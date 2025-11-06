Incontro terminato, Midtjylland 3, Celtic 1.
Secondo tempo terminato, Midtjylland 3, Celtic 1.20:41
Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).20:41
Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41
Gara riprende.20:40
Gara momentaneamente sospesa, Mads Bech (Midtjylland) per infortunio.20:39
Daizen Maeda (Celtic) e' ammonito per fallo.20:39
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:39
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Celtic).20:38
Tiro respinto. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kevin Mbabu.20:37
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Celtic).20:36
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:36
Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).20:35
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Mbabu.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35
Paulo Bernardo (Celtic) e' ammonito per fallo.20:34
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Fallo di Paulo Bernardo (Celtic).20:33
Gara riprende.20:33
Callum Osmand(Celtic) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:33
Gara momentaneamente sospesa, Callum Osmand (Celtic) per infortunio.20:31
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:29
Sostituzione, Midtjylland. Ousmane Diao sostituisce Martin Erlic per infortunio.20:29
Gara riprende.20:29
Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:29
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).20:28
Gol! Midtjylland 3, Celtic 1. Reo Hatate (Celtic) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:25
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:23
Rigore concesso da Martin Erlic (Midtjylland) per un fallo in area.20:22
Rigore per Celtic. Callum Osmand e'stato atterrato in area di rigore.20:22
Tiro parato. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daizen Maeda.20:21
Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).20:20
Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Gara riprende.20:19
Sostituzione, Celtic. Michel-Ange Balikwisha sostituisce Sebastian Tounekti.20:19
Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Arne Engels per infortunio.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Arne Engels (Celtic) per infortunio.20:18
Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aral Simsir.20:18
Sostituzione, Midtjylland. Valdemar Byskov sostituisce Philip Billing.20:15
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:14
Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Sostituzione, Celtic. Reo Hatate sostituisce Benjamin Nygren.20:13
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Arne Engels (Celtic).20:12
Tentativo fallito. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aral Simsir con cross in seguito a un calcio da fermo.20:11
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Fallo di Anthony Ralston (Celtic).20:10
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:10
Auston Trusty (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Tiro parato. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:06
Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Han-Beom.20:05
Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Mikel Krüger-Johnsen.20:03
Sostituzione, Midtjylland. Denil Castillo sostituisce Darío Osorio.20:03
Sostituzione, Midtjylland. Júnior Brumado sostituisce Franculino Djú.20:03
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:02
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Philip Billing con cross.20:01
Tentativo fallito. Anthony Ralston (Celtic) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:00
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:59
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:59
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:57
Tiro respinto. Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area.19:53
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Callum McGregor (Celtic).19:51
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 3, Celtic 0.19:50
Sostituzione, Celtic. Callum Osmand sostituisce Johnny Kenny.19:49
Sostituzione, Celtic. Daizen Maeda sostituisce James Forrest.19:49
Primo tempo terminato, Midtjylland 3, Celtic 0.19:33
Fallo di mano di Darío Osorio (Midtjylland).19:32
Gara riprende.19:32
Gara momentaneamente sospesa, Callum McGregor (Celtic) per infortunio.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darío Osorio.19:31
Gol! Midtjylland 3, Celtic 0. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:26
Fuorigioco. Mikel Krüger-Johnsen(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Cho Gue-Sung e' colto in fuorigioco.19:22
Gol! Midtjylland 2, Celtic 0. Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Philip Billing.19:21
Gol! Midtjylland 1, Celtic 0. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Mikel Krüger-Johnsen con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).19:18
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).19:10
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).19:08
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Pedro Bravo (Midtjylland).19:07
Tiro parato. Kevin Mbabu (Midtjylland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mikel Krüger-Johnsen con cross.19:07
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).19:06
Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Auston Trusty (Celtic).19:06
Gara riprende.19:05
Gara momentaneamente sospesa, Anthony Ralston (Celtic) per infortunio.19:03
Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:03
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franculino Djú.19:03
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sebastian Tounekti in seguito a un calcio da fermo.19:02
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:02
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di mano di Callum McGregor (Celtic).19:01
Tiro parato. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:00
Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).18:59
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Liam Scales (Celtic) e' ammonito per fallo.18:58
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Liam Scales (Celtic).18:58
Tentativo fallito. Mads Bech (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Darío Osorio con cross in seguito a un calcio da fermo.18:57
Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Anthony Ralston (Celtic).18:56
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).18:55
James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro parato. Kevin Mbabu (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Krüger-Johnsen.18:55
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).18:54
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).18:54
James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikel Krüger-Johnsen.18:53
Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.18:52
Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Cho Gue-Sung.18:52
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).18:49
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Franculino Djú.18:49
Tiro parato. Arne Engels (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Tounekti.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: MCH Arena
Città: Herning
Capienza: 11800 spettatori17:42
FC Midtjylland - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Attualmente FC Midtjylland si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
FC Midtjylland ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2; Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
FC Midtjylland e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.
FC Midtjylland-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Midtjylland
|Celtic
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|8
|3
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|49.2
|58.6
|Numero totale di passaggi
|1139
|1696
|Numero totale di passaggi riusciti
|913
|1471
|Tiri nello specchio della porta
|14
|16
|Percentuale di tiri in porta
|63.6
|57.1
|Numero totale di cross
|48
|59
|Numero medio di cross riusciti
|16
|19
|Duelli per partita vinti
|171
|151
|Duelli per partita persi
|160
|138
|Corner subiti
|17
|15
|Corner guadagnati
|18
|20
|Numero di punizioni a favore
|39
|34
|Numero di punizioni concesse
|45
|41
|Tackle totali
|56
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|66.7
|Fuorigiochi totali
|9
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
