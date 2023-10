(21) PEP BIEL (C)

(20) JOÃO CARVALHO (C)

(15) SOTIRIOS ALEXANDROPOULOS (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(4) MADY CAMARA (C)

(56) DANIEL PODENCE (C)

(7) KONSTANTINOS FORTOUNIS (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(37) MILOS VULIC (C)

(21) NIKOLA KUVELJIC (C)

(27) MILOS PANTOVIC (C)

(35) IFET DAKOVAC (C)

(14) PETAR STANIC (C)

(7) MILAN RADIN (C)

(18) NEMANJA STOJIC (C)

PREPARTITA

Backa Topola - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Gradski stadion Backa Topola di Backa Topola.

Arbitro di Backa Topola - Olympiakos sarà Benoît Bastien coadiuvato da Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Backa Topola-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto a livello europeo tra Backa Topola e Olympiakos e prima sfida per la squadra serba contro una formazione greca in una competizione UEFA.

L’Olympiakos ha perso solo una delle ultime sette partite nelle coppe europee contro formazioni serbe (5V, 1N) e ha già eliminato l’FK Cukaricki dai preliminari di questa UEFA Europa League, vincendo con un risultato aggregato di 6-1 tra andata e ritorno.

Nelle due gare precedenti casalinghe del Backa Topola in una competizione UEFA sono stati realizzati 17 gol (8.5 a partita), un pareggio 6-6 nella UEFA Europa League 2020/21 contro l’FCSB e una sconfitta 1-4 contro lo Sporting Braga nelle qualificazioni alla Champions League di questa stagione.

L’Olympiakos ha vinto solo due delle ultime 20 trasferte nella fase a gironi di una competizione UEFA (3N, 15P), ma entrambe in UEFA Europa League – 2-0 in casa del F91 Dudelange nel 2018/19 e 3-0 in casa del Fenerbahçe nel 2021/22.

Dopo la doppietta contro il Friburgo alla prima giornata, Ayoub El Kaabi potrebbe diventare il primo giocatore dell’Olympiakos capace di andare in gol nelle prime due presenze in Europa League con il club. Il marocchino è stato il primo a siglare una marcatura multipla con il club al debutto nella competizione.

Dove vedere Backa Topola-Olympiakos di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Backa Topola-Olympiakos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Backa Topola-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

