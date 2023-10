(19) TOMI HORVAT (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(14) JAVI SERRANO (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(11) JOHN YEBOAH (C)

(5) GUSTAV BERGGREN (C)

(8) BEN LEDERMAN (C)

(22) DEIAN SORESCU (C)

(27) BARTOSZ NOWAK (C)

(66) GIANNIS PAPANIKOLAOU (C)

(14) SRDJAN PLAVSIC (C)

(7) FRAN TUDOR (C)

(30) VLADYSLAV KOCHERGIN (C)

PREPARTITA

Raków Czestochowa - SK Puntigamer Sturm Graz è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.

Arbitro di Raków Czestochowa - SK Puntigamer Sturm Graz sarà Aliyar Aghayev coadiuvato da Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Raków Czestochowa-SK Puntigamer Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è sia il primo confronto contro una squadra austriaca per il Rakow Czestochowa, sia il primo contro una squadra polacca in Europa per lo Sturm Graz.

L’unico precedente in UEFA Europa League tra una squadra polacca e una austriaca risale alla fase a gironi 2010/11, con il Lech Poznan che vinse sia in casa che in trasferta contro l’RB Salisburgo.

Il Rakow Czestochowa ha perso solo una delle 10 gare casalinghe precedenti nelle coppe europee (7V, 2N), ma proprio la più recente, 0-1 contro il Copenaghen nei preliminari di questa Champions League.

Lo Sturm Graz non vince fuori casa in UEFA Europa League da otto partite (2N, 6P) dopo il 2-1 contro l’AEK Atene nella fase a gironi 2011/12.

Nella prima giornata di questa UEFA Europa League, il Rakow Czestochowa ha sia effettuato meno tiri (3) che concessi di più (29) nella competizione, con il valore più alto di Expected Goals contro (3.93).

Dove vedere Raków Czestochowa-SK Puntigamer Sturm Graz di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Raków Czestochowa-SK Puntigamer Sturm Graz si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Raków Czestochowa-SK Puntigamer Sturm Graz verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

