Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

FC Utrecht - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.

Attualmente FC Utrecht si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Porto si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; FC Porto ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

FC Utrecht e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Utrecht non ha mai vinto, FC Porto ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

FC Utrecht-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Utrecht e Porto si sono già incontrate in competizioni europee: la squadra portoghese si è qualificata con un punteggio complessivo di 3-0 nel primo turno della Coppa UEFA nel 1982-83 (successo per 1-0 in trasferta e per 2-0 in casa).

Il Porto ha affrontato 12 volte avversarie olandesi nelle principali competizioni europee, vincendone sette di queste (2N, 3P), la più recente delle quali per 3-2 contro il Feyenoord nel dicembre 2019 in Europa League.

Dopo aver perso tutte le prime tre partite di questa UEFA Europa League, l'Utrecht non ottiene i 3 punti da 14 partite di fila nelle principali competizioni europee (5N, 9P), ovvero dal successo per 4-0 contro il Djurgården nel settembre 2004.

Dopo la sconfitta per 2-0 nella sfida più recente contro il Nottingham Forest, il Porto potrebbe perdere due partite consecutive della fase a gironi/campionato di UEFA Europa League per la prima volta nella competizione.

Sébastien Haller ha segnato sei gol in quattro match contro avversarie portoghesi nelle principali competizioni europee, cinque dei quali in due sfide contro lo Sporting Lisbona e uno in due gare contro il Benfica nella UEFA Champions League 2021-22 con la maglia dell'Ajax.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: