Incontro terminato, Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0.
Secondo tempo terminato, Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0.22:59
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:57
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:57
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:54
Fuorigioco. Boubacar Kamara(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Lamare Bogarde e' colto in fuorigioco.22:52
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:50
Youri Tielemans (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).22:48
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:45
Fuorigioco. Boubacar Kamara(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.22:42
Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:41
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.22:41
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ion Nicolaescu sostituisce Hélio Varela.22:41
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).22:39
Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.22:39
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:38
Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Amadou Onana.22:38
Sostituzione, Aston Villa. Youri Tielemans sostituisce Jadon Sancho.22:38
Sostituzione, Aston Villa. Emiliano Buendía sostituisce Evann Guessand.22:37
Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Issouf Sissokho.22:37
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:36
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:32
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:31
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).22:28
Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Pau Torres.22:27
Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Morgan Rogers.22:27
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).22:26
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).22:24
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Itamar Noy.22:23
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sagiv Jehezkel sostituisce Osher Davida.22:23
Gol! Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0. Donyell Malen (Aston Villa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22
Rigore per Aston Villa. Ezri Konsa e'stato atterrato in area di rigore.22:19
Rigore concesso da Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) per un fallo in area.22:19
Donyell Malen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).22:18
Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.22:18
Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hélio Varela.22:18
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).22:17
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:14
Tentativo fallito. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:14
Tiro parato. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers.22:13
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:13
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:11
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:11
Fallo di Ezri Konsa (Aston Villa).22:10
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Inizia il Secondo tempo Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0.22:08
Primo tempo terminato, Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0.21:52
Tentativo fallito. Ezri Konsa (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:52
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).21:51
Gol! Aston Villa 1, Maccabi Tel Aviv 0. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Morgan Rogers.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:49
Jadon Sancho (Aston Villa).21:47
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fuorigioco. Issouf Sissokho(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Hélio Varela e' colto in fuorigioco.21:43
Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Roy Revivo.21:42
Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Lindelöf.21:41
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:40
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).21:40
Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jadon Sancho.21:38
Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ian Maatsen.21:38
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).21:36
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).21:36
Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:33
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).21:32
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).21:31
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Pau Torres (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).21:29
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:27
Tiro respinto. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dor Peretz.21:27
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).21:23
Tiro respinto. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jadon Sancho.21:23
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:22
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Emiliano Martínez (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).21:21
Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:21
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:18
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Heitor sostituisce Mohamed Ali Camara per infortunio.21:17
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:16
Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Hélio Varela e' colto in fuorigioco.21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:12
Tiro parato. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.21:10
Tiro respinto. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Osher Davida.21:10
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:05
Inizia il Primo tempo.21:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park
Città: Birmingham
Capienza: 42682 spettatori19:48
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Maccabi Tel Aviv sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Attualmente Aston Villa si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
Aston Villa e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aston Villa
|Maccabi Tel Aviv
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|2
|6
|Media gol subiti per partita
|0.7
|2.0
|Percentuale possesso palla
|58.6
|46.3
|Numero totale di passaggi
|1392
|1198
|Numero totale di passaggi riusciti
|1210
|1015
|Tiri nello specchio della porta
|14
|10
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|37.0
|Numero totale di cross
|54
|37
|Numero medio di cross riusciti
|12
|8
|Duelli per partita vinti
|140
|140
|Duelli per partita persi
|141
|148
|Corner subiti
|12
|18
|Corner guadagnati
|19
|12
|Numero di punizioni a favore
|43
|38
|Numero di punizioni concesse
|35
|36
|Tackle totali
|41
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|63.4
|66.7
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
