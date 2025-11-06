Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Villa Park di Birmingham
6 Novembre 2025 ore 21:00
Aston Villa
2
Maccabi Tel Aviv
0
Partita finita
Arbitro: Julian Weinberger
  1. 45+1' 1-0 Ian Maatsen
  2. 59' 2-0 Donyell Malen (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0.22:59

  3. 90'+4'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:57

  4. 90'+4'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:57

  5. 90'+2'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  6. 90'+2'

    Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:54

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:54

  9. 90'

    Fuorigioco. Boubacar Kamara(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Lamare Bogarde e' colto in fuorigioco.22:52

  10. 87'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  11. 87'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:50

  12. 85'

    Youri Tielemans (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  13. 85'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:48

  15. 83'

    Gara riprende.22:45

  16. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:45

  17. 79'

    Fuorigioco. Boubacar Kamara(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.22:42

  18. 79'

    Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:42

  19. 79'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:41

  21. 78'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.22:41

  22. 78'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ion Nicolaescu sostituisce Hélio Varela.22:41

  23. 76'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).22:39

  24. 76'

    Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.22:39

  25. 76'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  27. 76'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:38

  28. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Amadou Onana.22:38

  29. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. Youri Tielemans sostituisce Jadon Sancho.22:38

  30. 74'

    Sostituzione, Aston Villa. Emiliano Buendía sostituisce Evann Guessand.22:37

  31. 74'

    Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Issouf Sissokho.22:37

  33. 74'

    Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:36

  34. 74'

    Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  35. 71'

    Gara riprende.22:34

  36. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:32

  37. 69'

    Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:31

  39. 69'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  40. 66'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  41. 66'

    Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:28

  42. 64'

    Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Pau Torres.22:27

  43. 64'

    Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Morgan Rogers.22:27

  45. 63'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).22:26

  46. 63'

    Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 61'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).22:24

  48. 61'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  49. 60'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Itamar Noy.22:23

  51. 60'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sagiv Jehezkel sostituisce Osher Davida.22:23

  52. 59'

    Gol! Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0. Donyell Malen (Aston Villa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22

  53. 57'

    Rigore per Aston Villa. Ezri Konsa e'stato atterrato in area di rigore.22:19

  54. 57'

    Rigore concesso da Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) per un fallo in area.22:19

  55. 56'

    Donyell Malen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  57. 56'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).22:18

  58. 55'

    Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.22:18

  59. 55'

    Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hélio Varela.22:18

  60. 55'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).22:17

  61. 55'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  63. 55'

    Gara riprende.22:17

  64. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:14

  65. 51'

    Tentativo fallito. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:14

  66. 51'

    Tiro parato. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers.22:13

  67. 50'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  69. 50'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:13

  70. 48'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  71. 48'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:11

  72. 48'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  73. 48'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:11

  75. 47'

    Fallo di Ezri Konsa (Aston Villa).22:10

  76. 47'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  77. Inizia il Secondo tempo Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0.22:08

  78. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0.21:52

  79. 45'+3'

    Tentativo fallito. Ezri Konsa (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:52

  81. 45'+2'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  82. 45'+2'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:51

  83. 45'+1'

    Gol! Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Morgan Rogers.21:49

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:49

  85. 44'

    Jadon Sancho (Aston Villa).21:47

  87. 44'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  88. 40'

    Fuorigioco. Issouf Sissokho(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Hélio Varela e' colto in fuorigioco.21:43

  89. 39'

    Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Roy Revivo.21:42

  90. 38'

    Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Lindelöf.21:41

  91. 37'

    Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:40

  93. 37'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  94. 37'

    Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).21:40

  95. 36'

    Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39

  96. 35'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jadon Sancho.21:38

  97. 35'

    Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ian Maatsen.21:38

  99. 33'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  100. 33'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).21:36

  101. 32'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  102. 32'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).21:36

  103. 29'

    Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:33

  105. 29'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  106. 29'

    Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).21:32

  107. 28'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).21:31

  108. 28'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  109. 25'

    Pau Torres (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  111. 25'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).21:29

  112. 24'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:27

  113. 24'

    Tiro respinto. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dor Peretz.21:27

  114. 19'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).21:23

  115. 19'

    Tiro respinto. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jadon Sancho.21:23

  117. 19'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:22

  118. 19'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  119. 18'

    Emiliano Martínez (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  120. 18'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).21:21

  121. 17'

    Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:21

  123. 17'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  124. 14'

    Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:18

  125. 14'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  126. 14'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Heitor sostituisce Mohamed Ali Camara per infortunio.21:17

  127. 14'

    Gara riprende.21:17

  129. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:16

  130. 10'

    Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Hélio Varela e' colto in fuorigioco.21:14

  131. 10'

    Gara riprende.21:13

  132. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:12

  133. 7'

    Tiro parato. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.21:10

  135. 6'

    Tiro respinto. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Osher Davida.21:10

  136. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  137. Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:05

  138. Inizia il Primo tempo.21:04

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Villa Park
    Città: Birmingham
    Capienza: 42682 spettatori19:48

Formazioni Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

Aston Villa
Maccabi Tel Aviv
TITOLARI ASTON VILLA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (C)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (C)
  • (17) DONYELL MALEN (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (62) BEN BROGGIO (C)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (95) RHYS OAKLEY (P)
  • (6) ROSS BARKLEY (C)
  • (44) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
TITOLARI MACCABI TEL AVIV
  • (90) ROI MISHPATI (P)
  • (5) MOHAMED ALI CAMARA (D)
  • (13) RAZ SHLOMO (D)
  • (6) TYRESE ASANTE (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (77) OSHER DAVIDA (C)
  • (28) ISSOUF SISSOKHO (C)
  • (30) ITAMAR NOY (C)
  • (29) HÉLIO VARELA (C)
  • (42) DOR PERETZ (C)
  • (19) ELAD MADMON (A)
PANCHINA MACCABI TEL AVIV
  • (22) OFEK MELIKA (P)
  • (11) SAGIV JEHEZKEL (D)
  • (34) SAYED ABU FARHI (A)
  • (10) KERVIN ANDRADE (A)
  • (21) NOAM BEN HARUSH (D)
  • (1) YOAV GERAFI (P)
  • (23) BEN LEDERMAN (C)
  • (98) ION NICOLAESCU (A)
  • (4) HEITOR (D)
  • (36) IDO SHAHAR (C)
  • (41) ITAY BEN HAMO (D)
  • (14) DENNY GROPPER (D)
ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
  • Zarko Lazetic
PREPARTITA

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Maccabi Tel Aviv sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Aston Villa si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Aston Villa e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Si tratta del primo incontro in assoluto tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, nonché della prima partita dei Villans contro un club israeliano.
  • Il Maccabi Tel Aviv ha perso tutte e quattro le partite nella maggiori competizioni europee contro club inglesi: due sconfitte contro lo Stoke nella UEFA Europa League 2011/12 ed entrambe le sfide contro il Chelsea nella Champions League 2015/16.
  • Questa partita si giocherà tre anni esatti dopo la prima gara di Unai Emery alla guida dell'Aston Villa: la sua squadra ha vinto 12 delle 14 partite casalinghe europee (incluse le qualificazioni, 1N, 1P) sotto la guida dello spagnolo, trovando il successo in tutte quelle disputate nel 2025 (tre in UEFA Champions League la scorsa stagione, 1-0 contro il Bologna questa stagione).
  • Il Maccabi Tel Aviv ha perso nove delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2V, 1N) e ha mantenuto la porta inviolata una volta nelle ultime 23 partite disputate in questi tornei.
  • Solo Sebastian Tounekti (21) del Celtic ha registrato più tocchi nell'area di rigore avversaria in questa UEFA Europa League rispetto a Evann Gussand (19) dell'Aston Villa, autore del gol di apertura nella sconfitta per 2-1 del Villa contro i Go Ahead Eagles alla terza giornata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Aston VillaMaccabi Tel Aviv
Partite giocate33
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati41
Gol totali subiti26
Media gol subiti per partita0.72.0
Percentuale possesso palla58.646.3
Numero totale di passaggi13921198
Numero totale di passaggi riusciti12101015
Tiri nello specchio della porta1410
Percentuale di tiri in porta50.037.0
Numero totale di cross5437
Numero medio di cross riusciti128
Duelli per partita vinti140140
Duelli per partita persi141148
Corner subiti1218
Corner guadagnati1912
Numero di punizioni a favore4338
Numero di punizioni concesse3536
Tackle totali4154
Percentuale di successo nei tackle63.466.7
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli54
Numero totale di cartellini rossi00

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio