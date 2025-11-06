Incontro terminato, Basilea 3, Steaua Bucarest 1.
Secondo tempo terminato, Basilea 3, Steaua Bucarest 1.20:43
Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40
Fallo di Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:40
Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area. Assist di Andrej Bacanin.20:40
Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Philip Otele con cross.20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest).20:38
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:38
Gol! Basilea 3, Steaua Bucarest 1. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Xherdan Shaqiri.20:36
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).20:35
Sostituzione, Basilea. Andrej Bacanin sostituisce Moritz Broschinski.20:34
Fuorigioco. Alexandru Pantea(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Malcom Edjouma e' colto in fuorigioco.20:34
Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce David Miculescu.20:33
Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Koba Koindredi.20:30
Ibrahim Salah (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:28
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).20:27
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:27
Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel Graovac.20:27
Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).20:26
Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Flavius Daniliuc (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).20:26
Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Bénie Traoré.20:25
Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Nicolas Vouilloz.20:25
Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Darius Olaru.20:23
Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Lixandru sostituisce Florin Tanase.20:23
Gol! Basilea 2, Steaua Bucarest 1. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:22
Moussa Cissé (Basilea) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Moritz Broschinski.20:22
Tentativo fallito. Risto Radunovic (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:21
Tentativo fallito. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:20
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Adrian Barisic (Basilea).20:20
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).20:20
Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Tentativo fallito. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Moritz Broschinski da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).20:18
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:16
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:16
Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:15
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:15
Tiro parato. Philip Otele (Basilea) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Metinho.20:14
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:12
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:11
Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Léo Leroy.20:11
Sostituzione, Basilea. Philip Otele sostituisce Marin Soticek.20:11
Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:10
Fuorigioco. Siyabonga Ngezana(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.20:10
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:09
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:09
Gol! Basilea 1, Steaua Bucarest 1. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alexandru Pantea.20:06
Fallo di Moussa Cissé (Basilea).20:05
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Tentativo fallito. Marin Soticek (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.20:03
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).20:01
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).20:00
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:00
Fallo di mano di Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:59
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri.19:59
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:59
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Moussa Cissé (Basilea).19:57
Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Bîrligea.19:57
Fuorigioco. Flavius Daniliuc(Basilea) prova il lancio lungo, ma Moritz Broschinski e' colto in fuorigioco.19:55
Inizia il Secondo tempo Basilea 1, Steaua Bucarest 0.19:54
Sostituzione, Steaua Bucarest. Malcom Edjouma sostituisce Adrian Sut.19:54
Primo tempo terminato, Basilea 1, Steaua Bucarest 0.19:39
Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) e' ammonito.19:38
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Lukás Zima (Steaua Bucarest).19:38
Tiro parato. Metinho (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moritz Broschinski.19:38
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Adrian Sut (Steaua Bucarest).19:36
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).19:36
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bénie Traoré.19:36
Gara riprende.19:35
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:32
Léo Leroy (Basilea) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:32
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Moritz Broschinski.19:32
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.19:31
Tiro respinto. Metinho (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Xherdan Shaqiri.19:30
Fuorigioco. Moritz Broschinski(Basilea) prova il lancio lungo, ma Bénie Traoré e' colto in fuorigioco.19:28
Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro da centro area.19:28
Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bénie Traoré.19:28
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase.19:27
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).19:26
Tentativo fallito. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Bîrligea in seguito a un contropiede.19:25
Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:24
Florin Tanase (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:22
Fuorigioco. Xherdan Shaqiri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Moritz Broschinski e' colto in fuorigioco.19:21
Tiro respinto. Metinho (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Soticek.19:21
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.19:19
Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).19:19
Daniel Graovac (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase con suggerimento di testa.19:17
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).19:16
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Miculescu.19:14
Tiro respinto. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da centro area.19:14
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).19:12
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Miculescu.19:12
Fallo di Moussa Cissé (Basilea).19:10
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Fallo di Marin Soticek (Basilea).19:07
Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Gol! Basilea 1, Steaua Bucarest 0. Xherdan Shaqiri (Basilea) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.19:06
Decisione VAR: rigore Basilea.19:04
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, (Basilea). Viene consultato il VAR.19:03
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.19:03
Rigore concesso da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) per un fallo di mano in area.19:03
Sostituzione, Steaua Bucarest. Lukás Zima sostituisce Mamadou Thiam.19:03
Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest) e' stato espulso.18:59
Fallo di mano di Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).18:59
Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante.18:59
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).18:57
Tiro parato. Florin Tanase (Steaua Bucarest) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Risto Radunovic con cross.18:57
Tentativo fallito. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.18:57
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.18:56
Adrian Barisic (Basilea) e' ammonito per fallo.18:55
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:55
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Fallo di Moussa Cissé (Basilea).18:53
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:51
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:51
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:50
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:48
Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. Jakob-Park
Città: Basel
Capienza: 37994 spettatori17:37
Basilea - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Attualmente il Basilea si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; FCSB ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Basilea e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.
Basilea-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Basilea
|FCSB
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|42.0
|41.1
|Numero totale di passaggi
|1073
|1019
|Numero totale di passaggi riusciti
|843
|798
|Tiri nello specchio della porta
|11
|15
|Percentuale di tiri in porta
|44.0
|46.9
|Numero totale di cross
|52
|42
|Numero medio di cross riusciti
|11
|12
|Duelli per partita vinti
|148
|148
|Duelli per partita persi
|157
|153
|Corner subiti
|17
|20
|Corner guadagnati
|7
|13
|Numero di punizioni a favore
|32
|45
|Numero di punizioni concesse
|47
|43
|Tackle totali
|48
|45
|Percentuale di successo nei tackle
|52.1
|60.0
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
