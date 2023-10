PREPARTITA

Marseille - Brighton and Hove Albion è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Brighton and Hove Albion sarà Mykola Balakin coadiuvato da Aleksandr Berkut e Dmytro Zaporozhenko. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Marseille-Brighton and Hove Albion ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsigia ha vinto solo uno degli ultimi 15 confronti con squadre della Premier League inglese (2N, 12P) e non ha ottenuto il successo nelle ultime 10 (2N, 8P) dopo l’1-0 contro il Chelsea in Champions League nel 2010, perdendo le ultime sei di fila.

Primo confronto tra una squadra francese e una inglese nella fase a gironi di UEFA Europa League dal 2017/18, quando il Lione vinse in casa e in trasferta contro l’Everton.

Il Marsiglia ha vinto solo una delle ultime 16 partite nella fase a gironi della UEFA Europa League (8N, 7P), 1-0 contro la Lokomotiv Mosca nell’ultima gara del girone nel 2021/22.

Dopo la sconfitta 2-3 contro l’AEK Atene nella prima giornata, il Brighton potrebbe diventare solo la terza squadra inglese a perdere le prime due partite nelle coppe europee, dopo il Nottingham Forest nel 1961/62 in Coppa delle Fiere e l’Aston Villa 1975/76 in Coppa UEFA.

Con la doppietta contro l’Ajax alla prima giornata, Pierre-Emerick Aubameyang del Marsiglia ha segnato 26 gol in UEFA Europa League, il secondo miglior marcatore di sempre (come Aritz Aduriz) dietro solo a Radamel Falcao (30).

Dove vedere Marseille-Brighton and Hove Albion di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Marseille-Brighton and Hove Albion verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League