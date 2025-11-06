Virgilio Sport
Dinamo Zagabria-Celta de Vigo: 0-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Maksimir di Zagabria
6 Novembre 2025 ore 18:45
Dinamo Zagabria
0
Celta de Vigo
3
Partita finita
Arbitro: Anastasios Papapetrou
  1. 3' 0-1 Pablo Durán
  2. 28' 0-2 Sergi Domínguez (A)
  3. 44' 0-3 Pablo Durán
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.20:37

  3. 90'+3'

    Fallo di Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).20:36

  4. 90'+3'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Hugo Sotelo (Celta Vigo).20:36

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  7. 89'

    Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Matteo Perez Vinlöf con cross.20:32

  9. 88'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonzalo Villar.20:31

  10. 85'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Miguel Román.20:28

  11. 83'

    Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:27

  12. 82'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  13. 82'

    Fallo di Carlos Domínguez (Celta Vigo).20:26

  15. 82'

    Tiro parato. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonzalo Villar.20:25

  16. 81'

    Fuorigioco. Yoel Lago(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Miguel Román e' colto in fuorigioco.20:24

  17. 80'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:24

  18. 80'

    Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24

  19. 79'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carlos Domínguez (Celta Vigo).20:23

  21. 79'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  22. 79'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).20:22

  23. 78'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Miha Zajc.20:22

  24. 78'

    Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  25. 78'

    Fallo di Mihailo Ristic (Celta Vigo).20:21

  27. 76'

    Sostituzione, Celta Vigo. Damián Rodríguez sostituisce Fran Beltrán.20:19

  28. 76'

    Sostituzione, Celta Vigo. Yoel Lago sostituisce Carl Starfelt.20:19

  29. 75'

    Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).20:18

  30. 75'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  31. 75'

    Tiro respinto. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Josip Misic.20:18

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).20:17

  34. 67'

    Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:10

  35. 67'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  36. 66'

    Tiro respinto. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mounsef Bakrar.20:09

  37. 65'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  39. 65'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).20:09

  40. 63'

    Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Bryan Zaragoza.20:06

  41. 63'

    Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Pablo Durán.20:06

  42. 62'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  43. 62'

    Fallo di Fran Beltrán (Celta Vigo).20:05

  45. 60'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  46. 60'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).20:03

  47. 59'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dion Beljo sostituisce Sandro Kulenovic.20:02

  48. 59'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.20:02

  49. 58'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).20:01

  51. 57'

    Fallo di mano di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).20:00

  52. 52'

    Fuorigioco. Iago Aspas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Bryan Zaragoza e' colto in fuorigioco.19:55

  53. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Matteo Perez Vinlöf sostituisce Bruno Goda.19:48

  54. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Kévin Théophile-Catherine.19:48

  55. Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.19:49

  57. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3.19:32

  58. 45'+1'

    Fuorigioco. Josip Misic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Sandro Kulenovic e' colto in fuorigioco.19:32

  59. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  60. 44'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 3. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bryan Zaragoza in seguito a un contropiede.19:30

  61. 42'

    Tiro parato. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:28

  63. 40'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).19:26

  64. 38'

    Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Iago Aspas.19:24

  65. 38'

    Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  66. 38'

    Fallo di Carlos Domínguez (Celta Vigo).19:23

  67. 37'

    Tentativo fallito. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bryan Zaragoza.19:23

  69. 36'

    Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateo Lisica.19:22

  70. 33'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19

  71. 33'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:19

  72. 32'

    Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  73. 32'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:18

  75. 32'

    Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  76. 32'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).19:17

  77. 29'

    Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Iago Aspas.19:15

  78. 28'

    Autorete di Sergi Domínguez, Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 2..19:13

  79. 27'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bryan Zaragoza.19:13

  81. 25'

    Fuorigioco. Mateo Lisica(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dejan Ljubicic e' colto in fuorigioco.19:11

  82. 23'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:09

  83. 22'

    Tiro respinto. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.19:08

  84. 21'

    Fuorigioco. Bruno Goda(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Arbër Hoxha e' colto in fuorigioco.19:06

  85. 17'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:02

  87. 15'

    Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01

  88. 15'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:01

  89. 15'

    Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Miguel Román.19:00

  90. 14'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergi Domínguez.18:59

  91. 5'

    Tentativo fallito. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Miguel Román con passaggio filtrante.18:51

  93. 3'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Celta Vigo 1. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.18:49

  94. 3'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).18:49

  95. 3'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  96. Fuorigioco. Pablo Durán(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Jones El Abdellaoui e' colto in fuorigioco.18:47

  97. Fran Beltrán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  99. Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).18:47

  100. Inizia il Primo tempo.18:46

  101. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Maksimir
    Città: Zagabria
    Capienza: 40000 spettatori17:37

Formazioni Dinamo Zagabria - Celta de Vigo

Dinamo Zagabria
Celta de Vigo
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (33) IVAN NEVISTIC (P)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (28) KÉVIN THÉOPHILE-CATHERINE (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (77) DEJAN LJUBICIC (C)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
  • (11) ARBËR HOXHA (A)
  • (21) MATEO LISICA (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (6) GONZALO VILLAR (C)
  • (35) NOA MIKIC (D)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
  • (20) ROBERT MUDRAZIJA (C)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (23) CARDOSO VARELA (A)
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (22) MATTEO PEREZ VINLÖF (D)
  • (7) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (10) IAGO ASPAS (C)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (8) FRAN BELTRÁN (C)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (15) BRYAN ZARAGOZA (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
  • (25) MARC VIDAL (P)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (14) DAMIÁN RODRÍGUEZ (C)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (5) SERGIO CARREIRA (D)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Celta de Vigo sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Celta de Vigo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Dinamo Zagabria e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Dinamo Zagabria e Celta Vigo non si sono mai incontrate in precedenza in gare europee; più in generale, la squadra croata ha vinto due delle ultime tre partite contro avversarie spagnole nelle principali competizioni in Europa (1N), un successo in più rispetto a quanto ottenuto nelle precedenti 17 gare complessive.
  • Il Celta Vigo ha già incontrato una squadra croata in una delle principali competizioni europee, battendo il Rijeka con un punteggio complessivo di 1-0 (pareggio 0-0 in casa e successo 1-0 in trasferta) durante il primo turno di Coppa UEFA nel 2000-01.
  • Dopo aver vinto tutte le ultime due gare casalinghe nelle principali competizioni europee, la Dinamo Zagabria potrebbe ottenere tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico in questi tornei per la prima volta da marzo 2021 (quattro di fila).
  • Il Celta Vigo ha vinto sei delle ultime 10 partite nelle principali competizioni europee (2N, 2P), comprese le due più recenti in UEFA Europa League.
  • Marcos Alonso è il giocatore che ha registrato la maggior distanza a seguito di movimenti palla al piede in questa Europa League (903 m); più in generale, solo Liam Scales del Celtic (580 m) ha condotto in avanti la palla per più metri di Alonso nel torneo in corso (558 m).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo ZagabriaCelta de Vigo
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati76
Gol totali subiti34
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla55.756.5
Numero totale di passaggi15521688
Numero totale di passaggi riusciti13411486
Tiri nello specchio della porta1316
Percentuale di tiri in porta48.147.1
Numero totale di cross6542
Numero medio di cross riusciti146
Duelli per partita vinti145131
Duelli per partita persi119124
Corner subiti1415
Corner guadagnati1814
Numero di punizioni a favore2232
Numero di punizioni concesse2742
Tackle totali5154
Percentuale di successo nei tackle66.763.0
Fuorigiochi totali46
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

