Bologna-Brann: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Renato Dall'Ara di Bologna 6 Novembre 2025 ore 21:00
Bologna
0
Brann
0
Partita finita
Arbitro: Daniel Schlager
0'
45'
90'
90'
93'
Prova encomiabile dei rossoblu che resistono ai norvegesi, comandando anzi il gioco nonostante l’inferiorità numerica con un secondo tempo sontuoso. Nel finale occasioni per Ferguson, Odgaard e Lucumi che sfiorano un vantaggio più che meritato.
La squadra di Italiano, in dieci per un tempo e mezzo, ha fornito una prestazione eccezionale ma ha raccolto un solo punto. I felsinei salgono a cinque punti ma scendono in ventiquattresima posizione. Guadagnano invece una posizione i norvegesi del Brann che salgono all’undicesimo posto. Un divario impressionante nonostante i due soli punti di differenza tra le due compagini.
Nel prossimo turno di Europa League il Bologna ospiterà gli austriaci del Salisburgo, mentre il Brann affronterà il Paok.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
Finisce la partita! BOLOGNA-BRANN 0-0!22:52
90'+2'
Ferguson per Odgaard che non riesce a evitare i difensori.22:51
90'+1'
Traversone di Odgaard che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa arrivarci.22:50
90'
Tre minuti di recupero.22:49
90'
Serie di cross dalla fascia sinistra del Bologna, respinti dalla difesa norvegese.22:49
87'
LUCUMI! Di testa il centrale, para Dyngeland!22:46
86'
DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA! Prima Ferguson viene respinto dal portiere su assist di Orsolini, poi Odgaard viene murato dai difensori.22:46
85'
Cartellino giallo per Thore Pedersen che strattona Ferguson.22:44
84'
Ammonito il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano per proteste.22:43
83'
Bella azione di Holm sulla destra, con il cross che non arriva ad Odgaard.22:42
82'
Doppia sostituzione Bologna: escono Moro e Santiago Castro per Pobega e Dallinga.22:41
81'
Esce bene Dyngeland su Odgaard.22:40
75'
Due cambi anche per il Bologna: fuori Cambiaghi e Bernardeschi per Odgaard e Orsolini.22:35
75'
Doppia sostituzione Brann: escono De Roeve e Haaland per Pedersen e Laegreid.22:34
74'
Pronti due cambi per Vincenzo Italiano.22:33
73'
Piccola curiosità: in campo entrambi i numeri 9 delle due squadre, che hanno lo stesso cognome: l'argentino Santiago Castro per il Bologna ed il cileno Niklas Castro per il Brann.22:32
70'
Venti minuti più recupero al termine della gara.22:29
69'
DRAGSNES! Risponde il terzino norvegese con un sinistro che termina alto!22:28
67'
CAMBIAGHI! Castro appoggia per Cambiaghi che, da fuori area, fa partire un rasoterra che passa a lato del palo!22:27
66'
OCCASIONE BOLOGNA! Tiro di Ferguson da fuori, palla che carambola verso i piedi di Castro che, in scivolata, manda fuori di poco!22:25
65'
Adesso è il Bologna a gestire il possesso palla.22:24
61'
Doppia sostituzione per il Brann: fuori Mathisen e Finne per Mads Hansen e Niklas Castro.22:21
59'
Reazione del Bologna, che attacca nonostante l'inferiorita numerica.22:17
57'
Cambiaghi prova il mancino, murato da De Roeve.22:16
55'
Bernardeschi guadagna un corner ed incita il Dall'Ara.22:14
54'
Rischia su un disimpegno appena fuori dalla propria area Ferguson: risolve Heggem.22:13
52'
Possesso palla del Brann in questi minuti.22:11
48'
Contropiede di Halland che mette in mezzo. Esce bene Skorupski.22:07
48'
Miranda cerca Heggem da calcio piazzato, respingono i difensori del Brann.22:07
47'
Punizione dei norvegesi, allontana la difesa del Bologna.22:06
46'
Cartellino giallo per il capitano rossoblu Lewis Ferguson: braccio alto sull'avversario.22:05
46'
Inizia il secondo tempo! BOLOGNA-BRANN 0-0!22:04
Rientra in campo il Bologna. Non ci sono altri cambi per Italiano.22:02
Squadre al riposo a reti inviolate, tra i fischi del Dall’Ara rivolti verso la direzione di gara dell’arbitro tedesco Schlager. Il Bologna soffre, almeno nella fase iniziale, il pressing alto della squadra norvegese. Poi i rossoblu prendono le misure ma al 23’ arriva l’espulsione di Lykogiannis dopo uno scontro fortuito di gioco con Kornvig. Il Bologna resiste alla pressione degli avversari e prova a rendersi pericoloso con Bernardeschi.21:51
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. BOLOGNA-BRANN 0-0!21:49
45'+3'
Protestano ancora i giocatori del Bologna per un presunto tocco di mano in area avversaria.21:49
45'+3'
Bernardeschi serve Holm che prova il cross, respinto dalla difesa dei norvegesi.21:48
45'+1'
Cartellino giallo per Eivind Helland.21:47
45'
Tre minuti di recupero.21:46
43'
BERNARDESCHI! Ancora l'ex bianconero che salta l'avversario, si accentra e prova il sinistro a giro: palla fuori!21:46
41'
Ammonito per proteste Juan Miranda.21:42
41'
KORNVIG! Servito da Halland, il centrocampista prova il destro da fuori: palla deviata in angolo!21:46
40'
Cambiaghi va giù in area: proteste rossoblu.21:40
38'
Protesta il Dall'Ara dopo un fallo su Lucumi.21:38
35'
Ancora brividi per i rossoblu: Holm è bravo a fermare il tentativo di attacco dei norvegesi.21:36
32'
Rischia il Bologna dopo un passaggio di Heggen a Skorupski, sul pressing di Finne. Libera poi Lucumi.21:33
30'
Botta di Sorensen dalla distanza, palla che esce abbondantemente.21:31
29'
Sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian ed entra Juan Miranda.21:30
29'
Il numero nove si rialza e ricomincia a giocare.21:29
28'
Castro si accascia a terra, dolorante al costato.21:29
26'
Si complica ora la partita dei rossoblu, rimasti in dieci uomini. Vediamo come aggiusterà la squadra mister Italiano, che ha mandato a scaldarsi Miranda.21:27
23'
ESPULSO LYKOGIANNIS! Il greco colpisce la palla e, nel movimento, la tibia dell'avversario! Il giocatore rossoblu esce dal campo incredulo, tra le proteste dei compagni.21:31
23'
Scontro duro tra Lykogiannis e Kornvig.21:26
19'
Corner di Bernardeschi, palla in mezzo deviata verso la porta di Dyngeland che para facilmente.21:20
18'
BERNARDESCHI! Bellissimo spunto dell'esterno in area di rigore che mette in mezzo una palla invitante, Fabbian anticipato!21:19
15'
Rientra in campo l'islandese.21:15
13'
Gudmundsson, dolorante dopo un colpo al ginocchio, è soccorso dai sanitari.21:14
11'
Moro prova il tiro al volo da fuori area: palla che esce sul fondo.21:12
10'
Bernardeschi apre per Lykogiannis, che dalla sinistra mette un cross indirizzato verso la porta: para Dyngeland.21:11
7'
Il Bologna soffre il pressing alto dei norvegesi.21:08
6'
OCCASIONE BRANN! Mathisen ruba palla a Fabbian al limite dell'area e prova il destro: diagonale che finisce a lato!21:07
4'
Discesa di Finne, allontana Heggem.21:05
3'
Fallo in attacco, punizione per il Brann.21:03
2'
Spunto di Cambiaghi sulla sinistra che prova il cross e guadagna un altro corner.21:03
Subito all'attacco il Bologna che guadagna un calcio d'angolo con Bernardeschi.21:02
Allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna è tutto pronto. Comincia la sfida BOLOGNA-BRANN!21:01
Arbitra la sfida il tedesco Daniel Schlager, coadiuvato dagli assistenti Gunsch e Achmuller e dal quarto uomo Petersen. Dankert e San rispettivamente al Var e Avar.20:53
Il Brann, terzo nel campionato norvegese, schiera Finne centravanti. Dal primo minuto anche Sorensen, De Roeve e Dragsnes.20:38
Il Bologna vede il ritorno in panchina di Vincenzo Italiano dopo il ricovero in ospedale per una polmonite. Ancora fuori Immobile, assenti anche l’infortunato Freuler ed i fuori lista Bonifazi, De Silvestri, Sulemana e Dominguez.20:37
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brann scende in campo con il 4-3-3: Dyngeland – De Roeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes – Kornvig, Sorensen, E. Gudmundsson – Mathisen, Finne, Haaland. A disposizione: Knudsen, Boakye, Hansen, Castro, Bramel, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem. All. Alexandersson.20:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Skorupski – Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis – Moro, Ferguson – Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi – Castro. A disposizione: Orsolini, Pobega, Rowe, Zortea, Ravaglia, Casale, Odgaard, Pessina, Dallinga, Miranda, Vitik. All. Italiano.20:11
I norvegesi del Brann si presentano invece nel capoluogo emiliano con sei punti e dodicesimo posto in classifica, frutto di due vittorie con Utrecht e Rangers ed una sconfitta nella prima gara a Lille.19:54
Il Bologna di Vincenzo Italiano occupa la ventesima posizione con quattro punti: dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata in casa dell’Aston Villa e il pareggio interno con il Friburgo nella seconda, i rossoblu hanno trovato la prima vittoria europea a Bucarest contro lo Steaua (2-1).19:54
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Brann, quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League.19:53
Bologna - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Brann sarà Daniel Schlager. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente il Bologna si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Brann si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Brann ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Bologna e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
Bologna-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'ultima sfida del Bologna contro una squadra norvegese in Europa risale alla Coppa delle Fiere del 1967-68, quando eliminò il Lyn Oslo con un punteggio complessivo di 2-0 (successo casalingo per 2-0 e 0-0 in trasferta).
Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime quattro gare casalinghe nelle coppe europee e solo una volta ha incassato più reti in match consecutivi davanti al proprio pubblico in queste competizioni (serie di sette gare interne con gol al passivo registrata tra maggio 1968 e ottobre 1974, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA).
Il Bologna arriva da due clean sheets casalinghi di fila e - considerando tutte le competizioni - non è ancora riuscito a ottenere tre partite di fila senza subire gol in questo 2025 (ultima volta a dicembre 2024).
Bologna (185, 2°) e Brann (167, 5°) sono due delle cinque squadre che hanno vinto più duelli in questa edizione di Europa League - con loro Ferencváros (186), Midtjylland (171) e Lille (170).
Escludendo le fasi di qualificazione, il Brann ha perso nove delle ultime 11 trasferte nelle coppe europee (1V, 1N) e ha subito gol in tutte le ultime 16 partite fuori casa in queste competizioni.
L'unico precedente europeo del Brann con una squadra italiana risale al primo turno di Coppa delle Coppe contro la Sampdoria nel 1989-90 (in cui perse complessivamente 3-0, 0-2 casalingo e 0-1 in trasferta) con la formazione blucerchiata che vinse poi la competizione quella stagione.
Il Brann ha vinto senza subire reti le due sfide più recenti di Europa League (1-0 vs Utrecht e 3-0 vs Rangers) e non ha mai ottenuto nè tre successi nè tre clean sheet di fila nelle principali competizioni europee.
Dopo la vittoria per 2-1 contro l'FCSB nella sfida più recente, il Bologna potrebbe infilare due successi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla stagione 1998-99 (serie di cinque di fila in Coppa UEFA).
Jens Odgaard ha effettuato cinque conclusioni nello specchio della porta in questa Europa League: solo Tomi Horvat dello Sturm Graz e Barnabás Varga del Ferencváros (entrambi sei) hanno fatto meglio nel torneo in corso - a cinque tiri anche altri cinque giocatori; più in generale, dopo la rete nella sfida più recente contro l'FCSB, il danese potrebbe eguagliare il proprio record di marcature stagionali nelle principali competizioni europee: due nel 2022/23 in Conference League con l'AZ.
Fredrik Knudsen è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di respinte (32) in questa Europa League; in aggiunta, il suo compagno di squadra, Eivind Helland, è quello che ha effettuato il maggior numero di respinte di testa nel torneo in corso (16).
