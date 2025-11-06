La squadra di Italiano, in dieci per un tempo e mezzo, ha fornito una prestazione eccezionale ma ha raccolto un solo punto. I felsinei salgono a cinque punti ma scendono in ventiquattresima posizione. Guadagnano invece una posizione i norvegesi del Brann che salgono all’undicesimo posto. Un divario impressionante nonostante i due soli punti di differenza tra le due compagini.

Il Bologna di Vincenzo Italiano occupa la ventesima posizione con quattro punti: dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata in casa dell’Aston Villa e il pareggio interno con il Friburgo nella seconda, i rossoblu hanno trovato la prima vittoria europea a Bucarest contro lo Steaua (2-1).19:54

I norvegesi del Brann si presentano invece nel capoluogo emiliano con sei punti e dodicesimo posto in classifica, frutto di due vittorie con Utrecht e Rangers ed una sconfitta nella prima gara a Lille.19:54

Arbitra la sfida il tedesco Daniel Schlager, coadiuvato dagli assistenti Gunsch e Achmuller e dal quarto uomo Petersen. Dankert e San rispettivamente al Var e Avar.20:53

Doppia sostituzione per il Brann: fuori Mathisen e Finne per Mads Hansen e Niklas Castro.22:21

Doppia sostituzione Brann: escono De Roeve e Haaland per Pedersen e Laegreid.22:34

Due cambi anche per il Bologna: fuori Cambiaghi e Bernardeschi per Odgaard e Orsolini.22:35

Doppia sostituzione Bologna: escono Moro e Santiago Castro per Pobega e Dallinga.22:41

PREPARTITA

Bologna - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Brann sarà Daniel Schlager. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Bologna si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Brann si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Brann ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Bologna e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'ultima sfida del Bologna contro una squadra norvegese in Europa risale alla Coppa delle Fiere del 1967-68, quando eliminò il Lyn Oslo con un punteggio complessivo di 2-0 (successo casalingo per 2-0 e 0-0 in trasferta).

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime quattro gare casalinghe nelle coppe europee e solo una volta ha incassato più reti in match consecutivi davanti al proprio pubblico in queste competizioni (serie di sette gare interne con gol al passivo registrata tra maggio 1968 e ottobre 1974, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA).

Il Bologna arriva da due clean sheets casalinghi di fila e - considerando tutte le competizioni - non è ancora riuscito a ottenere tre partite di fila senza subire gol in questo 2025 (ultima volta a dicembre 2024).

Bologna (185, 2°) e Brann (167, 5°) sono due delle cinque squadre che hanno vinto più duelli in questa edizione di Europa League - con loro Ferencváros (186), Midtjylland (171) e Lille (170).

Escludendo le fasi di qualificazione, il Brann ha perso nove delle ultime 11 trasferte nelle coppe europee (1V, 1N) e ha subito gol in tutte le ultime 16 partite fuori casa in queste competizioni.

L'unico precedente europeo del Brann con una squadra italiana risale al primo turno di Coppa delle Coppe contro la Sampdoria nel 1989-90 (in cui perse complessivamente 3-0, 0-2 casalingo e 0-1 in trasferta) con la formazione blucerchiata che vinse poi la competizione quella stagione.

Il Brann ha vinto senza subire reti le due sfide più recenti di Europa League (1-0 vs Utrecht e 3-0 vs Rangers) e non ha mai ottenuto nè tre successi nè tre clean sheet di fila nelle principali competizioni europee.

Dopo la vittoria per 2-1 contro l'FCSB nella sfida più recente, il Bologna potrebbe infilare due successi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla stagione 1998-99 (serie di cinque di fila in Coppa UEFA).

Jens Odgaard ha effettuato cinque conclusioni nello specchio della porta in questa Europa League: solo Tomi Horvat dello Sturm Graz e Barnabás Varga del Ferencváros (entrambi sei) hanno fatto meglio nel torneo in corso - a cinque tiri anche altri cinque giocatori; più in generale, dopo la rete nella sfida più recente contro l'FCSB, il danese potrebbe eguagliare il proprio record di marcature stagionali nelle principali competizioni europee: due nel 2022/23 in Conference League con l'AZ.

Fredrik Knudsen è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di respinte (32) in questa Europa League; in aggiunta, il suo compagno di squadra, Eivind Helland, è quello che ha effettuato il maggior numero di respinte di testa nel torneo in corso (16).

