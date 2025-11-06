Virgilio Sport
FC Utrecht-FC Porto: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht
6 Novembre 2025 ore 18:45
FC Utrecht
1
FC Porto
1
Partita finita
Arbitro: John Beaton
  1. 48' 1-0 Miguel Rodríguez
  2. 66' 1-1 Borja Sainz
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Utrecht 1, FC Porto 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Utrecht 1, FC Porto 1.20:40

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross.20:39

  4. 90'+6'

    Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:38

  5. 90'+6'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:38

  6. 90'+6'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  7. 90'+5'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  9. 90'+5'

    Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:37

  10. 90'+4'

    Tiro parato. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Froholdt con suggerimento di testa.20:36

  11. 90'+4'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36

  12. 90'+4'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:36

  13. 90'+3'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Davy van den Berg (Utrecht).20:35

  15. 90'+3'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).20:35

  16. 90'+3'

    Tiro respinto. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Borja Sainz.20:35

  17. 90'+2'

    Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Rosario.20:34

  18. 90'+1'

    Siebe Horemans (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:33

  19. 90'+1'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  21. 90'+1'

    Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).20:33

  22. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:33

  23. 90'

    Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).20:32

  24. 90'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  25. 89'

    Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Froholdt.20:31

  27. 88'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).20:30

  28. 85'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:27

  29. 85'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  30. 84'

    Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabri Veiga.20:26

  31. 82'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Matisse Didden (Utrecht).20:24

  33. 82'

    Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Froholdt.20:24

  34. 81'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  35. 81'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).20:23

  36. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Mike van der Hoorn sostituisce Miguel Rodríguez.20:22

  37. 79'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:22

  39. 79'

    Sostituzione, FC Porto. Samu Aghehowa sostituisce Deniz Gül.20:21

  40. 78'

    Davy van den Berg (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:20

  41. 78'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  42. 78'

    Fallo di Davy van den Berg (Utrecht).20:20

  43. 77'

    Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Pablo Rosario.20:19

  45. 74'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:16

  46. 74'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  47. 74'

    Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  48. 74'

    Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:16

  49. 73'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:15

  51. 73'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  52. 73'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zaidu Sanusi con cross.20:15

  53. 72'

    Tiro respinto. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yoann Cathline.20:14

  54. 72'

    Tiro respinto. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Davy van den Berg.20:14

  55. 71'

    Tentativo fallito. Davy van den Berg (Utrecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Siebe Horemans da calcio d'angolo.20:13

  57. 71'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).20:13

  58. 71'

    Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:13

  59. 70'

    Victor Froholdt (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:12

  60. 70'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).20:12

  61. 70'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  63. 69'

    Sostituzione, Utrecht. Michael Brouwer sostituisce David Min.20:11

  64. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.20:10

  65. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Stephen Eustaquio.20:10

  66. 66'

    Vasilios Barkas (Utrecht) e' stato espulso per rissa.20:08

  67. 66'

    Gol! Utrecht 1, FC Porto 1. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.20:08

  69. 66'

    Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabri Veiga.20:08

  70. 64'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  71. 64'

    Fallo di Matisse Didden (Utrecht).20:06

  72. 63'

    Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:05

  73. 62'

    Sostituzione, Utrecht. Sébastien Haller sostituisce Dani de Wit.20:04

  75. 62'

    Sostituzione, Utrecht. Davy van den Berg sostituisce Gjivai Zechiël.20:04

  76. 62'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito.20:04

  77. 61'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).20:03

  78. 61'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  79. 59'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).20:01

  81. 59'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  82. 59'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).20:01

  83. 58'

    Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Souffian El Karouani con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00

  84. 57'

    Martim Fernandes (FC Porto) e' ammonito per fallo.19:59

  85. 57'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).19:59

  87. 57'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  88. 55'

    Tiro respinto. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:57

  89. 54'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  90. 54'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).19:56

  91. 54'

    Sostituzione, FC Porto. William Gomes sostituisce Pepê.19:56

  93. 50'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52

  94. 50'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).19:52

  95. 48'

    Gol! Utrecht 1, FC Porto 0. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Souffian El Karouani in seguito a un calcio da fermo.19:50

  96. 47'

    Fallo di Deniz Gül (FC Porto).19:49

  97. 47'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49

  99. 47'

    Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  100. 47'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).19:49

  101. Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, FC Porto 0.19:47

  102. 45'

    Sostituzione, Utrecht. Yoann Cathline sostituisce Derry John Murkin.19:47

  103. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Utrecht 0, FC Porto 0.19:32

  105. 45'+1'

    Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Min in seguito a un contropiede.19:32

  106. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  107. 45'

    Tentativo fallito. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Miguel Rodríguez con cross da calcio d'angolo.19:31

  108. 45'

    Tiro respinto. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da centro area. Assist di Souffian El Karouani con cross.19:31

  109. 45'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Dominik Prpic (FC Porto).19:30

  111. 45'

    Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gjivai Zechiël.19:30

  112. 41'

    Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Gabri Veiga e' colto in fuorigioco.19:27

  113. 39'

    Tentativo fallito. Martim Fernandes (FC Porto) un tiro di destro da centro area tira alto.19:24

  114. 38'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  115. 38'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:24

  117. 35'

    Dominik Prpic (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  118. 35'

    Fallo di David Min (Utrecht).19:20

  119. 35'

    Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja Sainz.19:20

  120. 32'

    Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Prpic da calcio d'angolo.19:18

  121. 32'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).19:17

  123. 26'

    Gara riprende.19:12

  124. 26'

    Dominik Prpic (FC Porto) e' ammonito.19:12

  125. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).19:12

  126. 24'

    Pepê (FC Porto) e' ammonito.19:10

  127. 23'

    Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Stephen Eustaquio.19:09

  129. 22'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Derry John Murkin (Utrecht).19:08

  130. 21'

    Fallo di Zaidu Sanusi (FC Porto).19:07

  131. 21'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  132. 19'

    Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pepê.19:04

  133. 12'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Stephen Eustaquio con passaggio filtrante.18:58

  135. 11'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  136. 11'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).18:56

  137. 9'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  138. 9'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).18:54

  139. 7'

    Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  141. 7'

    Fallo di Nick Viergever (Utrecht).18:52

  142. 3'

    Fallo di Pepê (FC Porto).18:49

  143. 3'

    Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49

  144. 2'

    David Min (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  145. 2'

    Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).18:47

  147. Inizia il Primo tempo.18:46

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Galgenwaard
    Città: Utrecht
    Capienza: 23750 spettatori17:37

Formazioni FC Utrecht - FC Porto

FC Utrecht
FC Porto
TITOLARI FC UTRECHT
  • (1) VASILIOS BARKAS (P)
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (2) SIEBE HOREMANS (D)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (C)
  • (55) DERRY JOHN MURKIN (C)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (20) DANI DE WIT (A)
  • (9) DAVID MIN (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (10) YOANN CATHLINE (A)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (33) KEVIN GADELLAA (P)
  • (44) MIKE EERDHUIJZEN (D)
  • (15) ADRIAN BLAKE (A)
  • (14) ZIDANE IQBAL (C)
  • (26) MILIANO JONATHANS (A)
  • (6) DAVY VAN DEN BERG (C)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
  • (5) KOLBEINN FINNSSON (D)
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (11) PEPÊ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (47) ÁNGEL ALARCÓN (A)
  • (25) TOMÁS PÉREZ (C)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (22) ALAN VARELA (C)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
PREPARTITA

FC Utrecht - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.

Attualmente FC Utrecht si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Porto si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; FC Porto ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

FC Utrecht e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Utrecht non ha mai vinto, FC Porto ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

FC Utrecht-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Utrecht e Porto si sono già incontrate in competizioni europee: la squadra portoghese si è qualificata con un punteggio complessivo di 3-0 nel primo turno della Coppa UEFA nel 1982-83 (successo per 1-0 in trasferta e per 2-0 in casa).
  • Il Porto ha affrontato 12 volte avversarie olandesi nelle principali competizioni europee, vincendone sette di queste (2N, 3P), la più recente delle quali per 3-2 contro il Feyenoord nel dicembre 2019 in Europa League.
  • Dopo aver perso tutte le prime tre partite di questa UEFA Europa League, l'Utrecht non ottiene i 3 punti da 14 partite di fila nelle principali competizioni europee (5N, 9P), ovvero dal successo per 4-0 contro il Djurgården nel settembre 2004.
  • Dopo la sconfitta per 2-0 nella sfida più recente contro il Nottingham Forest, il Porto potrebbe perdere due partite consecutive della fase a gironi/campionato di UEFA Europa League per la prima volta nella competizione.
  • Sébastien Haller ha segnato sei gol in quattro match contro avversarie portoghesi nelle principali competizioni europee, cinque dei quali in due sfide contro lo Sporting Lisbona e uno in due gare contro il Benfica nella UEFA Champions League 2021-22 con la maglia dell'Ajax.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC UtrechtFC Porto
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati03
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita1.31.0
Percentuale possesso palla47.152.2
Numero totale di passaggi12021334
Numero totale di passaggi riusciti9531116
Tiri nello specchio della porta69
Percentuale di tiri in porta26.131.0
Numero totale di cross6457
Numero medio di cross riusciti1413
Duelli per partita vinti166136
Duelli per partita persi161138
Corner subiti148
Corner guadagnati1121
Numero di punizioni a favore4133
Numero di punizioni concesse4134
Tackle totali4251
Percentuale di successo nei tackle59.562.7
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

