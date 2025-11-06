Virgilio Sport
FC Midtjylland-Celtic: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MCH Arena di Herning
6 Novembre 2025 ore 18:45
FC Midtjylland
3
Celtic
1
Partita finita
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 33' 1-0 Martin Erlic
  2. 35' 2-0 Mikel Krüger-Johnsen
  3. 41' 3-0 Franculino Djú
  4. 81' 3-1 Reo Hatate (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Midtjylland 3, Celtic 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 3, Celtic 1.20:41

  3. 90'+7'

    Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).20:41

  4. 90'+7'

    Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41

  5. 90'+6'

    Gara riprende.20:40

  6. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Mads Bech (Midtjylland) per infortunio.20:39

  7. 90'+5'

    Daizen Maeda (Celtic) e' ammonito per fallo.20:39

  9. 90'+4'

    Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  10. 90'+4'

    Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:39

  11. 90'+4'

    Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  12. 90'+4'

    Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Celtic).20:38

  13. 90'+3'

    Tiro respinto. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kevin Mbabu.20:37

  15. 90'+2'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36

  16. 90'+2'

    Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Celtic).20:36

  17. 90'+2'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:36

  18. 90'+2'

    Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  19. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).20:35

  21. 90'+1'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Mbabu.20:35

  22. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35

  23. 89'

    Paulo Bernardo (Celtic) e' ammonito per fallo.20:34

  24. 89'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  25. 89'

    Fallo di Paulo Bernardo (Celtic).20:33

  27. 89'

    Gara riprende.20:33

  28. 89'

    Callum Osmand(Celtic) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:33

  29. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum Osmand (Celtic) per infortunio.20:31

  30. 85'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  31. 85'

    Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:29

  33. 85'

    Sostituzione, Midtjylland. Ousmane Diao sostituisce Martin Erlic per infortunio.20:29

  34. 85'

    Gara riprende.20:29

  35. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:29

  36. 83'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).20:28

  37. 81'

    Gol! Midtjylland 3, Celtic 1. Reo Hatate (Celtic) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:25

  39. 80'

    Gara riprende.20:25

  40. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:23

  41. 78'

    Rigore concesso da Martin Erlic (Midtjylland) per un fallo in area.20:22

  42. 78'

    Rigore per Celtic. Callum Osmand e'stato atterrato in area di rigore.20:22

  43. 77'

    Tiro parato. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daizen Maeda.20:21

  45. 76'

    Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).20:20

  46. 76'

    Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  47. 75'

    Gara riprende.20:19

  48. 75'

    Sostituzione, Celtic. Michel-Ange Balikwisha sostituisce Sebastian Tounekti.20:19

  49. 74'

    Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Arne Engels per infortunio.20:19

  51. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:18

  52. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Arne Engels (Celtic) per infortunio.20:18

  53. 73'

    Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aral Simsir.20:18

  54. 71'

    Sostituzione, Midtjylland. Valdemar Byskov sostituisce Philip Billing.20:15

  55. 70'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:14

  57. 70'

    Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  58. 69'

    Sostituzione, Celtic. Reo Hatate sostituisce Benjamin Nygren.20:13

  59. 68'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  60. 68'

    Fallo di Arne Engels (Celtic).20:12

  61. 67'

    Tentativo fallito. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aral Simsir con cross in seguito a un calcio da fermo.20:11

  63. 66'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10

  64. 66'

    Fallo di Anthony Ralston (Celtic).20:10

  65. 65'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:10

  66. 65'

    Auston Trusty (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  67. 62'

    Tiro parato. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:06

  69. 60'

    Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Han-Beom.20:05

  70. 59'

    Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Mikel Krüger-Johnsen.20:03

  71. 59'

    Sostituzione, Midtjylland. Denil Castillo sostituisce Darío Osorio.20:03

  72. 59'

    Sostituzione, Midtjylland. Júnior Brumado sostituisce Franculino Djú.20:03

  73. 58'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:02

  75. 58'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  76. 57'

    Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Philip Billing con cross.20:01

  77. 56'

    Tentativo fallito. Anthony Ralston (Celtic) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:00

  78. 55'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:59

  79. 55'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:59

  81. 55'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  82. 53'

    Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:57

  83. 49'

    Tiro respinto. Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area.19:53

  84. 47'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  85. 47'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).19:51

  87. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 3, Celtic 0.19:50

  88. 45'

    Sostituzione, Celtic. Callum Osmand sostituisce Johnny Kenny.19:49

  89. 45'

    Sostituzione, Celtic. Daizen Maeda sostituisce James Forrest.19:49

  90. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 3, Celtic 0.19:33

  91. 45'+1'

    Fallo di mano di Darío Osorio (Midtjylland).19:32

  93. 45'+1'

    Gara riprende.19:32

  94. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum McGregor (Celtic) per infortunio.19:31

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  96. 45'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darío Osorio.19:31

  97. 41'

    Gol! Midtjylland 3, Celtic 0. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:26

  99. 37'

    Fuorigioco. Mikel Krüger-Johnsen(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Cho Gue-Sung e' colto in fuorigioco.19:22

  100. 35'

    Gol! Midtjylland 2, Celtic 0. Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Philip Billing.19:21

  101. 33'

    Gol! Midtjylland 1, Celtic 0. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Mikel Krüger-Johnsen con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Martin Erlic19:19

  102. 33'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).19:18

  103. 33'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18

  105. 25'

    Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  106. 25'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).19:10

  107. 23'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).19:08

  108. 22'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Pedro Bravo (Midtjylland).19:07

  109. 21'

    Tiro parato. Kevin Mbabu (Midtjylland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mikel Krüger-Johnsen con cross.19:07

  111. 21'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).19:06

  112. 20'

    Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  113. 20'

    Fallo di Auston Trusty (Celtic).19:06

  114. 19'

    Gara riprende.19:05

  115. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Anthony Ralston (Celtic) per infortunio.19:03

  117. 18'

    Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:03

  118. 18'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franculino Djú.19:03

  119. 17'

    Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sebastian Tounekti in seguito a un calcio da fermo.19:02

  120. 16'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:02

  121. 16'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  123. 15'

    Fallo di mano di Callum McGregor (Celtic).19:01

  124. 15'

    Tiro parato. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:00

  125. 13'

    Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).18:59

  126. 13'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  127. 13'

    Liam Scales (Celtic) e' ammonito per fallo.18:58

  129. 12'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

  130. 12'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).18:58

  131. 12'

    Tentativo fallito. Mads Bech (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Darío Osorio con cross in seguito a un calcio da fermo.18:57

  132. 11'

    Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  133. 11'

    Fallo di Anthony Ralston (Celtic).18:56

  135. 10'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).18:55

  136. 10'

    James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  137. 10'

    Tiro parato. Kevin Mbabu (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Krüger-Johnsen.18:55

  138. 9'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).18:54

  139. 8'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).18:54

  141. 8'

    James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  142. 7'

    Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikel Krüger-Johnsen.18:53

  143. 6'

    Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.18:52

  144. 6'

    Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Cho Gue-Sung.18:52

  145. 4'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).18:49

  147. 4'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49

  148. 3'

    Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Franculino Djú.18:49

  149. Tiro parato. Arne Engels (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Tounekti.18:46

  150. Inizia il Primo tempo.18:46

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MCH Arena
    Città: Herning
    Capienza: 11800 spettatori17:42

Formazioni FC Midtjylland - Celtic

FC Midtjylland
Celtic
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (43) KEVIN MBABU (D)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (11) DARÍO OSORIO (C)
  • (41) MIKEL KRÜGER-JOHNSEN (C)
  • (10) CHO GUE-SUNG (C)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (7) FRANCULINO DJÚ (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (33) ALAMARA DJABI (C)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (29) PAULINHO (D)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (80) DANI SILVA (C)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (C)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (27) ARNE ENGELS (C)
  • (24) JOHNNY KENNY (A)
PANCHINA CELTIC
  • (13) YANG HYUN-JUN (A)
  • (19) CALLUM OSMAND (A)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (36) MARCELO SARACCHI (D)
  • (10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (A)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
PREPARTITA

FC Midtjylland - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Attualmente FC Midtjylland si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
FC Midtjylland ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2; Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

FC Midtjylland e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Midtjylland e Celtic si sono già affrontate una volta: con la formazione danese che ha superato il turno di qualificazione alla UEFA Champions League 2021-22 ai danni degli scozzesi (3-2 il punteggio complessivo, pareggio per 1-1 in trasferta e successo casalingo per 2-1).
  • Il Celtic ha affrontato 14 volte avversarie danesi nelle principali competizioni europee (7V, 3N, 4P) - non vincendo però alcuna delle ultime cinque sfide con queste formazioni dal successo per 1-0 contro il Copenaghen nel settembre 2006 (2N, 3P).
  • Il Midtjylland non ha mai affrontato squadre scozzesi nelle principali competizioni europee, nonostante abbia già battuto avversarie provenienti dalla Gran Bretagna in questa UEFA Europa League, successo per 3-2 in trasferta contro il Nottingham Forest, ad ottobre.
  • Il Celtic non ha vinto nessuna delle ultime 14 trasferte nelle principali competizioni europee (5N, 9P), incassando 37 gol in totale fuori casa nel periodo in questi tornei dal successo per 3-2 sul Ferencváros nel novembre 2021.
  • Sebastian Tounekti è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi terminati sia nella terza metà di campo avversaria (47) sia nell'area di rigore avversaria (25) in questa stagione di UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC MidtjyllandCeltic
Partite giocate33
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati83
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita0.71.3
Percentuale possesso palla49.258.6
Numero totale di passaggi11391696
Numero totale di passaggi riusciti9131471
Tiri nello specchio della porta1416
Percentuale di tiri in porta63.657.1
Numero totale di cross4859
Numero medio di cross riusciti1619
Duelli per partita vinti171151
Duelli per partita persi160138
Corner subiti1715
Corner guadagnati1820
Numero di punizioni a favore3934
Numero di punizioni concesse4541
Tackle totali5636
Percentuale di successo nei tackle57.166.7
Fuorigiochi totali94
Numero totale di cartellini gialli95
Numero totale di cartellini rossi00

