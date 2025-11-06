Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Celta de Vigo sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Celta de Vigo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Dinamo Zagabria e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Dinamo Zagabria e Celta Vigo non si sono mai incontrate in precedenza in gare europee; più in generale, la squadra croata ha vinto due delle ultime tre partite contro avversarie spagnole nelle principali competizioni in Europa (1N), un successo in più rispetto a quanto ottenuto nelle precedenti 17 gare complessive.

Il Celta Vigo ha già incontrato una squadra croata in una delle principali competizioni europee, battendo il Rijeka con un punteggio complessivo di 1-0 (pareggio 0-0 in casa e successo 1-0 in trasferta) durante il primo turno di Coppa UEFA nel 2000-01.

Dopo aver vinto tutte le ultime due gare casalinghe nelle principali competizioni europee, la Dinamo Zagabria potrebbe ottenere tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico in questi tornei per la prima volta da marzo 2021 (quattro di fila).

Il Celta Vigo ha vinto sei delle ultime 10 partite nelle principali competizioni europee (2N, 2P), comprese le due più recenti in UEFA Europa League.

Marcos Alonso è il giocatore che ha registrato la maggior distanza a seguito di movimenti palla al piede in questa Europa League (903 m); più in generale, solo Liam Scales del Celtic (580 m) ha condotto in avanti la palla per più metri di Alonso nel torneo in corso (558 m).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: