Basilea-FCSB: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. Jakob-Park di Basel
6 Novembre 2025 ore 18:45
Basilea
3
FCSB
1
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 19' 1-0 Xherdan Shaqiri (R)
  2. 57' 1-1 Darius Olaru
  3. 73' 2-1 Xherdan Shaqiri
  4. 88' 3-1 Ibrahim Salah
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Basilea 3, Steaua Bucarest 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Basilea 3, Steaua Bucarest 1.20:43

  3. 90'+2'

    Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40

  4. 90'+2'

    Fallo di Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:40

  5. 90'+2'

    Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area. Assist di Andrej Bacanin.20:40

  6. 90'+1'

    Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Philip Otele con cross.20:39

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39

  9. 90'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  10. 90'

    Fallo di Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest).20:38

  11. 89'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:38

  12. 88'

    Gol! Basilea 3, Steaua Bucarest 1. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Xherdan Shaqiri.20:36

  13. 86'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  15. 86'

    Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).20:35

  16. 86'

    Sostituzione, Basilea. Andrej Bacanin sostituisce Moritz Broschinski.20:34

  17. 85'

    Fuorigioco. Alexandru Pantea(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Malcom Edjouma e' colto in fuorigioco.20:34

  18. 85'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce David Miculescu.20:33

  19. 81'

    Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Koba Koindredi.20:30

  21. 79'

    Ibrahim Salah (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  22. 79'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:28

  23. 79'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).20:27

  24. 79'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:27

  25. 78'

    Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel Graovac.20:27

  27. 78'

    Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).20:26

  28. 78'

    Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  29. 77'

    Flavius Daniliuc (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  30. 77'

    Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).20:26

  31. 76'

    Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Bénie Traoré.20:25

  33. 76'

    Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Nicolas Vouilloz.20:25

  34. 75'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce Darius Olaru.20:23

  35. 75'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Lixandru sostituisce Florin Tanase.20:23

  36. 73'

    Gol! Basilea 2, Steaua Bucarest 1. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:22

  37. 73'

    Moussa Cissé (Basilea) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Moritz Broschinski.20:22

  39. 72'

    Tentativo fallito. Risto Radunovic (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:21

  40. 72'

    Tentativo fallito. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:20

  41. 71'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Adrian Barisic (Basilea).20:20

  42. 71'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).20:20

  43. 71'

    Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  45. 70'

    Tentativo fallito. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Moritz Broschinski da calcio d'angolo.20:19

  46. 70'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).20:18

  47. 68'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:16

  48. 68'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:16

  49. 66'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:15

  51. 66'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15

  52. 66'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:15

  53. 66'

    Tiro parato. Philip Otele (Basilea) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Metinho.20:14

  54. 64'

    Gara riprende.20:13

  55. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:12

  57. 63'

    Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:11

  58. 62'

    Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Léo Leroy.20:11

  59. 62'

    Sostituzione, Basilea. Philip Otele sostituisce Marin Soticek.20:11

  60. 62'

    Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  61. 62'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:10

  63. 61'

    Fuorigioco. Siyabonga Ngezana(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.20:10

  64. 61'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:09

  65. 60'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:09

  66. 57'

    Gol! Basilea 1, Steaua Bucarest 1. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alexandru Pantea.20:06

  67. 57'

    Fallo di Moussa Cissé (Basilea).20:05

  69. 57'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  70. 54'

    Tentativo fallito. Marin Soticek (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.20:03

  71. 52'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).20:01

  72. 52'

    Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  73. 52'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).20:00

  75. 52'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.20:00

  76. 51'

    Fallo di mano di Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:59

  77. 51'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri.19:59

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:59

  79. 48'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Moussa Cissé (Basilea).19:57

  81. 48'

    Tiro respinto. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Bîrligea.19:57

  82. 46'

    Fuorigioco. Flavius Daniliuc(Basilea) prova il lancio lungo, ma Moritz Broschinski e' colto in fuorigioco.19:55

  83. Inizia il Secondo tempo Basilea 1, Steaua Bucarest 0.19:54

  84. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Malcom Edjouma sostituisce Adrian Sut.19:54

  85. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Basilea 1, Steaua Bucarest 0.19:39

  87. 45'+6'

    Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) e' ammonito.19:38

  88. 45'+6'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Lukás Zima (Steaua Bucarest).19:38

  89. 45'+6'

    Tiro parato. Metinho (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moritz Broschinski.19:38

  90. 45'+5'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Adrian Sut (Steaua Bucarest).19:36

  91. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).19:36

  93. 45'+4'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bénie Traoré.19:36

  94. 45'+3'

    Gara riprende.19:35

  95. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.19:33

  96. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:32

  97. 45'

    Léo Leroy (Basilea) e' ammonito per fallo.19:32

  99. 45'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:32

  100. 45'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  101. 45'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Moritz Broschinski.19:32

  102. 45'

    Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.19:31

  103. 43'

    Tiro respinto. Metinho (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Xherdan Shaqiri.19:30

  105. 41'

    Fuorigioco. Moritz Broschinski(Basilea) prova il lancio lungo, ma Bénie Traoré e' colto in fuorigioco.19:28

  106. 41'

    Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro da centro area.19:28

  107. 41'

    Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bénie Traoré.19:28

  108. 40'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase.19:27

  109. 39'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  111. 39'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).19:26

  112. 38'

    Tentativo fallito. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Bîrligea in seguito a un contropiede.19:25

  113. 37'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:24

  114. 37'

    Florin Tanase (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  115. 35'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  117. 35'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).19:22

  118. 34'

    Fuorigioco. Xherdan Shaqiri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Moritz Broschinski e' colto in fuorigioco.19:21

  119. 34'

    Tiro respinto. Metinho (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Soticek.19:21

  120. 33'

    Gara riprende.19:20

  121. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Graovac (Steaua Bucarest) per infortunio.19:19

  123. 32'

    Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).19:19

  124. 32'

    Daniel Graovac (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  125. 30'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase con suggerimento di testa.19:17

  126. 29'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).19:16

  127. 29'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  129. 27'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Miculescu.19:14

  130. 27'

    Tiro respinto. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da centro area.19:14

  131. 26'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).19:12

  132. 26'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Miculescu.19:12

  133. 23'

    Fallo di Moussa Cissé (Basilea).19:10

  135. 23'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  136. 20'

    Fallo di Marin Soticek (Basilea).19:07

  137. 20'

    Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  138. 19'

    Gol! Basilea 1, Steaua Bucarest 0. Xherdan Shaqiri (Basilea) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.19:06

  139. 18'

    Decisione VAR: rigore Basilea.19:04

  141. 17'

    Gara riprende.19:04

  142. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, (Basilea). Viene consultato il VAR.19:03

  143. 16'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.19:03

  144. 16'

    Rigore concesso da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) per un fallo di mano in area.19:03

  145. 16'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Lukás Zima sostituisce Mamadou Thiam.19:03

  147. 12'

    Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest) e' stato espulso.18:59

  148. 12'

    Fallo di mano di Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).18:59

  149. 12'

    Tiro respinto. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante.18:59

  150. 10'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).18:57

  151. 10'

    Tiro parato. Florin Tanase (Steaua Bucarest) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Risto Radunovic con cross.18:57

  153. 10'

    Tentativo fallito. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.18:57

  154. 10'

    Gara riprende.18:56

  155. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Steaua Bucarest) per infortunio.18:56

  156. 8'

    Adrian Barisic (Basilea) e' ammonito per fallo.18:55

  157. 8'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:55

  159. 8'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  160. 6'

    Fallo di Moussa Cissé (Basilea).18:53

  161. 6'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  162. 5'

    Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  163. 5'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:51

  165. 4'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:51

  166. 4'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  167. 3'

    Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  168. 3'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:50

  169. 2'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).18:48

  171. 2'

    Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  172. Inizia il Primo tempo.18:47

  173. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  175. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. Jakob-Park
    Città: Basel
    Capienza: 37994 spettatori17:37

Formazioni Basilea - FCSB

Basilea
FCSB
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
  • (26) ADRIAN BARISIC (D)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (C)
  • (5) METINHO (C)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (C)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (17) MORITZ BROSCHINSKI (A)
PANCHINA BASILEA
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (21) IBRAHIM SALAH (A)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (7) PHILIP OTELE (A)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
  • (46) KAIO EDUARDO (A)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (25) FINN VAN BREEMEN (D)
  • (47) TIM PFEIFFER (P)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
TITOLARI FCSB
  • (32) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (4) DANIEL GRAOVAC (D)
  • (30) SIYABONGA NGEZANA (D)
  • (33) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (28) ALEXANDRU PANTEA (D)
  • (10) FLORIN TANASE (C)
  • (27) DARIUS OLARU (C)
  • (93) MAMADOU THIAM (C)
  • (11) DAVID MICULESCU (C)
  • (8) ADRIAN SUT (C)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
PANCHINA FCSB
  • (7) DENIS ALIBEC (A)
  • (37) OCTAVIAN POPESCU (A)
  • (18) MALCOM EDJOUMA (C)
  • (12) DAVID KIKI (D)
  • (34) MIHAI UDREA (P)
  • (16) MIHAI LIXANDRU (C)
  • (20) DENNIS-DORIAN POLITIC (A)
  • (31) JURI CISOTTI (C)
  • (42) BABA ALHASSAN (C)
  • (38) LUKÁS ZIMA (P)
ALLENATORE FCSB
  • Ilias Charalampous
PREPARTITA

Basilea - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.

Attualmente il Basilea si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; FCSB ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Basilea e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Basilea e FCSB si sono già incontrati due volte in una delle principali competizioni europee - entrambe le partite si sono concluse con un punteggio di 1-1 durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2013-14.
  • La prossima sarà la prima trasferta dell'FCSB in Svizzera in un match nelle principali competizioni europee dalla vittoria per 2-1 sul Lugano nel settembre 2017 in Europa League.
  • Dopo avere vinto tutte le otto partite casalinghe nelle principali competizioni europee tra il 2019 e il 2021, il Basilea ha registrato un successo solo in tre delle successive nove gare di questo tipo (3N, 3P).
  • L'FCSB ha perso le due gare più recenti nelle principali competizioni europee e potrebbe rimediare tre sconfitte di fila in questi tornei per la prima volta da settembre 2016.
  • Stefan Târnovanu è il portiere che ha effettuato più parate in UEFA Europa League in questa stagione (20) - registrando almeno sei interventi in tutte e tre le partite della competizione 2025-26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BasileaFCSB
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati32
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla42.041.1
Numero totale di passaggi10731019
Numero totale di passaggi riusciti843798
Tiri nello specchio della porta1115
Percentuale di tiri in porta44.046.9
Numero totale di cross5242
Numero medio di cross riusciti1112
Duelli per partita vinti148148
Duelli per partita persi157153
Corner subiti1720
Corner guadagnati713
Numero di punizioni a favore3245
Numero di punizioni concesse4743
Tackle totali4845
Percentuale di successo nei tackle52.160.0
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli610
Numero totale di cartellini rossi00

