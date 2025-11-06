Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

FC Midtjylland - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Attualmente FC Midtjylland si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

FC Midtjylland ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2; Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

FC Midtjylland e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Midtjylland e Celtic si sono già affrontate una volta: con la formazione danese che ha superato il turno di qualificazione alla UEFA Champions League 2021-22 ai danni degli scozzesi (3-2 il punteggio complessivo, pareggio per 1-1 in trasferta e successo casalingo per 2-1).

Il Celtic ha affrontato 14 volte avversarie danesi nelle principali competizioni europee (7V, 3N, 4P) - non vincendo però alcuna delle ultime cinque sfide con queste formazioni dal successo per 1-0 contro il Copenaghen nel settembre 2006 (2N, 3P).

Il Midtjylland non ha mai affrontato squadre scozzesi nelle principali competizioni europee, nonostante abbia già battuto avversarie provenienti dalla Gran Bretagna in questa UEFA Europa League, successo per 3-2 in trasferta contro il Nottingham Forest, ad ottobre.

Il Celtic non ha vinto nessuna delle ultime 14 trasferte nelle principali competizioni europee (5N, 9P), incassando 37 gol in totale fuori casa nel periodo in questi tornei dal successo per 3-2 sul Ferencváros nel novembre 2021.

Sebastian Tounekti è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi terminati sia nella terza metà di campo avversaria (47) sia nell'area di rigore avversaria (25) in questa stagione di UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: