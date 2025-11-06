Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Arbitro di Aston Villa - Maccabi Tel Aviv sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Aston Villa si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Maccabi Tel Aviv si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Aston Villa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Aston Villa e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Si tratta del primo incontro in assoluto tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, nonché della prima partita dei Villans contro un club israeliano.

Il Maccabi Tel Aviv ha perso tutte e quattro le partite nella maggiori competizioni europee contro club inglesi: due sconfitte contro lo Stoke nella UEFA Europa League 2011/12 ed entrambe le sfide contro il Chelsea nella Champions League 2015/16.

Questa partita si giocherà tre anni esatti dopo la prima gara di Unai Emery alla guida dell'Aston Villa: la sua squadra ha vinto 12 delle 14 partite casalinghe europee (incluse le qualificazioni, 1N, 1P) sotto la guida dello spagnolo, trovando il successo in tutte quelle disputate nel 2025 (tre in UEFA Champions League la scorsa stagione, 1-0 contro il Bologna questa stagione).

Il Maccabi Tel Aviv ha perso nove delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2V, 1N) e ha mantenuto la porta inviolata una volta nelle ultime 23 partite disputate in questi tornei.

Solo Sebastian Tounekti (21) del Celtic ha registrato più tocchi nell'area di rigore avversaria in questa UEFA Europa League rispetto a Evann Gussand (19) dell'Aston Villa, autore del gol di apertura nella sconfitta per 2-1 del Villa contro i Go Ahead Eagles alla terza giornata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: