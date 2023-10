(15) JOSÉ CIFUENTES (C)

(93) COLE MCKINNON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

(14) SAM LAMMERS (C)

(8) MORGAN BROWN (C)

(12) ANDREAS DIMITRIOU (C)

(37) JÚLIUS SZÖKE (C)

(21) MIHLALI MAYAMBELA (C)

(23) KAROL STRUSKI (C)

(14) YANNICK GOMIS (C)

(7) LEO BENGTSSON (C)

PREPARTITA

Aris Limassol - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.

Arbitro di Aris Limassol - Rangers sarà Horatiu Fesnic coadiuvato da Valentin Avram e Alexandru Cerei. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Aris Limassol-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto in assoluto nelle coppe europee contro una squadra scozzese per l’Aris Limassol.

I Rangers hanno vinto tre delle quattro sfide precedenti nelle coppe europee contro squadre cipriote (1N), tutte contro l’Anorthosis Famagosta nei preliminari di Champions League (1V, 1N nel 1995/96, 2V nel 2005/06).

L’Aris Limassol ha vinto tre delle ultime quattro gare interne nelle coppe europee, perdendo l’altra 0-1 contro il Raków Czestochowa nei preliminari di Champions League in questa stagione. In queste quattro partite ha realizzato 14 gol (3.5 a partita).

I Rangers hanno vinto solo due delle ultime 17 trasferte nelle coppe europee (5N, 10P), compresa solo una delle ultime otto in UEFA Europa League (3N, 4P), 4-2 in casa del Borussia Dortmund nel 2021/22.

Abdallah Sima ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze nella fase a gironi di UEFA Europa League, tre con lo Slavia Praga nel 2021/21 e il gol della vittoria dei Rangers contro il Betis nella prima giornata di questa stagione.

Dove vedere Aris Limassol-Rangers di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Aris Limassol-Rangers si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Aris Limassol-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

