Incontro terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.20:37
Fallo di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).20:36
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Hugo Sotelo (Celta Vigo).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Matteo Perez Vinlöf con cross.20:32
Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonzalo Villar.20:31
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Miguel Román.20:28
Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:27
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Fallo di Carlos Domínguez (Celta Vigo).20:26
Tiro parato. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonzalo Villar.20:25
Fuorigioco. Yoel Lago(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Miguel Román e' colto in fuorigioco.20:24
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:24
Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carlos Domínguez (Celta Vigo).20:23
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).20:22
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Miha Zajc.20:22
Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Mihailo Ristic (Celta Vigo).20:21
Sostituzione, Celta Vigo. Damián Rodríguez sostituisce Fran Beltrán.20:19
Sostituzione, Celta Vigo. Yoel Lago sostituisce Carl Starfelt.20:19
Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).20:18
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Tiro respinto. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Josip Misic.20:18
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).20:17
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:10
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Tiro respinto. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mounsef Bakrar.20:09
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).20:09
Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Bryan Zaragoza.20:06
Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Pablo Durán.20:06
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Fran Beltrán (Celta Vigo).20:05
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).20:03
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dion Beljo sostituisce Sandro Kulenovic.20:02
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.20:02
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).20:01
Fallo di mano di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:00
Fuorigioco. Iago Aspas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Bryan Zaragoza e' colto in fuorigioco.19:55
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Matteo Perez Vinlöf sostituisce Bruno Goda.19:48
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Kévin Théophile-Catherine.19:48
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.19:49
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.19:32
Fuorigioco. Josip Misic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Sandro Kulenovic e' colto in fuorigioco.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Gol! Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bryan Zaragoza in seguito a un contropiede.19:30
Tiro parato. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:28
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).19:26
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Iago Aspas.19:24
Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Carlos Domínguez (Celta Vigo).19:23
Tentativo fallito. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bryan Zaragoza.19:23
Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateo Lisica.19:22
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:19
Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:18
Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).19:17
Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Iago Aspas.19:15
Autorete di Sergi Domínguez, Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 2..19:13
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bryan Zaragoza.19:13
Fuorigioco. Mateo Lisica(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dejan Ljubicic e' colto in fuorigioco.19:11
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:09
Tiro respinto. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.19:08
Fuorigioco. Bruno Goda(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Arbër Hoxha e' colto in fuorigioco.19:06
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:02
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:01
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Miguel Román.19:00
Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergi Domínguez.18:59
Tentativo fallito. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Miguel Román con passaggio filtrante.18:51
Gol! Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 1. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.18:49
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).18:49
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fuorigioco. Pablo Durán(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Jones El Abdellaoui e' colto in fuorigioco.18:47
Fran Beltrán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori17:37
Dinamo Zagabria - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Celta de Vigo sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.
Attualmente Dinamo Zagabria si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Celta de Vigo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
Dinamo Zagabria e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
Dinamo Zagabria-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|7
|6
|Gol totali subiti
|3
|4
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.3
|Percentuale possesso palla
|55.7
|56.5
|Numero totale di passaggi
|1552
|1688
|Numero totale di passaggi riusciti
|1341
|1486
|Tiri nello specchio della porta
|13
|16
|Percentuale di tiri in porta
|48.1
|47.1
|Numero totale di cross
|65
|42
|Numero medio di cross riusciti
|14
|6
|Duelli per partita vinti
|145
|131
|Duelli per partita persi
|119
|124
|Corner subiti
|14
|15
|Corner guadagnati
|18
|14
|Numero di punizioni a favore
|22
|32
|Numero di punizioni concesse
|27
|42
|Tackle totali
|51
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|63.0
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
LEGGI
