 contro l’Olympiakos dell’ottobre 1998.

L’AEK Atene non vince in casa da 12 partite in UEFA Europa League (5N, 7P): l’ultimo successo è stato il 3-1 contro l’Hajduk Spalato nella fase a gironi 2010/11.

L’Ajax ha perso solo due delle ultime 19 partite nella fase a gironi della UEFA Europa League (8V, 9N), 1-3 in casa contro l’Anderlecht nel 2009/10 e 0-1 in trasferta contro il Fenerbahçe nel 2015/16.

L’AEK Atena ha vinto 3-2 in casa del Brighton nella prima giornata di UEFA Europa League nonostante il 24.9% di possesso palla; nella storia del torneo (dal 2009/10), solo tre squadre hanno segnato tre reti in una partita con un possesso palla inferiore: Siviglia-Moenchengladbach nel febbraio 2015 (24.2%), Ferencvaros-Trabzonspor nel settembre 2022 (24.1%) e Levante-Twente nell’ottobre 2012 (24%).

Dove vedere AEK Athens-Ajax di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

AEK Athens-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

AEK Athens-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

