Incontro terminato, Utrecht 1, FC Porto 1.
Secondo tempo terminato, Utrecht 1, FC Porto 1.20:40
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross.20:39
Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:38
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:38
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:37
Tiro parato. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Froholdt con suggerimento di testa.20:36
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:36
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Davy van den Berg (Utrecht).20:35
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).20:35
Tiro respinto. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Borja Sainz.20:35
Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Rosario.20:34
Siebe Horemans (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:33
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:33
Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).20:32
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Froholdt.20:31
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).20:30
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:27
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabri Veiga.20:26
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Matisse Didden (Utrecht).20:24
Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Froholdt.20:24
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).20:23
Sostituzione, Utrecht. Mike van der Hoorn sostituisce Miguel Rodríguez.20:22
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:22
Sostituzione, FC Porto. Samu Aghehowa sostituisce Deniz Gül.20:21
Davy van den Berg (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:20
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Davy van den Berg (Utrecht).20:20
Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Pablo Rosario.20:19
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:16
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:16
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).20:15
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zaidu Sanusi con cross.20:15
Tiro respinto. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yoann Cathline.20:14
Tiro respinto. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Davy van den Berg.20:14
Tentativo fallito. Davy van den Berg (Utrecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Siebe Horemans da calcio d'angolo.20:13
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).20:13
Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:13
Victor Froholdt (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:12
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).20:12
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Sostituzione, Utrecht. Michael Brouwer sostituisce David Min.20:11
Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.20:10
Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Stephen Eustaquio.20:10
Vasilios Barkas (Utrecht) e' stato espulso per rissa.20:08
Gol! Utrecht 1, FC Porto 1. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.20:08
Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabri Veiga.20:08
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Matisse Didden (Utrecht).20:06
Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:05
Sostituzione, Utrecht. Sébastien Haller sostituisce Dani de Wit.20:04
Sostituzione, Utrecht. Davy van den Berg sostituisce Gjivai Zechiël.20:04
Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito.20:04
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).20:03
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).20:01
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).20:01
Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Souffian El Karouani con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00
Martim Fernandes (FC Porto) e' ammonito per fallo.19:59
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).19:59
Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Tiro respinto. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:57
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).19:56
Sostituzione, FC Porto. William Gomes sostituisce Pepê.19:56
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).19:52
Gol! Utrecht 1, FC Porto 0. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Souffian El Karouani in seguito a un calcio da fermo.19:50
Fallo di Deniz Gül (FC Porto).19:49
Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).19:49
Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, FC Porto 0.19:47
Sostituzione, Utrecht. Yoann Cathline sostituisce Derry John Murkin.19:47
Primo tempo terminato, Utrecht 0, FC Porto 0.19:32
Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Min in seguito a un contropiede.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Miguel Rodríguez con cross da calcio d'angolo.19:31
Tiro respinto. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da centro area. Assist di Souffian El Karouani con cross.19:31
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Dominik Prpic (FC Porto).19:30
Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gjivai Zechiël.19:30
Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Gabri Veiga e' colto in fuorigioco.19:27
Tentativo fallito. Martim Fernandes (FC Porto) un tiro di destro da centro area tira alto.19:24
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:24
Dominik Prpic (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di David Min (Utrecht).19:20
Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja Sainz.19:20
Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Prpic da calcio d'angolo.19:18
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).19:17
Gara riprende.19:12
Dominik Prpic (FC Porto) e' ammonito.19:12
Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).19:12
Pepê (FC Porto) e' ammonito.19:10
Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Stephen Eustaquio.19:09
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Derry John Murkin (Utrecht).19:08
Fallo di Zaidu Sanusi (FC Porto).19:07
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pepê.19:04
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Stephen Eustaquio con passaggio filtrante.18:58
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).18:56
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).18:54
Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Nick Viergever (Utrecht).18:52
Fallo di Pepê (FC Porto).18:49
Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49
David Min (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Galgenwaard
Città: Utrecht
Capienza: 23750 spettatori17:37
FC Utrecht - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.
Attualmente FC Utrecht si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Porto si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; FC Porto ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
FC Utrecht e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Utrecht non ha mai vinto, FC Porto ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
FC Utrecht-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Utrecht
|FC Porto
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.0
|Percentuale possesso palla
|47.1
|52.2
|Numero totale di passaggi
|1202
|1334
|Numero totale di passaggi riusciti
|953
|1116
|Tiri nello specchio della porta
|6
|9
|Percentuale di tiri in porta
|26.1
|31.0
|Numero totale di cross
|64
|57
|Numero medio di cross riusciti
|14
|13
|Duelli per partita vinti
|166
|136
|Duelli per partita persi
|161
|138
|Corner subiti
|14
|8
|Corner guadagnati
|11
|21
|Numero di punizioni a favore
|41
|33
|Numero di punizioni concesse
|41
|34
|Tackle totali
|42
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|59.5
|62.7
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
