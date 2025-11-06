Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Basilea - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.

Attualmente il Basilea si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece FCSB si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; FCSB ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Basilea e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Basilea e FCSB si sono già incontrati due volte in una delle principali competizioni europee - entrambe le partite si sono concluse con un punteggio di 1-1 durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2013-14.

La prossima sarà la prima trasferta dell'FCSB in Svizzera in un match nelle principali competizioni europee dalla vittoria per 2-1 sul Lugano nel settembre 2017 in Europa League.

Dopo avere vinto tutte le otto partite casalinghe nelle principali competizioni europee tra il 2019 e il 2021, il Basilea ha registrato un successo solo in tre delle successive nove gare di questo tipo (3N, 3P).

L'FCSB ha perso le due gare più recenti nelle principali competizioni europee e potrebbe rimediare tre sconfitte di fila in questi tornei per la prima volta da settembre 2016.

Stefan Târnovanu è il portiere che ha effettuato più parate in UEFA Europa League in questa stagione (20) - registrando almeno sei interventi in tutte e tre le partite della competizione 2025-26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: